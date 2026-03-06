VOLVO FL ELECTRIC 14 T. Conceput special pentru transportul urban
Ziua Cargo, 6 martie 2026 21:40
Popularul model electric de gamă medie – Volvo FL Electric – este acum disponibil într-o versiune de 14 t cu o nouă configurație a bateriilor, ideală pentru transportul în orașe. Producția noului model va începe în a doua jumătate a lui 2026. Camionul de gamă medie Volvo FL a fost unul dintre primele modele Volvo […] The post VOLVO FL ELECTRIC 14 T. Conceput special pentru transportul urban appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum 30 minute
21:40
Popularul model electric de gamă medie – Volvo FL Electric – este acum disponibil într-o versiune de 14 t cu o nouă configurație a bateriilor, ideală pentru transportul în orașe. Producția noului model va începe în a doua jumătate a lui 2026. Camionul de gamă medie Volvo FL a fost unul dintre primele modele Volvo […] The post VOLVO FL ELECTRIC 14 T. Conceput special pentru transportul urban appeared first on ZIUA CARGO.
21:30
Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere – ROADPOL a transmis, în cel mai recent Buletin informativ, noutăți pentru anul 2026. Spania: Baliza de urgență V16, în locul triunghiului reflectorizant De la 1 ianuarie, Spania a înlocuit tradiționalele triunghiuri reflectorizante cu baliza de urgență conectată V16, ce a devenit singurul mijloc acceptat legal de semnalizare a unui […] The post Noutăți ROADPOL, în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
Acum o oră
21:20
Poate că vă veți gândi că este prea mult. Că este o zonă care nu i se potrivește unui operator din transport sau logistică. Că este treaba poliției! Dar, în ciuda a tot, companii importante au decis, în anumite circumstanțe, să lucreze cu echipe private de investigații. De ce? Pentru că au văzut că ies […] The post AFACERI PROTEJATE. Investigații private, în transport și logistică appeared first on ZIUA CARGO.
21:20
Continuăm analiza, demarată în numărul precedent al revistei, privind modul în care se realizează recrutarea șoferilor din afara Europei. Și începem cu importanța prezenței la fața locului. Deplasarea în țara de origine, pentru a întâlni viitorul coleg, este esențială. Nu doar pentru evaluarea abilităților practice, ci și pentru a intui temperamentul și personalitatea candidatului. Chiar […] The post Etică și legalitate, în recrutare (II) appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
13:40
Indicele european al tarifelor pentru transport rutier, realizat de Upply, Ti și IRU, arată o divergență între piețele de contracte și spot, în ultimul trimestru din 2025. În timp ce tarifele la contracte au crescut solid, cele spot au avansat modest și sunt mai mici decât în urmă cu un an. Tarifele la contracte au […] The post TARIFE DE TRANSPORT. Creștere, la contracte appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
CÂND AVERTISMENTELE DEVIN REALITATE. Despre furturile din transport și responsabilitatea de a acționa (II) # Ziua Cargo
Furturile de marfă nu mai sunt incidente izolate, ci un fenomen care evoluează rapid, se adaptează și exploatează slăbiciunile operaționale ale lanțului logistic. Astăzi, organizațiile infracționale au identificat vulnerabilitățile industriei de transport și logistică, iar modelele vechi de lucru nu mai sunt sustenabile. Faptul că „așa s-a lucrat până acum” nu mai reprezintă o scuză […] The post CÂND AVERTISMENTELE DEVIN REALITATE. Despre furturile din transport și responsabilitatea de a acționa (II) appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Numele noului crossover Dacia este Striker, un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei, potrivit unui comunicat transmis redacției. Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță, precizie și impact, asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului. Terminația „ER”, asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc […] The post Striker – numele noului crossover Dacia appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
Cererea de competențe AI a crescut cu 1.587%, relevă studiul Randstad România Workmonitor 2026, potrivit unui comunicat transmis redacției. Aceasta este consecința faptulu că 80% dintre angajatori, în special din tehnologie și logistică, au investit în AI în ultimele 12 luni. Salariul este criteriul principal pentru 82% dintre angajații români atunci când își caută un […] The post Cererea de competențe AI a crescut cu 1.587% (studiu) appeared first on ZIUA CARGO.
12:20
Optimismul directorilor generali din România este la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, reiese din ediția locală a raportului PwC CEO Survey 2026. În același timp, companiile românești se extind în sectoare noi de activitate, câștigă cotă de piață și planifică achiziții mai îndrăznețe ca oricând, se arată într-un comunicat. „Percepția liderilor de […] The post Sondaj PwC: Optimismul executivilor scade, dar companiile se extind appeared first on ZIUA CARGO.
12:10
Kalenda, retailer românesc de mobilier și decorațiuni pentru casă, închiriază 2.500 mp în Industra Park Iași, potrivit unui comunicat. Parcul logistic se află în portofoliul Oresa Industra, divizia de real estate a family office-ului Oresa. Tranzacția permite menținerea unui grad de ocupare de 100% pentru Industra Park Iași, acesta fiind cel mai mare parc industrial […] The post Oresa Industra închiriază către Kalenda 2.500 mp în Industra Park Iași appeared first on ZIUA CARGO.
10:20
În dimineața de 5 martie, au ajuns la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni primele două avioane cu români repatriați din Dubai, care așteptau de mai multe zile să poată zbura spre casă, după izbucnirea conflictului militar în Orientul Mijlociu. Avioanele nu vin pe ruta inițială, ci ocolesc foarte mult, prin Egipt și apoi prin Turcia. Primul […] The post Primele avioane cu repatriați din Dubai appeared first on ZIUA CARGO.
08:50
Renault dezvăluie numelui noului său concept: Bridger Concept, potrivit unui comunicat. Acest vehicul demonstrativ ilustrează ambițiile internaționale ale mărcii și prefigurează un viitor model de serie. Este un SUV urban de proporții noi, dezvoltat pentru a răspunde mai bine nevoilor familiilor care trăiesc în mediul urban. Bridger Concept are un design puternic și îndrăzneț, de […] The post Renault dezvăluie numele noului său show-car: Bridger Concept appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
De zeci de ani, producătorii auto occidentali și companiile chineze au funcționat prin intermediul unor întreprinderi comune în China. Fie că este vorba de General Motors și SAIC, Ford și Changan, sau Dongfeng și Peugeot, scopul a fost de a aduce expertiza motoarelor cu combustie a companiilor auto europene și americane pe piața masivă a […] The post Probleme financiare la producătorii globali de vehicule appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Predictibilitate fiscală și simplificarea birocrației rămân principalele nevoi ale mediului de afaceri # Ziua Cargo
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud-Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor. Acestea sunt principalele concluzii ale întâlnirii lunare a membrilor AHK România dedicată sectorului energetic, potrivit unui comunicat transmis redacției. Au participat circa 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri româno-german. […] The post Predictibilitate fiscală și simplificarea birocrației rămân principalele nevoi ale mediului de afaceri appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
FORT solicită măsuri urgente pentru stabilizarea prețului carburanților și protejarea transportatorilor români # Ziua Cargo
Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Guvernului adoptarea urgentă a unor măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețului petrolului asupra carburanților și asupra economiei naționale. În contextul tensiunilor geopolitice și al volatilității piețelor energetice internaționale, există riscul unei creșteri accelerate a prețului combustibilului la pompă, se arată într-un comunicat al FORT. Aceasta ar genera efecte […] The post FORT solicită măsuri urgente pentru stabilizarea prețului carburanților și protejarea transportatorilor români appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
Povestea CARBIVTIR începe în anul 2014, în Republica Moldova, într-o perioadă în care transportul rutier de mărfuri era dominat de jucători mari, iar accesul pe piață părea dificil pentru antreprenorii aflați la început de drum. Compania a fost fondată de Grigore Bivol, cu o viziune clară: construirea unui business solid, bazat pe seriozitate, muncă și […] The post CARBIVTIR. Din Chișinău, în toată lumea appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Când Meda (mulțumesc, Meda!) a venit cu ideea să scriu o serie de articole despre viața unui manager de securitate, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost: „Bine… vezi să nu fii plictisitor”. Apoi Meda (fiind Meda) a plusat: „Primul articol vreau să fie despre tine”. Sincer, deși unii probabil n-or să mă […] The post DIN VIAȚA MEA… Povestea unui manager de securitate (I) appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Schmitz Cargobull își extinde rețeaua de producție cu o fabrică situată în România, la Oradea, unde vor fi asamblate semiremorci cu prelată și basculabile pentru piețele central europene. Asamblarea de semiremorci cu prelată S.CS a început în ianuarie 2026, în timp ce producția de semiremorci basculabile S.KI va debuta în această primăvară. Noua locație completează […] The post Schmitz Cargobull a început operațiunile la noua fabrică din Oradea appeared first on ZIUA CARGO.
14:20
Infrastructura de transport rutier a României va ajunge la 1.700 km de autostrăzi și drumuri expres, anul acesta. Vor fi dați în trafic 244 km nou-construiți, conform contractelor, plus 28,5 km din Autostrada Transilvania (A3) și 11 km din Autostrada Unirii (A8), ce vor fi gata înainte de termen, potrivit autorităților. Anul trecut, au fost […] The post INFRASTRUCTURĂ. 1.700 km de autostrăzi și drumuri expres appeared first on ZIUA CARGO.
14:10
7 din 10 anunțuri de angajare pentru începători sau fără studii superioare afișează salariul # Ziua Cargo
Pe platforma iajob.ro, 7 din 10 poziții disponibile au salariul afișat pentru candidații entry level și fără studii superioare, potrivit unui comunicat al eJobs. Astfel, angajatorii care au scos în piață un volum mare de poziții pentru candidații fără studii superioare au crescut și nivelul de transparență salarială. Aceasta, odată cu apropierea de momentul în […] The post 7 din 10 anunțuri de angajare pentru începători sau fără studii superioare afișează salariul appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Transportatorii de la COTAR cer Guvernului „soluții de urgență pentru atenuarea creșterii prețului carburanților”, pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu. Una dintre măsurile imediate ar putea fi reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la benzină și motorină, pentru a susține transporturile, industria și consumul de alimente, potrivit reprezentanților Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați […] The post COTAR: „Cerem Guvernului soluții de urgență pentru atenuarea scumpirii carburanților” appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
MAV-REC Palet este responsabilă încă din anul 2009 de emiterea autorizațiilor pentru producători și reparatori, precum și de controlul paleților EUR pe teritoriul României. În cursul anului trecut, organizația de control a fost preluată de un nou grup de proprietari, care reacționează rapid la schimbările pieței. Astfel, în luna februarie, MAV-REC Palet a organizat pentru […] The post Paletul EUR devine din ce în ce mai popular, în România appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Impulsul Africii de a decarboniza transportul de marfă câștigă avânt, pe măsură ce Zero Carbon Charge din Cape Town se lansează, inaugurând, huburi de încărcare alimentate cu energie solară pentru camioane electrice de-a lungul coridorului-cheie N3 din Africa de Sud. În Africa, este pionier în această tehnologie. Urmează modele globale precum WattEV din California și […] The post Stații de încărcare electrice autonome, în Africa de Sud appeared first on ZIUA CARGO.
3 martie 2026
22:30
Zborurile Wizz Air în Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman și Arabia Saudită au fost suspendate până pe 7 martie, pe fondul conflictului militar care afectează întreg Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat, operatorul aerian își ajustează operațiunile „ca răspuns la recentele restricții ale spațiului aerian din regiune, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu”. […] The post Wizz Air suspendă zborurile în Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman și Arabia Saudită appeared first on ZIUA CARGO.
22:10
CTP anunță că Fabi Total Grup a închiriat aproximativ 4.700 mp în CTPark Bucharest South, situat în Popești-Leordeni, în sudul Bucureștiului, potrivit unui comunicat. Fabi Total Grup este o companie românească specializată în producția de agenți de curățare și depozitarea produselor profesionale de curățenie. Noua unitate a companiei, parte dintr-un depozit recent construit, cu o […] The post Fabi Total Grup închiriază 4.700 mp în CTPark Bucharest South appeared first on ZIUA CARGO.
21:50
François Provost, CEO Renault Group, și echipa de management vor prezenta, pe 10 martie, noul plan strategic, futuREady, la Renault Technocentre (Guyancourt, Franța), centrul de creație tehnologică și inovație al Grupului. Potrivit unui comunicat, Renault Group este pregătit să deschidă un nou capitol din istoria sa prin futuREady. Planul său strategic este conceput pentru a […] The post futuREady – noul plan strategic al Renault Group appeared first on ZIUA CARGO.
21:30
2026. SECURITATEA SUPPLY CHAIN, ÎN EUROPA DE EST. UN CONTEXT PEST SUMBRU. Arma cu două tăișuri # Ziua Cargo
În analiza contextului 2026 în securitatea lanțurilor de aprovizionare în Europa de Est, analiza PEST adaugă factorii tehnologici celor politici și economici. Și totul devine mult mai complicat. Te mai poți proteja?… Tehnologia are un dublu rol, în ecuație. Pe de o parte, creează noi vulnerabilități, exploatate de infractori. Iar, pe de altă parte, oferă […] The post 2026. SECURITATEA SUPPLY CHAIN, ÎN EUROPA DE EST. UN CONTEXT PEST SUMBRU. Arma cu două tăișuri appeared first on ZIUA CARGO.
21:10
În lumea transporturilor rutiere, unde majoritatea privirilor sunt ațintite obsesiv spre Vest, există un antreprenor care a avut curajul să privească în direcția opusă. Simon Abo Leil, cetățean iordanian care a ales să numească România „acasă” de mai bine de 14 ani, nu doar că transportă marfă; el reconstruiește rute care, pentru mulți, păreau pierdute […] The post SIMON TRUCKS. Pod logistic, între Carpați și Deșert appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Controalele DREAL devin tot mai stricte, iar mijloacele folosite de agenți pentru a-și atinge scopul depășesc, de multe ori, limita abuzului. Mulți șoferi și companii de transport se întreabă dacă agenții de control pot fi înregistrați video și audio, pentru a demonstra aceste abuzuri. Avocatul Smaranda Rugină ne spune cum trebuie procedat, în acest caz. […] The post CONTROALE ABUZIVE, ÎN FRANȚA. Ce e de făcut, când agenții DREAL depășesc limitele appeared first on ZIUA CARGO.
20:20
În dimineața de 3 martie, au putut fi aduși în țară 360 de turiști români din Israel, preluați din Egipt cu două aeronave TAROM, care au aterizat la Otopeni la orele 01:25 și la 04:25. Cele două zboruri speciale fuseseră anulate cu o zi în urmă, ca urmare a conflictului militar din Iran. Toate țările […] The post Zboruri speciale TAROM: 360 de români, aduși acasă din Egipt appeared first on ZIUA CARGO.
18:30
Începând de la 5 octombrie 2026, Spania va aplica noi reguli în cabotaj, printre care obligativitatea folosirii documentelor electronice de transport, sau declararea emisiilor pentru fiecare cursă. La finalul anului trecut, Spania a adoptat Legea Mobilității Sustenabile, care introduce reguli noi pentru transportul rutier național, inclusiv cabotaj. Noile reguli vor intra în vigoare la 5 […] The post Spania modifică regulile de cabotaj appeared first on ZIUA CARGO.
18:20
Volumul schimburilor comerciale cu bunuri între Germania și România au însumat anul trecut 42,6 miliarde de euro, în creștere cu 5,7% față de 2024, conform datelor Destatis – Biroul Federal de Statistică al Germaniei. Țara noastră se menține pe locul 17 între partenerii comerciali ai Germaniei, se arată într-un comunicat transmis de AHK România. Importurile din […] The post Schimburile comerciale Germania-România ating un nou record appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Furnizorul german de servicii de inginerie, FEV spune că a obținut concluziile dintr-un program intern de cercetare care examinează viabilitatea economică a vehiculelor comerciale electrificate. Compania și-a bazat calculele pe un profil de utilizare european realist, luând în considerare în mod specific încărcarea bateriilor peste noapte la tarife Industriale de energie electrică de aproximativ 19 […] The post Studiu german despre camioanele cu generator la bord appeared first on ZIUA CARGO.
00:30
Capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară, la Aeroportul „Henri Coandă” a fost extinsă, începând de luni, cu încă două ghișee, respectiv patru posturi de control al documentelor, pe fluxul de sosiri non-Schengen. Potrivit unui comunicat, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) sprijină în acest fel activitatea Poliției de Frontieră, în contextul operaționalizării sistemului […] The post Posturi suplimentare de control pe fluxul non-Schengen, la Otopeni appeared first on ZIUA CARGO.
2 martie 2026
23:50
La Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni au fost anulate 36 de zboruri, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat în 2 martie purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Theodor Postelnicu. Iar cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate pentru seara de […] The post Otopeni: 36 de zboruri anulate, pe fondul războiului din Iran appeared first on ZIUA CARGO.
22:10
Înmatriculările de autoturisme pur electrice au înregistrat o creștere cu 35%, iar cele plug-in hibrid, un avans de 16%, în România, în februarie, față de luna similară a anului trecut. În schimb, înmatriculările de autoturisme.â noi au scăzut cu 24,4%, conform datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate […] The post APIA: Înmatriculări în creștere la mașinile „verzi”, în februarie appeared first on ZIUA CARGO.
21:40
Camera de Comerț Elveția-România a organizat conferința dedicată tendințelor actuale din domeniul Resurselor Umane, cu titlul „Inteligența artificială, competențele și viitorul muncii”. Evenimentul a reunit specialiști și lideri din industrie, pentru a discuta despre provocările și transformările pieței muncii în contextul actual. Potrivit unui comunicat, discuțiile s-au axat pe teme de actualitate, precum platformele interne […] The post Conferința „Inteligența artificială, competențele și viitorul muncii” appeared first on ZIUA CARGO.
19:00
Autovehicule DAC a livrat două autobuze electrice DAC CityLINE 408.60 către orașul Vișeu de Sus. Vehiculele sunt configurate pentru transportul public urban și periurban. Potrivit unui comunicat, modelul livrat este construit pe o arhitectură compactă, sub 9 metri, ceea ce îl face potrivit pentru trasee locale unde manevrabilitatea, accesul facil și capacitatea bună de transport […] The post Autobuze electrice DAC CityLINE 408.60, livrate la Vișeu de Sus appeared first on ZIUA CARGO.
18:20
Ivan: „Speculaţiile că motorina sau benzina vor ajunge la 10 lei litrul sunt minciuni sfruntate” # Ziua Cargo
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt „nişte minciuni sfruntate”. El a dat asigurări că „nu există niciun argument raţional, comercial sau economic” care să justifice un astfel de nivel al preţului la pompă. „În momentul de faţă, suntem preocupaţi, în […] The post Ivan: „Speculaţiile că motorina sau benzina vor ajunge la 10 lei litrul sunt minciuni sfruntate” appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Camera de Comerț Elveția-România a organizat conferința dedicată tendințelor actuale din domeniul Resurselor Umane, cu titlul „Inteligența artificială, competențeleși viitorul muncii”. Evenimentul a reunit specialiști și lideri din industrie, pentru a discuta despre provocările și transformările pieței muncii în contextul actual. Potrivit unui comunicat, discuțiile s-au axat pe teme de actualitate, precum platformele interne de […] The post Conferința „Inteligența artificială, competențele și viitorul muncii” appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Începând cu data de 2 martie 2026, Rara Logistic (Rara Invest SRL) a devenit membru al Rețelei Pall-Ex România, gestionând distribuția paletizată în județul Sibiu. Pentru clienții Rara Logistic, aceasta înseamnă livrări paletizate mai rapide, acoperire națională printr-o rețea puternică, dar și standarde ridicate de siguranță și calitate. „Rămânem dedicați promisiunii noastre: servicii logistice eficiente, […] The post Rara Logistic devine membru al Pall-Ex România appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
AnimaWings a transmis o informare privind operarea zborurilor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Astfel, potrivit unui comunicat, în urma închiderii succesive a spațiilor aeriene din mai multe state din regiune (Israel, Irak, Iran, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite), operatorul aerian a implementat măsuri imediate pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor sale. […] The post Zborurile AnimaWings, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu appeared first on ZIUA CARGO.
14:40
Șoferii care fac transport de marfă contra cost cu vehicule de sub 3,5 tone vor avea nevoie, în curând, de obținerea unui certificat de pregătire profesională (CPP). În OG 5/2026, care modifică și completează Ordonanța Guvernului 27/2011 privind transporturile rutiere, la articolul 68, după alineatul (2), se introduce un nou alineat (21). Are următorul cuprins: […] The post Atestat CPP pentru șoferii vehiculelor de 2,5-3,5 tone appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Suntem în februarie 2026. În acest punct, zarurile sunt aruncate. Nu mai e despre „dacă”, ci despre cine mai poate ține pasul. Nu mai vorbim despre „ce ar fi ideal”, ci despre „ce mai putem face în timp real”. Mai sunt mai puțin de cinci luni până la 1 iulie 2026, momentul în care segmentul […] The post TAHOGRAFUL, LA 2,5-3,5 TONE. Cine ține pasul appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Am văzut filmul „Cravata galbenă”. Foarte frumos! Iar valoare acestui film a devenit evidentă chiar la final, în sala de cinema. Îl cunosc de peste zece ani și este șofer de camion pe curse internaționale cu o experiență însemnată. Probabil, peste 30 de ani în care a lucrat la firme românești, dar mai ales la […] The post Atât de simplu… și totuși… – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
10:30
Fie că vorbim despre transportul județean, fie despre cel interjudețean de persoane, situația este la fel de gravă, pentru mulți dintre operatorii privați. În speță, pentru cei care își doresc să activeze în litera și spiritul legii, dar nu beneficiază de niciun fel de sprijin din partea autorităților, indiferent dacă ne referim la autoritățile județene, […] The post TRANSPORTUL NAȚIONAL DE PERSOANE. Din Monitorul Oficial, la jungla de pe șosele (I) appeared first on ZIUA CARGO.
10:20
FOCUS PE DEZVOLTARE. SOLUȚII PENTRU APLICAȚII MULTIPLE. O gamă largă de autobuze electrice # Ziua Cargo
Din vara anului 2023, AIC TRUCKS este importator și distribuitor exclusiv al producătorului Otokar în România, unde oferă o gamă largă de modele, inclusiv alimentate cu carburanți alternativi. Otokar, companie din Grupul Koç, este prezentă în România din 2018, în cadrul Otokar Europe – filiala București. Producătorul turc a livrat, deja, câteva sute de autobuze, […] The post FOCUS PE DEZVOLTARE. SOLUȚII PENTRU APLICAȚII MULTIPLE. O gamă largă de autobuze electrice appeared first on ZIUA CARGO.
09:00
Începând cu data de 2 martie 2026, Rara Logistic (Rara Invest SRL) a devenit membru al Rețelei Pall-Ex România, gestionând distribuția paletizată în județul Sibiu. Pentru clienții Rara Logistic, aceasta înseamnă livrări paletizate mai rapide, acoperire națională printr-o rețea puternică, dar și standarde ridicate de siguranță și calitate. „Rămânem dedicați promisiunii noastre: servicii logistice eficiente, […] The post Rara Logistic devine membru al Pall-Ex România appeared first on ZIUA CARGO.
27 februarie 2026
15:30
MHS Truck & Bus, distribuitorul unic al mărcilor MAN și Neoplan în România, anunță numirea lui Victor Vîlcu în funcția de Chief Executive Officer (CEO), începând cu 1 februarie. Acesta îi succede Elenei Claudia Iordache, care va părăsi compania după o carieră de 19 ani. MHS Truck & Bus îi mulțumește Elenei Claudia Iordache pentru […] The post Victor Vîlcu este noul CEO al MHS Truck & Bus appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
AQUILA a obținut venituri mai mari cu 18%, în 2025, an marcat de presiuni fiscale și costuri în creștere, față de anul anterior, potrivit unui comunicat. Astfel, veniturile s-au cifrat la aproape 3,5 miliarde de lei, iar EBITDA a crescut cu 5%, până la aproximativ 185 milioane de lei. Cele 4 companii achiziționate în ultimii […] The post Venituri în creștere cu 18% pentru AQUILA, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.