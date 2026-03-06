O bunică de 88 de ani a zburat pentru prima dată cu avionul. Pilotul a fost chiar nepotul ei: "M-am simțit ca o vedetă răsfățată"
DigiFM.ro, 6 martie 2026 12:20
O bunică din Wisconsin, SUA, și-a îndeplinit un vis de-o viață: s-a urcat pentru prima dată într-un avion. Momentul a fost cu atât mai special cu cât a fost pilotat chiar de nepotul ei.
Acum 15 minute
12:30
Pedeapsa primită de un bărbat care a agresat un cadru medical. Ce despăgubiri trebuie să plătească # DigiFM.ro
Un bărbat judecat pentru agresarea unui cadru medical şi tulburarea ordinii şi liniştii publice a fost condamnat de Judecătoria Feteşti la doi ani şi cinci luni de închisoare cu executare. Potrivit deciziei instanţei, bărbatul trebuie să-i plătească medicului lovit 120.000 de lei daune morale şi materiale şi să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare.
12:30
LeBron James scrie istorie în NBA. A depășit un record stabilit de Kareem Abdul-Jabbar acum aproape 40 de ani # DigiFM.ro
LeBron James l-a depăşit joi pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coşuri marcate din acţiune în istoria NBA, dar seara lui s-a încheiat cu o înfrângere descurajantă şi o durere la cotul stâng, relatează AP.
12:30
Prima operaţie robotică la distanţă din Marea Britanie, „un moment istoric”. Un chirurg din Londra a operat un pacient cu cancer aflat în Gibraltar # DigiFM.ro
Prima intervenţie chirurgicală robotică efectuată la distanţă din Marea Britanie a fost descrisă drept "o piatră de hotar" de către medici, relatează DPA/PA Media.
Acum 30 minute
12:20
Trump declară că rachetele iraniene au fost în mare parte distruse: „Nu mai au apărare antiaeriană. Nu au forţă aeriană” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că sistemele de apărare antiaeriană şi capacităţile balistice ale Iranului au fost distruse complet sau în mare parte, potrivit DPA.
12:20
12:20
Un adolescent de 15 ani a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile # DigiFM.ro
Poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova, iar imaginile au apărut în spaţiul public. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile din plastic pentru un pistol de tip paitball. Tânărul a declarat poliţiştilor că atunci a folosit pistol de paintball fără proiectile, iar apoi l-a aruncat.
Acum o oră
12:00
Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: "De ce să fac asta? România are un preşedinte, un preşedinte bun" # DigiFM.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat. De asemenea, a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României.
Acum 2 ore
11:10
Actriţa Kira Hagi a vorbit la matinalul Digi FM despre expoziţia „Agapi" dedicată bunicilor ei, despre presiunea numelui Hagi, despre rolul care a readus-o în România şi despre bucuria de a fi mătușă pentru prima dată.
11:10
Unguru' Bulan explică geopolitica prin ochii unui elev de clasa a V-a: „Bully-ul din a 8-a ne fură sandvișul și ni-l vinde înapoi" # DigiFM.ro
Unguru' Bulan a mers la o școală din Cluj să întrebe ce înțeleg copiii din haosul global. Răspunsul unui elev a fost mai lucid decât orice analiză geopolitică: totul se întâmplă și la ei, doar că moneda de schimb e sandvișul.
Acum 4 ore
10:20
Venus Williams, învinsă în primul tur la Indian Wells. Sportiva de 45 de ani a cedat după mai bine de două ore de joc # DigiFM.ro
Venus Williams (45 ani) a fost învinsă de franţuzoaica Diane Parry, cu 6-3, 6-7 (4/7), 6-1, joi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.
10:10
Nicușor Dan spune că România este protejată de umbrela nucleară a NATO: "Asta nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan reafirmă că România se află sub umbrela nucleară a NATO, el anunţând că, pe termen mediu, pe teritoriul naţional nu vor exista ”elemente de natură nucleară”.
10:00
Messi și Inter Miami, primiți de Trump la Casa Albă: "Leo, ai venit aici şi ai câştigat, deși ai fost supus unei mari presiuni” # DigiFM.ro
Campioni în liga americană de fotbal (MLS), jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi la Casa Albă de preşedintele Donald Trump.
09:40
Trump declară că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în contextul războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. „Dacă cresc, cresc”, a comentat el într-un interviu acordat Reuters.
09:40
Daciana Sârbu depune plângere penală pe numele Oanei Ţoiu, după ce fiica sa nu a fost inclusă pe lista pasagerilor repatriați din EAU: "Am simţit că înnebunesc. Nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion" # DigiFM.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, pe care Ministerul Afacerilor Externe i-a repatriat joi.
09:40
Război în Orientul Mijlociu: Iranul avertizează cu privire la un război prelungit și spune că va folosi noi arme strategice # DigiFM.ro
Gardienii Revoluției din Iran au avertizat vineri că țara este pregătită pentru un război îndelungat și a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operațiuni, transmite EFE.
09:10
Cântăreaţa Britney Spears, în stare de ebrietate, a fost arestată de poliţie miercuri seara, potrivit unor relatări din presa americană, inclusiv Variety şi Page Six.
Acum 24 ore
16:10
Victor Ponta, acuzații la adresa Oanei Țoiu: „Din ordinul ei, fiica mea minoră nu a fost lăsată să urce în avionul din Oman!” Ce spune ministrul de Externe # DigiFM.ro
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe Oana Ţoiu respinge acuzaţiile spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor.
16:10
Bolojan, despre o posibilă creştere a preţului la carburanţi: „Ce se întâmplă pe piaţa globală ne influenţează, nu putem interveni în această zonă!” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat în legătură cu posibila creştere a preţului la carburanţi că ceea ce se întâmplă pe piaţa globală prin blocarea circulaţiei prin strâmtoarea Ormuz ne influenţează şi nu putem interveni prea mult în zona respectivă. El a adăugat că Guvernul va tot ceea ce ţine de el pentru a limita efectele acestei situaţii.
14:50
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce i-a "manipulat și spălat pe creier" # DigiFM.ro
Patru frați au intentat un proces împotriva patrimoniului lui Michael Jackson, susținând că starul pop i‑a abuzat în copilărie.
14:40
Nicuşor Dan, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii: „Absolut protejaţi. Nu există niciun motiv de îngrijorare” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare româneşti şi poloneze şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, că sunt absolut protejaţi şi nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment.
14:40
Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia # DigiFM.ro
Doborârea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia de către apărarea aeriană a NATO nu oferă un motiv imediat pentru a declanşa clauza de apărare reciprocă prevăzută de Articolul 5 al Alianţei Nord-Atlantice, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters.
14:30
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat pentru România # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 5 martie, în timpul vizitei în Polonia, că nu va convoca CSAT în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu atâta vreme cât evenimentele nu prezintă "un pericol imediat" pentru România.
14:30
Kylian Mbappe a obţinut în sfârşit permisul de conducere, la 27 de ani. Celebrul fotbalist a optat pentru o maşină de lux # DigiFM.ro
Misiune îndeplinită pentru Kylian Mbappe. În ultimele săptămâni, presa spaniolă a relatat că vedeta fotbalului mondial susţinea examenul pentru permisul de conducere. Potrivit Marca, atacantul de la Real Madrid, în vârstă de 27, a promovat examenul săptămâna aceasta.
14:20
Ministrul Energiei, despre creşterile de preţuri la carburanţi din România: „Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creşterile de preţuri la carburanţi din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania.
14:10
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze: "Nici nu intenționez să o fac" # DigiFM.ro
În toamna anului trecut. Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, este în închisoare. Acesta a fost condamnat la patru ani de detenție și de află la Penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat la patru ani cu executare pentru trafic de droguri de mare risc.
Ieri
12:00
„România a fost prima noastră alegere!” Declarația de dragoste a soției Ambasadorului Marii Britanii și motivul pentru care „plânge” orice diplomat care pleacă de aici # DigiFM.ro
Lucie Portman, soția Excelenței Sale Giles Portman (Ambasadorul Marii Britanii la București), a oferit un interviu de excepție în matinalul Digi FM. Prezentă pentru prima dată la un post de radio din România, ea a dezvăluit o legătură istorică uluitoare a familiei sale cu Casa Regală a României, dar și motivele pentru care s-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră, de la sarmale până la muzica Mariei Tănase.
11:40
Aeroportul din enclava azeră Nahicevan, lovit cu drone şi rachete iraniene. Explozii la Doha şi Manama. Iranul trage o salvă de rachete către Israel # DigiFM.ro
Rachete şi drone provenind din Iran au căzut joi pe teritoriul aeroportului din enclava azeră Nahicevan, declară o sursă apropiată Guvernului azer Reuters. Aeroportul Internaţional Nahicevan se află la aproximativ zece kilometri de frontiera cu Iranul.
11:30
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării până vineri seară. Cum va fi vremea în Bucureşti # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă intensificări ale vântului în mai multe regiuni până vineri seară. Moldova nordul Dobrogei se vor afla vineri sub atenţionare cod galben de vânt. În Bucureăti, temperaturile vor ajunge joi până la 16 grade, iar vineri vor fi 12 - 13 grade.
11:30
Începe noul sezon de Formula 1. Marele Premiu al Australiei de la Melbourne are loc în weekend. Câte curse vor avea loc în acest an # DigiFM.ro
Sezonul de Formula 1 din 2026 va începe pe 8 martie cu Marele Premiu al Australiei de la Melbourne şi se va încheia pe 6 decembrie cu Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite de la Abu Dhabi. Calendarul complet al celor douăzeci şi patru de curse.
11:20
Putin ameninţă cu oprirea „chiar acum” a livrărilor de gaze naturale în Europa: „Noi pieţe se deschid azi” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă că Rusia poate îşi opri livrările de gaze naturale către pieţele europene ”chiar acum” şi se poate orienta către noi ”pieţe emergente”, pe care le consideră mai promiţătoare, relatează Reuters.
11:20
Ultra-bogaţii din Dubai plătesc sume astronomice pentru a scăpa din calea rachetelor iraniene. „E timpul să plecăm” # DigiFM.ro
Ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, informează AFP.
11:10
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi cotidianului rus Izvestia reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.
11:10
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va reprezenta România la Viena # DigiFM.ro
Dan Negru a reacționat ferm după ce a aflat că Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția pentru Eurovision Song Contest 2026. Deși spune că nu mai urmărește de mult competiția și o consideră „un circ ieftin”, prezentatorul TV a mărturisit că a cunoscut-o pe artistă în urmă cu mai mulți ani, pe când aceasta era doar o copilă.
11:00
Meloni intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor iraniene # DigiFM.ro
Italia intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a declarat joi prim-ministrul Giorgia Meloni, relatează Reuters şi AFP.
09:20
Statele Unite se află într-o "poziţie de forţă" în războiul împotriva Iranului, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump, citat de AFP.
09:10
Putin a acuzat Ucraina de atacul petrolierului de gaze care a explodat şi s-a scufundat în largul Libiei # DigiFM.ro
Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui atac terorist asupra unuia dintre transportatorii de gaze naturale lichefiate ai Rusiei, care a explodat în flăcări şi s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul Libiei.
4 martie 2026
23:10
Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me” va reprezenta România la Eurovision 2026 - VIDEO # DigiFM.ro
Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, va reprezenta România la Eurovision 2026, concurs care va avea loc în mai la Viena. "Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat artista emoţionată
16:30
Kader Keita, fotbalist la Rapid, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, după ce a provocat un accident rutier și a fugit. O femeie e în comă # DigiFM.ro
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid, care a accidentat cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la fața locului, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
16:20
Iranul este ”aproape” de alegerea unui nou lider suprem, anunţă un membru al Adunării Experţilor, ayatollahul Ahmad Khatami. Doliul lui Khamenei, amânat # DigiFM.ro
Un membru al Adunării Experţilor, însărcinată cu numirea liderului suprem iranian, ayatollahul Ahmad Khatami, anunţă miercuri că acest organism este ”pe cale” să desemneze un succesor al ayatollahului Ali Khamenei, asasinat sâmbătă, la începutul campaniei aeriene americano-israeliene în Iran, relatează The Associated Press.
15:50
Un portret cu Elton John şi familia sa, expus la National Portrait Gallery din Londra. „Este o onoare imensă”, a declarat artistul # DigiFM.ro
O fotografie-portret care îi înfăţişează pe Elton John, pe David Furnish şi pe cei doi fii adolescenţi ai cuplului a fost dezvelită la National Portrait Gallery din Londra, informează bbc.com.
14:50
O rachetă balistică trasă de Iran, care se îndrepta spre Turcia, a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO # DigiFM.ro
O rachetă balistică trasă de către Iran, care se îndrepta către spaţiul aerian al Turciei, după ce a traversat Siria şi Irakul, a fost distrusă de apărarea aeriană a NATO în estul Mării Mediterane, anunţă miercuri Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.
14:20
Doi băieţi implicaţi în uciderea adolescentului Mario Berinde, trimişi în judecată. Al treilea copil are 13 ani și nu răspunde penal # DigiFM.ro
Doi dintre cei trei băieţi implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, judeţul Timiş, au fost trimişi în judecată. Cel de-al treilea băiat implicat în aceeaşi crimă, un adolescent de 13 ani nu răspunde penal, el fiind acum în plasament, într-un centru specializat.
14:10
Arina Sabalenka, cerută în căsătorie înainte de Indian Wells: "Tu și cu mine pentru totdeauna" # DigiFM.ro
Arina Sabalenka şi-a anunţat logodna cu Georgios Frangulis înaintea turneului de la Indian Wells, unde numărul 1 mondial va reveni în acţiune după o pauză prelungită, în urma înfrângerii din finala Australian Open din ianuarie.
13:00
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă reședință din SUA # DigiFM.ro
Mark Zuckerberg își extinde impresionantul portofoliu imobiliar cu o achiziție record în Miami. Fondatorul Meta, în vârstă de 41 de ani, și soția sa, Priscilla Chan, au finalizat cumpărarea unei proprietăți evaluate la 170 de milioane de dolari, potrivit publicației The Wall Street Journal.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Pe Film Now, primăvara vine cu povești care îți poartă imaginația în locuri neașteptate: intrăm în saloanele sofisticate ale înaltei societăți pariziene din anii '50, străbatem nemiloasele dune de nisip care mistuie totul în cale, rătăcim prin lumi fantastice și ajungem la marginea extincției din viziunea distopică a lui George Miller. Luna aceasta, granița dintre realitate și ficțiune devine tot mai subtilă, iar personajele principale aleg cărări nebătătorite, forțează propriile hotare și descoperă că, indiferent de miza pentru care luptă (împlinirea unei dorințe ascunse, supraviețuire, dreptate sau pace), adevărata transformare începe din interior.
11:10
„Prevenția face diferența" - Ionela Năstase, despre diagnosticul care i-a schimbat viața și mesajul ei pentru toate femeile din România # DigiFM.ro
Jurnalista Ionela Năstase a vorbit deschis, în direct la matinalul Digi FM, despre lupta ei cu cancerul mamar diagnosticat acum doi ani. Un mesaj sincer și plin de curaj pentru toate femeile care amână un control medical.
10:50
Mama Andreei Anița, care a împlinit 57 de ani chiar în ziua în care fiica ei a murit, mesaj dureros: "Rămas bun, floarea mea rară. Suferința ta a luat sfârșit, a noastră continuă" # DigiFM.ro
Se spune că durerea unei mame care își pierde copilul nu are termen de comparație, iar Veronica Anița, mama Andreei Anița, tânăra care a murit după 11 ani de boală, în jurul căreia s-au raliat mii de oameni pentru a-i da o șansă, simte asta pe propria piele. Femeia a pierdut-o pe Andreea chiar în ziua care firesc ar fi fost una de sărbătoare, cea în care a împlinit 57 de ani.
10:40
Cillian Murphy și Rebecca Ferguson, impresionanți la Birmingham, la premiera filmului "Peaky Blinders". „Singurul loc din lume unde putea să se întâmple” # DigiFM.ro
Cillian Murphy şi alţi actori din "Peaky Blinders" s-au reunit pe covorul roşu în Birmingham, cu ocazia avanpremierei unui lungmetraj inspirat din celebrul serial TV omonim, care se bucură de mare succes şi a cărui acţiune se desfăşoară în acest oraş englez.
10:30
Sabalenka spune că ar avea mai multe titluri de Grand Slam cu meciuri de cinci seturi: „Hai să facem asta!” # DigiFM.ro
Arina Sabalenka, liderul mondial în clasamentul mondial al tenisului feminin, consideră că ar avea "mai multe titluri de Grand Slam" cu un format de cinci seturi, precum cel masculin, în loc de trei, după cum a declarat jucătoarea belarusă, marţi, la Indian Wells (California), citată de AFP.
10:30
Unguru' Bulan trece Consiliul de Securitate ONU prin filtrul său inconfundabil: o Melania Trump improvizată ține un discurs despre războaie, tarife și crypto.
