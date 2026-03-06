Venus Williams, învinsă în primul tur la Indian Wells. Sportiva de 45 de ani a cedat după mai bine de două ore de joc

16:50

Povestea Andreei Anița a înduioșat o țară întreagă. Tocmai de aceea, o mulțime de oameni s-au raliat în jurul ei pentru a-i da șansa să lupte pentru viața ei măcinată de cancer. Din păcate, în ciuda efortului colosal al tuturor celor care au sărit să o ajute, Andreea Anița a murit la numai 27 de ani. Cu atât mai dureros este că s-a stins de ziua de naștere a mamei sale.