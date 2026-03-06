Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit
HotNews.ro, 6 martie 2026 09:20
Teheranul este pregătit să ducă un război prelungit și intenționează să introducă arme avansate care nu au fost încă utilizate în conflict, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene, citat de presa internațională. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a afirmat că ofensivele lansate …
• • •
Acum 10 minute
09:30
Noapte de foc în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale / Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran # HotNews.ro
La aproape o săptămână de la începutul războiului, Israelul a lansat atacuri masive asupra Teheranului, în timp ce Iranul a ripostat cu drone și rachete spre Israel. SUA și Marea Britanie intensifică ofensiva, în timp ce șapte țări din regiune au raportat explozii peste noapte, potrivit CNN. Israelul a anunțat începerea unei „serii de atacuri …
Acum 30 minute
09:20
Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit # HotNews.ro
Teheranul este pregătit să ducă un război prelungit și intenționează să introducă arme avansate care nu au fost încă utilizate în conflict, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene, citat de presa internațională. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a afirmat că ofensivele lansate …
09:10
Secunda care îți poate salva viața: cum schimbă angio-CT-ul felul în care descoperim bolile de inimă # HotNews.ro
O singură secundă poate face diferența între o boală descoperită la timp și o urgență medicală. Atât durează o bătaie de inimă, iar acest interval este suficient pentru ca tehnologia Revolution Vibe CT 512-slice, disponibilă la MONZA ARES, să capteze imaginea completă a cordului. Viteza scanării diminuează efectele mișcării naturale a inimii, astfel încât imaginile …
Acum o oră
09:00
HotNews are un nou design. Un nou pas pentru jurnalismul care contează. Cum vi se pare? # HotNews.ro
Am lansat joi noua versiune a site-ului HotNews din dorința de a oferi cititorilor noștri o experiență îmbunătățită. Și pentru că peste trei sferturi dintre dumneavoastră ne citiți în fiecare zi pe dispozitive mobile, de aici am pornit. Noul site este mai clar, mai aerisit și mai ușor de navigat. În noua versiune a site-ului, …
08:40
A treia zi de scumpiri în benzinăriile din România. Cât costă azi un litru de benzină și motorină # HotNews.ro
Prețul motorinei a continuat să crească și vineri – cu 9 bani pe litru. Prețul benzinei a rămas însă neschimbat față de ziua de joi. Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, motorina standard, cea mai folosită în România, costă 8,6 lei la o benzinărie Petrom din Capitală și 8,67 lei la OMV, în timp …
Acum 2 ore
08:30
Noi modificări la Startup Nation, prin care statul promite ajutoare de 50.000 EUR pentru tineri cu afaceri # HotNews.ro
Ministerul Economiei a modificat din nou regulile programului Start-Up Nation, ediția a patra, care are prevăzută o valoare totală de aproape jumătate de miliard de euro, din care tinerii și alți beneficiari eligibili vor putea accesa ajutoare de câte 50.000 EUR pentru mici afaceri în toată România. Citiți mai mult pe StartupCafe.ro. Sursă foto: Dreamstime.com
08:20
Lista zborurilor anulate azi pe Otopeni: 28 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost suspendate # HotNews.ro
Situația tensionată din Orient a dus la o nouă serie de suspendări pe Aeroportul Henri Coandă. Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au transmis că măsura vizează 28 de zboruri: 13 plecări și 15 sosiri către și dinspre 7 destinații cheie din regiune. Este vorba despre cursele programate către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut și Sharm el Sheikh, …
08:20
Odată cu conflictul din Iran, un profesor român dă un răspuns mai puțin îngrijorător la întrebarea „A început războiul civilizațiilor?” # HotNews.ro
Alina Mungiu-Pippidi argumentează de ce crede că „atât conflictul din Orientul Mijlociu, cât și cel dintre Rusia și Ucraina par să fie, în primul rând, războaie geopolitice – conflicte de putere și interese – nu confruntări între civilizații”. Atacat simultan de Israel și de Statele Unite sâmbăta trecută, Iranul a răspuns lovind zece țări din …
08:10
Kievul acuză Budapesta de „terorism”. Blindate cu aur și milioane de euro blocate și 7 ucraineni „luați ostatici” # HotNews.ro
Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene din Budapesta care transportau zeci de milioane de euro din Austria, potrivit AFP. „La Budapesta, autoritățile maghiare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni”, toți angajați ai băncii de stat Oschadbank care operau două vehicule blindate care …
08:00
Primele disensiuni în rândul conducerii Iranului: o dorință a lui Khamenei îi reține să-l numească pe fiul său ayatollah # HotNews.ro
Mojtaba Khamenei întâmpină o piedică neașteptată în procesul de a deveni liderul suprem al Iranului aflat în război. Gărzile Revoluționare, organizația derivată din armată și care a ajuns pumnul de fier represiv al regimului, insistă să se grăbească numirea lui Mojtaba Khamenei drept ayatollah. Procesul numirii este realizat de Adunarea Experților, o entitate religioasă restrânsă. …
07:50
„Nu aveți dreptul să luați decizii operaționale”: Sam Altman explică de ce OpenAI a preluat contractele Pentagonului refuzate de rivalul său # HotNews.ro
Sam Altman a transmis angajaților că OpenAI nu are control asupra utilizării produselor sale în operațiunile Pentagonului, după ce compania a preluat proiecte militare respinse de rivalul său, Anthropic. „Nu aveți dreptul să luați decizii operaționale”, le-a spus Altman angajaților, potrivit Bloomberg și CNBC, citate de The Guardian. „Poate că voi considerați că atacul asupra …
07:40
Fintech-ul leton DelfinGroup, furnizor de împrumuturi mici și servicii de amanet, controlat de grupul financiar-bancar Indexo, pregătește lansarea operațiunilor în România, potrivit datelor Profit.ro. Citiți mai mult pe Profit.ro.
Acum 4 ore
07:30
Războiul din Consiliul Bucureștiului: Ciprian Ciucu a convocat azi o nouă ședință, dar PSD și AUR au anunțat că nu participă # HotNews.ro
Ședința convocată vineri, începând cu ora 10.00, de primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, ar putea fi a patra ședință fără cvorum din ultima lună. În ce condiții poate fi dizolvat Consiliul General al Municipiului București? Contactați de HotNews, consilierii generali PSD și cei ai AUR condiționează participarea la ședința de azi cerând Primăriei și primarului general …
07:10
Comuna din România cu aproape 95% rată de vaccinare împotriva rujeolei și detaliul care face diferența # HotNews.ro
În localitatea Belin, județul Covasna, legătura dintre oameni, medic și primărie le-a adus copiilor o protecție pe care alți copii din România nu o au. Și mai există ceva, o meserie mai puțin cunoscută, care e practicată de un om care face diferența: mediatorul sanitar. Despre cazul Belin, s-a auzit și la București: există o …
Acum 12 ore
01:20
„E doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce susține că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene # HotNews.ro
Marina Iranului și forțele sale aeriene „nu mai sunt”, a declarat joi președintele american Donald Trump, în cadrul unui eveniment la Casa Albă, în timpul căruia a amenințat o altă țară, relatează Sky News, The Guardian și Reuters. „Distrugem în fiecare oră din ce în ce mai multe rachete și drone iraniene – le eliminăm”, …
00:40
Helsinki urmează să relaxeze interdicţia cu privire la armele nucleare, permiţând importul, transportul şi depozitarea acestor arme pe teritoriul finlandez, a declarat joi ministrul apărării Antti Häkkänen, scrie Politico. Häkkänen a declarat într-o conferinţă de presă că interdicţia legislativă a ţării cu privire la armele nucleare, care datează din 1980, nu mai este relevantă în …
00:00
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiații ucraineni aflați în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei. Adoptat la finalul lunii ianuarie, textul a introdus noi restricții privind serviciile sociale, asigurările medicale, șederea legală și educația acordate refugiaților ucraineni după începerea …
00:00
Parchetul libian a anunţat joi seară că a identificat trei suspecţi în asasinarea lui Saif al-Islam Gaddafi la începutul lunii februarie, fără a oferi detalii despre identitatea sau naţionalitatea acestora, notează AFP, preluată de Agerpres. Ancheta lansată după crimă a stabilit „locul de întâlnire al suspecţilor, ora la care au ajuns la locul crimei şi …
5 martie 2026
23:50
Peter Szijjarto, replică pentru Zelenski după ce l-a „amenințat cu moartea” pe Viktor Orban. „O situație complet nouă” # HotNews.ro
Volodimir Zelenski a formulat pur și simplu „o amenințare cu moartea” împotriva premierului ungar Viktor Orban, a afirmat joi șeful diplomației de la Budapesta, ministrul Peter Szijjarto, după ce președintele Ucrainei a susținut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei …
23:30
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut şi planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni, a anunţat joi ministrul apărării israelian Israel Katz, citat de Reuters, preluată de Agerpres. Khamenei a fost ucis în primele ore ale campaniei …
23:20
Discuții China-Iran. Beijingul urmărește deblocarea unei rute vitale pentru a doua economie a lumii # HotNews.ro
China poartă în prezent discuții cu Iranul pentru a permite tranzitul în siguranță al petrolului brut, precum și al gazelor naturale lichefiate (GNL) din Qatar, prin strâmtoarea Ormuz, pe fondul intensificării războiului dintre SUA și Israel împotriva Teheranului, au declarat joi trei surse diplomatice pentru agenția de presă Reuters. Războiul din Orientul Mijlociu, care a …
22:40
Germania a anunțat joi că nu are intenția de a trimite sprijin militar suplimentar în Orientul Mijlociu, după ce aliații europeni au anunțat planuri de a muta forțe în estul Mediteranei, în urma unui atac cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, informează Reuters. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat joi …
22:20
România va avea buget în luna martie, spune președintele Dan. Garanții primite de la liderii coaliției # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că bugetul pe anul 2026 va fi adoptat în cursul acestei luni. „O spun cu toată responsabilitea”, a afirmat șeful statului. Nicușor Dan a spus că nu se pune problema ca blocajul din coaliție pe tema bugetului de stat să se prelungească, urmând ca Parlamentul să-l adopte până la finele …
22:10
Ascensiunea spectaculoasă a inteligenței artificiale se confruntă cu un „șoc electric” în SUA # HotNews.ro
Cursa marilor companii americane de tehnologie pentru a dezvolta și domina sectorul global al inteligenței artificiale se poate lovi în curând de un obstacol serios, pe măsură ce rețelele electrice din Statele Unite se străduiesc să țină pasul cu giganții tech care cheltuiesc masiv, scrie agenția Reuters într-o analiză. Giganții tehnologici ai Americii, inclusiv Nvidia, …
21:50
ULTIMA ORĂ. Trump dă afară un om-cheie din administrația sa. „Îi mulțumesc pentru munca sa” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi seară pe rețeaua sa Truth Social destituirea lui Kristi Noem de la șefia Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (Homeland Security), informează agențiile internaționale de presă. Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi luat această decizie după audierea lui Kristi Noem în Congresul american, când ea a fost …
21:50
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă susținută joi seara la Varșovia, că nu se pune probleme ca „elemente de natură nucleară” să fie găzduite pe teritoriul țării noastre. Nicușor Dan a făcut această precizare referindu-se inclusiv la actuala „umbrelă nucleară” pe care NATO o asigură României. „Nu se pune problema” „Din momentul …
21:50
Bătaie joi în sedința de consiliu local dintr-o comună din Ilfov. Consilierul Constantin Stoian (AUR) reclamă că a fost bătut în ședința de consiliu local a comunei Vidra, din județul Ilfov, de către un consilier PSD și de fostul primar PNL al localității. În urma incidentului, consilierul AUR spune că a ajuns la Spitalul de …
21:20
Noi acuzații de corupție în armata Rusiei. Fostul prim-adjunct al lui Șoigu a fost reținut # HotNews.ro
Fostul viceministru rus al apărării Ruslan Tsalikov, care între anii 2015 și 2024 a fost prim-adjunct al fostului ministru Serghei Șoigu, a fost reținut joi de autorități, fiind acuzat de fapte de corupție, relatează EFE și Agerpres. „Fostul viceministru al apărării, Ruslan Tsalikov, a fost arestat. Este în curs luarea deciziei asupra arestului preventiv”, a …
20:40
SUA, vot alături de Rusia și China împotriva unei rezoluții de condamnare a atacurilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # HotNews.ro
Statele Unite au votat joi alături de Rusia, China și Niger împotriva unei rezoluții a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) care condamna atacurile împotriva rețelei electrice a Ucrainei ca pe o amenințare la adresa securității nucleare, informează Agerpres citând agenția Reuters. Consiliul Guvernatorilor AIEA, format din reprezentanți a 35 de țări, a adoptat totuși …
20:40
Criza din Orientul Mijlociu afectează Transnistria. O nouă criză pentru regimul de la Tiraspol # HotNews.ro
Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters, preluată de News.ro. Regiunea pro-Moscova a fost aprovizionată mult timp cu gaz …
Acum 24 ore
20:10
Președintele Donald Trump a declarat, într-un interviu telefonic pentru Reuters, că susține lansarea unei ofensive a kurzilor în Iran. „Cred că este minunat că vor să facă asta, sunt complet de acord”, a declarat Trump. Când a fost întrebat dacă Statele Unite ar furniza sau au oferit sprijin aerian pentru o ofensivă kurdă, Trump a …
19:50
Trump vrea să fie implicat personal în alegerea viitorului lider al Iranului. „La fel ca în Venezuela” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a spus joi că trebuie să fie implicat personal în alegerea următorului lider al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite şi Israel, relatează Reuters. „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace …
19:50
„Să-l sune băieții noștri!”. Zelenski, amenințare voalată pentru liderul european care blochează miliardele pentru Ucraina # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat joi pe premierul ungar Viktor Orban pentru blocarea unui pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro (104 miliarde de dolari) din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, scrie Reuters. Ucraina se bazează pe ajutorul financiar al partenerilor externi pentru a-și …
19:40
Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, „oricât de cinic ar putea părea”, consemnează agenţia EFE, preluată de Agerpres. „Războiul în desfăşurare nu este războiul nostru. Şi ne-am exprimat de la bun început poziţia că orice …
19:30
UTA Arad a transferat un dublu campion al Suediei: „Poate acoperi mai multe poziții în atac” # HotNews.ro
Patriot Sedjiu (25 de ani) este noul fotbalist al echipei UTA Arad, potrivit unui anunț făcut joi de clubul din SuperLiga. „UTA își întărește compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu! Fotbalistul a semnat în această dimineață un contract valabil până în vara anului 2027. Are 25 de ani și este dublu campion al Suediei. S-a format …
19:30
Una dintre cele mai populare rețele sociale pentru Gen Z a anunțat o schimbare fundamentală # HotNews.ro
Discord, una dintre cele mai populare platforme de comunicare online, care are peste 200 de milioane de utilizatori activi lunari , va introduce la nivel global un sistem de verificare a vârstei. Practic, toți utilizatorii vor fi considerați implicit ca fiind adolescenți, iar doar cei confirmați ca adulți vor putea modifica anumite setări sau accesa …
19:10
VIDEO Cinci români cercetați în urma unei anchete FBI care vizat o platformă cu baze de date furate # HotNews.ro
Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde baze de date furate, parole, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin acces neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor a fost închisă, în urma unei investigaţii a FBI şi a cooperării poliţiştilor …
19:00
Favoritul democraților pentru prezidențialele din SUA, criticat dur: „Pare așa de mic în fața marelui război împotriva Occidentului” # HotNews.ro
Atacurile SUA din Iran l-a făcut pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, să condamne moartea fetelor de la o școală din Minab, în sudul Iranului. Lui Newsom i s-a replicat că „acesta este un război împotriva celor care urăsc Declarația Drepturilor, literatura, muzica, drepturile minorităților, drepturile individului”. „Trebuie să înțelegem de ce au fost folosite bombele …
18:40
Ministrul Pîslaru, anunț despre cele 231 mil. euro din PNRR suspendate. Ce va face Comisia Europeană după reforma pensiilor magistraților # HotNews.ro
„Avem de la Comisia Europeană o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă”, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, referindu-se la jalonul privind pensiile magistraților, unde avem suspendată suma de 231 milioane de euro din PNRR. Decizia Comisiei Europene ar putea fi aflată …
18:30
Mister în jurul dronei Shahed care a lovit baza britanică din Cipru. Ce spun oficialii de la Londra # HotNews.ro
Drona Shahed care a lovit luni dimineață baza Forțelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul de la Londra, potrivit agenției spaniole de presă EFE. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că investigația inițială efectuată asupra componentelor recuperate ale dronei a …
18:20
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Conform informaţiilor actuale, de acum …
18:00
Serialul de comedie dramatică „The Bear”, despre un bucătar de „haute cuisine” care se întoarce acasă să conducă restaurantul fast food al familiei după moartea fratelui său, se pregătește să servească ultimele sale mese, anunță THR. Serialul produs de televiziunea americană FX, difuzat în streaming în România pe Disney+, se va încheia odată cu următorul …
18:00
Magazinele electro Altex, controlate de antreprenorul nemțean Dan Ostahie, au fost sancționate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu patru amenzi, în valoare totală de 8.000 EUR, pentru încălcarea prevederilor Regulamentului GDPR. Citește mai departe și comentează pe StartupCafe.ro…
18:00
Proteste ale adolescenților germani împotriva serviciului militar. Liceenii vor să evite înregistrarea în listele armatei # HotNews.ro
Mii de copii şi adolescenţi au ieşit joi să protesteze pe străzile oraşelor din Germania împotriva noii legi a serviciului militar, transmite DPA, preluată de Agerpres. „Greva şcolară împotriva recrutării” a atras 50.000 de participanţi la nivel naţional, au declarat organizatorii. După luni de deliberări, administraţia cancelarului Friedrich Merz a adoptat o lege la sfârşitul …
17:50
Izbucnirea războiului în Iran a prins sute de mii de oameni în tranzit în Golful Persic. Adevărate paradisuri care levitau parcă deasupra deșertului și realității, statele bogate din zonă s-au văzut bombardate de către Iran, după ce acesta fusese la rândul său atacat de SUA și de Israel. Una dintre știrile acestui mijloc de săptămână …
17:50
Rutte, anunț despre articolul 5 al NATO după doborârea rachetei balistice ce se îndrepta spre Turcia # HotNews.ro
NATO nu intenționează să declanșeze clauza de apărare reciprocă din articolul 5 al tratatului fondator în cazul doborârii rachetei balistice care s-a îndreptat spre Turcia, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters, pe fondul temerilor că alianța riscă să fie implicată în războiul dintre SUA-Israel și Iran. „Nimeni nu vorbește despre articolul 5”, …
17:40
Protest în fața Ambasadei Iranului din București: zeci de iranieni au strigat mulțumiri pentru Trump și Netanyahu # HotNews.ro
În a șasea zi de atacuri ale SUA și Israel în Iran, zeci de cetățeni iranieni au protestat, joi, timp de aproape două ore, în fața Ambasadei Iranului la București. Manifestanții au mulțumit Statelor Unite și Israelului pentru ajutorul oferit, au cântat imnul Iranului și au celebrat moartea lui Ali Khamenei, fostul lider al țării, …
17:30
AUR propune exproprierea celor 12 hectare retrocedate în Parcul IOR / „Primăria abia își permite să țină semafoarele aprinse” # HotNews.ro
Consilierii generali AUR au depus la Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre pentru demararea „de îndată” a procedurilor de expropriere pentru cele 12 hectare retrocedate în Parcul IOR, unde în ultimii ani au fost tăiați sute de arbori. Mulți colegi, chiar și de la alte partide salută inițiativa, însă spun la unison …
17:30
Timp de ani de zile, oamenii de știință și istoricii au dezbătut moștenirea genetică a lui Ginghis Han. Unii experți au susținut că 1 din 200 de bărbați în viață astăzi ar putea fi înrudiți cu războinicul din Asia Centrală, care a fondat Imperiul Mongol în 1206, relatează revista Smithsonian. Totuși, o cercetare nouă publicată …
17:30
Numărul directorilor din Romsilva, redus la jumătate / Fără „operatori de xerox” în direcțiile silvice # HotNews.ro
Numărul de directori din Romsilva se va înjumătăți de la 41 directori în prezent la 19 directori, după ce Guvernul a aprobat joi reducerea numărului direcțiilor silvice, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Cei care doresc să rămână în Romsilva o pot face pe un post de execuție, dar „nu trebuie să avem neapărat șefi …
