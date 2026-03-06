Noapte de panică la Beirut după ce Israelul a ordonat evacuări în masă
News.ro, 6 martie 2026 05:40
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
06:00
Emiratele Arabe Unite analizează îngheţarea activelor iraniene pentru a pedepsi Teheranul pentru atacuri - WSJ # News.ro
Emiratele Arabe Unite iau în calcul îngheţarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari deţinute în statul din Golf, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută şi la comerţul global în contextul conflictului militar dintre SUA, Israel şi Iran, a relatat Wall Street Journal, conform Reuters.
06:00
Sam Altman critică Anthropic şi spune că guvernul trebuie să fie mai puternic decât companiile # News.ro
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a lansat joi critici subtile la adresa rivalului Anthropic şi a declarat că este ”rău pentru societate” dacă firmele încep să abandoneze angajamentul faţă de procesul democratic pentru că ”unora nu le place persoana sau persoanele aflate în prezent la conducere”.
Acum 30 minute
05:50
Noapte de panică la Beirut după ce Israelul a ordonat evacuări în masă/ Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # News.ro
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
05:50
Trump spune că nu are „nicio limită de timp” în ceea ce priveşte durata războiului cu Iranul # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi că nu are „nicio limită de timp” privind durata războiului cu Iranul, informează CNN.
05:50
Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # News.ro
Hezbollah a avertizat locuitorii israelieni să evacueze localităţile aflate la mai puţin de 5 km de frontiera cu Libanul, conform BBC.
05:40
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
05:40
Războiul cu Iranul ameninţă industria globală a turismului, evaluată la 11,7 trilioane de dolari # News.ro
Războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului începe să afecteze grav industria globală a turismului, evaluată la aproximativ 11,7 trilioane de dolari, după ce milioane de pasageri au fost prinşi în perturbările generate de conflict, transmite CNBC.
Acum o oră
05:10
Bursele europene au închis joi în scădere, pe fondul războiului dintre SUA, Israel şi Iran # News.ro
Acţiunile europene au închis în scădere joi, investitorii urmărind îndeaproape evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Acum 4 ore
02:50
Cu liderul suprem ucis şi fără un succesor desemnat, Iranul a răspuns atacurilor SUA şi ale Israelului extinzând conflictul dincolo de Orientul Mijlociu, în cea de-a şasea zi a ostilităţilor. A lansat rachete şi drone cu un impact care se răsfrânge asupra pieţelor energetice globale, zguduind capitalele de la Washington la Beijing şi paralizând transportul maritim care asigură 20% din aprovizionarea mondială cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz.
Acum 6 ore
02:00
Franţa va furniza vehicule blindate şi sprijin operaţional Libanului, pentru „a pune capăt operaţiunilor militare” ale Hezbollah şi ale Israelului, anunţă Macron / Israelul loveşte suburbiile din sudul Beirutului # News.ro
Franţa va consolida cooperarea cu forţele armate libaneze şi va furniza ajutor umanitar Beirutului, a anunţat joi Emmanuel Macron, exprimându-şi dorinţa de a elabora „un plan” pentru a pune capăt confruntărilor dintre Hezbollah şi Israel, care reprezintă un „mare pericol” pentru Liban, relatează Reuters.
01:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că doreşte să încheie mai întâi războiul din Iran, dar a sugerat că apoi ar putea urma Cuba.
00:50
Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, afirmă şeful armatei după 2.500 de atacuri # News.ro
Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, a declarat joi seara şeful armatei israeliene, după ce precizat că au fost efectuate 2.500 de atacuri cu peste 6.000 de arme, relatează CNN.
00:40
Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a afirmat joi seara că a început o nouă etapă a operaţiunii sale „Promisiune adevărată 4”, potrivit presei de stat.
00:30
Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a afirmat joi seara că a început o nouă etapă a operaţiunii sale „Promisiune adevărată 4”, potrivit presei de stat.
00:10
Orientul Mijlociu - Un zbor Air France închiriat de guvernul francez pentru repatrieri a fost nevoit să se întoarcă din cauza „tirurilor cu rachete din zonă” # News.ro
Un zbor Air France, închiriat de guvernul francez pentru repatrierea cetăţenilor rămaşi blocaţi în Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să se întoarcă din drum după „lansarea de rachete în zonă”, a anunţat joi seara ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, relatează Le Figaro
00:10
Premier League: Fără Radu Drăguşin, Tottenham a pierdut, acasă, cu Crystal Palace, scor 1-3 # News.ro
Echipa engleză Crystal Palace a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia londoneză Tottenham, pentru care Radu Drăguşin nu a jucat, în etapa a 29-a din Premier League.
Acum 8 ore
00:00
Dr. Diana Nemeş: Dacă vorbim de o dependenţă deja stabilizată, e aproape sigur ca fiind necesară o durată de aproximativ şase luni tocmai pentru ca creierul să aibă timp să îşi formeze noi automatisme şi deprinderi # News.ro
Creierul dependent de tehnologie se poate reface, însă este nevoie de timp. Experienţa specialiştilor de la Institutul BrainMap arată că, în cazul dependenţei care există de mulţi ani, la adulţi, este necesară o durată de aproximativ şase luni tocmai pentru ca creierul să aibă timp să îşi formeze noi automatisme şi deprinderi, afirmă dr. Diana Nemeş.
5 martie 2026
23:50
Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier şi-a amânat din motive de securitate turneul său prevăzut în Asia începând de duminică, a declarat joi purtătoarea sa de cuvânt, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
23:50
Alina Robu, terapeut neurofeedback: E plin în cabinetele noastre de părinţi disperaţi care nu ştiu cum să mai gestioneze situaţia. Pentru că dacă iau copilului telefonul înnebuneşte/ Sunt dependenţe tehnologice reale, nu mai e o poveste # News.ro
Alina Robu, terapeut neurofeedback, afirmă că numeroşi copii care s-au născut şi au crescut în era tehnologiei suferă atunci când nu mai au acces la gadgeturi, iar reacţiile multora dintre ei sunt comparabile cu cele ale unor persoane dependente. Vestea bună este că un creier poate fi ”reînvăţat” şi ”remodelat” să creeze alte reţele neuronale care să îi scoată pe copii şi pe tineri din această situaţie.
23:40
Tehnicianul Walid Regragui a anunţat despărţirea oficială de echipa naţională a Marocului, joi seara, printr-un videoclip postat pe contul său de Instagram.
23:40
Argeş: Bărbat de 46 de ani, găsit mort, împuşcat în cap/ Primele verificări arată că el s-a sinucis # News.ro
Un bărbat de 46 de ani din comuna Mihăeşti, judeţul Argeş, a fost găsit mort, joi seară, cu o plagă împuşcată în cap. Poliţiştii au stabilit, în urma primelor cercetări, că el s-ar fi sinucis, lăsând şi un mesaj prin care îşi explica gestul.
23:40
Helsinki urmează să relaxeze interdicţia cu privire la armele nucleare, permiţând importul, transportul şi depozitarea acestor arme pe teritoriul finlandez, a declarat joi ministrul apărării Antti Häkkänen, citat de POLITICO.
23:30
Diana Nemeş, BrainMap: Există o temere cum că tehnologia ne va prelua joburile şi ne va domina. Nu se vor întâmpla aşa lucrurile, însă ceea ce face tehnologia, deja, ne ia atenţia, ne fragmentează # News.ro
Diana Nemeş, medic generalist, terapeut neurofeedback co-fondator Institutul BrainMap afirmă că temerile oamenilor cu privire la tehnologie nu trebuie să fie legate de faptul că aceasta îi va înlocui la locul de muncă şi îi va domina, ci de faptul că, petrecând foarte mult pe gadgeturi, omul îşi pierde din atenţie, care este responsabilă inclusiv pentru decizii legate de libertatea individuală.
23:30
Alina Robu, terapeut neurofeedback, despre riscurile petrecerii timpului online: Scrollingul devine un fel de păcănele # News.ro
Psihoterapeutul Alina Robu, specialist în neurofeedback şi co-fondator al Institutului BrainMap, compară depenenţa pe care activitatea de scrolling o dă cu dependenţa de jocurile de noroc. Ea explică faptul că similitudinile se observă în funcţionarea creierului atunci când o persoană desfăşoară cele două activităţi, aparent atât de diferite.
23:00
Daciana Sârbu anunţă că va depune plângere penală pe numele Oanei Ţoiu pentru abuz în serviciu după ce fiica sa nu a fost lăsată să ajungă la avion: Mi s-a dat această explicaţie: Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion # News.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite şi pe care Ministerul Afacerilor Externe i-a repatriat, joi. Sârbu explică faptul că fiica sa, Irina Ponta, care este elevă în România, se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susţine un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, după ce a aplicat în cadrul unui program şi a fost selectată în acest sens. ”Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion”, susţine ea.
23:00
Arbitrul Iulian Călin va conduce la centru partida Csikszereda – Farul Constanţa, programată vineri, la ora 19.30, în etapa a 30-a a Superligii.
22:50
UPDATE - Trump anunţă că Kristi Noem demisionează din funcţia de secretar al Securităţii Interne şi îl numeşte în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin din Oklahoma. Noem va deveni „trimis pentru scutul Americii” # News.ro
Kristi Noem, care a supervizat măsurile agresive de combatere a imigraţiei luate de preşedintele american Donald Trump şi a fost criticată de ambele partide în cadrul audierilor din această săptămână, va părăsi funcţia de şef al securităţii interne la sfârşitul lunii, a anunţat joi şeful Casei Albe, afirmând că îl va numi în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin, un republican din Oklahoma, relatează Reuters.
22:40
Consultarea internă anunţată de PSD privind coaliţia - Nicuşor Dan: Democratic, fiecare partid faţă de chestiuni esenţiale din activitatea sa politică e liber să o facă. Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că orice partid este liber să facă toate consultările interne pe care consideră de cuviinţă să le facă, referindu-se la demersurile conducerii PSD cu privire la relaţia partidului cu Guvernul şi prim-ministrul. ”Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine”, arată el.
22:40
Preţul carburanţilor - Nicuşor Dan: Nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că autorităţile nu pot interveni ”nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El arată că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.
22:40
Concursurile pentru şefia marilor parchete - Nicuşor Dan: Am făcut deja o analiză foarte amplă ca să iau o decizie informată/ Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care fie au participat la concurs, fie au fost selectaţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, el precizând că analiza sa diferă de reacţiile de pe reţelele de socializare cu privire la cei selectaţi pentru a ocupa aceste funcţii.
22:40
Nicuşor Dan: A fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României şi în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan reafirmă că România se află sub umbrela nucleară a NATO, el anunţând că, pe termen mediu, pe teritoriul naţional nu vor exista ”elemente de natură nucleară”.
22:30
Nicuşor Dan, despre concursurile pentru şefia marilor parchete: Am făcut deja o analiză foarte amplă ca să iau o decizie informată/ Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care fie au participat la concurs, fie au fost selectaţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, el precizând că analiza sa diferă de reacţiile de pe reţelele de socializare cu privire la cei selectaţi pentru a ocupa aceste funcţii.
22:20
Nicuşor Dan, despre preţul carburanţilor: Nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că autorităţile nu pot interveni ”nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El arată că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.
22:10
UPDATE - Cupa României: Dinamo s-a calificat în semifinale, după 1-0 cu Metalul Buzău / Tabloul semifinalelor # News.ro
Echipa bucureşteană Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău.
22:10
Nicuşor Dan, despre consultarea internă anunţată de PSD privind coaliţia: Democratic, fiecare partid faţă de chestiuni esenţiale din activitatea sa politică e liber să o facă. Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că orice partid este liber să facă toate consultările interne pe care consideră de cuviinţă să le facă, referindu-se la demersurile conducerii PSD cu privire la relaţia partidului cu Guvernul şi prim-ministrul. ”Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine”, arată el.
Acum 12 ore
22:00
Trump anunţă că Kristi Noem demisionează din funcţia de secretar al Securităţii Interne şi îl numeşte în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin din Oklahoma # News.ro
Kristi Noem, care a supervizat măsurile agresive de combatere a imigraţiei luate de preşedintele american Donald Trump şi a fost criticată de ambele partide în cadrul audierilor din această săptămână, va părăsi funcţia de şef al securităţii interne la sfârşitul lunii, a anunţat joi şeful Casei Albe, afirmând că îl va numi în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin, un republican din Oklahoma, relatează Reuters.
22:00
Echipa bucureşteană Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău.
21:50
Formula 1: Lando Norris, campionul mondial en-titre, se pregăteşte alături de familia Solberg # News.ro
Lando Norris, câştigătorul titlului mondial în Formula 1, a testat pentru prima dată o maşină de raliu în Suedia. El a fost însoţit de campionul WRC Petter Solberg şi de fiul său, Oliver, pilot Toyota.
21:50
Nicuşor Dan: Bineînţeles că ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile/ Sunt partide care au publicuri care doresc altceva fiecare, dar această dezbatere se va închide cum se va închide # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ar fi bine ca România să aibă în bugetul naţional bani pentru toate ajutoarele şi formele de sprijin propuse de partidele din coaliţie. El spune că ”în condiţii normale” neincluderea în buget a unor propuneri ale unui partid poate fi motiv de ieşire din Guvern, însă subliniază că România nu traversează o situaţie obişnuită.
21:40
Nicuşor Dan: O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că, în discuţiile pe care le-a avut cu liderii partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare, i s-a spus că luna aceasta legea bugetului de stat va fi adoptată. ”O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”, afirmă el.
21:30
Iranul se declară gata să contracareze o invazie terestră şi promite „un dezastru”. Nu cere un armistiţiu şi nici negocieri de pace. Televiziunea de stat iraniană afirmă că drone au lovit portavionul Abraham Lincoln # News.ro
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a afirmat joi, în cea de-a şasea zi a războiului care se extinde în Orientul Mijlociu, că Iranul nu doreşte nici „încetarea focului”, nici „negocieri” cu Statele Unite.
21:30
Nicuşor Dan, după acuzaţiile lansate de Victor Ponta la adresa Oanei Ţoiu: Nu evit să răspund la întrebare, dar nu am toate datele şi nu vreau să pară că acuz pe cineva sau pe altcineva fără să am toate datele # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu are suficiente date legate de acuzaţiile pe care fostul premier Victor Ponta le aduce ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, cu privire la faptul că fiica minoră a lui Ponta, aflată în zona de conflict militar din Orientul Mijlociu, nu ar fi fost lăsată să ajungă în România în urma demersurilor ministrului. ”Nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilie în ceea ce priveşte situaţia de fapt. (...) Nu evit să răspund la întrebare, dar nu am toate datele şi nu vreau să pară că acuz pe cineva sau pe altcineva fără să am toate datele”, arată Nicuşor Dan.
21:20
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti învinge Kolstad Handball în penultimul meci din grupa A a Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, a doua victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 33-23 (12-11), în etapa a XIII-a.
21:20
Nicuşor Dan: România şi Polonia au caracteristici similare: sunt ţări mari, în zona de est, implicate în NATO, au aderat la UE, încurajează parteneriatul transatlantic şi pot să profite din faptul că au, pe foarte multe domenii, o viziune comună - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că securitatea, economia, relaţiile externe şi Uniunea Europeană au fost principalele subiecte abordate în cadrul vizitei în Polonia, el arătând că aceste două state au viziuni comune pe multe dintre aceste subiecte.
21:10
NATO şi-a consolidat postura în materie de apărare antirachetă pentru întreaga alianţă, a declarat pe X un purtător de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE).
21:00
Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a dat o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor # News.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a pronunţat, joi, o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor.
20:40
Daciana Sârbu, după ce Ponta a acuzat că fiica lor nu a putut pleca din Oman pentru că ministrul Ţoiu a cerut să nu fie lăsată să urce: A sunat si a spus ca nu “dă “ bine să fie copilul în avion şi lucrurile nu pot rămâne aşa # News.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, afirmă, după ce Ponta a acuzat că fiica lor nu a putut pleca din Oman pentru că ministrul Ţoiu a cerut să nu fie lăsată să urce, că ministrul a sunat şi a spus ca” nu “dă “ bine să fie copilul în avion”.”Lucrurile nu pot rămâne aşa”, a declarat Daciana Sârbu care a susţinut şi că ”zborul este pe jumătate gol - deci nu lua locul nimănui”.
20:30
Jocurile Paralimpice: Din cauza revenirii sportivilor ruşi şi belaruşi, guvernul britanic va boicota ceremoniile # News.ro
Guvernul britanic a anunţat joi că nu va participa la ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina (6-15 martie) în semn de protest faţă de revenirea sportivilor ruşi şi belaruşi, relatează AFP.
20:30
Handbal feminin: România, a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a învins joi, la Michalovce, reprezentativa Slovaciei, scor 31-26 (18-9), în al treilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.
20:10
Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.