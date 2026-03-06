Reacția lui Hermannstadt, după ce Giovanni Becali a anunțat că Ciubotaru a semnat în SUA
Antena Sport, 6 martie 2026 20:00
Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a negat în totalitate ce a spus Giovanni Becali despre transferul lui Kevin Ciubotaru în Statele Unite ale Americii. Impresarul anunțase că fundașul care se afla pe “radarul” lui FCSB a semnat deja cu o echipă din America de Nord. Kevin Ciubotaru a fost unul dintre jucătorii despre care s-a […] The post Reacția lui Hermannstadt, după ce Giovanni Becali a anunțat că Ciubotaru a semnat în SUA appeared first on Antena Sport.
• • •
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Braşov. Preţurile nu sunt pentru orice buzunar # Antena Sport
Simona Halep are o avere de zeci de milioane de euro și o parte importantă a investit-o în afaceri imobiliare. Ea deține mai multe hoteluri, iar acum se mândrește cu noua perlă a impreriului său: Simona Halep Hotel. Stabilimentul e situat în Poiana Brașov. Hotelul care îi poartă numele ale o poziție privilegiată, pentru că […] The post Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Braşov. Preţurile nu sunt pentru orice buzunar appeared first on Antena Sport.
Cristi Săpunaru, reacție tranșantă după accidentul produs de Kader Keita: “N-ar trebui să fie afectați” # Antena Sport
Cristi Săpunaru, unul dintre jucătorii de legendă ai Rapidului, și-a expus punctul de vedere după accidentul produs de Kader Keita. Fostul fundaș nu crede că evenimentul nefericit ar trebui să își pună amprenta asupra vestiarului echipei lui Gâlcă. Context: În dimineața zilei de 3 martie, Keita a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea […] The post Cristi Săpunaru, reacție tranșantă după accidentul produs de Kader Keita: “N-ar trebui să fie afectați” appeared first on Antena Sport.
(P) Beneficiile antrenamentului cu greutăți pentru femei: de ce merită să te antrenezi # Antena Sport
Tot mai multe femei aleg antrenamentul cu greutăți ca parte din rutina lor de mișcare. Motivele țin de sănătate, forță, control al greutății și o relație mai echilibrată cu propriul corp. Exercițiile de forță nu urmăresc performanță sportivă sau modificări extreme de aspect, ci dezvoltarea unui corp capabil să susțină activitățile zilnice, să răspundă mai […] The post (P) Beneficiile antrenamentului cu greutăți pentru femei: de ce merită să te antrenezi appeared first on Antena Sport.
Echipa patronată de frații Pavăl, încă o victorie uriașă în Liga 2. De când nu a mai pierdut și ce loc ocupă # Antena Sport
FC Bacău a produs o nouă surpriză uriașă la primul sezon petrecut în al doilea eșalon din fotbalul românesc. După victoria cu CSA Steaua București, formația antrenată de Costel Enache s-a impus pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, contra celor de la FC Voluntari. În partida care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 2, echipa […] The post Echipa patronată de frații Pavăl, încă o victorie uriașă în Liga 2. De când nu a mai pierdut și ce loc ocupă appeared first on Antena Sport.
S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu # Antena Sport
Comisia pentru Soluţionarea Contestaţiilor s-a pronunţat, vineri, în ceea ce priveşte contestaţiile depuse şi, astfel, lista dosarelor de candidatură la alegerile Federaţiei Române de Fotbal, care vor avea loc în 18 martie, a fost definitivată. Comisia a respins ambele contestaţii depuse, formulate de Sorin Victor Răducanu şi Ilie Ştefan Drăgan. În urmă cu două zile, […] The post S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu appeared first on Antena Sport.
Moment pentru istoria fotbalului! Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia după 44 de ani # Antena Sport
Fotbalul din Italia a fost recent marcat de un moment care deși nu va căpăta atât de multă amploare, va rămâne în cărțile de istorie ale fotbalului. Gigi Fresco, antrenorul care se afla pe banca celor de la Virtus Verona de 44 de ani, a decis să își dea demisia, încheindu-și astfel mandatul de cel […] The post Moment pentru istoria fotbalului! Cel mai longeviv antrenor din lume și-a dat demisia după 44 de ani appeared first on Antena Sport.
Sabin Ilie, discurs sincer înaintea barajului cu Turcia. De ce crede că victoria la Istanbul ar fi un adevărat miracol # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial, transmis în Universul Antena. Dacă vor trece de ”Țara Semilunii”, tricolorii vor înfrunta câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia. Sabin Ilie este sceptic înaintea meciului decisiv de la Istanbul și a transmis că un eventual triumf în Turcia ar fi […] The post Sabin Ilie, discurs sincer înaintea barajului cu Turcia. De ce crede că victoria la Istanbul ar fi un adevărat miracol appeared first on Antena Sport.
Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Vreau să-mi fac treaba și să devin campion” # Antena Sport
Dennis Man a impresionat încă din primul său sezon în tricoul celor de la PSV Eindhoven și este o chestiune de timp până când acesta va deveni campion în Eredivisie. Fotbalistul român a fost desemnat cel mai bun jucător din campionat în luna februarie, iar acesta a precizat care sunt obiectivele sale alături de gruparea […] The post Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Vreau să-mi fac treaba și să devin campion” appeared first on Antena Sport.
Împreună cu Claudiu Niculescu, Florentin Petre, secund la Dinamo, a mers, după 1-0 cu Unirea Slobozia, la galerie și a înjurat-o pe marea rivală, FCSB, club condus de Gigi Becali. A urmat o întreagă dispută în fotbalul românesc în urma acestui incident, iar Petre a fost chemat la Comisia de Disciplină să dea explicaţii pentru […] The post Sancţiunea primită de Florentin Petre pentru că a înjurat Steaua şi Rapid appeared first on Antena Sport.
Ce îl macină pe Pep Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid din Champions League? Detaliul remarcat # Antena Sport
Pep Guardiola a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei cu Newcastle din Cupa Angliei, iar antrenorul iberic a abordat mai multe subiecte. Printre altele, tehnicianul de pe Etihad a făcut referire și la turul optimilor din Champions League cu Real Madrid de miercuri și a vorbit despre timpul de recuperare al jucătorilor săi. Manchester […] The post Ce îl macină pe Pep Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid din Champions League? Detaliul remarcat appeared first on Antena Sport.
Real Madrid, în pericol să-l piardă pe Thibaut Courtois. Portarul, ademenit cu un salariu de 30 de milioane de euro # Antena Sport
În vară se vor împlini opt ani de când Thibaut Courtois a semnat cu Real Madrid, însă presa vorbește deja de o despărțire. Portarul belgian mai are contract cu vicecampioana Spaniei până la finalul sezonului 2026/2027, dar șansele ca el să rămână din vară sunt mici. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani are o […] The post Real Madrid, în pericol să-l piardă pe Thibaut Courtois. Portarul, ademenit cu un salariu de 30 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: “Oricine l-a ales știa” # Antena Sport
Cristi Chivu pregătește în aceste zile meciul cunoscut drept Derby della Madonnina, partida care le pune față în față pe Inter și pe AC Milan. Înainte de derby-ul care poate cântări enorm în lupta la titlu, antrenorul român a fost remarcat de un fost fundaș al “nerazzurrilor”, Fabio Galante. Inter urmează să dispute duminică un […] The post Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: “Oricine l-a ales știa” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali pregătește o reconstrucție la FCSB la finalul acestui sezon, după ce formația antrenată de Elias Charalambous a ratat accederea în play-off. Kevin Ciubotaru este unul dintre jucătorii doriți de campioana Ligii 1, însă Giovanni Becali a făcut un anunț care nu-l va bucura deloc pe patronul roș-albaștrilor. Kevin Ciubotaru nu va ajunge la […] The post Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu a lăsat de înţeles că este posibil să plece de la CFR Cluj, la finalul sezonului. Situaţia lui rămâne neclară, mai ales că înţelegrea lui cu ardelenii expiră din vară, dar ea se prelungeşte automat dacă CFR Cluj prinde un loc de competiţii europene. Giovanni Becali face însă o dezvăluire uluitoare: Daniel Pancu […] The post Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat appeared first on Antena Sport.
Cristi Borcea, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, a dezvăluit recent că a cumpărat nu mai puțin de patru apartamente în Dubai, pe care spera să le transforme într-o sursă consistentă de venit din chirii. Acum însă… investiţia care se ridică la şase de milioane de euro se dovedeşte fără viitor. Asta pentru […] The post Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai appeared first on Antena Sport.
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1 # Antena Sport
Florin Bratu, antrenorul care a acceptat să o preia pe Metaloglobus după plecarea lui Mihai Teja, a susținut recent prima sa conferință de presă. Fostul atacant a vorbit despre misiunea sa de a salva “lanterna roșie” din Liga 1 de la retrogradare și s-a arătat optimist în acest sens. Metaloglobus speră la un restart înainte […] The post Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi lista stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul “de foc” cu Turcia, de pe 26 martie. AntenaSport Update 6 martie 1. Lotul preliminar pentru baraj Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie appeared first on Antena Sport.
Ioan Vermeșan a reușit să adune cifre impresionante la Verona Primavera, iar după ce şi-a făcut debutul şi în Serie A, Mircea Lucescu a decis să-l includă şi în lotul României pentru meciul cu Turcia. Jucătorul de 19 ani a reacţionat imediat la vestea că a fost convocat la naţionala României. ”Categoric că am fost […] The post Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României appeared first on Antena Sport.
Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia # Antena Sport
Ionuț Radu este în prezent unul dintre cei mai în formă jucători români care evoluează peste hotare. Portarul se află și pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, iar vineri va da piept cu Real Madrid. Într-un interviu acordat pentru presa din Spania, internaționalul român a explicat cum a ajuns în […] The post Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova se va deplasa în ultima etapă a sezonului regular pe terenul celor de la Rapid București, la doar câteva zile după ce a obținut calificarea în semifinalele Cupei României. Filipe Coelho a fost suspendat pentru această dispută, iar tehnicianul formației din Bănie și-a strigat nemulțumirea la conferința de presă premergătoare jocului. Filipe Coelho […] The post Filipe Coelho a răbufnit înaintea meciului cu Rapid: „Viața nu e corectă uneori” appeared first on Antena Sport.
Ștefan Baiaram sau Carlos Mora sunt cei mai căutaţi jucători de la Universitatea Craiova. Cei doi cel mai probabil vor pleca din vară de la Universitatea Craiova. Impresarul Mihăiţă Pleşan susţine că a dus la club multe oferte bune pentru cei doi, dar Mihai Rotaru nu-i lasă încă să plece. Pentru Ştefan Baiaram au existat […] The post S-a aflat ce oferte sunt pentru Ştefan Baiaram şi Carlos Mora. “Din Top 5 Europa” appeared first on Antena Sport.
Accidentarea lui Cristiano Ronaldo, mai serioasă decât se aștepta! Anunțul antrenorului starului portughez # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a suferit o accidentare în zona coapsei după ultimul meci disputat în tricoul lui Al-Nassr, iar problemele pe care le are jucătorul de 41 de ani nu sunt atât de simple. Jorge Jesus, tehnicianul formației din Riad, a transmis că “CR7” va merge în Spania pentru a se recupera alături de fizioterapeutul său […] The post Accidentarea lui Cristiano Ronaldo, mai serioasă decât se aștepta! Anunțul antrenorului starului portughez appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a decis! Care sunt primii jucători de la FCSB cărora li se vor prelungi contractele # Antena Sport
FCSB a intrat în istorie, după ce a ratat pentru prima dată accederea în play-off-ul Ligii 1. Chiar și așa, campioana ultimelor două sezoane va lupta pentru calificarea în UEFA Conference League, iar conducerea pregătește deja strategia pentru viitoarea stagiune. Gigi Becali a decis care sunt primii jucători care vor beneficia de prelungirea contractelor. Primul […] The post Gigi Becali a decis! Care sunt primii jucători de la FCSB cărora li se vor prelungi contractele appeared first on Antena Sport.
Celta Vigo – Real Madrid LIVE SCORE (22:00). Ionuţ Radu, duel “galactic”. Arbeloa, fără 10 jucători # Antena Sport
Celta Vigo – Real Madrid este primul meci al etapei a 27-a din La Liga, iar echipa lui Arbeloa nu îşi poate permite un pas greşit, după ce a rămas la 4 puncte în spatele rivalei Barcelona, în fruntea clasamentului. De partea cealaltă, echipa românului Ionuţ Radu e pe locul 6, fiind una dintre revelaţiile […] The post Celta Vigo – Real Madrid LIVE SCORE (22:00). Ionuţ Radu, duel “galactic”. Arbeloa, fără 10 jucători appeared first on Antena Sport.
Marius Marin mai are contract cu Pisa până la finalul acestui sezon. Internaţionalul român a refuzat să prelungească înţelegerea cu italienii şi are drum liber spre La Liga. Aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate, jucătorul de 27 de ani cotat la 3 milioane de euro este dorit de Sevilla, iar andaluzii au exultat când […] The post Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Ofertă uriaşă din La Liga appeared first on Antena Sport.
Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei # Antena Sport
Marius Corbu este una dintre marile surprize propuse de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru barajul României cu Turcia, de pe 26 martie. Ajuns la 23 de ani, Corbu şi-a făcut junioratul la Csikszereda, de unde a plecat direct în Ungaria, la Academia Puskas. Mijlocaşul cotat acum la 1.3 milioane de euro a […] The post Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei appeared first on Antena Sport.
Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce # Antena Sport
Federaţia Română de Fotbal a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul uriaş dintre România şi Turcia din drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În […] The post Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce appeared first on Antena Sport.
“Aşa cum ne aşteptam”. Max Verstappen, concluzii ferme după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei # Antena Sport
Max Verstappen (Red Bull) şi-a exprimat satisfacţia după primele sesiuni de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei, etapa inaugurală a Campionatului Mondial de Formula 1, afirmând că “în ceea ce priveşte ritmul, suntem acolo unde ne aşteptam”. “Nu am avut o zi întreagă la dispoziţie, dar în ceea ce priveşte ritmul, suntem unde mă […] The post “Aşa cum ne aşteptam”. Max Verstappen, concluzii ferme după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei appeared first on Antena Sport.
Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” # Antena Sport
Adrian Ilie a oferit noi detalii, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB. Fostul internaţional a transmis că urmează să se întâlnească cu patronul campioanei pentru a discuta. Adrian Ilie a decis însă să nu negocieze cu Gigi Becali partea financiară. “Cobra” a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la […] The post Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” appeared first on Antena Sport.
“Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever” De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran # Antena Sport
Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a calificat echipa naţională de fotbal feminin drept „trădătoare în vreme de război”, după ce jucătoarele nu au cântat imnul naţional înaintea meciului din Cupa Asiei împotriva Coreei de Sud, disputat în Australia în această săptămână, relatează Reuters. Iranul participă la turneul continental chiar şi în contextul escaladării […] The post “Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever” De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran appeared first on Antena Sport.
Real Madrid a fost amendat cu 15.000 de euro după ce un suporter a fost surprins făcând salutul nazist în timpul meciului retur din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva Benficăi, săptămâna trecută, a anunţat UEFA vineri. Real Madrid a declarat după meci că a solicitat comitetului disciplinar al clubului „să iniţieze o procedură de excludere imediată […] The post Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul appeared first on Antena Sport.
Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB: “Uşa e deschisă. Nu vreau niciun ban” # Antena Sport
Elias Charalambous a vorbit despre o eventuală plecare de la FCSB, după ratarea play-off-ului. Antrenorul cipriot al campioanei a transmis că în cazul în care clubul va decide să-l dea afară, va pleca fără să ceară vreun ban. Elias Charalambous a mai declarat că partea financiară nu a fost niciodată importantă pentru el şi îşi […] The post Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB: “Uşa e deschisă. Nu vreau niciun ban” appeared first on Antena Sport.
Fabio Capello a analizat duelul dintre Cristi Chivu şi Max Allegri, înainte de Milan – Inter # Antena Sport
Duminică seara, de la 21:45, va avea loc derby-ul dintre Milan şi Inter, unul în urma căruia echipa lui Cristi Chivu poate face un pas uriaş către scudetto, în cazul unui succes pe San Siro. Fabio Capello a analizat Derby della Madonnina şi a găsit plusurile pe care le au cei doi antrenori, Cristi Chivu […] The post Fabio Capello a analizat duelul dintre Cristi Chivu şi Max Allegri, înainte de Milan – Inter appeared first on Antena Sport.
“Până la ultima picătură de energie!” Leonard Doroftei, mesaj pentru tricolori, înainte de barajul Turcia – România # Antena Sport
România se pregăteşte pentru barajul infernal cu Turcia, din semifinalele play-off-ului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Leonard Doroftei, unul dintre marii campioni daţi de România, vine cu un mesaj de încurajare pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, înainte de meciul cu Turcia. Dacă îi batem pe turci, vom juca, tot în […] The post “Până la ultima picătură de energie!” Leonard Doroftei, mesaj pentru tricolori, înainte de barajul Turcia – România appeared first on Antena Sport.
Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu # Antena Sport
A avut loc o răsturnare de situaţia în cazul lui Dani Coman. Preşedintele de la FC Argeş a fost reclamat la Comisie de Disciplină de FRF şi CCA, după discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu. “Merită bătut şi călcat în picioare”, a transmis Dani Coman despre arbitrul care le-a anulat, în mod inexplicabil, […] The post Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu appeared first on Antena Sport.
Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de F1, după primele antrenamente din Australia: “Impresionant” # Antena Sport
Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de Formula 1, după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la Ferrari s-a declarat impresionat de rivalii de la Mercedes. Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente, iar în cea de-a doua, cel mai bun timp […] The post Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de F1, după primele antrenamente din Australia: “Impresionant” appeared first on Antena Sport.
Sportivul Matei Petre, legitimat la CS Dinamo, a câştigat titlul de campion european în proba Individual, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism desfăşurate la Shahdag, Azerbaidjan. Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism “După medalia de argint câştigată zilele trecute în proba de Sprint, Matei continuă seria rezultatelor extraordinare şi urcă […] The post Ce performanţă! Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism appeared first on Antena Sport.
Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după ce a fost operată de patru ori: “Încă muncesc din greu” # Antena Sport
Vedeta americană a schiului alpin Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele la numai câteva săptămâni după accidentarea gravă suferită la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. La doar 25 de zile de la căzătura produsă în timpul probei feminine de coborâre de la Cortina d’Ampezzo, Vonn (41 ani) a postat un videoclip pe Instagram, în […] The post Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după ce a fost operată de patru ori: “Încă muncesc din greu” appeared first on Antena Sport.
Cum comentaţi “Burleanu l-a băgat pe Gică Popescu în puşcărie”? Răspunsul dat de preşedintele FRF # Antena Sport
Numele lui Răzvan Burleanu a fost de-a lungul ultimului deceniu asociat cu condamnarea la închisoare a lui Gică Popescu, una venită pe 4 martie 2014, chiar cu o zi înaintea alegerilor FRF, la care cei doi luptau pentru şefie, “Baciul” fiind favorit. Gică Popescu s-a aflat printre cei condamnaţi în Dosarul Transferurilor, primind 3 ani, […] The post Cum comentaţi “Burleanu l-a băgat pe Gică Popescu în puşcărie”? Răspunsul dat de preşedintele FRF appeared first on Antena Sport.
Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională, în barajul cu Turcia: “Cu el va începe nea Mircea” # Antena Sport
Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională pentru barajul de World Cup 2026 cu Turcia. “Briliantul” s-a declarat convins că Daniel Bîrligea va fi inclus în echipa de start pentru meciul de la Istanbul, care se va disputa pe 26 martie. Adrian Mutu a analizat opţiunile pe care le are Mircea Lucescu privind […] The post Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională, în barajul cu Turcia: “Cu el va începe nea Mircea” appeared first on Antena Sport.
Finala Cupei Mondiale cu deznodământ neașteptat: 200.000 de fani în tribune și o dramă națională # Antena Sport
În iulie 1950, Brazilia mai avea de făcut doar un mic pas ca să câștige prima ei Cupa Mondială din istorie. Pe propriul teren, într-o finală necovențională cu Uruguay, în fapt un meci decisiv al turneului, echipa Seleção avea nevoie doar de un egal pentru a deveni regina lumii. Finala cu aproape 200.000 de fani […] The post Finala Cupei Mondiale cu deznodământ neașteptat: 200.000 de fani în tribune și o dramă națională appeared first on Antena Sport.
Anunţ despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Sunt multe probleme. Aşteptăm patronul” # Antena Sport
Conducerea celor de la CFR Cluj a făcut un anunţ cu privire la viitorul lui Daniel Pancu, după declaraţiile oferite de acesta. Bogdan Mara, directorul sportiv al clujenilor, a dezvăluit că echipa îşi doreşte ca antrenorul să continue pe bancă şi din sezonul viitor. Daniel Pancu a reuşit să o califice pe CFR Cluj în […] The post Anunţ despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Sunt multe probleme. Aşteptăm patronul” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu a fost analizat de italieni, după parcursul excelent avut pe banca lui Inter, în Serie A. Antrenorul român se pregăteşte de derby-ul cu AC Milan, care va avea loc duminică, de la ora 21:45. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho, fostul său antrenor, alături de care a cucerit tripla istorică […] The post “Cine e adevăratul Chivu?” Antrenorul român, comparat cu un nume legendar în Italia appeared first on Antena Sport.
Fernando Alonso a răbufnit, după dezastrul din antrenamentele din Australia: “Probleme Honda şi iar probleme Honda” # Antena Sport
Fernando Alonso a oferit o reacţie categorică după dezastrul din primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la Aston Martin nu a putut ieşi pe circuit în FP1, din cauza problemelor legate de motorul Honda de pe AMR26. În FP2, dublul campion mondial a putut ieşi pe circuit spre finalul sesiunii, completând doar […] The post Fernando Alonso a răbufnit, după dezastrul din antrenamentele din Australia: “Probleme Honda şi iar probleme Honda” appeared first on Antena Sport.
“Băi băieți, bă, ce e asta, mă?” Basarab Panduru, uimit de jucătorii propuşi pentru meciul crucial cu Turcia # Antena Sport
România va disputa pe 26 martie barajul crucial cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. În ultima perioadă, au fost vehiculate mai multe nume de jucători care ar putea face parte din lotul lui Mircea Lucescu. Printre ele, Andrei Coubiş, fundaşul de 22 de ani de […] The post “Băi băieți, bă, ce e asta, mă?” Basarab Panduru, uimit de jucătorii propuşi pentru meciul crucial cu Turcia appeared first on Antena Sport.
Sorin Cârţu, planuri uriaşe la Universitatea Craiova înainte de startul play-off-ului: “Nu avem voie să pierdem vreun meci” # Antena Sport
Sorin Cârţu îşi face planuri mari la Universitatea Craiova, înainte de startul play-off-ului. Preşedintele oltenilor a declarat că echipa lui Filipe Coelho nu are voie să piardă vreun meci, fiind convins că lotul este unul foarte valoros. Universitatea Craiova va intra în play-off de pe primul loc, urmând ca în ultima etapă a sezonului regular […] The post Sorin Cârţu, planuri uriaşe la Universitatea Craiova înainte de startul play-off-ului: “Nu avem voie să pierdem vreun meci” appeared first on Antena Sport.
LeBron James, un nou record uriaş în NBA. L-a depăşit pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar # Antena Sport
Superstarul LeBron James a doborât un nou record, joi seară, cel al numărului de coşuri marcate în sezonul regulat al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care era de 15.837 de coşuri şi aparţinea legendarului Kareem Abdul-Jabbar, deşi echipa sa, Los Angeles Lakers a pierdut în deplasare, cu 113-120, meciul cu Denver Nuggets, informează AFP. […] The post LeBron James, un nou record uriaş în NBA. L-a depăşit pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar appeared first on Antena Sport.
Incident în prima zi a sezonului de F1. Ce s-a întâmplat pe linia boxelor, cu George Russell în prim plan # Antena Sport
The post Incident în prima zi a sezonului de F1. Ce s-a întâmplat pe linia boxelor, cu George Russell în prim plan appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi, primit de Donald Trump la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu # Antena Sport
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump. Între o frumoasă victorie pe terenul echipei Orlando şi un meci împotriva echipei DC United, Inter Miami a avut joi o întâlnire la Casa Albă, la Washington. Îmbrăcaţi elegant, jucătorii […] The post Lionel Messi, primit de Donald Trump la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu appeared first on Antena Sport.
