Inspiration Day: De ce relația părinte-copil este prima linie de prevenție în consumul de alcool la minori

17:50

Izbucnirea războiului în Iran a prins sute de mii de oameni în tranzit în Golful Persic. Adevărate paradisuri care levitau parcă deasupra deșertului și realității, statele bogate din zonă s-au văzut bombardate de către Iran, după ce acesta fusese la rândul său atacat de SUA și de Israel. Una dintre știrile acestui mijloc de săptămână …