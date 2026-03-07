Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!”
Sport.ro, 7 martie 2026 09:50
Mircea Lucescu a dezvăluit în cursul zilei de vineri lista preliminară a convocărilor pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială, de pe 26 martie.
Acum 5 minute
10:10
Metaloglobus – UTA, LIVE TEXT, ora 14:30! Primul meci pentru Florin Bratu pe banca bucureștenilor # Sport.ro
Florin Bratu revine azi, 7 martie, în SuperLigă pe banca lui Metaloglobus, într-un duel dificil cu UTA. Meciul de la ora 14:30 pune față în față două formații vulnerabile la fazele fixe.
Acum 15 minute
10:00
Mircea Lucescu a șocat un tricolor cu decizia luată înainte de barajul decisiv cu Turcia: „Am rămas surprins!” # Sport.ro
Puștiul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciul cu Turcia a recunoscut că nu se aștepta la această decizie a selecționerului.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Giovanni Becali a anunțat posibila destinație a lui Ștefan Baiaram: „Iei banul, e liniște” # Sport.ro
Ștefan Baiaram se va despărți de Universitatea Craiova la finalul sezonului, iar Giovanni Becali a indicat deja o posibilă destinație surprinzătoare pentru mijlocașul oltenilor.
Acum 2 ore
09:10
Golul primit de Ionuț Radu l-a scos din minți pe antrenorul lui Celta Vigo: ”Nu știu cum să o spun fără să înjur!” # Sport.ro
Cu Ionuț Radu în poartă, Celta Vigo a pierdut pe teren propriu în fața lui Real Madrid, scor 1-2, în etapa cu numărul 27 din La Liga.
09:10
Fostul câștigător al Cupei României a scăpat din infernul din Iran: „Trei zile fără apă și mâncare” # Sport.ro
Fostul jucător din Superliga, Stefan Ashkovski, a reușit să fugă din Iran cu ajutorul unui alt fotbalist, după izbucnirea războiului de la finalul lunii februarie 2026.
09:00
Șoc în tenis! O jucătoare din Ungaria, amenințată cu pistolul ca să piardă meciul din Turcia # Sport.ro
Jucătoarea maghiară Panna Udvardy a trăit un coșmar în Turcia, după ce a primit mesaje de amenințare cu moartea, inclusiv o poză cu o armă, fiindu-i cerut să piardă meciul din sferturi.
08:30
Un fost fotbalist cu meciuri la echipele de top din România a lăsat sportul pentru șantiere. Astăzi construiește locuințe la marginea Capitalei și recunoaște că regretă deciziile din tinerețe.
08:30
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat una dintre cele mai importante decizii luate după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off.
Acum 4 ore
08:10
Arsenal traversează unul dintre cele mai bune sezoane din ultimii ani.
08:10
Copiii celor mai mari fotbaliști români au fost în atenție încă din perioada junioratului.
Acum 12 ore
01:30
Sorana Cîrstea, victorie uriașă la în turul al treilea la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat + Cine e viitoarea adversară # Sport.ro
Sorana Cîrstea, în mare formă și la 35 de ani!
00:30
Adrian Mutu e gata să revină pe bancă! Țara în care nu ar vrea să antreneze: „Nu aș accepta” # Sport.ro
Aproape un an a trecut de când Adrian Mutu nu mai antrenează.
00:10
Celta Vigo a fost foarte aproape de un rezultat mare cu Real Madrid, însă madrilenii s-au impus dramatic, scor 2-1, în etapa a 27-a din La Liga.
6 martie 2026
23:50
Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21 # Sport.ro
Naționala României U21 se pregătește pentru două meciuri importante din preliminariile EURO 2027, iar pe lista preliminară anunțată de selecționerul Costin Curelea apare din nou Tony Strata.
23:40
Hansi Flick, probleme la FC Barcelona.
23:20
Gigi Becali a pierdut astăzi procesul cu Poliția Rutieră! Patronul FCSB-ului poate face apel în termen de 30 de zile # Sport.ro
Omul de afaceri spunea că este dispus să meargă până la capăt în instanță pentru a-și demonstra punctul de vedere.
23:20
MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB # Sport.ro
MM Stoica a reacționat după ce Mihăiță Pleșan a susținut că i-a propus la FCSB pe Mora și Florucz.
23:10
Wisla Cracovia nu face deplasarea pentru meciul de sâmbătă cu Slask Wroclaw, după ce gazdele au interzis suporterilor oaspeţilor să participe la meci, a anunţat vineri clubul polonez.
23:00
Real Madrid îl aruncă în luptă pe noul David Alaba! Cine este puștiul care poate debuta chiar împotriva lui Ionuț Radu # Sport.ro
Meciul Centa Vigo - Real Madrid se va disputa astăzi, de la ora 22.00, pe arena Balaidos din Galicia.
22:50
Farul Constanța a încheiat sezonul regulat din Superliga cu un nou rezultat negativ.
22:50
Csikszereda a învins-o vineri pe Farul Constanța, scor 1-0, la finalul sezonului regulat. Antrenorul Robert Ilyes anticipează o luptă dură pentru evitarea retrogradării.
22:30
Puștiu de 16 ani care a semnat cu trupa lui Răzvan Lucescu: „S-a remarcat în fața tuturor!” # Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, i-a oferi un contract la profesioniști uui puști de doar 16 ani, originar din Xanthi.
22:10
O legendă a lui Manchester United îl pune la zid pe Marcus Rashford: „Ceva e în neregulă cu tine” # Sport.ro
Bryan Robson critică dur atitudinea lui Marcus Rashford, „exilat” la Barcelona din cauza unui conflict cu Ruben Amorim.
22:00
Echipa din România, exclusă în plin campionat! Rivalii sunt revoltați: „E de râsul lumii” # Sport.ro
Situație incredibilă în Liga 3.
21:40
Florin Manea a lansat vineri un atac dur la adresa lui Daniel Pancu, acuzându-l de ipocrizie.
21:20
"Pariul meu pentru începutul Formulei 1 e George Russell!" David Cosma Cristofor, reacție pe larg + De ce spune: "Nimeni nu-și permite riscuri" # Sport.ro
Pilotul român din Formula 4 prefațează începutul de sezon din Formula 1.
21:20
Play-off-ul din SuperLiga României este stabilit după etapa a 29-a, iar lupta pentru titlu se anunță extrem de echilibrată.
Acum 24 ore
21:00
Viitorul lui CR7 a fost decis! Unde a fost trimis Ronaldo după accidentarea din Arabia Saudită # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a accidentat sâmbătă și ratează următoarele partide ale lui Al-Nassr.
20:40
Ianis Hagi (27 de ani), pe lista unei echipe importante din Europa.
20:40
Fost număr 1 ATP, Ferrero dezvăluie de ce „i-a dat unfollow” lui Alcaraz pe social media. Antrenorul spaniol încă așteaptă un răspuns # Sport.ro
Juan Carlos Ferrero se apără, în contextul în care crede că a fost puternic nedreptățit de tratamentul oferit de echipa de management a lui Carlos Alcaraz.
20:40
Inter Milano merge ca unsă sub comanda lui Cristi Chivu.
20:10
Barcelona forțează transferul unui titular de la Inter! Suma astronomică cerută de italieni # Sport.ro
Mutare de top pregătită de Barcelona.
20:00
„Remontada” în Liga 2! FC Voluntari conducea înainte de pauză, după s-a marcat gol după gol # Sport.ro
Etapa #20 din Liga 2 a început în forță.
20:00
România are un prim hop spre Cupa Mondială, meciul de la Istanbul, contra Turciei, din semifinalele barajului de accedere la CM 2026.
19:50
Pentru alegerile din 18 martie, care vor stabili conducerea Federației Române de Fotbal și componența Comitetului Executiv, actualul președinte Răzvan Burleanu are un singur contracandidat, în persoana lui Ilie Ștefan Drăgan.
19:30
Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1 # Sport.ro
Continuă criza la Tottenham Hotspur.
19:30
Portarul dorit de Cristi Chivu la Inter! Pe cine vrea campioana Italiei în locul lui Yann Sommer # Sport.ro
Inter Milano se desparte de Yann Sommer la finalul acestui sezon.
19:10
19:10
„Este o nebunie!” De Rossi pregătește revanșa cu fosta sa echipă. Genoa lui Dan Șucu are nevoie de puncte # Sport.ro
Antrenorul lui Genoa, Daniele De Rossi, vrea să șteargă amintirea eșecului din tur și pregătește intens meciul de duminică împotriva Romei lui Gasperini, pe teren propriu.
18:50
„Don Juan” din ATP, Grigor Dimitrov, meci cu Alcaraz, la Indian Wells. Fanii tenisului i-au „dezgropat” trecutul # Sport.ro
Grigor Dimitrov, ajuns încă o dată viral pe rețelele sociale.
18:50
Cristi Tănase (39 de ani) a divorțat oficial de soția sa, Adina Maria, după aproximativ doi ani de procese în instanță. Cei doi se căsătoriseră în octombrie 2023 și au împreună o fetiță.
18:30
S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu # Sport.ro
Astăzi s-a definitivat tabloul candidaților pentru alegerile FRF din 18 martie 2026, comisia de apel respingând ultimele contestații.
18:10
Scandal cu Messi la Casa Albă! Gestul său din timpul discursului lui Donald Trump a stârnit revoltă # Sport.ro
Nemulțumiri după vizita lui Lionel Messi (38 de ani) la Casa Albă.
18:10
Dennis Man (27 de ani) traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei.
18:00
Rapid - Universitatea Craiova | Antrenorul lui Rotaru susține că giuleștenii au un avantaj. La ce s-a referit Coelho # Sport.ro
Universitatea Craiova va întâlni formația Rapid, duminică, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești, într-un meci din cadrul etapei a 30-a, ultima din sezonul regulat al Superligii.
17:50
Gigi Becali l-a scăpat printre degete. Giovanni anunță destinația surpriză a unui tricolor # Sport.ro
FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali vrea reconstrucție, dar a pierdut primul transfer.
17:30
Filipe Coelho, ars la buzunar! Decizia FRF după ce portughezul a văzut „roșu” în meciul cu CFR Cluj # Sport.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a fost sancționat de Comisia de Disciplină a FRF după eliminarea din meciul cu CFR Cluj, din sferturile Cupei României.
17:20
O companie importantă a devenit partener strategic al FRF și al naționalei României. Reacția președintelui FRF, Răzvan Burleanu # Sport.ro
Federația Română de Fotbal și Noriel anunță semnarea unui parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de Echipa Națională a României și de a consolida legătura dintre fotbal și noile generații.
17:20
Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu. Convocarea care i-a surprins pe maghiari # Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Campionatului Mondial 2026.
