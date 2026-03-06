Decizie de ultimul moment pentru viitorul Farului Constanța. Cine preia conducerea clubului: „Se pare că va moșteni Farul!”
Adevarul.ro, 6 martie 2026 09:30
În contextul în care Gheorghe Hagi ar putea face pasul spre echipa națională a României, la Farul Constanța se conturează mai multe scenarii privind viitorul conducerii.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
09:30
Decizie de ultimul moment pentru viitorul Farului Constanța. Cine preia conducerea clubului: „Se pare că va moșteni Farul!” # Adevarul.ro
În contextul în care Gheorghe Hagi ar putea face pasul spre echipa națională a României, la Farul Constanța se conturează mai multe scenarii privind viitorul conducerii.
09:30
Israelul lovește Beirutul cu 26 de raiduri aeriene. Hezbollah amenință localitățile de la graniță # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc dramatic după ce armata israeliană a lansat zeci de atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, vizând infrastructura Hezbollah.
Acum 30 minute
09:15
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: milițiile susținute de Iran intensifică atacurile împotriva SUA și Israelului # Adevarul.ro
Conflictul din regiune capătă noi dimensiuni pe măsură ce grupările paramilitare aliate cu Teheranul își sporesc ofensiva împotriva Israelului, Statelor Unite și aliaților acestora.
09:15
Germania, pe punctul de a da undă verde vânătorii de lupi. Cum s-a ajuns la acestă situație # Adevarul.ro
Bundestagul a adoptat un proiect de lege joi, 6 martie, care permite vânătoarea de lupi în țară, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor din ferme.
Acum o oră
09:00
Mitul Zidane, distrus de Gareth Bale. Antrenorul care a câștigat de trei ori Liga Campionilor cu Real „nu făcea mai nimic” # Adevarul.ro
Dezvăluiri din vestiarul celei mai de succes echipe de pe mapamond.
08:45
Olguța Vasilescu o atacă dur pe Oana Țoiu în scandalul blocării fiicei lui Victor Ponta în Orientul Mijlociu: „Astfel de specimene trebuie să dispară urgent din Guvern” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta.
08:45
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis vineri, 6 martie, că 28 de zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
08:30
Britanica de origine română a schimbat 10 instructori în 5 ani.
08:15
Rinichii și tensiunea arterială: parteneriatul tăcut. Ce legătură au rinichii cu tensiunea arterială? # Adevarul.ro
Rinichii nu sunt doar un „filtru” pentru deșeuri. Ei sunt ca un regulator inteligent al apei, sărurilor și hormonilor din corp.
08:15
Prețul libertății - cele două fețe ale revoluțiilor din 1989. Violența românească versus revoluția de catifea # Adevarul.ro
Două modele opuse de prăbușire a comunismului în 1989. Cehoslovacia, tranziție pașnică, prin demnitate morală, carisma lui Havel, Revoluția de Catifea. România, cădere violentă, cu sute de morți, execuția Ceaușeștilor și catharsis sângeros, lăsând un vid cognitiv și emoțional netransformat pe deplin
08:15
România întâlnește Turcia la finalul lunii, în barajul pentru Cupa Mondială. Ce șanse avem la Istanbul? # Adevarul.ro
Meciul Turcia - România are loc pe 26 martie, de la ora 19:00 (Prima TV).
08:00
Ce gândesc vedetele lui Inter despre Cristi Chivu. Dezvăluirile unui jucător despre antrenorul „tânăr și neexperimentat” # Adevarul.ro
Românul a preluat formația italiană la începutul sezonului și e lider detașat în Serie A.
07:45
Camera Reprezentanților a respins rezoluția ce limita puterile lui Trump în războiul cu Iranul # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o rezoluție care limita puterile președintelui Donald Trump în războiul cu Iranul. Cu o zi în urmă, Senatul a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară.
Acum 4 ore
07:15
Trump nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în SUA: „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat joi, 5 martie, că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul.
07:15
Decizie fără precedent a piloților, după ce mașinile riscă să se dezintegreze la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei # Adevarul.ro
O echipă nu a reușit să țină pasul cu schimbările din Marele Circ, care a început astăzi.
07:15
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe # Adevarul.ro
Premiile la astfel de competiții ajung la milioane de dolari.
07:15
Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari deținute în statul din Golf, limitând astfel accesul Teheranului la valută și comerț global.
06:30
Economisirea la cumpărăturile de alimente poate părea complicată, mai ales când tendința e să cumperi impulsiv sau să mănânci des în oraș. Un internaut a găsit o soluție foarte simplă și eficientă, prin care și-a redus semnificativ cheltuielile și a început să folosească mai bine alimentele
06:15
Ce înseamnă controlul complet al spațiului aerian iranian anunțat de SUA. Virgil Bălăceanu: Va fi o perioadă extrem de complexă # Adevarul.ro
Secretarul american al apărării, a declarat că forțele SUA și Israel vor deține controlul complet asupra spațiului aerian al Iranului în mai puțin de o săptămână. Dar ce implică, concret, această supremație aeriană? Ce urmează?
05:45
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran # Adevarul.ro
Metrorex a acumulat restanțe de 217,2 milioane de lei față de Alstom, compania care asigură serviciile de mentenanță a trenurilor. Informația a fost confirmată oficial de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, într-un răspuns transmis la solicitarea „Adevărul”.
Acum 6 ore
05:15
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria # Adevarul.ro
Prețurile la pompă sunt umflate artificial în România, atrag atenția experții care cer intervenția urgentă a statului prin controale și reglementări. Românii plătesc cu 2 lei mai mult pe litru decât vecinii bulgari, depășind chiar și costurile generate de scumpirea petrolului și accize.
04:45
Disputa dintre Pentagon și Anthropic ridică întrebări despre rolul inteligenței artificiale în război. Ce se ascunde în culisele conflictului? # Adevarul.ro
Un conflict neobișnuit a apărut între Pentagon și compania americană de inteligență artificială Anthropic, dezvoltatoarea modelului lingvistic Claude (AI model).
04:15
Impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra României: ce se întâmplă cu prețurile și producția agricolă # Adevarul.ro
Prin strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat mondial și aproape întreg volumul de export al Qatar-ului. Cel mai mare complex industrial pentru exportul de gaz natural lichefiat (GNL) este Ras Laffan, în Qatar.
03:45
Educația financiară, arta de a trăi: cum ne schimbă relația cu banii și ne protejează în recesiune # Adevarul.ro
Educația financiară este mai mult decât bugete și economii. Este o mentalitate de viață. Expertul Corneliu Ionescu explică în noul episod al podcastului Adevărul despre bani, legătura dintre finanțele personale, emoții și stabilitate.
Acum 8 ore
03:15
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante # Adevarul.ro
Mult timp a persistat în mentalul colectiv ideea că oamenii preistorici se îmbrăcau doar în blănuri, fără estetică vestimentară, preferând utilitatea. Descoperirile arheologice scot la iveală o realitatea nebănuită.
02:45
Afacerea Strousberg: Scandalul care era să lase România fără rege. Cum a fost jefuit statul român sub ochii lui Carol I # Adevarul.ro
La numai cinci ani de la înscăunare, Carol I, domnitorul Principatelor Unite, a vrut să abdice. Motivele principale au fost legate atât de curentul anti-germanic din Principate, cât și de „scandalul secolului”, unul dintre cele mai mari jafuri din istoria statului român.
02:15
Cum pot obține persoanele fizice bonificația de 3% din impozit. ANAF a modificat Declarația Unică # Adevarul.ro
Un proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale introduce în Declarația Unică (formularul 212), bifa prin care pot beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au avut venituri ca PFA.
01:45
Restaurare istorică la Castelul Corvinilor. Pardoseala Sălii Cavalerilor, refăcută după 130 de ani la aceeași fabrică din Ungaria # Adevarul.ro
Castelul Corvinilor a trecut prin cel mai amplu proces de restaurare din istoria sa și și-a recăpătat strălucirea și autenticitatea. Unele intervenții au fost cu totul neobișnuite, menite să păstreze fidel aspectul istoric al monumentului medieval.
Acum 12 ore
01:15
„Ce, noi suntem de containere?!” Revoltă la Slatina: sinistrații refuză ajutorul Primăriei și cer bani de case și materiale de construcții # Adevarul.ro
Familiile din Slatina evacuate din casele supuse riscului de a fi acoperite de pământ din cauza alunecării de teren de pe Dealul Grădiște refuză varianta de a locui în containerele puse la dispoziție de Primăria Slatina. Prima noapte de după evacuare au petrecut-o la rude.
01:00
Sinucidere şocantă în Argeş. Un consilier local PSD a fost descoperit împuşcat în cap. Mesajul de adio din telefon # Adevarul.ro
Un consilier local PSD în vârstă de 46 de ani a fost descoperit de soţia sa împuşcat în cap, autorităţile stabilind că este vorba despre o sinucidere. Bărbatul şi-a motivat sinuciderea printr-un mesaj lăsat pe telefon.
00:45
Mulți oameni mănâncă în timp ce lucrează, își verifică telefonul sau se uită la televizor, fără să simtă cu adevărat gustul mâncării și fără să își dea seama când s-au săturat. Specialiștii numesc acest obicei „a mânca pe pilot automat” și spun că poate afecta digestia.
00:30
Scăderi pe linie la Bursă după atacurile asupra Iranului. Analistul Radu Puiu explică dacă economiile românilor sunt în pericol # Adevarul.ro
Intervenția SUA și Israel asupra regimului teocratic din Iran a trimis unde de şoc pe bursele globale. La Bucureşti, scăderile din ultima săptămână au variat între 3 şi 15 procente, în funcție de companie.
00:15
6 martie, ziua când comuniștii au ajuns la putere în România. A fost instalat guvernul Petru Groza # Adevarul.ro
La 6 martie 1945 a fost instalat guvernul condus de Petru Groza, sub presiunea Uniunii Sovietice. Acceptat de Mihai I al României, noul executiv a marcat începutul preluării puterii de către comuniști în România.
00:15
Maşină de poliţie, implicată într-un grav accident rutier în Giurgiu. Doi poliţişti au ajuns la spital, iar autospeciala - în şanţ # Adevarul.ro
Doi agenți ai Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu au fost răniți și transportați la spital după ce autospeciala în care se aflau, aflată în misiune și având semnalele acustice și luminoase pornite, a fost acroșată de un autoturism pe DN 5.
00:00
Un consilier local AUR acuză că a fost bătut crunt de doi colegi de la PSD şi PNL. „Au dat cu ură, să mă omoare. Loveau cu un sadism feroce” # Adevarul.ro
Un consilier local al AUR susține că a fost agresat în timpul unei ședințe de consiliu local din județul Ilfov, acuzând doi colegi, unul de la PSD şi celălalt de la PNL, că l-au lovit „cu un sadism feroce”.
5 martie 2026
23:45
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din ultimele decenii, pe fondul încetinirii economiei # Adevarul.ro
China a stabilit o țintă de creștere a produsului intern brut (PIB) de 4,5–5%, cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, în timp ce autoritățile încearcă să adapteze economia la un ritm de dezvoltare mai lent și la provocări interne și externe tot mai complexe, scrie The Guardian.
23:30
Focar de gândaci la o școală din Sectorul 4. Părinte: „Oriunde sunam eram dirijați către alte instituții” # Adevarul.ro
Mai mulți părinți ai căror copii învață la o școală gimnazială din Sectorul 4 al Capitalei au sesizat o situație gravă cu care se confruntă școala: invazia de gândaci. Directoarea școlii este mai deranjată de efortul părinților de a rezolva problema decât preocupată de rezolvarea acesteia.
23:15
Volodimir Zelenski a dezvăluit, pe reţelele de socializare, că SUA au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a face față atacurilor cu drone iraniene în Orientul Mijlociu.
23:15
Ce nu a spus Nicușor Dan la Varșovia despre umbrela nucleară: avantaje, riscuri și cine ar trebui să decidă pentru România # Adevarul.ro
România beneficiază deja de „umbrela nucleară” a NATO oferită de SUA, a punctat Nicușor Dan la Varșovia, lăsând totodată ușa deschisă pentru noi evoluții strategice. Ce este, concret, umbrela nucleară americană? Ce aduce diferit cea franceză?
23:00
Oana Ţoiu, pusă la zid şi de cel mai aprig adversar al lui Ponta. Crin Antonescu: „Cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politică” # Adevarul.ro
Crin Antonescu o atacă dur pe Oana Ţoiu în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta. Deși este un adversar declarat al fostului premier, el spune că intervenția care ar fi împiedicat îmbarcarea adolescentei într-un zbor spre România este „mizerabilă” și „inumană”.
22:45
Soția patronului de la Rapid, mesaj pentru cei care cer ajutorul statului în criza din Dubai: „Trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?” # Adevarul.ro
Diana Șucu este extrem de activă pe rețelele de socializare.
22:30
Daciana Sârbu: „Țoiu se luptă cu mine, îi fac plângere penală. Copilul meu nu are nicio vină că o cheamă cumva” # Adevarul.ro
Daciana Sârbu o acuză pe Oana Ţoiu că ar fi intervenit pentru a împiedica îmbarcarea fiicei sale, Irina Ponta, într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite și anunță că va depune plângere penală.
22:30
Dinamo și-a câștigat la limită locul în semifinalele Cupei României. Se cunosc toate calificatele în penultimul act # Adevarul.ro
Cupa României la fotbal este în faza semifinalelor.
22:15
Schimbare majoră la vârful securității americane: Trump a demis-o pe Kristi Noem. Cine este „războinicul MAGA” care o va înlocui # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi seară că o demite pe Kristi Noem din funcția de secretar al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite.
22:00
„Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost”: CTP explodează după declarațiile lui Nicuşor Dan privind umbrela nucleară a Franței # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicuşor Dan, criticând poziția acestuia privind colaborarea nucleară cu Franța și reacția în actualul context al escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
21:30
Nicușor Dan, mesaj de la Varșovia: „Polonia a reconfirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE” # Adevarul.ro
Aflat într-o vizită oficială în Polonia, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre cooperarea dintre cele două state pe plan militar, economic și diplomatic.
21:30
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său vor fi extrădaţi şi aduşi în România. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său urmează să fie aduși în România, după ce instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea lor către autoritățile române.
21:15
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?” # Adevarul.ro
Dana Hering și Daciana Sârbu au avut un schimb de replici acide pe rețelele sociale, după ce activista a postat un mesaj în care îi lua apărarea Oanei Țoiu, care ar fi intervenit pentru ca Irina Ponta să nu plece cu zborul de repatriere din Dubai spre România.
20:45
Aflată între două războaie, pe o falie geopolitică activă, României îi trebuie aliați puternici și stabili. Parisul propune Europei o strategie nucleară defensivă, care ar putea fi o soluție și pentru România.
20:45
Escrocheria care a păcălit o femeie de afaceri să transfere 100.000 de euro unor falși inspectori ANAF # Adevarul.ro
O femeie de afaceri din Alba Iulia a căzut victimă unei înșelătorii bine puse la punct, după ce mai multe persoane care s-au dat drept reprezentanți ai ANAF.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.