Zelenski anunţă noi schimburi de prizonieri între Ucraina şi Rusia

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la cursuri de formare profesională vor putea beneficia de o primă de stabilitate dacă se angajează pentru prima dată – potrivit unei ordonanţe adoptate, ieri, de Guvern. Sprijinul este neimpozabil […]