Războiul cu Iranul ameninţă industria globală a turismului, evaluată la 11,7 trilioane de dolari

Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite şi pe care Ministerul Afacerilor Externe i-a repatriat, joi. Sârbu explică faptul că fiica sa, Irina Ponta, care este elevă în România, se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susţine un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, după ce a aplicat în cadrul unui program şi a fost selectată în acest sens. ”Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion”, susţine ea.