Numărul firmelor care au pus lacătul pe ușă, în creștere în județul Brașov, la început de 2026
BizBrasov.ro, 7 martie 2026 14:20
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creştere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 255 (număr în creştere cu 34,21% faţă de [...]
