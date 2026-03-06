Infrastructura energetică din patru regiuni ale Ucrainei, afectată de atacurile ruseşti
Rador, 6 martie 2026 11:50
Compania ucraineană Ukrenergo a raportat că, în urma atacurilor rusești, vineri dimineaţă, mai mulţi consumatori au rămas fără electricitate, în patru regiuni ale ţării. „Din cauza atacurilor inamice asupra infrastructurii energetice, în această dimineață, există consumatori fără electricitate în regiunile Harkiv, Donețk, Cernihiv și Herson. Acolo unde condițiile de securitate permit, au fost deja demarate […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
12:10
Kremlinul a afirmat vineri că ridicarea interdicției Finlandei privind găzduirea armelor nucleare crește tensiunile în Europa și reprezintă o amenințare potențială pentru Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova va reacționa dacă arme nucleare vor fi amplasate în Finlanda./aspanily/asalar (REUTERS – 6 martie)
12:10
Ordinele generale de evacuare din Liban ridică probleme de drept internațional (Volker Türk) # Rador
Ordinele de evacuare la scară largă emise de armata israeliană pentru sudul Libanului și suburbia sudică a Beirutului ridică probleme grave în ceea ce privește dreptul internațional, a declarat vineri Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. „Aceste ordine generale de relocare masive vizează aici sute și mii de oameni,” a spus Volker Türk. „Aceasta […]
Acum 15 minute
12:00
Kremlinul a transmis vineri că războiul din Iran a stimulat cererea pentru produsele energetice rusești, subliniind țări precum China și India acționează în funcție de interesele lor naționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că Rusia a fost și rămâne un furnizor de încredere de petrol și gaze, atât prin conducte, […]
Acum 30 minute
11:50
Cuvintele cheie pentru următorii patru ani sunt: securitatea și evitarea războiului (Viktor Orbán) # Rador
Premierul a numit securitatea și evitarea războiului drept cuvintele cheie pentru următorii patru ani, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată vineri de Radio Kossuth din Budapesta. Viktor Orbán a declarat că „trebuie să ne pregătim pentru faptul că următorii patru ani vor continua să fie o eră a pericolelor în întreaga […]
11:50
Compania ucraineană Ukrenergo a raportat că, în urma atacurilor rusești, vineri dimineaţă, mai mulţi consumatori au rămas fără electricitate, în patru regiuni ale ţării. „Din cauza atacurilor inamice asupra infrastructurii energetice, în această dimineață, există consumatori fără electricitate în regiunile Harkiv, Donețk, Cernihiv și Herson. Acolo unde condițiile de securitate permit, au fost deja demarate […]
11:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat continuarea schimburilor de prizonieri de război, după ce, pe 5 martie, încă 200 de ucraineni eliberaţi de Rusia s-au întors acasă. „Există un nou pas pozitiv în schimburile de prizonieri. Încă 200 dintre oamenii noștri s-au întors acasă din captivitatea rusă. Ne așteptăm ca, în aceste zile, schimburile să […]
Acum 2 ore
10:50
Aproximativ 50 de nave franceze sunt în prezent blocate în Golful Persic și alte opt în Marea Roșie, a declarat vineri ministrul Transporturilor din Franța, Philippe Tabarot, în contextul în care Parisul caută sprijin pentru a construi o coaliție de țări care să asigure traficul maritim în regiune. „Sunt aproximativ cincizeci de nave – 52, […]
10:50
Europa trebuie să intensifice producția de rachete antiaeriene și de apărare, declară comisarul UE pentru Apărare # Rador
Războiul din Orientul Mijlociu a făcut și mai urgentă (necesitatea) intensificării producției de rachete antibalistice și antiaeriene pentru Europa, a declarat vineri comisarul UE pentru Apărare, Andrius Kubilius. „Odată cu criza iraniană… a devenit foarte clar că Europa trebuie să intensifice producția de rachete antibalistice și antiaeriene”, a spus el în timpul unei conferințe de […]
10:50
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere În 2025, platforma Netflix a lansat documentarul „Cover-Up”, o producție dedicată unuia dintre cei mai influenți jurnaliști de investigație ai ultimelor decenii: Seymour M. Hersh. Filmul reprezintă nu doar o biografie cinematografică, ci și o reflecție asupra rolului jurnalismului într-o societate democratică, asupra relației tensionate dintre presă și putere și […]
10:40
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că 28 de curse sunt anulate, vineri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu # Rador
28 de curse sunt anulate astăzi ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, anunţă astăzi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Este vorba de 13 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând mai multor companii, între care şi TAROM. Cursele plecau sau veneau din Israel, Qatar, Iordania, Egipt, Liban şi Dubai. Recent, Ministerul Transporturilor a recomandat […]
10:30
Poliția britanică a arestat vineri patru persoane suspectate de spionaj având legătură cu Iran # Rador
Poliția britanică a arestat vineri patru persoane suspectate de spionaj având legătură cu Iran, în cadrul unei anchete privind supravegherea unor locații privind comunitățile evreiești./cstoica/dstanesc (REUTERS – 6 martie)
10:20
Grupul de transport maritim Maersk a anunțat că va suspenda temporar două servicii, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu # Rador
Grupul de transport maritim Maersk a anunțat, vineri, printr-un comunicat, că va suspenda temporar serviciul FM1, care conectează Orientul Îndepărtat cu Orientul Mijlociu, și serviciul ME11, care conectează Orientul Mijlociu cu Europa. „Această decizie a fost luată ca măsură de precauție pentru a asigura siguranța personalului și a navelor noastre, reducând în același timp la […]
10:20
Președinta Vjosa Osmani a dizolvat, vineri, Parlamentul și a convocat alegeri anticipate, la o zi după ce parlamentarii nu au reușit să aleagă un nou șef de stat în termenul constituțional. Parlamentul, cu 120 de locuri, a avut la dispoziție până joi la miezul nopții pentru a alege un președinte, dar partidul de guvernământ Vetëvendosje, […]
Acum 4 ore
10:10
IDF a anunțat că a atacat peste 500 de ținte în Liban, după ce Hezbollah s-a alăturat conflictului (TimesofIsrael) # Rador
Începând de luni, când Hezbollah s-a alăturat conflictului, armata israeliană (IDF) a anunțat că a atacat peste 500 de ținte în Liban. Printre țintele vizate de atacuri s-au numărat comandanți de rang înalt Hezbollah, membri ai Forței sale de elită Radwan, lansatoare de rachete, centre de comandă, depozite de arme, precum și membri ai altor […]
09:40
DOJ a publicat interviurile lipsă ale FBI din dosarele Epstein cu femeia care a formulat acuzații împotriva lui Trump # Rador
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat joi documente ale FBI care rezumă interviuri cu o femeie neidentificată în care aceasta a făcut acuzații la adresa președintelui Donald Trump legate de o presupusă întâlnire sexuală. Agenții FBI au intervievat femeia de patru ori în 2019, în cadrul investigației privind infractorul sexual Jeffrey Epstein. Departamentul […]
09:40
Continuă evacuarea cetăţenilor bulgari din zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Joi seară, cu un zbor din Dubai, au sosit 180 de persoane. Vineri dimineaţă, pe Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia, a aterizat şi o cursă charter regulată din Oman. La bord, în afară de pasagerii programaţi pentru acest zbor, s-au aflat şi persoane […]
09:40
Este o dimineață fără incidente în trafic sau drumuri naționale blocate. Este, în schimb, aglomerație în apropiera capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Mihai Sitaru, Centrul Infotrafic: Pe principalele artere rutiere naționale, respectiv autostrăzile A1, București-Pitești, A2, București-Constanța, A3, București-Ploiești, A7, Ploiești-Adjud, dar și pe Drumul Național 1, […]
09:30
Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului # Rador
Proiectele din PNRR sunt analizate, în această dimineaţă, la Guvern, de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a putea fi prezentat public stadiul implementării şi măsurile remediale necesare. Ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că, în urma negocierilor cu forurile europene, România a redus de la 500 la circa 200 numărul de jaloane şi […]
09:30
Banca Națională a Ucrainei (NBU) cere eliberarea angajaților echipei de transport valori a băncii de stat Oșceadbank care sunt reținuți ilegal pe teritoriul Ungariei. Potrivit Ukrinform, solicitarea a fost transmisă printr-o declarație a NBU privind capturarea vehiculelor de transport valori ale Oșceadbank și reținerea ilegală a angajaților echipei de încasare pe teritoriul Ungariei. Oșceadbank a […]
09:20
UE cere Ucrainei să repare conducta Drujba, dar nu garantează că Orbán va debloca împrumutul de 90 miliarde de euro # Rador
Uniunea Europeană cere Ucrainei să repare conducta petrolieră Drujba, dar nu poate garanta ridicarea veto-ului Ungariei privind creditul de 90 de miliarde de euro pregătit pentru Kiev. Din acest motiv, Ucraina nu dorește să efectueze reparațiile și să transporte petrol rusesc – a declarat pentru RBC o sursă din cadrul autorităților ucrainene. Potrivit acesteia, pe […]
09:20
Armatele SUA și a Coreei de Sud discută despre mutarea unor sisteme Patriot în războiul iranian, declară autoritățile sud-coreene # Rador
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat vineri că armatele SUA și a Coreei de Sud discută despre mutarea unor sisteme americane de apărare antirachetă Patriot, cu sediul în Coreea de Sud, pentru a fi desfășurate în războiul împotriva Iranului. Cho a făcut această afirmație răspunzând unei întrebări adresate în cadrul unei audieri parlamentare./cstoica/denisse […]
09:10
Bahrain anunță că nu există victime în urma unui atac iranian ce a vizat un hotel și două clădiri din Manama (TimesofIsrael) # Rador
Bahrain transmite că atacuri iraniene au vizat un hotel și două clădiri rezidențiale din capitala Manama. Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat printr-un mesaj postat pe platforma X că „agresiunea iraniană” a provocat „pagube materiale, dar fără pierderi de vieți omenești”./cstoica/denisse (https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/bahrain-reports-damage-but-no-injuries-after-iran-targets-hotels-residential-building/ – 6 martie)
09:10
Hong Kong – Avocatul magnatului Jimmy Lai a anunțat că nu va contesta cu apel condamnarea pentru infracțiuni împotriva securității naționale # Rador
Un avocat al magnatului media din Hong Kong, Jimmy Lai, a declarat că nu va contesta cu apel decizia de condamnare – în baza legii privind securitatea națională – la 20 de ani de închisoare, sentință pronunțată luna trecută. Nu au fost furnizate motive pentru decizia de a nu formula apel. Jimmy Lai, în vârstă […]
09:00
Deja un al patrulea fost ministru adjunct al fostului ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost reținut în Rusia. Fostul prim-viceministru al Apărării din Rusia, Ruslan Țalikov, a fost reținut în legătură cu crearea unei comunităţi infracţionale. El este al patrulea adjunct al fostului ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu, care este investigat, începând […]
09:00
O delegație formată din cinci membri a fost formată pentru a examina starea conductei petroliere Friendship, dacă Kievul nu va relua transportul de petrol în termen de trei zile lucrătoare, a anunțat joi, la o conferință de presă, susţinută la la Budapesta, secretarul de stat în Ministerul ungar al Energiei, care este și șeful delegației. […]
09:00
Consiliul format din trei persoane care conduce temporar Iranul se pregătește să prezinte un nou lider suprem după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, potrivit presei de stat iraniene. Consiliul, care a preluat atribuțiile liderului suprem după moartea acestuia sâmbătă, a ținut a patra reuniune pe măsură ce războiul se apropie de pragul de o săptămână, potrivit […]
09:00
Donald Trump a spus că are în vedere persoane despre care crede că „ar face o treabă bună” la conducerea Iranului # Rador
Președintele american, Donald Trump, a oferit joi mai multe detalii despre speranțele sale privind noua conducere a Iranului, menționând că are în vedere câteva persoane despre care crede că ar fi opțiuni bune pentru a conduce țara în contextul războiului. „Vrem să intrăm și să curățăm totul”, a declarat Trump pentru NBC News într-un interviu […]
08:50
Bulgaria şi SUA analizează situaţia din Orientul Mijlociu şi aprofundarea parteneriatului strategic # Rador
Premierul interimar al Bulgariei, Andrei Ghiurov, s-a întâlnit cu H. Martin McDowell, însărcinat cu afaceri ad interim al SUA la Sofia. În cadrul întrevederii de la Consiliul de Miniştri, cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi efectul acesteia asupra securităţii Europei în cazul unei eventuale escaladări şi extinderi a conflictului. Un alt […]
08:40
Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care presupune, între altele, reducerea direcţiilor silvice regionale de la 41 la 19 a fost adoptată ieri, de Executiv. Actul normativ stabileşte, aşadar, un nou cadru de organizare teritorială şi funcţională cu obiectivul de a îmbunătăţi administrarea pădurilor aflate în proprietatea statului şi de a consolida responsabilitatea managerială. Despre reforma Romsilva […]
08:20
India a solicitat tuturor rafinăriilor sale să maximizeze producția de gaz petrolier lichefiat și să pună combustibilul la dispoziția doar a trei companii de stat – Indian Oil, HPCL și BPCL, conform unui ordin guvernamental. Potrivit ordinului emis joi, rafinăriile au dispoziție să nu utilizeze propan și butan pentru producția petrochimică, iar companiile din sectorul […]
08:20
Preţurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici rămân plafonate la 0,31de lei per kilowat-oră până în aprilie anul viitor # Rador
Preţurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici rămân plafonate la 0,31de lei per kilowat-oră până în aprilie anul viitor, a stabilit ieri Guvernul prin ordonanţă de urgenţă. Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsura vine şi pe fondul situaţiei din zona Golfului şi urmăreşte protejarea României de fluctuaţiile de pe piaţa externă. Şeful executivului a […]
08:20
Tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la cursuri de formare profesională vor putea beneficia de o primă de stabilitate dacă se angajează pentru prima dată – potrivit unei ordonanţe adoptate, ieri, de Guvern. Sprijinul este neimpozabil […]
Acum 6 ore
08:10
SUA au cerut sprijinul Ucrainei pentru a se apăra de dronele iraniene în Orientul Mijlociu, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că SUA au cerut ajutorul Ucrainei pentru a se proteja în Orientul Mijlociu împotriva dronelor explozive Shahed de proveniență iraniană. În contextul în care președintele Trump l-a acuzat pe președintele ucrainean că nu are atuuri, Ucraina a fost nevoită să inoveze pentru a se apăra cu costuri eficiente împotriva […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Programul premierului Ilie Bolojan: Ora 8:30 – Întâlnire de lucru pe tema analizei implementării PNRR; Împreună cu premierul Ilie Bolojan, la reuniune participă: vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătății, Alexandru […]
08:10
Ucraina acuză Ungaria de luare de ostatici și confiscarea a zeci de milioane de euro şi dolari aparţinând unei bănci de stat # Rador
Autorităţile din Ucraina acuză Ungaria că „a luat ostatici angajați ai Oșceadbank (Banca de Economii a Ucrainei, n.r.) și a confiscat bani din două vehicule aparţinând instituţiei bancare”. În automobile respective, erau milioane de dolari și euro, precum și aur – transmite RBC, citând pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev și […]
08:10
O invazie terestră a Iranului ar fi „o pierdere de timp”, declară Donald Trump (TimesofIsrael) # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat pentru NBC News că o invazie terestră a Iranului ar fi „o pierdere de timp”, dar indică faptul că SUA vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește cine va conduce țara în continuare. „Este o pierdere de timp”, spune președintele Trump despre afirmațiile Iranului că plănuiește […]
08:10
Cerul Teheranului a fost luminat de explozii în urma unui nou val de lovituri, lansat de Israel # Rador
Israelul a lansat în cursul nopții un val de atacuri asupra capitalei iraniene Teheran, luminând cerul cu explozii de foc surprinse în imagini video, distribuite online. CNN nu a putut geolocaliza independent imaginile, deși două persoane care vorbesc în afara cadrului pot fi auzite discutând despre lovituri cu un accent teheranian distinct, descriind zona specifică […]
08:00
Statele din Golf anunță că au interceptat rachete lansate dinspre Iran. Qatar a anunțat că a împiedicat un atac cu drone, ce viza baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a anunțat că a distrus trei rachete ce vizau baza aeriană Prince Sultan. Bahrain a anunțat că a […]
08:00
Autoritățile ruse au anunțat un nou schimb de prizonieri de război, după formula „300 la 300”, pentru vineri # Rador
Autoritățile ruse au anunțat că un nou schimb de prizonieri după formula ‘300 pentru 300’ va avea loc vineri. Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat că Rusia și Ucraina urmează să efectueze un nou schimb de prizonieri după formula ‘300 la 300’, vineri, 6 martie. ‘Un schimb de 300 la 300 este programat pentru […]
08:00
Autorităţile ucrainene au anunţat că, în noaptea de joi spre vineri, ocupanții ruși au lansat atacuri cu drone asupra orașului Krivi Rih, regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacurilor, au izbucnit incendii la o clădire de locuințe și la o întreprindere. „Lovituri directe cu drone Shahed asupra unui bloc cu nouă etaje și asupra unei întreprinderi de […]
07:50
Președintele Indoneziei declară că se va retrage din „Consiliul pentru Pace” dacă platforma nu servește intereselor palestinienilor # Rador
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a dat asigurări grupurilor islamice locale că se va retrage din „Consiliul pentru Pace” al președintelui american, Donald Trump, dacă platforma nu este în beneficiul palestinienilor, se menționează într-un comunicat guvernamental publicat vineri. Participarea Indoneziei, cea mai mare națiune majoritar musulmană din lume, la Consiliu și decizia sa de a contribui […]
07:40
SUA au relaxat embargoul institui asupra petrolului rusesc după ce prețurile au crescut din cauza războiului din Iran. Pentru următoarele 30 de zile, SUA vor permite Indiei să cumpere petrol rusesc care se află deja la bordul petrolierelor aflate în larg. Secretarul american al Trezoreriei a declarat că măsura este luată pentru a permite continuarea […]
06:20
Aflată între două războaie, pe o falie geopolitică activă, României îi trebuie aliați puternici și stabili. Parisul propune Europei o strategie nucleară defensivă, care ar putea fi o soluție și pentru România. Liderii politici români nu spun încă nimic despre această ofertă pe care au primit-o luna trecută. Franța a trimis invitații statelor UE pentru […]
Acum 8 ore
06:10
Războiul din Iran se extinde atât geografic, cât și ca implicații globale. Noi atacuri israeliene în Liban și la Teheran, în timp ce dronele iraniene lovesc pentru prima dată Azerbaidjanul vecin, rezumă ultimele evoluții CBS News, constatând și că ”aliații din Golf ai SUA, bombardați de zile întregi cu rachete și drone iraniene, rămân rapid […]
Acum 12 ore
04:10
SUA nu își extind obiectivele militare în Iran, a spus secretarul american al apărării, Pete Hegseth # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a spus joi că SUA nu își extind obiectivele militare în Iran, după ce președintele Donald Trump a declarat pentru Reuters că ţara sa trebuie să fie implicată în alegerea următorului lider al Iranului. „Nu este vorba despre nicio extindere a obiectivelor noastre. Știm exact ce încercăm să realizăm”, […]
03:50
Președintele american Donald Trump a declarat joi că vrea „să termine mai întâi cu Iranul, dar Cuba este o chestiune de timp”. Dl Trump a spus că partea cubaneză își dorește cu ardoare să încheie un acord.(REUTERS – 6 martie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (6 martie)
03:10
Armata americană a anunţat joi că a scufundat peste 30 de nave iraniene până acum în timpul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, inclusiv o dronă navală iraniană care este în flăcări. Atacurile cu rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 90% de la prima zi a războiului, le-a spus jurnaliştilor amiralul american Brad […]
02:40
Valoarea acţiunilor a scăzut în SUA, indicele Dow Jones pierzând 2% la un moment dat. Acest lucru s-a întâmplat după cea mai recentă creştere a preţurilor petrolului, barilul de ţiţei Brent fiind cotat la peste 95 de dolari. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 5 martie)/opopescu/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA (6 martie)
01:10
Președintele Donald Trump a declarat joi că oficiali dela Teheran iau legătura cu Statele Unite în legătură cu încheierea unei înțelegeri, pe fondul atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului, adăugând totodată că sunt iminente acțiuni suplimentare pentru a reduce presiunea asupra petrolului. „Sună, întreabă ‘cum facem o înțelegere?’. Am spus că au întârziat puțin”, a […]
01:00
Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o iniţiativă de a fi oprit războiul aerian ordonat de președintele Donald Trump împotriva Iranului și de a se solicita ca orice ostilități împotriva Iranului să fie autorizate de Congres, susținând campania militară a președintelui republican intrată în cea de-a şasea zi. Votul în Cameră a fost de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.