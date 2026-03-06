Direcțiile silvice din Vrancea și Galați vor fi comasate într-o structură regională cu sediul la Focșani

13:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 25 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 20 și 26 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, 2025 – februarie […] Articolul Bărbat de 26 de ani din Vrancea, reținut pentru trafic de persoane după ce a determinat două fete să se prostitueze apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.