Gigi Becali a decis! Care sunt primii jucători de la FCSB cărora li se vor prelungi contractele

Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a calificat echipa naţională de fotbal feminin drept „trădătoare în vreme de război", după ce jucătoarele nu au cântat imnul naţional înaintea meciului din Cupa Asiei împotriva Coreei de Sud, disputat în Australia în această săptămână, relatează Reuters. Iranul participă la turneul continental chiar şi în contextul escaladării […]