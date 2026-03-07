Trafic blocat pe DN 1 în Bușteni, după ce un TIR a intrat într-un parapet

10:00

Românii încep să apeleze tot mai mult la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanța lungi. Un astfel de caz este al unui client Bolt care a comandat o mașină să-l ducă de la București până în Poiana Brașov. Iată cât a plătit pentru distanța de 191 de kilometri. Poiana Brașov rămâne cea [...]