Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei

23:40

Adi Mutu crede că Mirel Rădoi ar accepta să vină la FCSB numai dacă i se garantează că Gigi Becali nu intervine. "Briliantul" a lăsat de înţeles că antrenorul a plecat de la Universitatea Craiova după ce Mihai Rotaru ar fi vrut să se implice în alcătuirea echipei.