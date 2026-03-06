"Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu - FOTO, VIDEO

08:10

Fostul lider liberal Crin Antonescu a reacţionat dur într-o postare pe Facebook după ce fostul său partener politic Victor Ponta a acuzat-o pe ministrul de Externe Oana Ţoiu (USR) că a dispus ca fiica sa, Irina, să nu fie lăsată să se îmbarce spre ţară, din Oman, Antonescu afirmând că situaţia îl ”umple de scârbă şi groază” şi că ”aceste vietăţi useriste (dna Toiu şi compania) sunt cele mai mizerabile secături” pe care le-a văzut în politica României după 1989 şi se declară ”pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu”. Daciana Sârbu îi mulţumeşte într-un comentariu la postare.