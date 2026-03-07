Tenis: Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, eliminate în primul tur la dublu, la Indian Wells
News.ro, 7 martie 2026 08:20
Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu de la turneul WTA de categorie 1000 de la Indian Wells.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
08:40
Israelul anunţă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului # News.ro
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului.
08:40
Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului / Gardienii Revoluţiei afirmă că aşteaptă” forţele americane care trebuie să escorteze navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat.
08:40
Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital.
08:40
Quentin Tarantino lucrează la o piesă de teatru britanică care se preconizează că va avea premiera în toamnă # News.ro
Quentin Tarantino, care a decis să nu regizeze „The Adventures of Cliff Booth” şi a renunţat la „The Movie Critic”, va reveni în regie cu o piesă originală pe care a scris-o, a confirmat Variety.
Acum 30 minute
08:20
Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu de la turneul WTA de categorie 1000 de la Indian Wells.
08:20
Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC.
08:20
Israelul a dezvăluit melodia care va reprezenta ţara la concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. După Yuval Raphael anul trecut, cântăreţul Noam Bettan, ales în 20 ianuarie, va reprezenta Israelul cu "Michelle".
Acum o oră
08:10
John Fitzgerald Kennedy Jr. şi soţia sa, Carolyn Bessette, au inspirat serialul lui Ryan Murphy, „Love Story”. În timpul vieţii lor, povestea de dragoste a alimentat tot felul de fantezii. Jack Schlossberg a criticat aspru serialul despre unchiul său care este difuzat pe Disney+.
08:10
Loturi de pâine Vel Pitar, retrase de la comercializare întrucât pot prezenta fragmente de material plastic # News.ro
Vel Pitar România anunţă retragerea de la comercializare a mai multori loturi de pâine, întrucât pot prezenta fragmente de material plastic.
07:50
Ministrul saudit al Apărării îndeamnă Iranul să dea dovadă de „înţelepciune” şi să „evite orice eroare de apreciere” # News.ro
Ministrul saudit al Apărării, Khaled bin Salman, a cerut Iranului să dea dovadă de „înţelepciune” şi l-a avertizat să evite „orice eroare de apreciere”, în contextul în care ţara sa este ţinta dronelor şi rachetelor din Teheran.
07:50
Sugarii sunt supuşi frecvent unor proceduri medicale care implică înţepături cu acul, precum recoltările de sânge sau vaccinările. Un studiu de sinteză arată că o intervenţie foarte simplă, administrarea câtorva picături de soluţie cu zahăr înaintea procedurii, poate reduce durerea resimţită de bebeluşi.
Acum 2 ore
07:40
Barclays avertizează că petrolul Brent ar putea ajunge la 120 de dolari pe baril dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă # News.ro
Banca britanică Barclays a avertizat vineri că preţul petrolului Brent ar putea testa nivelul de 120 de dolari pe baril ,dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua încă câteva săptămâni, transmite Reuters.
07:30
Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu: Un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu / Orice reducere de personal nu ar însemna eficientizare, ci slăbirea capacităţii statului de a proteja mediul şi sănătatea cetăţenilor # News.ro
Sindicaliştii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu cer ministrului Diana Buzoianu consultări pe tema eficientizării activităţii instituţiei şi reducerii de cheltuieli, avertizând că un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu, mult mai mult decât media europeană. Reducerea de personal ar avea consecinţe grave asupra capacităţii instituţiei de a proteja mediul şi sănătatea cetăţenilor.
07:20
Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane.
07:00
Acţiunile Marvell au urcat vineri cu 20% după rezultate peste aşteptări şi prognoze puternice legate de cererea pentru inteligenţă artificială # News.ro
Acţiunile producătorului de semiconductori Marvell Technology au crescut cu aproximativ 20% vineri, după ce compania a raportat rezultate financiare peste estimările analiştilor şi a oferit perspective optimiste privind cererea pentru tehnologii de inteligenţă artificială, relatează CNBC.
Acum 4 ore
06:40
Statele Unite: Un pakistanez a fost găsit vinovat pentru instigare la asasinarea unor politicieni, printre care Trump şi Biden # News.ro
Un juriu din New York l-a găsit vinovat pe un pakistanez în vârstă de 48 de ani de complotul de asasinare a unor personalităţi politice americane, printre care Donald Trump, cu sprijinul guvernului iranian, a anunţat procuratura.
06:30
Google continuă să ofere tehnologia de inteligenţă artificială Anthropic, dar nu pentru proiecte de apărare, după decizia Pentagonului # News.ro
Google a anunţat că va continua să ofere clienţilor tehnologia de inteligenţă artificială dezvoltată de compania Anthropic, cu excepţia proiectelor din domeniul apărării, la o zi după ce Microsoft a transmis un mesaj similar către utilizatori, transmite CNBC.
06:20
Explozii s-au auzit, sâmbătă dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama, potrivit corespondenţilor AFP aflaţi la faţa locului, în cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu.
06:10
Şeful Google, Sundar Pichai, ar putea câştiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani # News.ro
Şeful Google şi al companiei-mamă Alphabet ar putea câştiga până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, conform unui nou plan de remunerare publicat vineri de autoritatea americană de reglementare a pieţelor, SEC, informează AFP.
06:00
Israelul a răspuns la un atac cu rachete iraniene. Alerta aeriană declanşată în nordul ţării a fost ridicată în scurt timp # News.ro
Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţa, că răspunde la un atac cu rachete lansat asupra teritoriului său din Iran, dar a ridicat rapid alerta aeriană declanşată în nordul ţării.
05:50
Economia SUA a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie, iar rata şomajului a urcat la 4,4%. # News.ro
Economia americană a pierdut locuri de muncă în februarie, o lună afectată de vremea severă de iarnă şi de o grevă la un mare furnizor de servicii medicale, potrivit datelor neaşteptat de proaste publicate vineri de Biroul pentru Statistică a Muncii (BLS), transmite CNBC.
05:40
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151 de milioane de dolari către Israel # News.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari, în contextul în care cele două ţări sunt angajate într-un război din ce în ce mai intens în Orientul Mijlociu împotriva Iranului.
05:30
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în turul trei la Indian Wells. Cristian va juca pentru un loc în optimi cu liderul mondial Arina Sabalenka # News.ro
Jaqueline Cristian (35 WTA) şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-au calificat, sâmbătă, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
05:10
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi zece rănite într-un atac rus asupra unui bloc de locuinţe din Harkov, în estul Ucrainei, potrivit autorităţilor, citate de AFP.
05:10
Bursele europene au închis vineri în scădere, pe fondul scumpirii petrolului şi al conflictului din Orientul Mijlociu # News.ro
Bursele europene au încheiat şedinţa de vineri pe minus, după revenirea la creştere a preţurilor petrolului, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, transmite CNBC.
Acum 6 ore
03:10
Sâmbăta trecută, Israelul şi SUA lansau atacuri asupra Iranului, aprinzând butoiul cu pulbere în întreaga regiune. Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost eliminat încă din prima zi, dar ostilităţile sunt departe de a se calma. Dimpotrivă, au escaladat şi s-au extins în întreaga regiune, iar consecinţele se simt la nivel global. După o săptămână, războiul dintre Iran, SUA şi Israel este deja unul dintre cele mai mari conflicte din Orientul Mijlociu din ultimii ani şi nu pare să aibă o strategie clară de ieşire.
Acum 8 ore
01:50
Trump evită să răspundă când este întrebat despre rapoartele conform cărora Rusia furnizează informaţii Iranului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a evitat să răspundă vineri când a fost întrebat despre informaţiile, obţinute pe surse de mai multe instituţii media, conform cărora Rusia furnizează Iranului informaţii despre locaţiile şi mişcările trupelor, navelor şi aeronavelor americane, relatează CNN.
01:40
A şaptea zi a războiului SUA-Israel împotriva Iranului a fost marcată de noi atacuri de ambele părţi, care au repercutat în întreaga regiune, în timp ce preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut „capitularea necondiţionată” a Iranului, iar Israelul a emis ordine de evacuare fără precedent în Liban. Cum consecinţele economice nu au întârziat să apară, SUA au acordat Indiei o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra petrol rusesc, în timp ce ruşii se gândesc să redirecţioneze livrările de GNL destinate Europei către Asia-Pacific.
01:10
Ţările UE care se alătură atacurilor SUA şi Israelului vor deveni „ţinte legitime” ale Iranului, ameninţă viceministrul iranian de externe # News.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului vor deveni „ţinte legitime” pentru Iran, a declarat viceministrul de externe Majid Takht-Ravanchi într-un interviu acordat postului de televiziune France 24.
Acum 12 ore
00:40
UPDATE - Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României: Oboseala reformelor, rotaţia premierilor şi viitoarele alegeri parlamentare ridică riscuri pentru reducerea în continuare a deficitului/ Reacţia Ministerului Finanţelor # News.ro
Agenţia Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României, fiind luate în calcul evoluţiile recente, scrie Profit.ro. Ministerul de Finanţe arată că agenţia Moody’s Ratings a reconfirmat potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a României în faţa şocurilor externe. ”Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune”, afirmă ministrul Alexandru Nazare.
00:40
Ministerul Finanţelor: Noua analiză Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României şi validează măsurile de echilibru bugetar # News.ro
Ministerul de Finanţe arată că agenţia Moody’s Ratings a reconfirmat potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a României în faţa şocurilor externe. ”Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune”, afirmă ministrul Alexandru Nazare.
00:30
Viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak a declarat vineri că a discutat cu companiile energetice naţionale despre posibilitatea redirecţionării livrărilor ruseşti de gaz natural lichefiat (GNL) din Europa către alte pieţe, au relatat agenţia de ştiri Interfax şi ziarul Izvestia, citate de Reuters.
00:30
Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României: Oboseala reformelor, rotaţia premierilor şi viitoarele alegeri parlamentare ridică riscuri pentru reducerea în continuare a deficitului # News.ro
Agenţia Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României, fiind luate în calcul evoluţiile recente, scrie Profit.ro.
00:20
Cupa Angliei: FC Liverpool a învins pe Wolverhampton, scor 3-1, şi s-a calificat în sferturi # News.ro
Echipa engleză FC Liverpool s-a calificat vineri seara în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins, în deplasare, scor 3-1, gruparea Wolverhampton, în turul cinci al competiţiei.
00:10
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu românul Ionuţ Radu integralist, a pierdut vineri seara, pe terene propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Real Madrid, în etapa a 27-a din La Liga.
00:00
Un bărbat a fost găsit dezbrăcat pe o stradă din Constanţa/ Poliţiştii susţin că este consumator de substanţe psihoactive/ Acesta nu părea agresat şi a fost dus la secţia de psihiatrie # News.ro
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost găsit dezbrăcat, vineri seară, pe o stradă din municipiul Constanţa, fără a exista indicii că ar fi fost agresat. Poliţiştii susţin că el este consumator de substanţe psihoactive. Bărbatul a fost dus cu o ambulanţă la secţia de psihiatrie.
00:00
Iranul îi neagă lui Trump pretenţia de a interveni în alegerea liderului ţării: „Nu vom renunţa niciodată la suveranitate” # News.ro
Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a declarat vineri că afirmaţia lui Donald Trump despre rolul său în alegerea unui nou lider suprem în Iran constituie o încălcare a principiului neamestecului în afacerile interne ale statelor, relatează Reuters.
6 martie 2026
23:50
Echipa franceză AS Monaco a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Paris SG, în etapa a 25-a din Ligue 1.
23:50
Echipa campioană a Italiei, Napoli, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Torino, în etapa a 28-a din Serie A.
23:40
Comisarul-şef Alexandru Leuţu: Dacă ne raportăm la anul şcolar 2024-2025 observăm o scădere la faptele penale înregistrate, la nivel naţional, în mediul şcolar sau în zona adiacentă cu 27%. Scădere de 37%, la fapte asimilate bullyingului # News.ro
Statisticile Poliţiei Române indică o scădere a numărului infracţiunilor în mediul şcolar, dar şi o diminuare, mai acentuată, a faptelor asimilate bulliyngului, arată datele Poliţiei Române. Comisarul-şef Alexandru Leuţu, directorul Direcţiei Siguranţă Şcolară din IGPR, prezintă date privind violenţa şi infracţionalitatea în mediul şcolar pentru anul 2024-2025.
23:40
Campioana Germaniei, Bayern Munchen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, echipa Borussia Monchengladbach, în etapa a 25-a din Bundesliga.
23:40
Trump anunţă că producătorii americani din domeniul apărării au fost de acord să-şi crească de patru ori producţia de arme # News.ro
Donald Trump anunţă că a avut o întâlnire fructuoasă cu cei mai mari producători din domeniul apărării din ţară, care, potrivit lui, au fost de acord să-şi crească producţia de patru ori în cazul armelor ghidate cu precizie.
23:40
Comisarul-şef Alexandru Leuţu: Drogurile clasice sunt aproape istorie şi majoritatea substanţelor cu efect psihoactiv puse pe piaţă sunt mai mult produse chimice, în diverse combinaţii, unele dintre ele foarte puternice şi chiar fatale # News.ro
Comisarul-şef Alexandru Leuţu, directorul Direcţiei Siguranţă Şcolară din IGPR, atrage atenţia asupra faptului că noile substanţe psihoactive, care sunt combinaţii de substanţe chimice, pot fi letale. ”Noi transmitem tinerilor, dar nu numai lor, să aibă mare grijă în cine au încredere, ce substanţe ingerează”, spune el.
23:30
Comisarul-şef Alexandru Leuţu: Raportul SPAD din 2025 ne plasează pe noi pe un loc patru la consumul de tutun în rândul tinerilor şi adolescenţilor/ Destul de îngrijorător, ca şi raport procentual, vorbim despre produsele de tip vape # News.ro
România se situează pe locul al patrulea în ceea ce priveşte consumul de tutun în rândul tinerilor şi adolescenţilor, arată date oficiale centralizate la nivel european. Comisarul-şef Alexandru Leuţu din cadrul Poliţiei Române atrage atenţia asupra riscurilor pe care produsele de tip vape le implică, mai ales în rândul adolescenţilor.
23:20
Vladimir Putin a vorbit cu preşedintele Iranului şi face apel la o încetare a focului „imediată” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin s-a pronunţat în favoarea unui armistiţiu „imediat” în Iran în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care a avut loc vineri, a anunţat Kremlinul.
23:10
Ţoiu: Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare când grupul era complet şi în Dubai, şi în Abu Dhabi, şi în Muscat. Mi-a spus de cazul special al unei minore neînsoţite. Răspunsul meu a fost să se asigure că şi ceilalţi au acces la tratament egal # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, precizează că a discutat ”cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet şi în Dubai, şi în Abu Dhabi, şi în Muscat”. ”Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare”, a subliniat Ţoiu, menţionând că, atunci, consulul i-a spus că are un caz special, al unei minore neînsoţite. ”Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componenţa grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că şi ceilalţi din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeaşi informaţie şi tratament egal”, a afirmat ministrul. Ţoiu a susţinut că informaţia că ”o minoră” a fost dată jos din autobuz sau din avionul de repatriere este falsă. Precizările vin după ce fostul premier Victor Ponta şi fosta sa soţie, Daciana Sârbu, au reclamat că fiica lor de 17 ani şi 11 luni care se afla singură în Dubai nu a fost lăsată să urce pentru a ajunge în ţară cu avionul, joi.
23:10
Au început Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. Au avut sportivi prezenţi la paradă aproximativ jumătate din delegaţii / România are doi sportivi în competiţie / Recorduri stabilite de actuala ediţie - VIDEO # News.ro
Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina au început vineri seară, cu o ceremonie găzduită de Arena di Verona. Aproximativ 28 dintre cele 55 de Comitete Naţionale Paralimpice participante au avut sportivi prezenţi la parada delegaţiilor din cadrul ceremoniei.
22:40
Alexandru Leuţu, comisar-şef în Poliţia Română: Faptul că raportăm o situaţie privind un consum de droguri trebuie privit ca o mână de ajutor, ca un sprijin # News.ro
Comisarul-şef Alexandru Leuţu, directorul Direcţiei Siguranţă Şcolară din IGPR, afirmă că situaţiile în care elevii raportează posibile cazuri în care colegii lor consumă droguri nu trebuie privite ca delaţiune, ci ca un sprijin pentru consumatori. ”Faptul că raportăm o astfel de situaţie trebuie privit ca o mână de ajutor, ca un sprijin”, spune el.
22:30
Polonia: Wisla Cracovia refuză să joace meciul cu Slask din cauza interdicţiei privind suporterii # News.ro
Wisla Cracovia nu face deplasarea pentru meciul de sâmbătă cu Slask Wroclaw, după ce gazdele au interzis suporterilor oaspeţilor să participe la meci, a anunţat vineri clubul polonez.
22:30
Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri, câte 300 din fiecare tabără. O mie de persoane s-au întors acasă în decurs de două zile # News.ro
Kievul şi Moscova au schimbat vineri câte 300 de prizonieri de război, aducând la 500 numărul persoanelor schimbate de fiecare parte începând de joi în cadrul unui acord convenit în timpul recentelor negocieri de la Geneva, relatează AFP şi Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.