Primul zbor de repatriere a românilor blocați în Orientul Mijlociu, pe cheltuiala statului român, are loc în această după-amiază | AUDIO

16:00

Peste 200 de salariați din cadrul Complexului Energetic Oltenia protestează, la această oră, în fața companiei, la Târgu Jiu. Sunt angajați care au contracte de muncă pe perioadă determinată, iar luna aceasta urmează să expire. Conflictul de muncă a izbucnit în momentul în care au fost anunțați că nu li se vor prelungi contractele. Salariații […]