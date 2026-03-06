Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit

17:30

Timp de ani de zile, oamenii de știință și istoricii au dezbătut moștenirea genetică a lui Ginghis Han. Unii experți au susținut că 1 din 200 de bărbați în viață astăzi ar putea fi înrudiți cu războinicul din Asia Centrală, care a fondat Imperiul Mongol în 1206, relatează revista Smithsonian. Totuși, o cercetare nouă publicată …