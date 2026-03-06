Vestea bună este că Sameday a ajuns la o reţea de peste 6000 de easybox-uri în toată ţara, iar vestea rea este că de la 1 aprilie se scumpesc serviciile de livrare

00:00

iSilent este unul dintre cei mai mari YouTuberi de gaming din România, având peste 1.5 milioane de abonaţi pe YouTube, peste 200.000 de urmăritori pe TikTok şi undeva la 50.000 de fani pe Instagram. Acesta este urmărit şi de băiatul meu de 9 ani, cel care în weekendul trecut m-a alergat prin toate magazinele Kaufland […] The post YouTuber-ul iSilent a încheiat un parteneriat cu Kaufland România şi a lansat brandul de sucuri GOO GOO ce a creat isterie în weekend (personal „am alergat” după suc prin magazine) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.