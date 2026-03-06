Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul
Antena Sport, 6 martie 2026 13:50
Real Madrid a fost amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a fost surprins făcând salutul nazist în timpul meciului retur din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva Benficăi, săptămâna trecută, a anunţat UEFA vineri. Real Madrid a declarat după meci că a solicitat comitetului disciplinar al clubului „să iniţieze o procedură de excludere imediată […]
Acum 15 minute
14:00
Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” # Antena Sport
Adrian Ilie a oferit noi detalii, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB. Fostul internaţional a transmis că urmează să se întâlnească cu patronul campioanei pentru a discuta. Adrian Ilie a decis însă să nu negocieze cu Gigi Becali partea financiară. "Cobra" a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la […]
14:00
“Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever” De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran # Antena Sport
Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a calificat echipa naţională de fotbal feminin drept „trădătoare în vreme de război", după ce jucătoarele nu au cântat imnul naţional înaintea meciului din Cupa Asiei împotriva Coreei de Sud, disputat în Australia în această săptămână, relatează Reuters. Iranul participă la turneul continental chiar şi în contextul escaladării […]
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB: “Uşa e deschisă. Nu vreau niciun ban” # Antena Sport
Elias Charalambous a vorbit despre o eventuală plecare de la FCSB, după ratarea play-off-ului. Antrenorul cipriot al campioanei a transmis că în cazul în care clubul va decide să-l dea afară, va pleca fără să ceară vreun ban. Elias Charalambous a mai declarat că partea financiară nu a fost niciodată importantă pentru el şi îşi […]
13:20
Fabio Capello a analizat duelul dintre Cristi Chivu şi Max Allegri, înainte de Milan – Inter # Antena Sport
Duminică seara, de la 21:45, va avea loc derby-ul dintre Milan şi Inter, unul în urma căruia echipa lui Cristi Chivu poate face un pas uriaş către scudetto, în cazul unui succes pe San Siro. Fabio Capello a analizat Derby della Madonnina şi a găsit plusurile pe care le au cei doi antrenori, Cristi Chivu […]
Acum 2 ore
12:30
“Până la ultima picătură de energie!” Leonard Doroftei, mesaj pentru tricolori, înainte de barajul Turcia – România # Antena Sport
România se pregăteşte pentru barajul infernal cu Turcia, din semifinalele play-off-ului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Leonard Doroftei, unul dintre marii campioni daţi de România, vine cu un mesaj de încurajare pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, înainte de meciul cu Turcia. Dacă îi batem pe turci, vom juca, tot în […]
12:30
Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu # Antena Sport
A avut loc o răsturnare de situaţia în cazul lui Dani Coman. Preşedintele de la FC Argeş a fost reclamat la Comisie de Disciplină de FRF şi CCA, după discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu. "Merită bătut şi călcat în picioare", a transmis Dani Coman despre arbitrul care le-a anulat, în mod inexplicabil, […]
Acum 4 ore
12:10
Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de F1, după primele antrenamente din Australia: “Impresionant” # Antena Sport
Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de Formula 1, după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la Ferrari s-a declarat impresionat de rivalii de la Mercedes. Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente, iar în cea de-a doua, cel mai bun timp […]
12:10
Sportivul Matei Petre, legitimat la CS Dinamo, a câştigat titlul de campion european în proba Individual, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism desfăşurate la Shahdag, Azerbaidjan. Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism "După medalia de argint câştigată zilele trecute în proba de Sprint, Matei continuă seria rezultatelor extraordinare şi urcă […]
12:00
Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după ce a fost operată de patru ori: “Încă muncesc din greu” # Antena Sport
Vedeta americană a schiului alpin Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele la numai câteva săptămâni după accidentarea gravă suferită la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. La doar 25 de zile de la căzătura produsă în timpul probei feminine de coborâre de la Cortina d'Ampezzo, Vonn (41 ani) a postat un videoclip pe Instagram, în […]
12:00
Cum comentaţi “Burleanu l-a băgat pe Gică Popescu în puşcărie”? Răspunsul dat de preşedintele FRF # Antena Sport
Numele lui Răzvan Burleanu a fost de-a lungul ultimului deceniu asociat cu condamnarea la închisoare a lui Gică Popescu, una venită pe 4 martie 2014, chiar cu o zi înaintea alegerilor FRF, la care cei doi luptau pentru şefie, "Baciul" fiind favorit. Gică Popescu s-a aflat printre cei condamnaţi în Dosarul Transferurilor, primind 3 ani, […]
11:20
Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională, în barajul cu Turcia: “Cu el va începe nea Mircea” # Antena Sport
Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională pentru barajul de World Cup 2026 cu Turcia. "Briliantul" s-a declarat convins că Daniel Bîrligea va fi inclus în echipa de start pentru meciul de la Istanbul, care se va disputa pe 26 martie. Adrian Mutu a analizat opţiunile pe care le are Mircea Lucescu privind […]
11:20
Finala Cupei Mondiale cu deznodământ neașteptat: 200.000 de fani în tribune și o dramă națională # Antena Sport
În iulie 1950, Brazilia mai avea de făcut doar un mic pas ca să câștige prima ei Cupa Mondială din istorie. Pe propriul teren, într-o finală necovențională cu Uruguay, în fapt un meci decisiv al turneului, echipa Seleção avea nevoie doar de un egal pentru a deveni regina lumii. Finala cu aproape 200.000 de fani […]
10:40
Anunţ despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Sunt multe probleme. Aşteptăm patronul” # Antena Sport
Conducerea celor de la CFR Cluj a făcut un anunţ cu privire la viitorul lui Daniel Pancu, după declaraţiile oferite de acesta. Bogdan Mara, directorul sportiv al clujenilor, a dezvăluit că echipa îşi doreşte ca antrenorul să continue pe bancă şi din sezonul viitor. Daniel Pancu a reuşit să o califice pe CFR Cluj în […]
10:20
Cristi Chivu a fost analizat de italieni, după parcursul excelent avut pe banca lui Inter, în Serie A. Antrenorul român se pregăteşte de derby-ul cu AC Milan, care va avea loc duminică, de la ora 21:45. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho, fostul său antrenor, alături de care a cucerit tripla istorică […]
Acum 6 ore
10:00
Fernando Alonso a răbufnit, după dezastrul din antrenamentele din Australia: “Probleme Honda şi iar probleme Honda” # Antena Sport
Fernando Alonso a oferit o reacţie categorică după dezastrul din primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la Aston Martin nu a putut ieşi pe circuit în FP1, din cauza problemelor legate de motorul Honda de pe AMR26. În FP2, dublul campion mondial a putut ieşi pe circuit spre finalul sesiunii, completând doar […]
09:40
“Băi băieți, bă, ce e asta, mă?” Basarab Panduru, uimit de jucătorii propuşi pentru meciul crucial cu Turcia # Antena Sport
România va disputa pe 26 martie barajul crucial cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. În ultima perioadă, au fost vehiculate mai multe nume de jucători care ar putea face parte din lotul lui Mircea Lucescu. Printre ele, Andrei Coubiş, fundaşul de 22 de ani de […]
09:40
Sorin Cârţu, planuri uriaşe la Universitatea Craiova înainte de startul play-off-ului: “Nu avem voie să pierdem vreun meci” # Antena Sport
Sorin Cârţu îşi face planuri mari la Universitatea Craiova, înainte de startul play-off-ului. Preşedintele oltenilor a declarat că echipa lui Filipe Coelho nu are voie să piardă vreun meci, fiind convins că lotul este unul foarte valoros. Universitatea Craiova va intra în play-off de pe primul loc, urmând ca în ultima etapă a sezonului regular […]
09:30
LeBron James, un nou record uriaş în NBA. L-a depăşit pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar # Antena Sport
Superstarul LeBron James a doborât un nou record, joi seară, cel al numărului de coşuri marcate în sezonul regulat al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care era de 15.837 de coşuri şi aparţinea legendarului Kareem Abdul-Jabbar, deşi echipa sa, Los Angeles Lakers a pierdut în deplasare, cu 113-120, meciul cu Denver Nuggets, informează AFP. […]
09:30
Incident în prima zi a sezonului de F1. Ce s-a întâmplat pe linia boxelor, cu George Russell în prim plan # Antena Sport
09:00
Lionel Messi, primit de Donald Trump la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu # Antena Sport
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump. Între o frumoasă victorie pe terenul echipei Orlando şi un meci împotriva echipei DC United, Inter Miami a avut joi o întâlnire la Casa Albă, la Washington. Îmbrăcaţi elegant, jucătorii […]
09:00
Igor Tudor, declaraţie care a şocat după ce Tottenham a ajuns la un punct de retrogradare. Ce a spus antrenorul lui Drăguşin # Antena Sport
Igor Tudor a surprins cu o declaraţie făcută după ce Tottenham a pierdut şi cu Crystal Palace, scor 1-3, în etapa a 29-a din Premier League. Spurs traversează o situaţia dezastruoasă, având doar un punct avans faţă de West Ham, prima clasată pe locurile direct retrogradabile. În ciuda dezastrului de la echipă, Igor Tudor a […]
08:50
Victor Angelescu a anunţat care e singura echipă de care se teme Rapid, în lupta la titlu. Preşedintele giuleştenilor a transmis că Universitatea Craiova a arătat cel mai bine, în acest sezon. Rapid va primi vizita oltenilor în ultima etapă a sezonului regular. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:00. Universitatea Craiova, singura […]
08:50
Cum l-a ratat FCSB pe Carlos Mora. Va pleca de la Craiova pe milioane bune! “Nu s-a uitat nimeni la el” # Antena Sport
Carlos Mora (24 de ani) este unul dintre cei mai buni jucători ai liderului Universitatea Craiova. Cotat la 1 milion de euro, costaricanul are 5 goluri şi 5 pase decisive în acest sezon, în toate competiţiile. Jucătorul cotat la un milion de euro putea însă ajunge la FCSB, unde a fost propus de agentul Mihăiţă […]
08:30
Anunţul făcut de Cosmin Olăroiu după ce le-a oferit cazare şi masă elevilor români blocaţi în Dubai # Antena Sport
10 elevi şi 4 profesori de la Colegiul Național "Petru Rareș" din Suceava au rămas blocaţi în Dubai, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Cosmin Olăroiu a avut grijă ca acestora să nu le lipsească nimic până la revenirea în România. Între timp, ei au ajuns în Oman, de unde un avion îi va aduce […]
Acum 8 ore
08:10
Duminică, începând cu ora 06:00, va avea loc cea mai ciudată cursă de Formula 1 din existență de 56 de ani a competiției. Niciodată pilotajul unei mașini de curse nu a cerut un asemenea tip de gândire, care să îmbine obținerea vitezei cu managerierea energiei electrice. Cam 25 de grade Celsius, fără ploaie Deși e […]
Acum 24 ore
23:40
“Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel” De ce Adi Mutu nu crede că Rădoi vine la FCSB # Antena Sport
Adi Mutu crede că Mirel Rădoi ar accepta să vină la FCSB numai dacă i se garantează că Gigi Becali nu intervine. "Briliantul" a lăsat de înţeles că antrenorul a plecat de la Universitatea Craiova după ce Mihai Rotaru ar fi vrut să se implice în alcătuirea echipei. "Locul lui Mirel Rădoi acolo e doar […]
23:40
Adrian Mutu, entuziasmat de lovitura dată de “câini” pe piaţa transferurilor: “Excelent! Unul din cei mai buni” # Antena Sport
Adrian Mutu (47 de ani) a lăudat cel mai recent transfer făcut de Dinamo, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). "Briliantul" e de părere că fostul atacant al naţionalei poate da un randament extraordinar în tricoul alb-roşiilor. George Puşcaş e aşteptat să debuteze pentru Dinamo în play-off. "Câinii" au probleme în centrul atacului, în […]
23:10
Florentin Puiu, reacţie uluitoare după ce era să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo! # Antena Sport
Florentin Puiu (22 de ani), mijlocaş al lui Metalul Buzău, a fost la un pas să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo în ultimul sfert al Cupei României. În minutul 72, Puiu l-a văzut ieşit din poartă pe Roşca, a trimis un balon de la circa 40 de metri, care a prins […]
22:50
Zeljko Kopic a criticat arbitrajul: “Nu a fost corect!” Anunţ şi despre titularizarea lui Puşcaş # Antena Sport
Echipa bucureşteană Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău. În minutul 33 al partidei, Cristi Mihai a văzut cartonaşul galben, iar Kopic a contestat vehement decizia centralului Robert Avram. Kopic a susţinut că Mihai a pus o contră, […]
22:40
“Nu ne dă nimeni în cap” Întrebat despre duelul “de foc” cu Craiova, Alex Pop a surprins pe toată lumea! # Antena Sport
Autorul singurului gol al
22:10
Meme Stoica încă îşi achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor. Cu cât mai rămâne din salariul de la FCSB # Antena Sport
Meme Stoica a fost condamnat la trei ani și sase luni de închisoare pe 4 martie 2014 pentru evaziune fiscală în “Dosarul Transferurilor”. Tot atunci, s-a decis că trebuie să înapoieze 675.000 de dolari, bani care i se reţin lunar din veniturile pe care le are. Oficialul FCSB a recunoscut că pierde o treime din […] The post Meme Stoica încă îşi achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor. Cu cât mai rămâne din salariul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
22:10
Dinamo, duel “de foc” cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile # Antena Sport
Dinamo – Universitatea Craiova este capul de afiş al semifinalelor Cupei României. În cealaltă semifinală se vor întâlni FC Argeş şi Universitatea Cluj. Cele două meciuri se vor disputa pe 22 aprilie. La fel ca în sferturi, va fi o singură manşă. Marea finală va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Tabloul semifinalelor Cupei […] The post Dinamo, duel “de foc” cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile appeared first on Antena Sport.
21:50
Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, a doua victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 33-23 (12-11), în etapa a XIII-a. Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 6 goluri, Stanciuc 4, pentru Dinamo, respectiv Jeppsson 8, Aalberg 4, Gudjonsson 4, pentru Kolstad. Dinamo – Kolstad 33-23 În etapa a XIII-a […] The post Dinamo – Kolstad 33-23. A doua victorie a “Dulăilor” din grupa Ligii Campionilor appeared first on Antena Sport.
21:40
Naţionala României a învins joi, la Michalovce, reprezentativa Slovaciei, scor 32-26 (18-9), în al treilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii. Principalele marcatoare ale meciului au fost Lancz 5 goluri, Vargova 4, Gyoriova 4, pentru gazde, respectiv Grozav 10, […] The post România – Slovacia 32-26. A doua victorie a tricolorelor în EHF Euro Cup! appeared first on Antena Sport.
21:30
Anunţul lui Daniel Pancu despre transferul lui Matei Ilie la FCSB. E pe lista lui Gigi Becali # Antena Sport
Mario Tudose (FC Argeş) şi Matei Ilie (CFR Cluj) sunt pe lista de transferuri a lui Gigi Becali. Cel care i-a recomandat pe cei doi latifundiarului este Mitică Dragomir. “Acum nu putem să-l luăm (n.r. Despre Tudose), Mitică. La vară. Dacă îi iau pe aștia amândoi, om m-am făcut”, i-a spus Gigi Becali fostului şef […] The post Anunţul lui Daniel Pancu despre transferul lui Matei Ilie la FCSB. E pe lista lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
21:30
Zeljko Kopic, criză de nervi în Dinamo – Metalul Buzău! Antrenorul “câinilor”, într-o ipostază cum rar îl vezi # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a fost protagonistul unor imagini rare. Cunoscut pentru calmul lui pe bancă, antrenorul “câinilor” şi-a pierdut cumpătul în prima repriză a meciului cu Metalul Buzău, din ultimul sfert de finală al Cupei României. În minutul 33 al partidei, Cristi Mihai a văzut cartonaşul galben, iar […] The post Zeljko Kopic, criză de nervi în Dinamo – Metalul Buzău! Antrenorul “câinilor”, într-o ipostază cum rar îl vezi appeared first on Antena Sport.
21:20
21:10
21:00
20:40
“Risc să-mi pierd business-ul” Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el! # Antena Sport
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a lămurit subiectul unei înregistrări cu el apărute în spaţiul public. Din înregistrarea respectivă părea că Neluţu Varga solicita un alt împrumut. Neluţu Varga a explicat că nu solicita un împrumut, ci îi cerea cuiva să îi trimită banii pe care îi datora patronului lui CFR Cluj. Neluţu Varga […] The post “Risc să-mi pierd business-ul” Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el! appeared first on Antena Sport.
20:40
Cristi Chivu l-a sunat pe Radu Drăguşin. Ce i-ar spus fundaşului de la Tottenham: “Concentrează-te pe meci că te…” # Antena Sport
Florin Manea a dezvăluit un detaliu neştiut. Cristi Chivu şi Radu Drăguşin sunt în relaţii foarte bune şi chiar îşi vorbesc la telefon. Impresarul său, Florin Manea, a dezvăluit ce discuţie a avut Radu Drăguşin cu Cristi Chivu şi ce sfat a primit de la tehnicianul lui Inter. Discuţia a plecat de la evoluţia pe […] The post Cristi Chivu l-a sunat pe Radu Drăguşin. Ce i-ar spus fundaşului de la Tottenham: “Concentrează-te pe meci că te…” appeared first on Antena Sport.
20:10
Marius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani # Antena Sport
Marius Constantin cu siguranţă îşi va pune fanii Rapidului în cap. El apare într-un videoclip postat de soţia lui în tricoul Universităţii Craiova, în timp ce spărgea lemne în curte, şi cu mesajul “Viking”. Marius Constantin a uitat de trecutul lui în preajma soţiei, aşa că „Perla Banatului“, aşa cum este numită Miruna Lazea, o […] The post Marius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani appeared first on Antena Sport.
19:50
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion # Antena Sport
După multe zile de incertitudine, zborurile din Dubai s-au reluat. O poză a devenit rapid virală în România, iar în ea se văd Alex Bodi, Bogdan de la Ploieşti şi Alexandru Ţiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea. BDLP și Bodi au fost prinși pe teritoriul Dubaiului mai mult decât au prevăzut în primă instanță. Bodi […] The post Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion appeared first on Antena Sport.
19:50
Stipe Perica, “dublă” pentru noua echipă! A înscris în fiecare meci jucat după ce s-a despărţit de Dinamo # Antena Sport
Stipe Perica (30 de ani) este în formă maximă la noua sa echipă, Neftchi Fargona, din Uzbekistan. Atacantul croat a reuşit o “dublă” în meciul câştigat de echipa lui, cu 3-0, în deplasare, cu Termez Surkhon. Perica a marcat şi în primul meci în care a jucat pentru Neftchi Fargona, câştigat tot cu 3-0, acasă, […] The post Stipe Perica, “dublă” pentru noua echipă! A înscris în fiecare meci jucat după ce s-a despărţit de Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:00
Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic “trage cortina” peste sferturile Cupei României. Echipele de start # Antena Sport
Dinamo și Metalul Buzău se întâlnesc în această seară pe Arcul de Triumf în ultimul meci care se dispută în sferturile de finală ale Cupei României. Alb-roșiii vin după două eșecuri consecutive și își doresc cu siguranță să revină pe trendul victoriilor cu un succes contra divizionarei secunde, care e una dintre surprizele acestei competiții. […] The post Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic “trage cortina” peste sferturile Cupei României. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:40
Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! # Antena Sport
Cum actuala ediţie de campionat este compromisă pentru FCSB, Gigi Becali îşi face deja planuri pentru următorul sezon. Latifundiarul face un anunţ important pentru Ştefan Târnovanu: se va întoarce în poartă! Totodată, Gigi Becali a creionat primul “11” pentru viitorul sezon, din care vor face parte patru noi transferuri. Târnovanu, Andre Duarte, Bîrligea, Tănase, Olaru, […] The post Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! appeared first on Antena Sport.
18:40
Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită # Antena Sport
Valentin Costache (27 de ani) a marcat la debutul pentru FC Noah. Fostul jucător al formaţiei UTA Arad a înscris în minutul 49 al meciului de Cupă disputat de Noah, în deplasare, cu Pyunik Erevan. Costache a reluat din careu, fără speranţe pentru portarul lui Pyunik. Noah s-a impus cu 2-1, fiind favorită pentru calificarea […] The post Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită appeared first on Antena Sport.
18:20
Vara trecută, Ştefan Baiaram a fost dorit în Turcia, la Istanbul Bașakșehir, care a făcut o ofertă de 4 milioane de euro pentru el. Oltenii nu au vrut atunci să-i dea drumul. A rămas la Craiova, iar rezultatele se văd, pentru că fotbalistul a ajutat echipa să ajungă pe locul 1 în clasament. Ștefan Baiaram […] The post Salariul uriaş pe care îl câştigă Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
18:10
Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor! # Antena Sport
Conducerea Rapidului nu se gândeşte încă la despărţirea de Kader Keita (25 de ani), după accidentul produs de acesta. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a transmis că giuleştenii vor aştepta să vadă cum va evolua situaţia. Victor Angelescu a precizat că fotbalistul a fost foarte afectat, din punct de vedere mental, după tot ce […] The post Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor! appeared first on Antena Sport.
