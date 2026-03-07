VIDEO ”Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza” – liderul care admite interesul pentru șefia SRI
Cotidianul de Hunedoara, 7 martie 2026 06:00
Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL, este una dintre variantele analizate de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI, susțin surse politice pentru Cotidianul. The post VIDEO ”Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza” – liderul care admite interesul pentru șefia SRI appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
06:10
Fondatorul republicii islamice și liderul revoluției, ayatollahul Ruhollah Khomeini, a gândit, a pregătit și a pus în practică, începând cu 1979, o formă de guvernare despre care știa că nu poate rezista decât dacă autoritatea clericală, mai ales liderul suprem, primește și un braț de fier care să aibă în ADN ideologia teocratică și conceptul vellayat-e fariq (guvernarea juristului Islamic). The post Armata Imamului ascuns. Povestea Gărzilor Revoluționare din Iran appeared first on Cotidianul RO.
06:00
VIDEO ”Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza” – liderul care admite interesul pentru șefia SRI # Cotidianul de Hunedoara
Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL, este una dintre variantele analizate de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI, susțin surse politice pentru Cotidianul. The post VIDEO ”Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza” – liderul care admite interesul pentru șefia SRI appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:00
Pe întreg parcursul anului 2026, românii cu venituri modeste vor beneficia de un sprijin de 50 de lei pe lună pentru facturile la energie. The post Decizie de la Guvern. 50 de lei pe lună pentru românii nevoiași appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Nicușor Dan a ieșit să discute cu protestatarii strânși la Cotroceni. Ce a promis pe Justiție # Cotidianul de Hunedoara
Protest vineri seara în fața Palatului Cotroceni. Nicușor Dan iese personal și vorbește cu oamenii nemulțumiți. A făcut și promisiuni. The post Nicușor Dan a ieșit să discute cu protestatarii strânși la Cotroceni. Ce a promis pe Justiție appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Violența digitală asupra femeilor: deepfake, materiale intime distribuite fără consimțământ. Consecințele nu sunt doar virtuale # Cotidianul de Hunedoara
Deși practicile și comportamentele de violență cibernetică pot afecta pe oricine, femeile și fetele sunt mai predispuse să fie țintele acestei forme de violență, arată studiile. The post Violența digitală asupra femeilor: deepfake, materiale intime distribuite fără consimțământ. Consecințele nu sunt doar virtuale appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Prețul petrolului explodează vineri sub ochii noștri. Barilul bate recordul ultimilor 2 ani. Până unde? # Cotidianul de Hunedoara
Prețul petrolului crește puternic în Europa: barilul Brent depășește 90 de dolari pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu The post Prețul petrolului explodează vineri sub ochii noștri. Barilul bate recordul ultimilor 2 ani. Până unde? appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Merită să-ți pariezi banii pe Titluri de Stat în martie? Cât câștigi la 1.000 Euro investiți # Cotidianul de Hunedoara
Calcule exacte. Iată cât câștigi dintr-o mie de euro investită în titlurile de stat FIDELIS în luna martie 2026. The post Merită să-ți pariezi banii pe Titluri de Stat în martie? Cât câștigi la 1.000 Euro investiți appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Oprirea fluxului de petrol spre Ungaria și al celui de bani spre Ucraina duce la o escaladare prin care Viktor Orban își joacă ultima carte în campania electorală The post Zelenski, Orban și conducta discordiei europene appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Secesionismul nu este o scurtătura către libertate, dar este scurtătura către basmul preferat al regimului, cel al unui separatism care să justifice represiunea. The post Iran: de ce secesionismul e o strategie cu șanse mici și costuri mari appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Câți minori mai are România de adus din zona de conflict a Orientului Mijlociu # Cotidianul de Hunedoara
Românii aflați în Emiratele Arabe Unite caută soluții pentru a ajunge în siguranță acasă. În multe cazuri familiile nu precizează care este numărul copiilor. The post Câți minori mai are România de adus din zona de conflict a Orientului Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:40
Ministerul spune că ”niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiţii normale sau în condiţii de situaţie specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur(...) The post MAE subliniază că fiica lui Ponta nu era pe listele sale appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Litoralul românesc între potențial și stagnare. Cum pot investițiile private să schimbe viitorul unor comunități precum Tuzla # Cotidianul de Hunedoara
Poziția Tuzlei oferă un avantaj important. Localitatea se află între Constanța și Costinești, într-o zonă în care fluxul de turiști a crescut semnificativ în ultimii ani. The post Litoralul românesc între potențial și stagnare. Cum pot investițiile private să schimbe viitorul unor comunități precum Tuzla appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vizitat la Varșovia două centre dedicate prevenirii adicțiilor și protecției copiilor, în cadrul vizitei oficiale în Polonia a președintelui Nicușor Dan. The post Ce a făcut Mirabela Grădinaru în Polonia appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Preț mare al transporturilor, implicarea întârziată a statului, contracte umflate cu companiile aeriene, favoritism regional - motiv de polemica în Europa privind repatrierile din Golf The post Repatrierile din Golf stârnesc controverse pretutindeni appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Mesajul Dacianei Sârbu după ce fiica sa a ajuns în România: Ieri mi s-a dărâmat lumea # Cotidianul de Hunedoara
„N-o să mă oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi”, a transmis Daciana Sârbu în legătură cu războiul cu Oana Țoiu. The post Mesajul Dacianei Sârbu după ce fiica sa a ajuns în România: Ieri mi s-a dărâmat lumea appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Numeroase modificări au fost făcute la Legea Educației, iar unele dintre ele au scos profesori, elevi, părinți în stradă. The post 30 de miniștri ai Educației în 36 de ani. Ce au lăsat în urmă – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
15:40
ANALIZĂ Trei scenarii pentru viitorul coaliției. Cât de hotărât este PSD să plece de la butoane # Cotidianul de Hunedoara
PSD invocă un nou motiv de nemulțumire în interiorul coaliției: bugetul. Este nemulțumit că premierul nu ține cont de măsurile pe care le propune în pachetul de solidaritate și îl acuză chiar că blochează crearea bugetului. Mai mult, PSD nu se sfiește să îl amenințe pe premier fie cu ieșirea de la guvernare, fie cu schimbarea sa din funcție. Dar oare chiar își dorește PSD asta? The post ANALIZĂ Trei scenarii pentru viitorul coaliției. Cât de hotărât este PSD să plece de la butoane appeared first on Cotidianul RO.
15:40
INS: Femeile reprezentau 51,2% din totalul populației rezidente la 1 ianuarie 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Datele INS arată că femeile reprezintă 51,2% din populația rezidentă a României la 1 ianuarie 2025, în contextul scăderii populației și al accentuării îmbătrânirii demografice. The post INS: Femeile reprezentau 51,2% din totalul populației rezidente la 1 ianuarie 2025 appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Stranierii chemați la România U21 și U20. Un fotbalist din Luxemburg, pe listă # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentativa U21 a României ia în calcul 7 stranieri, în timp ce selecționata U20 se gândește să se bazeze doar pe patru fotbaliști care evoluează în afara României. The post Stranierii chemați la România U21 și U20. Un fotbalist din Luxemburg, pe listă appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Grădina Zoologică din Târgu Mureș a adus o pumă, papagali amazoni cubanezi și guanaco din Ungaria, îmbogățind colecția de specii exotice și promovând conservarea biodiversității. The post Specii noi de animale au sosit la Grădina Zoologică din Târgu Mureș appeared first on Cotidianul RO.
15:10
„Românii aflați într-o zonă tensionată a lumii au nevoie de sprijin, protecție și claritate din partea statului român”. The post „Fără dispreț!”: AUR solicită oficial demiterea ministrului de Externe appeared first on Cotidianul RO.
15:10
STENOGRAME din dosarul mitei din Vama Constanța: Vreau să te iubesc mai mult! # Cotidianul de Hunedoara
Surse judiciare au transmis pentru Cotidianul o serie de stenograme din cadrul dosarului în care doi șefi ai vămii din Portul Constanța au fost reținuți sub acuzația de luare de mită. The post STENOGRAME din dosarul mitei din Vama Constanța: Vreau să te iubesc mai mult! appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ultima favoare a Renatei Weber pentru PSD. Avocatul Poporului a sesizat CCR pe tăierile din administrație # Cotidianul de Hunedoara
Renate Weber va fi schimbată din funcție săptămâna viitoare. The post Ultima favoare a Renatei Weber pentru PSD. Avocatul Poporului a sesizat CCR pe tăierile din administrație appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Supriza lui Lucescu pentru barajul cu Turcia: Are 8 meciuri la profesioniști (LISTA) # Cotidianul de Hunedoara
Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, meci transmis de Prima TV. Învingătoarea din acest meci va juca împotriva câștigătoarei dintre Kosovo și Slovacia. The post Supriza lui Lucescu pentru barajul cu Turcia: Are 8 meciuri la profesioniști (LISTA) appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Nu fi un hater. Dumnezeu este Dumnezeul păcii şi iubirii, nu-i plac cei care îşi bat joc”, comentează un altul. The post VIDEO Rugăciune în Biroul Oval. „Am crezut e o memă” appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Valeriu Munteanu: Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ # Cotidianul de Hunedoara
„Este de neînțeles cum PSD, care inițial a ridicat obiecții justificate prin Ministerul Justiției, a ajuns în final să se culce politic sub agenda ministrului USR al Mediului” The post Valeriu Munteanu: Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Studiul ajută, prin urmare, atât la înțelegerea problemelor de sănătate mintală ale mamelor, cât și a modului în care creierul se adaptează la maternitate. The post Creierul la a doua sarcină: Schimbări unice appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Regele Charles îi retrage distincția MBE fostului căpitan al Scoției Stuart Hogg # Cotidianul de Hunedoara
Fostul căpitan al naționalei de rugby a Scoției, Stuart Hogg, a fost privat de distincția MBE de către Regele Charles al III‑lea, după ce a recunoscut fapte de abuz domestic împotriva fostei soții. The post Regele Charles îi retrage distincția MBE fostului căpitan al Scoției Stuart Hogg appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Grupul PSD a intrat în grevă săptămâna trecută, iar AUR și-a condiționat prezența de aprobarea unor proiecte. The post Consiliul General, din nou suspendat: PSD și AUR blochează activitatea appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„După finalizarea procesului, președintele va analiza cererea în conformitate cu legea, cu binele țării și cu propria sa conștiință, fără influențe externe sau interne”, a transmis biroul lui Herzog despre doleanța lui Trump. The post Trump și președintele Israelului, scandal pe grațierea lui Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
12:50
LeBron James a doborât recordul de coșuri din acțiune al lui Kareem Abdul-Jabbar. Seara a fost însă marcată de eșecul echipei Lakers și de o lovitură la cot primită de starul american. The post LeBron James a doborât recordul lui Kareem Abdul-Jabbar appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Cotidianul vă prezintă componența celor aflați în avionul care vine din apropierea Dubaiului și în care ar fi trebuit să fie și Irina Ponta, fiica fostului premier. The post Cine se află în avionul în care fi trebuit să fie fiica lui Ponta appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Anunțul Finlandei privind intenția sa de a desfășura arme nucleare duce la o escaladare a tensiunilor în Europa, a declarat secretarul de presă al Kremlinului. The post Rusia, alarmată de decizia Finlandei pe armele nucleare appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Albul simbolizează simplitatea, egalitatea și spiritul autentic al festivalului, dar renunțând la încălțăminte prințesa de Wales a reiterat că forța alegerilor sale rezidă cu adevărat în simplitate. The post Kate Middleton, la festivalul Holi: Simplitate și putere appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Un român de 32 de ani, aflat pe lista celor mai căutați infractori din UE, a fost prins în Spania. Acuzat de omor calificat și constituirea unui grup criminal în Irlanda, bărbatul din Neamț avea un mandat de arestare emis de Tribunalul București. The post Unul dintre cei mai căutați români din UE, prins în Spania appeared first on Cotidianul RO.
12:20
„Cei doi lideri au convenit să continue cooperarea și coordonarea pentru identificarea celor mai bune soluții în sprijinul cetățenilor români aflați în regiune”, a anunțat Guvernul Bolojan. The post Bolojan cere ajutor din Emirate pentru repatrierea românilor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„Spuneam că acceptarea sau nu a acestei liste e un turnesol pentru apropierea lui N. Dan de PSD, pe care, de altfel, o observ cu tristețe de multă vreme”, a explicat CTP. The post CTP, un nou atac la Nicușor Dan: I-o fi luat Dumnezeu mințile? appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Partidul fondat de Cristian Popescu Piedone i-a depus plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. The post Piedone se bagă în scandalul Țoiu-Ponta appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României după victoria cu 1-0 în fața echipei Metalul Buzău, grație golului marcat de Alexandru Pop în prima repriză. The post Dinamo este în semifinalele Cupei României după 1-0 cu Metalul Buzău appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Doi bărbați au fost reținuți pentru eutanasierea ilegală a câinilor în adăposturi din Prahova și Giurgiu. Aceștia sunt acuzați și de o fraudă de 100.000 de lei prin raportarea unor capturări fictive de animale. The post Doi bărbați arestați în dosarul masacrului din adăposturi appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Încep Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. România, reprezentată de doi sportivi # Cotidianul de Hunedoara
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026 au început, iar România este reprezentată de Mihăiță Papară și Andrei‑Sorin Popa în competițiile de para snowboard și para schi alpin. The post Încep Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. România, reprezentată de doi sportivi appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale. The post Comoară capturată la Călărași: 6 kilograme de aur și diamante appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Să presupunem că informațiile transmise de surse din MAE pentru Cotidianul reprezintă adevărul în cazul acestei situații și că Ponta a vrut să-și bage fiica în față, iar Țoiu a rezistat eroic (sîc) presiunii. Ei bine, chiar și atunci, Oana Țoiu ar trebui să plece. Pentru că problema e una de formă, nu de fond. The post Țoiu trebuie să-și dea demisia, chiar și dacă are dreptate appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Matei Petre a câștigat aurul la proba individuală U18 la Campionatele Europene de schi-alpinism din Azerbaidjan, aducând României titlul continental. The post Titlu european pentru România la schi-alpinism appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Trump nu ar „muri” pentru Viktor Orbán, dar Putin va fi mult mai dur în a-l susține – INTERVIU cu istoricul care scrie despre “despotatul” lui Orban la Budapesta # Cotidianul de Hunedoara
Stefano Bottoni explică că oamenii din sistemul creat de Viktor Orbán sunt disperați, nu își permit să piardă cele 26-27 de miliarde de euro; pentru ei, pierderea puterii este o amenințare existențială: “Nu este o democrație normală unde predai puterea și revii peste patru ani”. The post Trump nu ar „muri” pentru Viktor Orbán, dar Putin va fi mult mai dur în a-l susține – INTERVIU cu istoricul care scrie despre “despotatul” lui Orban la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Vestea bună este că un creier poate fi ”reînvăţat” şi ”remodelat” să creeze alte reţele neuronale care să îi scoată pe copii şi pe tineri din această situaţie. The post Părinți la capătul puterilor. ”Dacă iau copilului telefonul înnebuneşte” appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Maia Sandu spulberă scenariul candidaturii în România: „De ce să vin? Aveți deja un președinte bun” # Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu a confirmat că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova sau a României. Ea a invocat respectarea limitelor constituționale și dorința de a rămâne în serviciul Moldovei din alte funcții. The post Maia Sandu spulberă scenariul candidaturii în România: „De ce să vin? Aveți deja un președinte bun” appeared first on Cotidianul RO.
10:30
VIDEO „Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă # Cotidianul de Hunedoara
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump. The post VIDEO „Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Fost ambasador al SUA desființează planul nuclear al Franței: „N-au plătit în viața lor 2% pentru NATO” # Cotidianul de Hunedoara
Adrian Zuckerman critică propunerea Franței de extindere a umbrelei nucleare, acuzând Parisul că nu respectă NATO. Fostul ambasador susține poziția președintelui Nicușor Dan, care a declarat că România nu va găzdui arme nucleare, fiind deja protejată de Alianță. The post Fost ambasador al SUA desființează planul nuclear al Franței: „N-au plătit în viața lor 2% pentru NATO” appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Surse judiciare invocate de ziuadeconstanța.ro susțin că șefii vamei din Portul Constanța ar fi fost reținuți în seara de joi spre vineri. Acuzațiile ar viza luare de mită. The post Doi șefi din Vama Constanța ar fi fost reținuți pentru luare de mită appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.