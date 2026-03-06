Mitul Zidane, distrus de Gareth Bale. Antrenorul care a câștigat de trei ori Liga Campionilor cu Real „nu făcea mai nimic”

20:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a „ameninţat” joi, 5 martie, pe premierul Viktor Orbán că, dacă Ungaria nu va permite accesul Ucrainei la fondurile UE de 90 de miliarde de euro, datele sale ar putea fi transmise Forțelor Armate ale Ucrainei, pentru a fi contactat de „băieţii noştri".