Fermierii din întreaga lume își refac stocurile de îngrășăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Aproape o treime din aprovizionarea globală trece prin Strâmtoarea Ormuz, blocată acum de Iran | AUDIO
Europa FM, 6 martie 2026 15:20
Noi efecte economice ale războiului din Orientul Mijlociu: Fermierii din întreaga lume se grăbesc să-și refacă stocurile de îngrășăminte, de teama problemelor cu aprovizionarea, notează publicația internațională Bloomberg. Aproape o treime din aprovizionarea globală cu îngrăşăminte trece prin Strâmtoarea Ormuz – blocată acum de Iran. Totodată, subliniază publicația specializată în domeniul economic, preţul gazelor naturale […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
15:30
Neamț: Cinci persoane, arestate sub acuzațiile de trafic de minori, trafic de persoane și trafic de droguri de mare risc | AUDIO # Europa FM
O grupare care exploata sexual tinere, inclusiv minore, a fost destructurată de anchetatorii din Neamț. Printre victime s-au aflat, de-a lungul anilor, și fete din cadrul Complexului de Servicii „Ozana” Târgu Neamț. Cinci persoane – patru bărbați și o femeie, cu vârste între 19 și 38 de ani – au fost arestate sub acuzațiile de […]
15:20
Fermierii din întreaga lume își refac stocurile de îngrășăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Aproape o treime din aprovizionarea globală trece prin Strâmtoarea Ormuz, blocată acum de Iran | AUDIO # Europa FM
Noi efecte economice ale războiului din Orientul Mijlociu: Fermierii din întreaga lume se grăbesc să-și refacă stocurile de îngrășăminte, de teama problemelor cu aprovizionarea, notează publicația internațională Bloomberg. Aproape o treime din aprovizionarea globală cu îngrăşăminte trece prin Strâmtoarea Ormuz – blocată acum de Iran. Totodată, subliniază publicația specializată în domeniul economic, preţul gazelor naturale […]
15:20
Asociaţia War Child revine cu albumul „Help”, partea a II-a, pentru a sprijini copiii prinşi în conflicte armate. Aproximativ 20 de artişti apar pe listă, inclusiv Olivia Rodrigo şi Arctic Monkeys | AUDIO # Europa FM
Asociaţia War Child revine cu albumul „Help”, partea a II-a, pentru a sprijini copiii prinşi în conflicte armate. Se întâmplă la treizeci de ani de la prima colecție de cântece „Help”, albumul caritabil prin care s-au strâns fonduri destinate victimelor războiului din Bosnia. Compilația „Help (2)” reunește voci importante din scena rock britanică – şi […]
15:20
O nouă ședință a Consiliului General al Capitalei, anulată din lipsă de cvorum. Auditul la STB și Termoenergetica, pe ordinea de zi | AUDIO # Europa FM
O nouă ședință a Consiliului General al Capitalei, anulată din lipsă de cvorum. Au lipsit consilierii generali PSD și AUR. Mai multe proiecte așteptau să fie dezbătute și votate astăzi. Între ele – cel privind realizarea unui audit extern pentru evaluarea situaţiei STB şi a Companiei Municipale Termoenergetica, aprobarea unor exproprieri pentru reconfigurarea zonei Dimitrie […]
15:20
Continuă protestele la Complexul Energetic Oltenia, unde 1.500 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă: „Dorim să lucrăm în continuare și să menținem economia Gorjului” | AUDIO # Europa FM
Este a treia zi de proteste la Complexul Energetic Oltenia. Sute de mineri au ieșit, din nou, în stradă, pentru a cere autorităților să intervină. De la 1 aprilie, 1.500 de salariați ai companiei rămân fără locuri de muncă. „Odată cu picarea acestui colos economic, o să pice și Gorjul”, spune un angajat Angajații Complexului […]
15:20
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, este sub presiune publică în urma unei plângeri a fostului premier Victor Ponta. Acesta și fosta soție, Daciana Sârbu, spun că ministrul ar fi scos de pe lista de evacuări din Orient fiica lor minoră. Ministrul spune că a cerut consulilor din Emirate să respecte cu strictețe criteriile de evacuare, […]
15:20
Un chirurg din Londra a operat un pacient cu cancer din Gibraltar prin telechirurgie | AUDIO # Europa FM
Operație scoasă din filmele science-fiction: un pacient operat de la distanță de un chirurg din Marea Britanie spune că se simte „excelent” la câteva zile după intervenție. Este o premieră pentru Marea Britanie, iar telechirurgia a fost realizată cu ajutorul unui robot cu patru brațe, echipat cu o cameră 3D. Tehnologia ar putea permite medicilor […]
15:20
Primul zbor de repatriere a românilor blocați în Orientul Mijlociu, pe cheltuiala statului român, are loc în această după-amiază | AUDIO # Europa FM
Primul zbor de repatriere a românilor blocați în Orientul Mijlociu, pe cheltuiala statului român, are loc în această după-amiază (aterizează la 2:44 pe Otopeni). România a activat mecanismul de protecție civilă, ceea ce înseamnă că până la 75% din cheltuielile privind repatrierea pot fi rambursate de Comisia Europeană. Avionul a decolat din Muscat, capitala statului […]
15:20
Primarul Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă bugetul național nu va fi aprobat și dacă cotele nu vor crește puțin | AUDIO # Europa FM
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut vineri apel la partidele din coaliția de guvernare să adopte săptămâna viitoare bugetul de stat în forma propusă de Executiv. Într-o conferință de presă susținută la sediul PMB, edilul general a subliniat că adoptarea bugetului este „esențială” pentru bucureșteni, deoarece ar putea crește „puțin” cotele defalcate din impozitul pe […]
15:20
Vacanțele a mii de români, date peste cap de conflictul din Orientul Mijlociu. Agențiile de turism oferă soluții pentru schimbarea perioadelor sau a destinației | AUDIO # Europa FM
Vacanțele a mii de români sunt date peste cap în continuare. Pe lângă cei blocați în Dubai și alte țări din Orientul Mijlociu în urma războiului, sunt mii de turiști români care aveau programate vacanțe în perioada următoare. Zborurile lor și pachetele turistice au fost anulate. Agențiile de turism le oferă câteva soluții pentru a […]
15:20
Arad: Mai puțini angajatori și o rată mai mare a șomajului în rândul femeilor. Pentru cele cu studii superioare, situația este și mai dificilă: „Am masterul și nu găsesc nicăieri” | GALERIE FOTO # Europa FM
Mai puțini angajatori, mai puține locuri de muncă – este concluzia Bursei Locurilor de Muncă pentru femei de la Arad. În județ, rata șomajului s-a dublat într-un an (a ajuns la 2,37%), după ce două mari companii s-au retras de pe piață, iar aproape 1.500 de persoane au fost disponibilizate. Cei aflați în căutarea unui […]
15:20
Peste 140 de moldoveni au cerut sprijinul autorităților de la Chișinău pentru a fi evacuați din Orientul Mijlociu | AUDIO # Europa FM
Peste 140 de moldoveni au cerut sprijinul autorităților de la Chișinău pentru a fi evacuați din Orientul Mijlociu. Este vorba despre solicitări venite de la persoane aflate în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Liban. Probleme întâmpină și turiști aflați în Maldive, Zanzibar, Filipine sau Sri Lanka, ale căror zboruri au fost reprogramate sau anulate […]
15:20
Sute de mii de oameni fug din Beirut după ce armata israeliană a emis ordine de evacuare. Hezbollah avertizează că atacurile nu vor rămâne fără răspuns | AUDIO # Europa FM
Sute de mii de oameni fug din capitala Libanului după ce armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru mai multe cartiere din Beirut. Atacurile aeriene au provocat panică în rândul populației. În același timp, gruparea Hezbollah avertizează că atacurile nu vor rămâne fără răspuns și le cere israelienilor din zonele de graniță să părăsească […]
Acum 6 ore
11:20
Șeful Vămii din portul Constanța Sud și adjunctul acestuia au fost reținuți după ce a fost denuntați că cereau mită pentru vămuirea containerelor cu marfă | AUDIO # Europa FM
Corupție la vârf în vama de frontieră din portul Constanța. Șeful Vămii din portul Constanța Sud Agigea și adjunctul acestuia au fost reținuți după ce a fost denunțați că cereau în mod repetat mită pentru vămuirea containerelor cu marfă aduse de vapoare. DNA propune arestarea celor doi pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită Șeful […]
11:20
Poftele alimentare intense nu țin doar de voință, ci sunt reacții naturale ale organismului la scăderea glicemiei și la eliberarea hormonilor foamei, precum grelina. Conform specialiștilor citați de g4food, aceste impulsuri pot fi gestionate eficient prin câteva metode simple: Alege alimente care oferă sațietate – Proteinele slabe (ouă, pește), fibrele din legume și cerealele integrale, precum și […]
Acum 24 ore
23:20
Eugen Tomac, despre „Europa cu două viteze”: UE funcționează după acest principiu de când a început să se consolideze. Diferențele dintre statele mai vechi și cele mai noi vor exista | VIDEO # Europa FM
Lumea a ajuns un butoi cu pulbere. România este membru NATO, are un parteneriat strategic cu SUA, dar a primit o invitație politică de a intra sub umbrela nucleară a Franței. Potrivit consilierului prezidențial Eugen Tomac, Alianța Nord-Atlantică ne oferă acum garanții de securitate clare, aflându-ne sub umbrela sa, motiv pentru care suntem feriți de […]
19:20
Se menține plafonarea prețului la gaze până în aprilie 2027. Ilie Bolojan: „România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz anul viitor” | AUDIO # Europa FM
Timp de un an, prețul gazului pentru consumatorii casnici nu va fi modificat. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care prețurile vor fi menținute neschimbate până în primăvara anului viitor. Premierul Ilie Bolojan: „Anul viitor, România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz” „Cel mai […]
19:20
Mark Rutte: Extinderea umbrelei nucleare franceze nu pune sub semnul întrebării angajamentul SUA față de NATO | AUDIO # Europa FM
Extinderea umbrelei nucleare a Franței nu reprezintă un motiv de îngrijorare în ceea ce privește angajamentul Statelor Unite față de NATO, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, întrebat de jurnaliștii de la Reuters. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că își va spori numărul focoaselor nucleare, iar opt țări europene vor participa la […]
19:20
„Soția să stea acasă și să asculte de soț” – este opinia a aproape o treime dintre bărbații din generația Z, potrivit unui studiu realizat în 29 de țări. Concluzia cercetătorilor: bărbații din generația Z tind să se conformeze idealurilor masculine rigide și se așteaptă ca femeile să adopte comportamente mai tradiționale. Cercetătorii de la […]
19:20
Facem tot ce putem ca prețul la pompă să nu mai crească, a declarat ministrul Energiei: „În momentul de față lucrăm la cel puțin cinci scenarii de lucru” | AUDIO # Europa FM
„Facem tot ce putem ca prețul la pompă să nu mai crească…” – este mesajul transmis de ministrul Energiei. Bogdan Ivan spune că România nu se apropie de scenariul în care benzina ar ajunge la 10 lei pe litru, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit ministrului, creșterile de preț din România sunt de câteva […]
19:20
Bogdan Ivan, după aprobarea ordonanței care plafonează prețul gazelor pentru încă un an: „Oamenii nu trebuie să facă nimic. Este suficient să aștepte factura” | AUDIO # Europa FM
Guvernul a aprobat ordonanța care plafonează prețul gazelor pentru populație încă un an, până la 1 aprilie 2027. Astfel, prețul nu va depăși nivelul de 0,31 lei/kWh, cât este în prezent. Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, trebuie doar să aștepte să vină factura, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința de guvern. […]
19:20
Guvernul extinde lista medicamentelor compensate. Au fost introduse 33 de tratamente noi | AUDIO # Europa FM
Guvernul a actualizat lista medicamentelor gratuite și compensate. Au fost introduse 33 de tratamente noi, iar pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile terapeutice. În sistemul public va fi introdus primul medicament radiofarmaceutic – Lutetium Vipivotide Tetraxetan, utilizat în tratamentul cancerului de prostată. Alte 14 medicamente noi vor fi incluse în Programul Național […]
19:20
Piața Victoriei. Ce rol are România pe scena internațională? Răspunde consilierul prezidențial Eugen Tomac # Europa FM
Lumea a ajuns un butoi cu pulbere. România este membru NATO, are un parteneriat strategic cu SUA, dar a primit o invitație politică de a intra sub umbrela nucleară a Franței. Este musai să alegem între Europa și America? Sau putem fi un partener loial pentru ambele blocuri politice? Desigur, există și scenariul în care […]
19:20
Reacția Oanei Țoiu, după ce Victor Ponta a acuzat-o că nu a permis ca fiica sa să urce în zborul de evacuare din Oman: „Am spus tuturor consulilor să respecte criteriile stabilite” | AUDIO # Europa FM
Fostul premier Victor Ponta o acuză pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că i-ar fi cerut consulului din Dubai să nu o lase pe fiica lui de 17 ani în avionul care va aduce în țară elevii din Vrancea și Piatra Neamț. De cealaltă parte, Oana Țoiu a precizat că zborul respectiv este organizat prin […]
19:20
Ungaria ridică gradul de alertă teroristă ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu | AUDIO # Europa FM
Ungaria ridică gradul de alertă teroristă ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Premierul Viktor Orban susține că războiul afectează direct situația de securitate a țării sale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul Viktor Orban spune că „Ungaria este în alertă!”. Celule teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate, susține primul ministru ungar, […]
19:20
Oana Țoiu: „S-au întors aproximativ 1.000 de cetățeni români prin mecanisme de repatriere asistată sau opțiuni individuale privind zborurile comerciale” | AUDIO # Europa FM
Câteva sute de persoane se mai află acum în Orientul Mijlociu, spune ministra de Externe, iar pentru acestea se analizează opțiunile de repatriere. Important este ca românii aflați acolo să-și anunțe prezența la consulate și să ia toate măsurile pentru a sta în siguranță, spune Oana Țoiu. Ministra de Externe, Oana Țoiu: S-au întors în […]
19:20
Reorganizarea Romsilva, aprobată de Guvern. România îndeplinește prin această reformă încă un jalon din PNRR | AUDIO # Europa FM
Reforma Romsilva – aprobată de Guvern! Numărul directorilor va scădea de la 41 la 19, iar din organigramă vor fi eliminate locurile de muncă inutile sau inventate – precum operator de xerox. Prin aceste modificări se vor face economii de aproximativ 20 de milioane de lei lunar. România îndeplinește prin această reformă încă un jalon […]
Ieri
15:20
Poliția Prahova face percheziții în patru județe într-un dosar de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân. Ancheta vizează contracte încheiate în perioada 2025–2026 între adăposturile private | VIDEO # Europa FM
Poliția Prahova face percheziții în patru județe într-un dosar de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân. Autoritățile investighează și posibile fraude financiare comise de adăposturi și firme implicate în contracte cu primării. âPerchezițiile au loc la sediile mai multor primării din Prahova, dar și la adăposturi private de animale din orașul Boldești Scăieni, într-un dosar […]
15:20
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață. Este o majorare, în medie, de 9 bani pe litru. Ieri, prețurile în benzinării crescuseră cu 15 bani. Preţul motorinei la pompă România este peste nivelul preţului corect de piaţă cu aproximativ 10 bani pe litru, semnalează Asociaţia Energia Inteligentă. În benzinăriile din București, un litru de […]
15:20
România, invitată să intre sub umbrela nucleară a Franței. CSAT ar urma să analizeze propunerea. Deputat PNL: Trebuie să rămânem alături de aliații strategici | AUDIO # Europa FM
România, invitată să intre sub umbrela nucleară a Franței. Consiliul Suprem de Apărare a Țării ar urma să analizeze propunerea, au anunțat guvernanții. Cu trimiteri către Divinitate și solicitări de convocare a unui referendum, așa a fost primită vestea în Parlament. Deputata neafiliată Mariana Vârgă cere ca Parlamentul să fie consultat și să fie convocată […]
15:20
Guvernul a adoptat o ordonanță prin care pasează responsabilitatea interzicerii sălilor de jocuri de noroc către primării. Mai multe orașe din țară au anunțat deja că vor vota, în consiliile locale, diverse interdicții. Altele doar pun în dezbatere această măsură. La nivel general, însă, majoritatea primăriilor din orașe nu au luat nicio atitudine, iar ideea […]
15:20
Cercetătorii din Buzău încearcă să prelungească perioada de germinare a semințelor florii de colț până la 100 de ani | AUDIO # Europa FM
Cercetătorii din Buzău au început o serie de studii pentru a păstra semințele florii de colț până la 100 de ani. Este o plantă rară, ocrotită prin lege și declarată monument al naturii, iar astăzi, în România, este marcată Ziua Florii de Colț. Specie pe cale de dispariție, floarea de colț este întâlnită pe crestele […]
15:20
Italia intenționează să trimită ajutoare pentru apărare aeriană țărilor din Golf, după atacurile iraniene. Giorgia Meloni: „Zeci de mii de italieni locuiesc în regiune” | AUDIO # Europa FM
Italia vrea să trimită ajutoare pentru apărare aeriană țărilor din Golf, în urma atacurilor iraniene. Anunțul vine chiar de la premierul italian Giorgia Meloni. Între timp, Casa Albă transmite că Spania a acceptat să coopereze militar cu armata americană. Afirmația a fost contrazisă însă de șeful diplomației spaniole, care a negat că Madridul va coopera […]
15:20
Presiuni și amenințări din partea conducerii Muzeului George Enescu asupra jurnalistei care a semnalat condițiile precare în care erau ținute manuscrisele compozitorului | AUDIO # Europa FM
Amenințări și presiuni din partea conducerii Muzeului George Enescu la adresa jurnalistei care a dezvăluit recent că manuscrisele compozitorului George Enescu sunt ținute în condiții precare, în containere în care se infiltrează apa. Directoarea Muzeului și o avocată a Ministerului Culturii au făcut presiuni asupra jurnalistei Alexandra Tănăsescu pentru a-și dezvălui sursele și au amenințat-o […]
15:20
Grupul de elevi din Vrancea, blocat în Dubai, urmează să ajungă în România. Aceștia se îndreaptă către Oman, de unde vor fi preluați de o aeronavă | AUDIO # Europa FM
Grupul de elevi din Vrancea, blocat în Dubai din cauza tensiunilor militare din regiune, este în aceste momente în drum spre casă. Deși Ministerul Afacerilor Externe nu a transmis încă oficial detaliile logistice, părinții copiilor țin legătura permanent cu aceștia. Grupul este într-un autocar care se îndreaptă spre Oman, de unde elevii vor fi preluați […]
15:20
Președintele Nicușor Dan: „Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Este vorba de un regim care și-a terorizat propriul popor” # Europa FM
România este sub umbrela nucleară a NATO, transmite președintele Nicușor Dan. Șeful statului se află în vizită în Polonia, unde a avut discuții cu omologul său, Karol Nawrocki. Întrebat de jurnaliști cum va răspunde România invitației Franței de a extinde protecția sa nucleară și pentru alte state europene, Nicușor Dan a subliniat că țara noastră […]
15:20
Armata iraniană dezminte orice atac cu drone asupra Azerbaidjanului. Președintele azer: „Un act terorist a fost comis împotriva împotriva statului” # Europa FM
Președintele azer Ilham Aliyev a acuzat Iranul de un „act terorist” prin lansarea de drone asupra Republicii Autonome Nakhchivan. Acesta a precizat că forțele armate ale Azerbaidjanului au fost plasate în alertă maximă și că sunt în curs demersuri diplomatice, inclusiv convocarea ambasadorului Iranului. Armata iraniană a negat orice implicare în incident. Update 15:00 Președintele […]
11:20
Fosta conducere a Operei din Timișoara, condamnată la închisoare cu suspendare. Fostul manager și fostul director general au fost acuzați de fapte de corupție | AUDIO # Europa FM
Cristian Rudic, fostul manager si Nova Bataniat, fostul director general adjunct au incheiat acorduri de recunoastere dupa ce au fost acuzati de procurorii DNA Timisoara de savarsirea unor infractiuni de coruptie. Foștii directori ai Operei Române au acceptat acordul de recunoașterea a vinovăției în urma anchetei procurilor anticorupție din Timișoara. Rudic și Bataniat au fost […]
11:20
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, în Austria. Piesa „Choke Me” a câștigat selecția națională | AUDIO # Europa FM
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, în Austria. Artista în vârstă de 22 de ani a câștigat selecția națională cu piesa „Choke Me”. Alexandra Căpitănescu a câștigat finala selecției naționale Eurovision cu 82 de puncte, urmată de trupa HVNDS (69 de puncte) și Alejandro Zandes & Emil Rengle (cu 66 de puncte). „Piesa […]
11:20
DEȘTEPTAREA: Un elev din Italia a pulverizat spray iritant în școală ca să scape de un test # Europa FM
Un elev dintr-o școală din Italia a recurs la un gest extrem pentru a evita susținerea unui test: a pulverizat un spray iritant pe holurile instituției. Substanța a provocat stări de rău, dificultăți respiratorii și iritații oculare pentru zeci de elevi, fiind nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale și de evacuarea clădirii. Mai […]
00:00
Șeful DSU, Raed Arafat: În ceea ce privește prevenirea unui accident nuclear, avem încă vulnerabilități care trebuie remediate | VIDEO # Europa FM
4 martie este o dată care, pentru România, semnifică mai mult decât o zi din calendar. Pe 4 martie 1977, cel mai devastator cutremur din istoria recentă a țării a ucis peste 1.500 de oameni, a rănit mii și a pus în genunchi orașe întregi. A fost un moment în care am descoperit, brutal, cât […]
4 martie 2026
20:00
Șeful Pentagonului anunță că un submarin american a lovit o navă iraniană în Oceanul Indian: „Este pentru prima dată după al Doilea Război Mondial când s-a folosit o torpilă” | AUDIO # Europa FM
Statele Unite anunță că au lovit în Oceanul Indian o navă iraniană. Aceasta a fost scufundată de o torpilă, anunță șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Oficialul american nu a precizat despre ce navă este vorba. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: „Luptăm ca să câștigăm” „Ieri, în Oceanul Indian, un submarin american a scufundat o navă de război […]
20:00
Liderii coaliției au decis ca proiectul de buget pentru 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare | AUDIO # Europa FM
Liderii coaliției de guvernare au decis ca proiectul de buget pentru 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după – spun surse liberale citate de PRO TV. Mai trebuie finalizate discuțiile tehnice, apoi proiectul să treacă de ședința de Guvern și de Consiliul Economic și Social. Social-democrații sunt însă nemulțumiți și îl acuză pe prim-ministrul […]
20:00
Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care stabilește cadrul juridic pentru înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică | AUDIO # Europa FM
Se înființează Serviciul Național de Comunicare Electronică. Va fi o platformă digitală integrată care va asigura comunicările electronice oficiale între entitățile publice, precum și între acestea și persoanele fizice sau juridice. Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care reglementează cadrul juridic pentru organizarea, funcționarea și administrarea Serviciului. Vasile-Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru comunicații: „Va […]
20:00
Tribunalul București admite cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA | AUDIO # Europa FM
Tribunalul București admite, în principiu, cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA. Omul de afaceri, fondator al grupului Intact, fusese condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare, dintre care a executat aproape trei ani. Dosarul privind privatizarea fostului Institut de Cercetări Alimentare este unul dintre cele mai mediatizate cazuri de corupție din […]
20:00
Cum văd românii posibilitatea ca România să intre sub umbrela nucleară a Franței: „Este o temă care ar trebui dezbătută de întreaga societate” | AUDIO # Europa FM
România ar putea intra sub umbrela nucleară a Franței. Președintele Emmanuel Macron a lansat această invitație pentru mai multe state europene, oferind protecție și elemente de descurajare. Concret, propunerea ar însemna ca Franța să trimită în România avioane Rafale dotate cu armament nuclear. Cum văd românii această propunere? „E trist că omenirea nu a învățat […]
20:00
Negocierile dintre conducerea Complexului Energetic Oltenia și sindicaliști au eșuat. Jumătate dintre angajați vor continua protestele | AUDIO # Europa FM
Negocierile dintre conducerea Complexului Energetic Oltenia și sindicaliști au eșuat. Reprezentanții acestora au decis că jumătate dintre angajați vor continua protestele, iar cealaltă jumătate va asigura munca în cariere. Aproape 2.000 de angajați ar urma să fie dați afară, mai exact să nu li se prelungească contractele de muncă, care expiră la sfârșitul acestei luni. […]
20:00
Ce poate face statul român pentru românii aflați în zonele afectate de conflict. Pot fi organizate zboruri de repatriere asistată și de evacuare, transmite purtătorul de cuvânt al MAE | AUDIO # Europa FM
Ministerul Afacerilor Externe continuă demersurile pentru cetățenii români aflați în număr semnificativ în Orientul Mijlociu. Mii de români solicită asistență pentru părăsirea teritoriului. Posibilitățile sunt încă reduse, având în vedere că spațiul aerian din zonă este închis, iar situația de securitate s-a deteriorat. Ce poate face, însă, în aceste condiții, statul român pentru cetățenii săi? […]
16:00
Gorj: Peste 200 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia protestează la Târgu Jiu, după ce au fost anunțați că nu li se vor prelungi contractele | AUDIO # Europa FM
Peste 200 de salariați din cadrul Complexului Energetic Oltenia protestează, la această oră, în fața companiei, la Târgu Jiu. Sunt angajați care au contracte de muncă pe perioadă determinată, iar luna aceasta urmează să expire. Conflictul de muncă a izbucnit în momentul în care au fost anunțați că nu li se vor prelungi contractele. Salariații […]
16:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus mai multor țări europene extinderea umbrelei nucleare, chiar cu elemente de descurajare pe teritoriul acestora. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, și România a primit această propunere, care va fi analizată pe masa CSAT. Tehnic, propunerea ar însemna ca Franța să trimită în România avioane Rafale dotate cu armament […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.