Grupul de transport maritim Maersk a anunțat că va suspenda temporar două servicii, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu
Rador, 6 martie 2026 10:20
Grupul de transport maritim Maersk a anunțat, vineri, printr-un comunicat, că va suspenda temporar serviciul FM1, care conectează Orientul Îndepărtat cu Orientul Mijlociu, și serviciul ME11, care conectează Orientul Mijlociu cu Europa. „Această decizie a fost luată ca măsură de precauție pentru a asigura siguranța personalului și a navelor noastre, reducând în același timp la […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
10:40
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că 28 de curse sunt anulate, vineri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu # Rador
28 de curse sunt anulate astăzi ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, anunţă astăzi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Este vorba de 13 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând mai multor companii, între care şi TAROM. Cursele plecau sau veneau din Israel, Qatar, Iordania, Egipt, Liban şi Dubai. Recent, Ministerul Transporturilor a recomandat […]
Acum 15 minute
10:30
Poliția britanică a arestat vineri patru persoane suspectate de spionaj având legătură cu Iran # Rador
Poliția britanică a arestat vineri patru persoane suspectate de spionaj având legătură cu Iran, în cadrul unei anchete privind supravegherea unor locații privind comunitățile evreiești./cstoica/dstanesc (REUTERS – 6 martie)
Acum 30 minute
10:20
Grupul de transport maritim Maersk a anunțat că va suspenda temporar două servicii, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu # Rador
Grupul de transport maritim Maersk a anunțat, vineri, printr-un comunicat, că va suspenda temporar serviciul FM1, care conectează Orientul Îndepărtat cu Orientul Mijlociu, și serviciul ME11, care conectează Orientul Mijlociu cu Europa. „Această decizie a fost luată ca măsură de precauție pentru a asigura siguranța personalului și a navelor noastre, reducând în același timp la […]
10:20
Președinta Vjosa Osmani a dizolvat, vineri, Parlamentul și a convocat alegeri anticipate, la o zi după ce parlamentarii nu au reușit să aleagă un nou șef de stat în termenul constituțional. Parlamentul, cu 120 de locuri, a avut la dispoziție până joi la miezul nopții pentru a alege un președinte, dar partidul de guvernământ Vetëvendosje, […]
Acum o oră
10:10
IDF a anunțat că a atacat peste 500 de ținte în Liban, după ce Hezbollah s-a alăturat conflictului (TimesofIsrael) # Rador
Începând de luni, când Hezbollah s-a alăturat conflictului, armata israeliană (IDF) a anunțat că a atacat peste 500 de ținte în Liban. Printre țintele vizate de atacuri s-au numărat comandanți de rang înalt Hezbollah, membri ai Forței sale de elită Radwan, lansatoare de rachete, centre de comandă, depozite de arme, precum și membri ai altor […]
Acum 2 ore
09:40
DOJ a publicat interviurile lipsă ale FBI din dosarele Epstein cu femeia care a formulat acuzații împotriva lui Trump # Rador
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat joi documente ale FBI care rezumă interviuri cu o femeie neidentificată în care aceasta a făcut acuzații la adresa președintelui Donald Trump legate de o presupusă întâlnire sexuală. Agenții FBI au intervievat femeia de patru ori în 2019, în cadrul investigației privind infractorul sexual Jeffrey Epstein. Departamentul […]
09:40
Continuă evacuarea cetăţenilor bulgari din zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Joi seară, cu un zbor din Dubai, au sosit 180 de persoane. Vineri dimineaţă, pe Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia, a aterizat şi o cursă charter regulată din Oman. La bord, în afară de pasagerii programaţi pentru acest zbor, s-au aflat şi persoane […]
09:40
Este o dimineață fără incidente în trafic sau drumuri naționale blocate. Este, în schimb, aglomerație în apropiera capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Mihai Sitaru, Centrul Infotrafic: Pe principalele artere rutiere naționale, respectiv autostrăzile A1, București-Pitești, A2, București-Constanța, A3, București-Ploiești, A7, Ploiești-Adjud, dar și pe Drumul Național 1, […]
09:30
Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului # Rador
Proiectele din PNRR sunt analizate, în această dimineaţă, la Guvern, de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a putea fi prezentat public stadiul implementării şi măsurile remediale necesare. Ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că, în urma negocierilor cu forurile europene, România a redus de la 500 la circa 200 numărul de jaloane şi […]
09:30
Banca Națională a Ucrainei (NBU) cere eliberarea angajaților echipei de transport valori a băncii de stat Oșceadbank care sunt reținuți ilegal pe teritoriul Ungariei. Potrivit Ukrinform, solicitarea a fost transmisă printr-o declarație a NBU privind capturarea vehiculelor de transport valori ale Oșceadbank și reținerea ilegală a angajaților echipei de încasare pe teritoriul Ungariei. Oșceadbank a […]
09:20
UE cere Ucrainei să repare conducta Drujba, dar nu garantează că Orbán va debloca împrumutul de 90 miliarde de euro # Rador
Uniunea Europeană cere Ucrainei să repare conducta petrolieră Drujba, dar nu poate garanta ridicarea veto-ului Ungariei privind creditul de 90 de miliarde de euro pregătit pentru Kiev. Din acest motiv, Ucraina nu dorește să efectueze reparațiile și să transporte petrol rusesc – a declarat pentru RBC o sursă din cadrul autorităților ucrainene. Potrivit acesteia, pe […]
09:20
Armatele SUA și a Coreei de Sud discută despre mutarea unor sisteme Patriot în războiul iranian, declară autoritățile sud-coreene # Rador
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat vineri că armatele SUA și a Coreei de Sud discută despre mutarea unor sisteme americane de apărare antirachetă Patriot, cu sediul în Coreea de Sud, pentru a fi desfășurate în războiul împotriva Iranului. Cho a făcut această afirmație răspunzând unei întrebări adresate în cadrul unei audieri parlamentare./cstoica/denisse […]
09:10
Bahrain anunță că nu există victime în urma unui atac iranian ce a vizat un hotel și două clădiri din Manama (TimesofIsrael) # Rador
Bahrain transmite că atacuri iraniene au vizat un hotel și două clădiri rezidențiale din capitala Manama. Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat printr-un mesaj postat pe platforma X că „agresiunea iraniană” a provocat „pagube materiale, dar fără pierderi de vieți omenești”./cstoica/denisse (https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/bahrain-reports-damage-but-no-injuries-after-iran-targets-hotels-residential-building/ – 6 martie)
09:10
Hong Kong – Avocatul magnatului Jimmy Lai a anunțat că nu va contesta cu apel condamnarea pentru infracțiuni împotriva securității naționale # Rador
Un avocat al magnatului media din Hong Kong, Jimmy Lai, a declarat că nu va contesta cu apel decizia de condamnare – în baza legii privind securitatea națională – la 20 de ani de închisoare, sentință pronunțată luna trecută. Nu au fost furnizate motive pentru decizia de a nu formula apel. Jimmy Lai, în vârstă […]
09:00
Deja un al patrulea fost ministru adjunct al fostului ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost reținut în Rusia. Fostul prim-viceministru al Apărării din Rusia, Ruslan Țalikov, a fost reținut în legătură cu crearea unei comunităţi infracţionale. El este al patrulea adjunct al fostului ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu, care este investigat, începând […]
09:00
O delegație formată din cinci membri a fost formată pentru a examina starea conductei petroliere Friendship, dacă Kievul nu va relua transportul de petrol în termen de trei zile lucrătoare, a anunțat joi, la o conferință de presă, susţinută la la Budapesta, secretarul de stat în Ministerul ungar al Energiei, care este și șeful delegației. […]
09:00
Consiliul format din trei persoane care conduce temporar Iranul se pregătește să prezinte un nou lider suprem după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, potrivit presei de stat iraniene. Consiliul, care a preluat atribuțiile liderului suprem după moartea acestuia sâmbătă, a ținut a patra reuniune pe măsură ce războiul se apropie de pragul de o săptămână, potrivit […]
09:00
Donald Trump a spus că are în vedere persoane despre care crede că „ar face o treabă bună” la conducerea Iranului # Rador
Președintele american, Donald Trump, a oferit joi mai multe detalii despre speranțele sale privind noua conducere a Iranului, menționând că are în vedere câteva persoane despre care crede că ar fi opțiuni bune pentru a conduce țara în contextul războiului. „Vrem să intrăm și să curățăm totul”, a declarat Trump pentru NBC News într-un interviu […]
08:50
Bulgaria şi SUA analizează situaţia din Orientul Mijlociu şi aprofundarea parteneriatului strategic # Rador
Premierul interimar al Bulgariei, Andrei Ghiurov, s-a întâlnit cu H. Martin McDowell, însărcinat cu afaceri ad interim al SUA la Sofia. În cadrul întrevederii de la Consiliul de Miniştri, cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi efectul acesteia asupra securităţii Europei în cazul unei eventuale escaladări şi extinderi a conflictului. Un alt […]
Acum 4 ore
08:40
Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care presupune, între altele, reducerea direcţiilor silvice regionale de la 41 la 19 a fost adoptată ieri, de Executiv. Actul normativ stabileşte, aşadar, un nou cadru de organizare teritorială şi funcţională cu obiectivul de a îmbunătăţi administrarea pădurilor aflate în proprietatea statului şi de a consolida responsabilitatea managerială. Despre reforma Romsilva […]
08:20
India a solicitat tuturor rafinăriilor sale să maximizeze producția de gaz petrolier lichefiat și să pună combustibilul la dispoziția doar a trei companii de stat – Indian Oil, HPCL și BPCL, conform unui ordin guvernamental. Potrivit ordinului emis joi, rafinăriile au dispoziție să nu utilizeze propan și butan pentru producția petrochimică, iar companiile din sectorul […]
08:20
Preţurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici rămân plafonate la 0,31de lei per kilowat-oră până în aprilie anul viitor # Rador
Preţurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici rămân plafonate la 0,31de lei per kilowat-oră până în aprilie anul viitor, a stabilit ieri Guvernul prin ordonanţă de urgenţă. Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsura vine şi pe fondul situaţiei din zona Golfului şi urmăreşte protejarea României de fluctuaţiile de pe piaţa externă. Şeful executivului a […]
08:20
Tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la cursuri de formare profesională vor putea beneficia de o primă de stabilitate dacă se angajează pentru prima dată – potrivit unei ordonanţe adoptate, ieri, de Guvern. Sprijinul este neimpozabil […]
08:10
SUA au cerut sprijinul Ucrainei pentru a se apăra de dronele iraniene în Orientul Mijlociu, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că SUA au cerut ajutorul Ucrainei pentru a se proteja în Orientul Mijlociu împotriva dronelor explozive Shahed de proveniență iraniană. În contextul în care președintele Trump l-a acuzat pe președintele ucrainean că nu are atuuri, Ucraina a fost nevoită să inoveze pentru a se apăra cu costuri eficiente împotriva […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Programul premierului Ilie Bolojan: Ora 8:30 – Întâlnire de lucru pe tema analizei implementării PNRR; Împreună cu premierul Ilie Bolojan, la reuniune participă: vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătății, Alexandru […]
08:10
Ucraina acuză Ungaria de luare de ostatici și confiscarea a zeci de milioane de euro şi dolari aparţinând unei bănci de stat # Rador
Autorităţile din Ucraina acuză Ungaria că „a luat ostatici angajați ai Oșceadbank (Banca de Economii a Ucrainei, n.r.) și a confiscat bani din două vehicule aparţinând instituţiei bancare”. În automobile respective, erau milioane de dolari și euro, precum și aur – transmite RBC, citând pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev și […]
08:10
O invazie terestră a Iranului ar fi „o pierdere de timp”, declară Donald Trump (TimesofIsrael) # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat pentru NBC News că o invazie terestră a Iranului ar fi „o pierdere de timp”, dar indică faptul că SUA vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește cine va conduce țara în continuare. „Este o pierdere de timp”, spune președintele Trump despre afirmațiile Iranului că plănuiește […]
08:10
Cerul Teheranului a fost luminat de explozii în urma unui nou val de lovituri, lansat de Israel # Rador
Israelul a lansat în cursul nopții un val de atacuri asupra capitalei iraniene Teheran, luminând cerul cu explozii de foc surprinse în imagini video, distribuite online. CNN nu a putut geolocaliza independent imaginile, deși două persoane care vorbesc în afara cadrului pot fi auzite discutând despre lovituri cu un accent teheranian distinct, descriind zona specifică […]
08:00
Statele din Golf anunță că au interceptat rachete lansate dinspre Iran. Qatar a anunțat că a împiedicat un atac cu drone, ce viza baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a anunțat că a distrus trei rachete ce vizau baza aeriană Prince Sultan. Bahrain a anunțat că a […]
08:00
Autoritățile ruse au anunțat un nou schimb de prizonieri de război, după formula „300 la 300”, pentru vineri # Rador
Autoritățile ruse au anunțat că un nou schimb de prizonieri după formula ‘300 pentru 300’ va avea loc vineri. Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat că Rusia și Ucraina urmează să efectueze un nou schimb de prizonieri după formula ‘300 la 300’, vineri, 6 martie. ‘Un schimb de 300 la 300 este programat pentru […]
08:00
Autorităţile ucrainene au anunţat că, în noaptea de joi spre vineri, ocupanții ruși au lansat atacuri cu drone asupra orașului Krivi Rih, regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacurilor, au izbucnit incendii la o clădire de locuințe și la o întreprindere. „Lovituri directe cu drone Shahed asupra unui bloc cu nouă etaje și asupra unei întreprinderi de […]
07:50
Președintele Indoneziei declară că se va retrage din „Consiliul pentru Pace” dacă platforma nu servește intereselor palestinienilor # Rador
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a dat asigurări grupurilor islamice locale că se va retrage din „Consiliul pentru Pace” al președintelui american, Donald Trump, dacă platforma nu este în beneficiul palestinienilor, se menționează într-un comunicat guvernamental publicat vineri. Participarea Indoneziei, cea mai mare națiune majoritar musulmană din lume, la Consiliu și decizia sa de a contribui […]
07:40
SUA au relaxat embargoul institui asupra petrolului rusesc după ce prețurile au crescut din cauza războiului din Iran. Pentru următoarele 30 de zile, SUA vor permite Indiei să cumpere petrol rusesc care se află deja la bordul petrolierelor aflate în larg. Secretarul american al Trezoreriei a declarat că măsura este luată pentru a permite continuarea […]
Acum 6 ore
06:20
Aflată între două războaie, pe o falie geopolitică activă, României îi trebuie aliați puternici și stabili. Parisul propune Europei o strategie nucleară defensivă, care ar putea fi o soluție și pentru România. Liderii politici români nu spun încă nimic despre această ofertă pe care au primit-o luna trecută. Franța a trimis invitații statelor UE pentru […]
06:10
Războiul din Iran se extinde atât geografic, cât și ca implicații globale. Noi atacuri israeliene în Liban și la Teheran, în timp ce dronele iraniene lovesc pentru prima dată Azerbaidjanul vecin, rezumă ultimele evoluții CBS News, constatând și că ”aliații din Golf ai SUA, bombardați de zile întregi cu rachete și drone iraniene, rămân rapid […]
Acum 8 ore
04:10
SUA nu își extind obiectivele militare în Iran, a spus secretarul american al apărării, Pete Hegseth # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a spus joi că SUA nu își extind obiectivele militare în Iran, după ce președintele Donald Trump a declarat pentru Reuters că ţara sa trebuie să fie implicată în alegerea următorului lider al Iranului. „Nu este vorba despre nicio extindere a obiectivelor noastre. Știm exact ce încercăm să realizăm”, […]
03:50
Președintele american Donald Trump a declarat joi că vrea „să termine mai întâi cu Iranul, dar Cuba este o chestiune de timp”. Dl Trump a spus că partea cubaneză își dorește cu ardoare să încheie un acord.(REUTERS – 6 martie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (6 martie)
03:10
Armata americană a anunţat joi că a scufundat peste 30 de nave iraniene până acum în timpul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, inclusiv o dronă navală iraniană care este în flăcări. Atacurile cu rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 90% de la prima zi a războiului, le-a spus jurnaliştilor amiralul american Brad […]
Acum 12 ore
02:40
Valoarea acţiunilor a scăzut în SUA, indicele Dow Jones pierzând 2% la un moment dat. Acest lucru s-a întâmplat după cea mai recentă creştere a preţurilor petrolului, barilul de ţiţei Brent fiind cotat la peste 95 de dolari. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 5 martie)/opopescu/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA (6 martie)
01:10
Președintele Donald Trump a declarat joi că oficiali dela Teheran iau legătura cu Statele Unite în legătură cu încheierea unei înțelegeri, pe fondul atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului, adăugând totodată că sunt iminente acțiuni suplimentare pentru a reduce presiunea asupra petrolului. „Sună, întreabă ‘cum facem o înțelegere?’. Am spus că au întârziat puțin”, a […]
01:00
Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o iniţiativă de a fi oprit războiul aerian ordonat de președintele Donald Trump împotriva Iranului și de a se solicita ca orice ostilități împotriva Iranului să fie autorizate de Congres, susținând campania militară a președintelui republican intrată în cea de-a şasea zi. Votul în Cameră a fost de […]
01:00
Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul României în viitorul mediu, afirmă preşedintele Nicuşor Dan # Rador
România este protejată de umbrela nucleară NATO şi nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru în viitorul mediu, a declarat în această seară preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, la finalul vizitei la Varşovia. Reacţia vine în contextul discuţiilor despre oferta preşedintelui francez Emmanuel Macron de a extinde umbrela […]
00:50
Un studiu științific a avertizat că nivelurile mărilor din întreaga lume sunt mai ridicate decât se credea în general. Studiul, publicat în revista Nature, susţine că măsurătorile reale ale nivelului mării s-au dovedit a fi, în medie, cu aproximativ 30 de centimetri mai mari decât cele calculate în mod obișnuit. Cercetătorii avertizează că acest lucru […]
00:50
Prețurile la gaze pentru consumatorii casnici rămân plafonate la 0,31 de lei per kWh timp de un an, a stabilit ieri Guvernul. Decizia va intra în vigoare de la 1 aprilie, iar măsura are ca scop, spunea premierul Ilie Bolojan, protejarea populației, întrucât, pe fondul situației din zona Golfului, prețurile la combustibil suferă modificări, și […]
00:30
Michelangelo, maestrul Renașterii, le-ar fi ordonat studenților lui să ascundă numeroase opere într-o cameră secretă pentru a le păstra pentru posteritate, a afirmat miercuri, 4 martie, o cercetătoare italiană. Potrivit renumitului istoric de artă Giorgio Vasari, geniul italian însuși şi-a ars multe dintre opere înainte de moartea sa la Roma, în 1564. Însă cercetătoarea Valentina […]
00:20
Britney Spears a fost arestată miercuri seară pentru conducere sub influența alcoolului. Cântăreața americană a fost încătușată de Poliția Statului California în jurul orei 21:30 și reținută joi dimineață, în jurul orei 3:00. Între timp, ea a fost eliberată, relatează „Variety”. Publicaţia americană, care a putut consulta documentele referitoare la arestarea sa, susține că aceasta […]
5 martie 2026
22:30
Pinguinul african, lopătarul, rechinul-tigru… Numărul animalelor sălbatice migratoare aflate în pericol de dispariție este în creștere din cauza efectelor schimbărilor climatice, potrivit unui raport publicat joi la o conferință internațională din Brazilia. „Aceste statistici actualizate prezintă o imagine îngrijorătoare”, se arată în raport, publicat înaintea COP15 privind conservarea speciilor migratoare ale faunei sălbatice, care va […]
22:20
„Dacă vor creşte, vor creşte” a spus Donald Trump despre prețurile la benzină, pe fondul operațiunii din Iran # Rador
Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în SUA, determinată de extinderea conflictului din Iran, declarând într-un interviu exclusiv pentru Reuters că operațiunea militară americană este prioritatea sa. „Nu am nicio îngrijorare în această privință”, a spus el, când a fost întrebat despre prețurile mai mari la […]
22:00
Autorităţile din Sri Lanka au evacuat 208 marinari iranieni de pe nava acestora, IRINS Bushehr # Rador
Preşedintele Sri Lankăi a declarat că autorităţile din ţara sa au evacuat echipajul de pe o navă militară iraniană, la o zi după ce o fregată iraniană a fost scufundată de un submarin american. Anura Kumara Dissanayake a spus că 208 de marinari au fost luaţi de de navă. Preşedintele Trump a promis anihilarea marinei […]
22:00
Guvernul Islandei va propune organizarea, la toamnă, a unui referendum privind aderarea la UE # Rador
Guvernul islandez va propune parlamentului său organizarea, la toamnă, a unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, abandonate în urmă cu mai bine de un deceniu, a relatat joi postul public de televiziune RUV, citând surse. RUV a relatat pe site-ul său web că guvernul va supune proiectul de lege parlamentului săptămâna […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.