"Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu - FOTO, VIDEO
News.ro, 6 martie 2026 08:50
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
09:10
Cineastul Peter Jackson va primi un Palme d'Or onorific la ceremonia de deschidere a Festivalului de Film de la Cannes # News.ro
Cineastul neozeelandez Peter Jackson („Stăpânul Inelelor”, „King Kong”) va primi un Palme d'Or onorific la ceremonia de deschidere a celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes (12-23 mai), au anunţat joi organizatorii.
Acum 10 minute
09:00
Cântăreaţa Britney Spears, în stare de ebrietate, a fost arestată de poliţie miercuri seara, potrivit unor relatări din presa americană, inclusiv Variety şi Page Six.
Acum 30 minute
08:50
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii.
08:50
"Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu - FOTO, VIDEO # News.ro
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump.
08:40
Armata israeliană a anunţat că atacurile sale din timpul nopţii au vizat ceea ce a numit „infrastructura regimului” din Teheran. De asemenea, a spus că a atacat „infrastructura Hezbollah” din bastioanele grupării armate din Beirut., relatează BBC.
08:40
Iranul şi războiul din regiune, rădăcinile haosului, explicate de jurnalistul Jeremy Bowen în volumul "Orientul Mijlociu de ieri şi de azi. O istorie trăită" # News.ro
În contextul în care ultimele zile au readus Iranul şi întreg Orientul Mijlociu în centrul unei crize globale de o intensitate fără precedent, Editura Corint anunţă apariţia în limba română a volumului „Orientul Mijlociu de ieri şi de azi. O istorie trăită”, semnat de corespondentul BBC Jeremy Bowen.
Acum o oră
08:30
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep astăzi, cu o ceremonie programată la ora 21:00. Competiţia se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026 şi aduce la start aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling. România va fi reprezentată de doi sportivi.
08:30
Producătorul ChatGPT lansează GPT 5.4, un noul model lingvistic, despre care spune că este cel mai capabil şi eficient model pentru munca de birou şi primul cu funcţii native de folosire a computerelor.
Acum 2 ore
08:10
Crin Antonescu reacţionează în scandalul Ponta - Ţoiu: Ceea ce i s-a întâmplat fiicei lui Ponta mă umple de scârbă şi de groază. Aceste vietăţi useriste sunt cele mai mizerabile secături / Daciana Sîrbu îi mulţumeşte pentru susţinere # News.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a reacţionat dur într-o postare pe Facebook după ce fostul său partener politic Victor Ponta a acuzat-o pe ministrul de Externe Oana Ţoiu (USR) că a dispus ca fiica sa, Irina, să nu fie lăsată să se îmbarce spre ţară, din Oman, Antonescu afirmând că situaţia îl ”umple de scârbă şi groază” şi că ”aceste vietăţi useriste (dna Toiu şi compania) sunt cele mai mizerabile secături” pe care le-a văzut în politica României după 1989 şi se declară ”pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu”. Daciana Sârbu îi mulţumeşte într-un comentariu la postare.
08:00
Netflix cumpără compania de tehnologie cinematografică bazată pe AI fondată de Ben Affleck # News.ro
Netflix a anunţat joi că a achiziţionat InterPositive, o companie de tehnologie pentru producţia de film fondată de actorul şi regizorul premiat cu Oscar Ben Affleck, care dezvoltă instrumente bazate pe inteligenţă artificială pentru realizarea filmelor, transmite Reuters.
07:40
Un atac ucrainean a ucis două persoane în partea regiunii ucrainene Herson (sud) controlată de Rusia, a anunţat vineri dimineaţă guvernatorul instalat de Moscova, conform AFP.
07:30
Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a semnat acorduri petroliere cu gigantul internaţional Shell, a relatat joi televiziunea de stat, fără a oferi detalii despre înţelegeri, transmite Reuters.
Acum 4 ore
07:10
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - 28 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu - LISTA # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh au fost anulate vineri din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.
07:00
Digi nu va majora preţurile. Respinge orice ofertă de cumpărare de la gigantul Telefónica. Planul pentru listare, dezvăluit la Madrid de CEO-ul Serghei Bulgac în faţa investitorilor instituţionali # News.ro
Operatorul telecom Digi Communications nu intenţionează să majoreze preţurile serviciilor şi respinge orice ofertă de preluare, inclusiv scenariul vehiculat privind o posibilă achiziţie de către grupul spaniol Telefónica, a declarat CEO-ul Serghei Bulgac în faţa investitorilor instituţionali la Madrid, în contextul pregătirii listării operaţiunilor din Spania.
06:50
Hegseth spune că nu există lipsă de voinţă sau de resurse americane în Operaţiunea Epic Fury, din Iran: Iranul speră că nu putem susţine această operaţiune, ceea ce este un calcul extrem de greşit # News.ro
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a declarat că nu există lipsă de voinţă americană şi nici de resurse materiale în ceea ce priveşte angajamentul militar al SUA împotriva regimului iranian în cadrul Operaţiunii Epic Fury.
06:50
Universal Music Group, cea mai mare casă de discuri din lume, a anunţat joi că pune pe pauză planurile pentru o listare pe piaţa bursieră din Statele Unite, invocând incertitudinea de pe pieţele financiare, transmite Reuters.
06:40
Vânzările BYD s-au prăbuşit în primele două luni din 2026, pe măsură ce rivalitatea pe piaţa vehiculelor electrice se intensifică # News.ro
BYD a pierdut teren în faţa competitorilor săi din China în primele două luni ale anului, pe fondul încetinirii cererii pe piaţa vehiculelor electrice, transmite CNBC.
06:30
Trump declară că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în contextul războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. „Dacă cresc, cresc”, a comentat el într-un interviu acordat Reuters.
06:20
Ucraina acuză Ungaria că a luat „ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta. Două vehule al băncii, care transportau 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, reţinute # News.ro
Ministrul ucrainean de externe a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta, conform AFP. De asemenea, banca a acuzat că au fost reţinute două vehicule cu 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, care se deplasau între Austria şi Ucraina.
06:00
Emiratele Arabe Unite analizează îngheţarea activelor iraniene pentru a pedepsi Teheranul pentru atacuri - WSJ # News.ro
Emiratele Arabe Unite iau în calcul îngheţarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari deţinute în statul din Golf, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută şi la comerţul global în contextul conflictului militar dintre SUA, Israel şi Iran, a relatat Wall Street Journal, conform Reuters.
06:00
Sam Altman critică Anthropic şi spune că guvernul trebuie să fie mai puternic decât companiile # News.ro
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a lansat joi critici subtile la adresa rivalului Anthropic şi a declarat că este ”rău pentru societate” dacă firmele încep să abandoneze angajamentul faţă de procesul democratic pentru că ”unora nu le place persoana sau persoanele aflate în prezent la conducere”.
05:50
Noapte de panică la Beirut după ce Israelul a ordonat evacuări în masă/ Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # News.ro
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
05:50
Trump spune că nu are „nicio limită de timp” în ceea ce priveşte durata războiului cu Iranul # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi că nu are „nicio limită de timp” privind durata războiului cu Iranul, informează CNN.
05:50
Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # News.ro
Hezbollah a avertizat locuitorii israelieni să evacueze localităţile aflate la mai puţin de 5 km de frontiera cu Libanul, conform BBC.
05:40
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
05:40
Războiul cu Iranul ameninţă industria globală a turismului, evaluată la 11,7 trilioane de dolari # News.ro
Războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului începe să afecteze grav industria globală a turismului, evaluată la aproximativ 11,7 trilioane de dolari, după ce milioane de pasageri au fost prinşi în perturbările generate de conflict, transmite CNBC.
Acum 6 ore
05:10
Bursele europene au închis joi în scădere, pe fondul războiului dintre SUA, Israel şi Iran # News.ro
Acţiunile europene au închis în scădere joi, investitorii urmărind îndeaproape evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Acum 8 ore
02:50
Cu liderul suprem ucis şi fără un succesor desemnat, Iranul a răspuns atacurilor SUA şi ale Israelului extinzând conflictul dincolo de Orientul Mijlociu, în cea de-a şasea zi a ostilităţilor. A lansat rachete şi drone cu un impact care se răsfrânge asupra pieţelor energetice globale, zguduind capitalele de la Washington la Beijing şi paralizând transportul maritim care asigură 20% din aprovizionarea mondială cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz.
02:00
Franţa va furniza vehicule blindate şi sprijin operaţional Libanului, pentru „a pune capăt operaţiunilor militare” ale Hezbollah şi ale Israelului, anunţă Macron / Israelul loveşte suburbiile din sudul Beirutului # News.ro
Franţa va consolida cooperarea cu forţele armate libaneze şi va furniza ajutor umanitar Beirutului, a anunţat joi Emmanuel Macron, exprimându-şi dorinţa de a elabora „un plan” pentru a pune capăt confruntărilor dintre Hezbollah şi Israel, care reprezintă un „mare pericol” pentru Liban, relatează Reuters.
01:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că doreşte să încheie mai întâi războiul din Iran, dar a sugerat că apoi ar putea urma Cuba.
Acum 12 ore
00:50
Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, afirmă şeful armatei după 2.500 de atacuri # News.ro
Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, a declarat joi seara şeful armatei israeliene, după ce precizat că au fost efectuate 2.500 de atacuri cu peste 6.000 de arme, relatează CNN.
00:40
Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a afirmat joi seara că a început o nouă etapă a operaţiunii sale „Promisiune adevărată 4”, potrivit presei de stat.
00:30
Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a afirmat joi seara că a început o nouă etapă a operaţiunii sale „Promisiune adevărată 4”, potrivit presei de stat.
00:10
Orientul Mijlociu - Un zbor Air France închiriat de guvernul francez pentru repatrieri a fost nevoit să se întoarcă din cauza „tirurilor cu rachete din zonă” # News.ro
Un zbor Air France, închiriat de guvernul francez pentru repatrierea cetăţenilor rămaşi blocaţi în Emiratele Arabe Unite, a fost nevoit să se întoarcă din drum după „lansarea de rachete în zonă”, a anunţat joi seara ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, relatează Le Figaro
00:10
Premier League: Fără Radu Drăguşin, Tottenham a pierdut, acasă, cu Crystal Palace, scor 1-3 # News.ro
Echipa engleză Crystal Palace a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia londoneză Tottenham, pentru care Radu Drăguşin nu a jucat, în etapa a 29-a din Premier League.
00:00
Dr. Diana Nemeş: Dacă vorbim de o dependenţă deja stabilizată, e aproape sigur ca fiind necesară o durată de aproximativ şase luni tocmai pentru ca creierul să aibă timp să îşi formeze noi automatisme şi deprinderi # News.ro
Creierul dependent de tehnologie se poate reface, însă este nevoie de timp. Experienţa specialiştilor de la Institutul BrainMap arată că, în cazul dependenţei care există de mulţi ani, la adulţi, este necesară o durată de aproximativ şase luni tocmai pentru ca creierul să aibă timp să îşi formeze noi automatisme şi deprinderi, afirmă dr. Diana Nemeş.
5 martie 2026
23:50
Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier şi-a amânat din motive de securitate turneul său prevăzut în Asia începând de duminică, a declarat joi purtătoarea sa de cuvânt, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
23:50
Alina Robu, terapeut neurofeedback: E plin în cabinetele noastre de părinţi disperaţi care nu ştiu cum să mai gestioneze situaţia. Pentru că dacă iau copilului telefonul înnebuneşte/ Sunt dependenţe tehnologice reale, nu mai e o poveste # News.ro
Alina Robu, terapeut neurofeedback, afirmă că numeroşi copii care s-au născut şi au crescut în era tehnologiei suferă atunci când nu mai au acces la gadgeturi, iar reacţiile multora dintre ei sunt comparabile cu cele ale unor persoane dependente. Vestea bună este că un creier poate fi ”reînvăţat” şi ”remodelat” să creeze alte reţele neuronale care să îi scoată pe copii şi pe tineri din această situaţie.
23:40
Tehnicianul Walid Regragui a anunţat despărţirea oficială de echipa naţională a Marocului, joi seara, printr-un videoclip postat pe contul său de Instagram.
23:40
Argeş: Bărbat de 46 de ani, găsit mort, împuşcat în cap/ Primele verificări arată că el s-a sinucis # News.ro
Un bărbat de 46 de ani din comuna Mihăeşti, judeţul Argeş, a fost găsit mort, joi seară, cu o plagă împuşcată în cap. Poliţiştii au stabilit, în urma primelor cercetări, că el s-ar fi sinucis, lăsând şi un mesaj prin care îşi explica gestul.
23:40
Helsinki urmează să relaxeze interdicţia cu privire la armele nucleare, permiţând importul, transportul şi depozitarea acestor arme pe teritoriul finlandez, a declarat joi ministrul apărării Antti Häkkänen, citat de POLITICO.
23:30
Diana Nemeş, BrainMap: Există o temere cum că tehnologia ne va prelua joburile şi ne va domina. Nu se vor întâmpla aşa lucrurile, însă ceea ce face tehnologia, deja, ne ia atenţia, ne fragmentează # News.ro
Diana Nemeş, medic generalist, terapeut neurofeedback co-fondator Institutul BrainMap afirmă că temerile oamenilor cu privire la tehnologie nu trebuie să fie legate de faptul că aceasta îi va înlocui la locul de muncă şi îi va domina, ci de faptul că, petrecând foarte mult pe gadgeturi, omul îşi pierde din atenţie, care este responsabilă inclusiv pentru decizii legate de libertatea individuală.
23:30
Alina Robu, terapeut neurofeedback, despre riscurile petrecerii timpului online: Scrollingul devine un fel de păcănele # News.ro
Psihoterapeutul Alina Robu, specialist în neurofeedback şi co-fondator al Institutului BrainMap, compară depenenţa pe care activitatea de scrolling o dă cu dependenţa de jocurile de noroc. Ea explică faptul că similitudinile se observă în funcţionarea creierului atunci când o persoană desfăşoară cele două activităţi, aparent atât de diferite.
23:00
Daciana Sârbu anunţă că va depune plângere penală pe numele Oanei Ţoiu pentru abuz în serviciu după ce fiica sa nu a fost lăsată să ajungă la avion: Mi s-a dat această explicaţie: Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion # News.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite şi pe care Ministerul Afacerilor Externe i-a repatriat, joi. Sârbu explică faptul că fiica sa, Irina Ponta, care este elevă în România, se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susţine un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, după ce a aplicat în cadrul unui program şi a fost selectată în acest sens. ”Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion”, susţine ea.
23:00
Arbitrul Iulian Călin va conduce la centru partida Csikszereda – Farul Constanţa, programată vineri, la ora 19.30, în etapa a 30-a a Superligii.
22:50
UPDATE - Trump anunţă că Kristi Noem demisionează din funcţia de secretar al Securităţii Interne şi îl numeşte în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin din Oklahoma. Noem va deveni „trimis pentru scutul Americii” # News.ro
Kristi Noem, care a supervizat măsurile agresive de combatere a imigraţiei luate de preşedintele american Donald Trump şi a fost criticată de ambele partide în cadrul audierilor din această săptămână, va părăsi funcţia de şef al securităţii interne la sfârşitul lunii, a anunţat joi şeful Casei Albe, afirmând că îl va numi în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin, un republican din Oklahoma, relatează Reuters.
22:40
Consultarea internă anunţată de PSD privind coaliţia - Nicuşor Dan: Democratic, fiecare partid faţă de chestiuni esenţiale din activitatea sa politică e liber să o facă. Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că orice partid este liber să facă toate consultările interne pe care consideră de cuviinţă să le facă, referindu-se la demersurile conducerii PSD cu privire la relaţia partidului cu Guvernul şi prim-ministrul. ”Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine”, arată el.
22:40
Preţul carburanţilor - Nicuşor Dan: Nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că autorităţile nu pot interveni ”nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El arată că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.
22:40
Concursurile pentru şefia marilor parchete - Nicuşor Dan: Am făcut deja o analiză foarte amplă ca să iau o decizie informată/ Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care fie au participat la concurs, fie au fost selectaţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, el precizând că analiza sa diferă de reacţiile de pe reţelele de socializare cu privire la cei selectaţi pentru a ocupa aceste funcţii.
22:40
Nicuşor Dan: A fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României şi în viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan reafirmă că România se află sub umbrela nucleară a NATO, el anunţând că, pe termen mediu, pe teritoriul naţional nu vor exista ”elemente de natură nucleară”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.