Ministrul Finanțelor, implicat într-un incident rutier minor; Nicio persoană aflată în celălalt autoturism implicat nu a suferit vătămări grave (MFP)
Financial Intelligence, 7 martie 2026 18:50
În cursul acestei dimineți, ministrul Finanțelor a fost implicat într-un incident rutier minor, produs în trafic, în timp […]
• • •
Acum o oră
18:50
Ministrul Finanțelor, implicat într-un incident rutier minor; Nicio persoană aflată în celălalt autoturism implicat nu a suferit vătămări grave (MFP)
În cursul acestei dimineți, ministrul Finanțelor a fost implicat într-un incident rutier minor, produs în trafic, în timp […]
Acum 2 ore
17:50
India continuă să importe petrol rusesc şi susţine că nu are nevoie de aprobarea Statelor Unite # Financial Intelligence
India continuă să importe petrol rusesc şi nu a fost "niciodată dependentă" de acordul vreunei alte ţări în […]
17:50
Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru "operaţiuni defensive specifice cu scopul de a […]
17:40
Kuweitul îşi reduce producţia şi rafinarea de petrol ca măsură de precauţie în contextul războiului din Iran # Financial Intelligence
Kuweitul a anunţat sâmbătă că şi-a redus producţia şi rafinarea de petrol în urma atacurilor din partea Iranului […]
Acum 6 ore
15:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict – VIDEO # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că circa 14.000 de cetăţeni români […]
15:10
Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este "extrem de important" ca în România preţul […]
15:10
Iranul declară că a atacat o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp după ce președintele iranian a promis că nu va mai ataca țările vecine # Financial Intelligence
Iranul a declarat că a atacat sâmbătă o bază aeriană americană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp […]
14:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul 'foarte dur' și a amenințat că […]
14:50
Iordania acuză Iranul că a ţintit instalaţii strategice de pe teritoriul său # Financial Intelligence
Iordania a acuzat sâmbătă Iranul că i-a ţintit direct instalaţii strategice, lansând 119 rachete şi drone în cursul […]
Acum 8 ore
12:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanţe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în […]
Acum 12 ore
11:00
Aeroportul din Dubai îşi suspendă temporar activitatea după o operaţiune de interceptare # Financial Intelligence
Aeroportul din Dubai – unul dintre cele mai mai aglomerate din lume – a anunţat sâmbătă suspendarea temporară […]
11:00
Preşedintele Iranului cere scuze ţărilor vecine pentru atacurile iraniene care le-au vizat; el a spus că ţările vecine din Golf nu vor mai fi atacate de Iran decât dacă lovituri vor fi trase de pe teritoriul acestor ţări # Financial Intelligence
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la […]
09:30
Israelul afirmă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului # Financial Intelligence
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat sâmbătă dimineaţa un val de […]
09:30
O operaţiune de interceptare a avut loc sâmbătă dimineaţă deasupra aeroportului din Dubai, în Emiratele Arabe Unite (EAU), […]
09:00
Japonia, Franța și Canada lucrează la alternative la blocul comercial condus de SUA, pentru aprovizionarea cu minerale rare (Reuters) # Financial Intelligence
Membrii din G&, Japonia, Franța și Canada, lucrează la alternative la blocul comercial condus de SUA pentru a […]
08:50
Prețul la pompă nu explodează doar din cauza petrolului, explodează și din cauza taxelor (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte Asociația Energia Inteligentă În România, discuția despre carburanți începe aproape întotdeauna cu „cât e […]
08:50
Ministrul saudit al apărării, Khalid bin Salman, a lansat sâmbătă Iranului un apel la "înţelepciune" şi l-a avertizat […]
07:50
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151 de milioane de dolari către Israel # Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de […]
07:50
Israelul îşi intensifică atacurile asupra Teheranului în cea de-a opta zi de război # Financial Intelligence
A opta zi de război a SUA şi a Israelului împotriva Iranului a început sâmbătă cu noi bombardamente […]
07:20
Ivan: Schema aprobată de CE prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat # Financial Intelligence
Schema de investiții în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 […]
07:20
Citatul săptămânii: “Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu este nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său”- Abraham Lincoln # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu este nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său”- Abraham Lincoln appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Ministrul Finanţelor: Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă # Financial Intelligence
Analiza agenţiei de evaluare financiară Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de […]
07:10
Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe […]
07:10
Rusia transmite că va redirecţiona spre alte pieţe o parte din GNL-ul care merge în prezent Europa # Financial Intelligence
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre […]
07:10
Preţul petrolului ajunge la 90 de dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Cotaţia barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după […]
Acum 24 ore
20:00
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații # Financial Intelligence
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații, anunţă […]
20:00
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef […]
19:50
Trump confirmă că, după ce îşi atinge obiectivele în Iran, următoarea sa ţintă este Cuba # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez "va cădea foarte curând" şi […]
19:50
Miliardarul din Emiratele Arabe Unite, Khalaf Ahmad al-Habtoor, îl critică deschis pe Trump pentru războiul cu Iranul # Financial Intelligence
Omul de afaceri din Emiratele Arabe Unite l-a condamnat pe președintele SUA, fost partener de afaceri, pentru atacul […]
19:40
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută retragerea din contractele cu SUA din cauza războiului cu Iranul # Financial Intelligence
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută posibilitatea reducerii sau retragerii din anumite contracte și angajamente […]
19:30
Chiriţoiu: Stocarea energiei electrice, componentă strategică pentru funcţionarea optimă a pieţei de energie; contribuie la reducerea preţurilor pe piaţa de echilibrare # Financial Intelligence
România devine, în urma aprobării vineri, de către Comisia Europeană, a schemei pentru sprijinirea stocării energiei electrice, unul […]
Ieri
19:20
Simtel Team vine cu precizări, la o săptămână după publicarea rezultatelor, care au nemulțumit piața; Compania respinge “categoric și fără echivoc orice acuzație sau insinuare privind o comunicare intenționat eronată sau manipulare a pieței”; Scădere de 25% a cotației, după rezultate # Financial Intelligence
Conducerea Simtel Team (SMTL) a transmis, azi, clarificări în urmă publicării rezultatelor financiare preliminare consolidate aferente exercițiului financiar […]
19:00
Acțiunile Cris-Tim intră în indicele BET, în locul Purcari, potrivit unui raport transmis de Bursa de Valori București. […]
19:00
EVERGENT Investments anunță achiziția, prin filiala Ever Imo, a 50% din Lake Development # Financial Intelligence
EVERGENT Investments anunță achiziția a 50% din capitalul social și din drepturile de vot ale North Lake Development […]
18:50
Acționarii Electrica vor decide emiterea de obligațiuni în limita unui plafon agregat de până la un miliard de euro # Financial Intelligence
Acționarii Electrica vor decide, la AGA de bilanț din 29 aprilie, emiterea de obligațiuni în limita unui plafon […]
18:40
Unitatea 1 Centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat, vineri seara, pentru efectuarea unor lucrări de remediere […]
18:40
Islanda: Guvernul propune data de 29 august pentru referendumul asupra reluării negocierilor de aderare la UE # Financial Intelligence
Guvernul Islandei a anunţat vineri că va propune organizarea pe 29 august a unui referendum cu privire la […]
18:10
Marina americană va escorta navele în Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul # Financial Intelligence
Marina militară a SUA va escorta navele comerciale care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz "de îndată ce […]
17:50
O nouă ediţie de titluri de stat Fidelis a debutat vineri cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% # Financial Intelligence
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis denominate în […]
17:50
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie […]
17:50
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri responsabil american, care […]
16:50
Qatar avertizează că războiul cu Iranul ar putea opri exporturile de energie din Golf „în câteva săptămâni” # Financial Intelligence
Economiile globale vor fi afectate dacă războiul cu Iranul va continua săptămâni întregi, potrivit ministrului energiei din Qatar. […]
16:00
Cosmin Marinescu: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt # Financial Intelligence
România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilității economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare și dezechilibrele […]
15:50
Comisia Europeană se delimitează de ameninţările lui Zelenski împotriva lui Orban # Financial Intelligence
Comisia Europeană a descris vineri drept "inacceptabile" ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, […]
14:30
Moscova declară că va reacţiona dacă Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său # Financial Intelligence
Kremlinul a declarat vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său […]
14:30
Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian # Financial Intelligence
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund […]
14:00
Slovacia vrea să îşi majoreze importurile gaze ruseşti înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei UE # Financial Intelligence
Compania naţională de gaze din Slovacia, Slovensky plynarensky priemysel (SPP), poartă discuţii cu Gazprom pentru a creşte importurile […]
13:50
Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei # Financial Intelligence
Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării […]
13:30
Conferința ”CRA EUROPE 2026” a reunit lideri din industria de securitate cibernetică la nivel european # Financial Intelligence
În data de 4 Martie 2026, la Parlamentul României, Consorțiul Proiectului CYBERFORT a organizat conferința "CRA EUROPE 2026 […]
12:30
Şedința Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condițiile în care au fost […]
