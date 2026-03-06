Un adolescent de 15 ani a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile

10:50

Se spune că durerea unei mame care își pierde copilul nu are termen de comparație, iar Veronica Anița, mama Andreei Anița, tânăra care a murit după 11 ani de boală, în jurul căreia s-au raliat mii de oameni pentru a-i da o șansă, simte asta pe propria piele. Femeia a pierdut-o pe Andreea chiar în ziua care firesc ar fi fost una de sărbătoare, cea în care a împlinit 57 de ani.