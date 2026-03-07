Israelul îşi intensifică atacurile asupra Teheranului în cea de-a opta zi de război

Financial Intelligence, 7 martie 2026 07:50

A opta zi de război a SUA şi a Israelului împotriva Iranului a început sâmbătă cu noi bombardamente […] The post Israelul îşi intensifică atacurile asupra Teheranului în cea de-a opta zi de război appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
07:50
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151 de milioane de dolari către Israel Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de […] The post Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151 de milioane de dolari către Israel appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Israelul îşi intensifică atacurile asupra Teheranului în cea de-a opta zi de război Financial Intelligence
A opta zi de război a SUA şi a Israelului împotriva Iranului a început sâmbătă cu noi bombardamente […] The post Israelul îşi intensifică atacurile asupra Teheranului în cea de-a opta zi de război appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
07:20
Ivan: Schema aprobată de CE prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat Financial Intelligence
Schema de investiții în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 […] The post Ivan: Schema aprobată de CE prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Citatul săptămânii: “Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu este nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său”- Abraham Lincoln Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu este nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său”- Abraham Lincoln appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
07:10
Ministrul Finanţelor: Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă Financial Intelligence
Analiza agenţiei de evaluare financiară Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de […] The post Ministrul Finanţelor: Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe […] The post Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Rusia transmite că va redirecţiona spre alte pieţe o parte din GNL-ul care merge în prezent Europa Financial Intelligence
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre […] The post Rusia transmite că va redirecţiona spre alte pieţe o parte din GNL-ul care merge în prezent Europa appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Preţul petrolului ajunge la 90 de dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Cotaţia barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după […] The post Preţul petrolului ajunge la 90 de dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
20:00
ANRE vrea să  înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații Financial Intelligence
ANRE vrea să  înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații, anunţă […] The post ANRE vrea să  înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, arestat preventiv Financial Intelligence
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef […] The post Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, arestat preventiv appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Trump confirmă că, după ce îşi atinge obiectivele în Iran, următoarea sa ţintă este Cuba Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez “va cădea foarte curând” şi […] The post Trump confirmă că, după ce îşi atinge obiectivele în Iran, următoarea sa ţintă este Cuba appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Miliardarul din Emiratele Arabe Unite, Khalaf Ahmad al-Habtoor, îl critică deschis pe Trump pentru războiul cu Iranul Financial Intelligence
Omul de afaceri din Emiratele Arabe Unite l-a condamnat pe președintele SUA, fost partener de afaceri, pentru atacul […] The post Miliardarul din Emiratele Arabe Unite, Khalaf Ahmad al-Habtoor, îl critică deschis pe Trump pentru războiul cu Iranul appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută retragerea din contractele cu SUA din cauza războiului cu Iranul Financial Intelligence
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută posibilitatea reducerii sau retragerii din anumite contracte și angajamente […] The post Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută retragerea din contractele cu SUA din cauza războiului cu Iranul appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Chiriţoiu: Stocarea energiei electrice, componentă strategică pentru funcţionarea optimă a pieţei de energie; contribuie la reducerea preţurilor pe piaţa de echilibrare Financial Intelligence
România devine, în urma aprobării vineri, de către Comisia Europeană, a schemei pentru sprijinirea stocării energiei electrice, unul […] The post Chiriţoiu: Stocarea energiei electrice, componentă strategică pentru funcţionarea optimă a pieţei de energie; contribuie la reducerea preţurilor pe piaţa de echilibrare appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Simtel Team vine cu precizări, la o săptămână după publicarea rezultatelor, care au nemulțumit piața; Compania respinge “categoric și fără echivoc orice acuzație sau insinuare privind o comunicare intenționat eronată sau manipulare a pieței”; Scădere de 25% a cotației, după rezultate Financial Intelligence
Conducerea Simtel Team (SMTL) a transmis, azi, clarificări în urmă publicării rezultatelor financiare preliminare consolidate aferente exercițiului financiar […] The post Simtel Team vine cu precizări, la o săptămână după publicarea rezultatelor, care au nemulțumit piața; Compania respinge “categoric și fără echivoc orice acuzație sau insinuare privind o comunicare intenționat eronată sau manipulare a pieței”; Scădere de 25% a cotației, după rezultate appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:00
Acțiunile Cris-Tim intră în indicele BET, în locul Purcari Financial Intelligence
Acțiunile Cris-Tim intră în indicele BET, în locul Purcari, potrivit unui raport transmis de Bursa de Valori București. […] The post Acțiunile Cris-Tim intră în indicele BET, în locul Purcari appeared first on Financial Intelligence.
19:00
EVERGENT Investments anunță achiziția, prin filiala Ever Imo, a 50% din Lake Development Financial Intelligence
EVERGENT Investments anunță achiziția a 50% din capitalul social și din drepturile de vot ale North Lake Development […] The post EVERGENT Investments anunță achiziția, prin filiala Ever Imo, a 50% din Lake Development appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Acționarii Electrica vor decide emiterea de obligațiuni în limita unui plafon agregat de până la un miliard de euro Financial Intelligence
Acționarii Electrica vor decide, la AGA de bilanț din 29 aprilie, emiterea de obligațiuni în limita unui plafon […] The post Acționarii Electrica vor decide emiterea de obligațiuni în limita unui plafon agregat de până la un miliard de euro appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită controlat vineri seara Financial Intelligence
Unitatea 1 Centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat, vineri seara, pentru efectuarea unor lucrări de remediere […] The post Unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită controlat vineri seara appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Islanda: Guvernul propune data de 29 august pentru referendumul asupra reluării negocierilor de aderare la UE Financial Intelligence
Guvernul Islandei a anunţat vineri că va propune organizarea pe 29 august a unui referendum cu privire la […] The post Islanda: Guvernul propune data de 29 august pentru referendumul asupra reluării negocierilor de aderare la UE appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Marina americană va escorta navele în Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul Financial Intelligence
Marina militară a SUA va escorta navele comerciale care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce […] The post Marina americană va escorta navele în Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul appeared first on Financial Intelligence.
17:50
O nouă ediţie de titluri de stat Fidelis a debutat vineri cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% Financial Intelligence
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis denominate în […] The post O nouă ediţie de titluri de stat Fidelis a debutat vineri cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Croaţia reia după 17 ani serviciul militar obligatoriu Financial Intelligence
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie […] The post Croaţia reia după 17 ani serviciul militar obligatoriu appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene Financial Intelligence
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri responsabil american, care […] The post Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Qatar avertizează că războiul cu Iranul ar putea opri exporturile de energie din Golf „în câteva săptămâni” Financial Intelligence
Economiile globale vor fi afectate dacă războiul cu Iranul va continua săptămâni întregi, potrivit ministrului energiei din Qatar. […] The post Qatar avertizează că războiul cu Iranul ar putea opri exporturile de energie din Golf „în câteva săptămâni” appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Cosmin Marinescu: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt Financial Intelligence
România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilității economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare și dezechilibrele […] The post Cosmin Marinescu: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Comisia Europeană se delimitează de ameninţările lui Zelenski împotriva lui Orban Financial Intelligence
Comisia Europeană a descris vineri drept “inacceptabile” ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, […] The post Comisia Europeană se delimitează de ameninţările lui Zelenski împotriva lui Orban appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Moscova declară că va reacţiona dacă Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său Financial Intelligence
Kremlinul a declarat vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său […] The post Moscova declară că va reacţiona dacă Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian Financial Intelligence
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund […] The post Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Slovacia vrea să îşi majoreze importurile gaze ruseşti înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei UE Financial Intelligence
Compania naţională de gaze din Slovacia, Slovensky plynarensky priemysel (SPP), poartă discuţii cu Gazprom pentru a creşte importurile […] The post Slovacia vrea să îşi majoreze importurile gaze ruseşti înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei UE appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei Financial Intelligence
Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării […] The post Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Conferința ”CRA EUROPE 2026” a reunit lideri din industria de securitate cibernetică la nivel european Financial Intelligence
În data de 4 Martie 2026, la Parlamentul României, Consorțiul Proiectului CYBERFORT a organizat conferința “CRA EUROPE 2026 […] The post Conferința ”CRA EUROPE 2026” a reunit lideri din industria de securitate cibernetică la nivel european appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Ședința CGMB nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum Financial Intelligence
Şedința Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condițiile în care au fost […] The post Ședința CGMB nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Khaled Mohamed Balama, guvernatorul Băncii Centrale a Emiratelor Arabe Unite: Sectorul bancar și financiar din EAU este rezistent, puternic, stabil și bine poziționat pentru a face față evoluțiilor regionale Financial Intelligence
Activele totale ale sectorului bancar și financiar din EAU depășesc în prezent 5,42 trilioane AED Rata de adecvare […] The post Khaled Mohamed Balama, guvernatorul Băncii Centrale a Emiratelor Arabe Unite: Sectorul bancar și financiar din EAU este rezistent, puternic, stabil și bine poziționat pentru a face față evoluțiilor regionale appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Șeful Vămii Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, reținut de DNA pentru luare de mită (surse) Financial Intelligence
Șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, și adjunctul său, Christian Gudu, au fost reținuți […] The post Șeful Vămii Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, reținut de DNA pentru luare de mită (surse) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Criza conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina duce la o dispută energetică în Europa Centrală: MOL acuză tarife „exorbitante”, JANAF spune că grupul ungar vrea să maximizeze profitul din petrol rusesc Financial Intelligence
Blocarea conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina, în luna ianuarie, a dus la un conflict în Europa Centrală, între grupul […] The post Criza conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina duce la o dispută energetică în Europa Centrală: MOL acuză tarife „exorbitante”, JANAF spune că grupul ungar vrea să maximizeze profitul din petrol rusesc appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Trump va prezenta liderilor sud-americani cu care are afinităţi, invitaţi la Miami, iniţiativa “Scutul Americilor” Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va primi sâmbătă, la Miami, aproximativ 15 preşedinţi din America Latină cu care […] The post Trump va prezenta liderilor sud-americani cu care are afinităţi, invitaţi la Miami, iniţiativa “Scutul Americilor” appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Locuitorii din Dubai primesc alerte privind „posibile amenințări cu rachete” pe telefoanele mobile Financial Intelligence
Locuitorii din Dubai tocmai au primit pe telefoanele mobile o alertă din partea Ministerului de Interne al Emiratelor […] The post Locuitorii din Dubai primesc alerte privind „posibile amenințări cu rachete” pe telefoanele mobile appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Iranul susţine că Rusia şi China “îl sprijină politic şi în alte moduri” Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că […] The post Iranul susţine că Rusia şi China “îl sprijină politic şi în alte moduri” appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Envisia contribuie la consolidarea guvernanței corporative în antreprenoriatul românesc: cea mai recentă listare la Bursa de Valori București a Electroalfa, companie 100% românească Financial Intelligence
Envisia Boards of Elite, prima școală de business din Europa Centrală și de Est dedicată profesionalizării membrilor de […] The post Envisia contribuie la consolidarea guvernanței corporative în antreprenoriatul românesc: cea mai recentă listare la Bursa de Valori București a Electroalfa, companie 100% românească appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Românii care închiriază spații către firme au o problemă în privința bonificației de 3% din impozitul pe venit: nu pot beneficia (consulant) Financial Intelligence
Guvernul a introdus prin cel de-al treilea pachet fiscal (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe […] The post Românii care închiriază spații către firme au o problemă în privința bonificației de 3% din impozitul pe venit: nu pot beneficia (consulant) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Cum să vă protejați banii investiți, în timpul volatilității generate de turbulențele din Orientul Mijlociu; “Oricât de greu ar fi, deciziile de investiții alimentate de emoții ar trebui evitate” Financial Intelligence
Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat piețele bursiere în ultimele zile. În primele ședințe de la lansarea atacurilor […] The post Cum să vă protejați banii investiți, în timpul volatilității generate de turbulențele din Orientul Mijlociu; “Oricât de greu ar fi, deciziile de investiții alimentate de emoții ar trebui evitate” appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Oracle planifică tăierea a mii de locuri de muncă, din cauza crizei de numerar legate de inteligența artificială Financial Intelligence
Oracle Corp. intenționează să elimine mii de locuri de muncă, printre măsurile sale de gestionare a crizei de […] The post Oracle planifică tăierea a mii de locuri de muncă, din cauza crizei de numerar legate de inteligența artificială appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Trump despre prețurile la benzină, în timpul operațiunii din Iran: „Dacă cresc, cresc” Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în SUA, determinată […] The post Trump despre prețurile la benzină, în timpul operațiunii din Iran: „Dacă cresc, cresc” appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
07:30
Ședință CGMB: Audit extern pentru STB și Termoenergetica și reglementarea mai strictă a utilizării articolelor pirotehnice Financial Intelligence
Consilierii generali ai Capitalei sunt convocați în ședință vineri, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie […] The post Ședință CGMB: Audit extern pentru STB și Termoenergetica și reglementarea mai strictă a utilizării articolelor pirotehnice appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Imagini satelitare arată că bazele radar care adăpostesc interceptorul cheie al rachetelor americane au fost lovite în Iordania și Emiratele Arabe Unite – CNN Financial Intelligence
Noi imagini satelitare de la mai multe baze militare cheie din Peninsula Arabică sugerează că Iranul încearcă să […] The post Imagini satelitare arată că bazele radar care adăpostesc interceptorul cheie al rachetelor americane au fost lovite în Iordania și Emiratele Arabe Unite – CNN appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Secretarul Trezoreriei SUA confirmă: SUA permite Indiei să cumpere petrol rusesc, pentru 30 de zile Financial Intelligence
Scott Bessent a adăugat, de asemenea, că SUA anticipează că New Delhi va crește achizițiile de petrol american […] The post Secretarul Trezoreriei SUA confirmă: SUA permite Indiei să cumpere petrol rusesc, pentru 30 de zile appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Zelenski: SUA au cerut Kievului sprijin în faţa dronelor iraniene în Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Statele Unite au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a se proteja contra dronelor iraniene în plin război în Orientul […] The post Zelenski: SUA au cerut Kievului sprijin în faţa dronelor iraniene în Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Tensiunile geopolitice lovesc piețele: acțiunile se prăbușesc, petrolul înregistrează cel mai mare salt din ultimii ani Financial Intelligence
Prețurile petrolului cresc, alimentând temerile legate de inflație Acțiunile din Asia au scăzut cu peste 6% în această […] The post Tensiunile geopolitice lovesc piețele: acțiunile se prăbușesc, petrolul înregistrează cel mai mare salt din ultimii ani appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Decizia Israelului de a-l elimina pe Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut Financial Intelligence
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut […] The post Decizia Israelului de a-l elimina pe Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.