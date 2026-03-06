Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia

22:10

Meme Stoica a fost condamnat la trei ani și sase luni de închisoare pe 4 martie 2014 pentru evaziune fiscală în “Dosarul Transferurilor”. Tot atunci, s-a decis că trebuie să înapoieze 675.000 de dolari, bani care i se reţin lunar din veniturile pe care le are. Oficialul FCSB a recunoscut că pierde o treime din […] The post Meme Stoica încă îşi achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor. Cu cât mai rămâne din salariul de la FCSB appeared first on Antena Sport.