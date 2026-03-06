Concursul pentru conducerea Romsilva, contestat în Justiție

07:10

Enclavele. Asta a fost șmecheria prin care se încearcă justificarea eliberării unui aviz de mediu pentru perimetrul a ceea ce se dorește a fi proiectul de exploatare a aurului din Apuseni, de la Certej. Specialiștii în urbanism au explicat pentru România Curată și newsletter-ul Verde Curat de ce aceasta este o "portiță" legală utilizată abuziv