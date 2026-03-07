Lista celor mai noi filme și seriale disponibile pe platformele de streaming
7 martie 2026
Cauți ceva de văzut pentru diseară? Iată o listă furnizată de The Washington Post cu cele mai recente filme și seriale apărute pe platformele de streaming. How to Get to Heaven From Belfast Din partea creatoarei „Derry Girls”, Lisa McGee, vine această comedie neagră despre trei prietene care investighează moartea suspectă a unei foste colege […] © G4Media.ro.
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă, amendaţi de poliţişti # G4Media
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendaţi de poliţiştii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficienţe tehnice la autovehicule sau depăşirea vitezei legale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel naţional, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor […] © G4Media.ro.
O mică provocare pentru olimpicul Nicușor Dan / Matematic, despre numirea procurorilor șefi # G4Media
Președintele Nicușor Dan a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în 1987 și 1988, deci în timpul regimului comunist, ambele cu punctaj maxim. A fost unul dintre cei 26 de oameni din istoria competiției cu această performanță. Asta înseamnă multă precizie, rigoare, memorie și o capacitate excepțională de sinteză și analiză. […] © G4Media.ro.
VIDEO | Povești vânătorești cu și despre trufe negre/ Cum se desfășoară o vânătoare de trufe în Pirinei # G4Media
Franța și Italia sunt cunoscute în lumea iubitorilor de rafinament gastronomic ca mari producătoare de trufe de calitate. Și la granița de sud a Franței, în Spania, există locuri ascunse unde plantatorii și culegătorii de trufe trudesc împreună cu câinii dresați la recoltarea prețioaselor produse. Din noiembrie până în martie, sezonul trufelor negre atrage inclusiv […] © G4Media.ro.
STUDIU Degradarea climatică în ritm accelerat: Umanitatea încălzește planeta mai rapid ca niciodată # G4Media
Degradarea climatică se produce într-un ritm tot mai accelerat și rata încălzirii aproape că s-a dublat, după ce au fost eliminate efectele factorilor naturali care au contribuit la temperaturile extrem de ridicate recente, potrivit ultimelor cercetări, relatează The Guardian. Studiul publicat în Advancing Earth and Space Sciences arată că încălzirea globală s-a accelerat de la […] © G4Media.ro.
10:20
Rușii trimiși de regimul Putin pentru a influența alegerile parlamentare se află la Budapesta de câteva săptămâni (presă) # G4Media
Rușii implicați în alegerile parlamentare maghiare din 12 aprilie îi ajută deja pe Viktor Orbán și Fidesz să câștige, a dezvăluit jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi într-o postare pe Facebook, în care a împărtășit cele mai recente informații publicate pe VSquare despre echipa trimisă de Kremlin. Potrivit acestuia, nu numai că echipa formată din trei […] © G4Media.ro.
Rezultate sondaj G4Media: Două treimi dintre cei aproape 3.500 de cititori care au răspuns susțin interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localități / Mai puțin de 6% susțin interzicerea doar în zona școlilor și a altor instituții publice # G4Media
66% dintre cei 3.480 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media susțin interzicerea completă a sălilor de jocuri de noroc în localități, în timp ce 17% susțin să fie mutate la periferie, 11% să fie limitat numărul acestora în orașe, iar mai puțin de 6% susțin interzicerea doar din zona școlilor […] © G4Media.ro.
Președintele Iranului afirmă că cererea lui Trump de capitulare necondiționată „este un vis” # G4Media
Președintele Iranului a afirmat că cererea Statelor Unite de capitulare necondiționată este un „vis pe care ar trebui să-l ducă cu ei în mormânt”. Masoud Pezeshkian a făcut această declarație într-un discurs preînregistrat difuzat de televiziunea de stat, transmite Sky News. Într-o postare de vineri pe Truth Social, Donald Trump a spus: „Nu va exista […] © G4Media.ro.
George Russell, pole position în Australia la prima cursă a sezonului / Verstappen, abandon după un accident în Q1 # G4Media
George Russell a obținut pole position-ul la Marele Premiu al Australiei, primul al sezonului, sâmbătă dimineața, în timp ce Max Verstappen a intrat în centrul atenției după ce a abandonat ca urmare a unui accident în Q1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Oficial al Guvernului maghiar, confruntat în România de un student: de ce tinerii din Transilvania sunt plătiți să facă campanie pentru partidul premierului maghiar Viktor Orban? # G4Media
Balázs Hankó, ministrul culturii și inovării din guvernul maghiar, a efectuat o vizită de două zile în județele cu etnici maghiari din România, în contextul în care în Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare cruciale în 12 aprilie. Turneul atent organizat a fost întrerupt de un moment neașteptat: un student care bătuse anterior la ușa […] © G4Media.ro.
SUA dețin informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat pentru CNN trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum, transmite MEDIAFAX. China se bazează foarte mult pe petrolul iranian și se pare că […] © G4Media.ro.
„Nu PLĂTIM”: Cum au preluat „suveraniștii” români în social media dezinformările împotriva Ucrainei și a UE din campania lui Viktor Orbán # G4Media
De câteva săptămâni, în spațiul online românesc au redevenit virale mai multe poze și imagini cu bannere electorale anti-ucrainene și anti-UE care împânzesc bulevardele Budapestei de câteva săptămâni. Internauții români, în mod deosebit influencerii “suveraniști”, au preluat la sfârșitul lui februarie și au popularizat din nou narațiunea guvernului ungar condus de Viktor Orbán, care cheltuiește […] © G4Media.ro.
Regulament pentru trotinele electrice în Sibiu: acces interzis în zonele pietonale și parcuri, în afara pistelor dedicate # G4Media
Primăria Sibiu a pus vineri în dezbatere publică regulamentul de circulație al trotinetelor electrice, proiect care urmează a fi depus aprobării Consiliului Local. Principala reglementare este interzicerea lor în zonele pietonale și parcuri, acolo unde nu există piste dedicate. Astfel, dacă regulamentul va fi adoptat de administrația locală, atunci va fi interzisă circulația trotinetelor electrice […] © G4Media.ro.
Prima generație a „nativilor digitali”, Gen Z, a ajuns la catedră: ce așteptări au profesorii tineri, cu o cultură mult diferită de generațiile anterioare? – Analiză EdWeek # G4Media
Primii profesori din așa-numita Generație Z, a persoanelor născute în ultimii ani ai secolului trecut și primul deceniu al acestui secol, au ajuns la catedră și aduc cu ei schimbări specifice primilor nativi digitali, care s-au născut și crescut în condiții considerabil diferite față de generațiile anterioare, semnalează publicația americană EdWeek într-o amplă analiză a […] © G4Media.ro.
Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), potrivit Agerpres. Produse vizate pot fi identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. „Ca măsură de precauţie, Vel Pitar România recheamă […] © G4Media.ro.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu, transmite MEDIAFAX. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox Business, că Statele Unite iau în considerare ridicarea […] © G4Media.ro.
Cel puțin două persoane au fost ucise și zece rănite într-un atac aerian rusesc, efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra unui bloc de apartamente din Harkov, în estul Ucrainei, potrivit autorităților, relatează Le Figaro preluat de MEDIAFAX. „În urma atacului inamic, o parte dintr-o clădire rezidențială cu cinci etaje situată în districtul Kyiv […] © G4Media.ro.
SUA vor trimite un sistem anti-dronă în Orientul Mijlociu și aprobă o vânzare de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari # G4Media
Un sistem anti-drone american, a cărui funcționare s-a dovedit a fi eficientă împotriva dronelor rusești din Ucraina, va fi trimis în curând în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri oficiali americani pentru Associated Press, transmite MEDIAFAX. Deși SUA au folosit sistemele de rachete Patriot și THAAD pentru a […] © G4Media.ro.
A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major # G4Media
Avertismentul președintelui Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orbán, făcut zilele trecute, a intensificat tensiunile dintre Kiev și Budapesta, iar mulți analiști afirmă că declarațiile liderului ucrainean riscă să influențeze involuntar peisajul politic intern din Ungaria. Afirmațiile lui Zelenski ar putea întări narațiunea lui Orbán despre apărarea suveranității Ungariei în fața presiunilor externe, slăbind […] © G4Media.ro.
Ziua a opta de război în Orientul Mijlociu: Exploziile au zguduit Teheranul în cursul nopții / Iranul ripostează cu lansarea de rachete către Israel / Secretarul trezoriei SUA: „Cea mai mare campanie de bombardamente” încă nu a început # G4Media
Războiul din Orientul Mijlociu intră în a doua săptămână și ar putea dura încă o lună, după cum a sugerat Casa Albă. Președintele Donald Trump a afrmat că nu va exiista niciun acord cu Iranul, „cu excepția capitulării necondiționate”. În același timp, Rusia ar fi furnizat informații Teheranului care pot ajuta Iranul să țintească forțele […] © G4Media.ro.
BREAKING Agenția de rating Moody’s, avertismente pentru România: țara se confruntă cu provocări în controlul corupției și eficiența politicii fiscale / Oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile din 2028 amenință reducerea deficitului # G4Media
Agenția de evaluare Moody’s a finalizat vineri o evaluare privind economia României, aflată în prezent pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, și vine cu avertismente. Agenția susține că România se confruntă cu provocări în domenii precum controlul corupției și eficiența politicii fiscale. Totodată, Moody’s mai subliniază că oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile […] © G4Media.ro.
Azerbaidjanul declară că a dejucat un presupus complot al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) # G4Media
Mass-media azeră a relatat că serviciul de securitate al țării a urmărit mai mulți agenți ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pentru presupusa pregătire de „acte teroriste” și le-a dejucat comploturile scrie Iran International. Conform relatării, printre ținte s-au numărat conducta strategică de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan, ambasada Israelului în Azerbaidjan, un lider al comunității […] © G4Media.ro.
Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele iranian, care i-a mulțumit pentru solidaritate / Washington Post: Rusia transmite Iranului informaţii pentru a ţinti forţele SUA în Orientul Mijlociu # G4Media
Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, pe tema războiului în curs. În timpul convorbirii, președintele Rusiei și-a reiterat apelul la un armistițiu imediat și la revenirea la o „soluție politică și diplomatică”, potrivit unui comunicat al Kremlinului, transmite Sky News. În timpul convorbirii, Pezeshkian și-a exprimat recunoștința pentru solidaritatea […] © G4Media.ro.
Gabriel Biriș susține că o ordonanță de urgență ridică probleme pentru mașinile în leasing # G4Media
Economistul Gabriel Biriș critică dur prevederile din OUG 7, atrăgând atenția că actul normativ ar putea genera noi probleme administrative și blocaje pentru contribuabili. Acesta spune că situația reflectă modul în care sunt redactate unele legi în România, potrivit Mediafax. ”Din nou despre «noi muncim, noi nu gândim»… De fapt nu noi, ci «deștepții» noștri […] © G4Media.ro.
Armata Israelului a declarat vineri că o „componentă de tragere” lansată de marina sa a lovit neintenționat joi un camion de combustibil aparținând unei agenții a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Gaza, incident care a determinat agenția să solicite public o investigație completă, transmite Haaretz, care citează Reuters. Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect […] © G4Media.ro.
Prinși în foc încrucișat: Palestinienii divizați după atacul Israelului și SUA asupra Iranului # G4Media
De la diplomația prudentă a Ramallah până la sprijinul deschis al Hamas pentru Teheran, liderii și civilii palestinieni navighează printr-un război care expune vechi rivalități și noi anxietăți, scrie Jerusalem Post. Palestinienii sunt în conflict cu privire la operațiunile militare israeliano-americane din Iran și la atacurile de represalii ale Teheranului în întreaga regiune, inclusiv împotriva […] © G4Media.ro.
VIDEO Casa Albă publică un nou montaj care combină atacuri reale din Iran şi scene din filme / Începe cu o secvență din filmul „Ironman” şi replica „Wake up. Daddy is home” # G4Media
Casa Albă, care a decis să comunice într-un mod spectaculos despre războiul din Iran, a publicat vineri un nou montaj care combină imagini ale atacurilor aeriene reale cu scurte fragmente din filme de acţiune, relatează AFP preluată de Agerpres. Clipul de 42 de secunde, difuzat pe X cu legenda „Justiţie în stil american”, începe cu […] © G4Media.ro.
România alocă 150 de milioane euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii # G4Media
Ministerul Energiei va investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii, după ce Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin destinată consolidării sistemului energetic național. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că finanțarea nerambursabilă va susține dezvoltarea a 2.174 MWh […] © G4Media.ro.
Oana Țoiu: Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare din Muscat, care a menționat cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile au acces la tratament egal # G4Media
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a adus, vineri seara, explicații suplimentare despre cazul fiicei lui Victor Ponta, fără a o identifica specific. Ministra a explicat că a ajuns la București vineri zborul de la Muscat, primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă și care a avut toate locurile ocupate. Oana Țoiu […] © G4Media.ro.
Italia a câștigat procesul privind numele lanțului de restaurante spaniol „Mafia se așează la masă” / Oficiul de mărci din Spania: Numele este contrar ordinii publice și moralității / Explicația denumirii # G4Media
Un lanț de restaurante spaniol numit „Mafia se așează la masă” (La Mafia se sienta a la mesa) ar putea fi nevoit să-și schimbe în curând numele, după ce oficiul de brevete și mărci din țară a dat curs obiecțiilor guvernului italian și a decis că denumirea mărcii contravine „ordinii publice și moralității”, scrie The […] © G4Media.ro.
Zelenski recunoaște că nu-și vizitează copiii și soția prea des, pentru că „este și periculos” # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, într-un podcast al publicației The Independent, despre relația cu familia sa de când a început războiul și ce planuri are în privința unei noi candidaturi, scrie Mediafax. Volodimir Zelenski a povestit, în podcastul publicației The Independent, că în actualul context al războiului lansat de Rusia, acesta nu își vede […] © G4Media.ro.
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Adjud al Autostrăzii A7, la kilometrul 70, în apropierea localității Cochirleanca, județul Buzău, transmite MEDIAFAX. Potrivit autorităților, accidentul a implicat o autocisternă și patru autoturisme, iar patru persoane necesită îngrijiri medicale. La fața locului intervin […] © G4Media.ro.
VIDEO & FOTO Record mondial, recunoscut de Guiness. Un bărbat din Malaezia are 42 de dinți, cu 10 mai mulți decât media # G4Media
Un bărbat din Malaezia a fost recunoscut de Guinness World Records pentru gura sa plină cu 42 de dinți – cu 10 mai mulți decât media, scrie UPI. Prathab Muniandy, în vârstă de 33 de ani, a declarat organizației care ține evidența recordurilor că a observat pentru prima dată că ceva era neobișnuit cu dinții […] © G4Media.ro.
Cum vede Trump încheierea războiului cu Iranul / Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Președintele va decide când Iranul nu mai este o amenințare pentru Statele Unite și se va afla într-o situație de capitulare necondiționată # G4Media
Statele Unite sunt pe cale să preia controlul asupra spațiului aerian iranian, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că Washingtonul se așteaptă ca obiectivele realizabile ale SUA să fie îndeplinite în patru până la șase săptămâni, scrie Reuters. Vorbind reporterilor la Casa Albă, Leavitt a mai spus că Washingtonul […] © G4Media.ro.
Adăpostul de câini din Uzunu, închis pentru 30 de zile în dosarul eutanasierilor ilegale de câini. Proprietarul este așteptat să se întoarcă din Dubai # G4Media
Activitatea adăpostului ASPA IVETS din localitatea Uzunu, județul Giurgiu, a fost suspendată pentru 30 de zile, în urma perchezițiilor care au durat aproximativ 24 de ore. Decizia a fost luată după controalele și verificările efectuate în cadrul unei anchete ce vizează fapte grave legate de gestionarea câinilor fără stăpân, inclusiv eutanasierea ilegală a acestora. Perchezițiile au fost […] © G4Media.ro.
Un bărbat a fost adus vineri la Secția 18 de poliție din București și este cercetat sub acuzația că a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitală, au declarat pentru G4Media surse judiciare. O doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie a făcut joi sesizare la poliție. Ea a […] © G4Media.ro.
Președintele Massoud Pezeshkian se confruntă cu critici din ce în ce mai intense din partea unor personalități politice și analiști pentru că nu a profitat de ceea ce unii considerau o ocazie rară de a dezamorsa conflictul regional și de a repara relația deteriorată a statului cu iranienii. Situația s-a complicat și mai mult după […] © G4Media.ro.
Angajații băncii de stat ucrainene, reținuți în Ungaria au fost eliberați și au ajuns în Ucraina # G4Media
Ucraina a obținut eliberarea a șapte angajați ai băncii ucrainene arestați joi în Ungaria în timp ce transportau 80 de milioane de dolari (60 de milioane de lire sterline) în numerar și 9 kg de aur în vehicule de transport de numerar către Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a declarat vineri seara că angajații […] © G4Media.ro.
Pericolele de a adresa ChatGPT întrebări legate de sănătate / Un nou studiu recomandă prudență # G4Media
Peste 230 de milioane de persoane pe săptămână solicită ChatGPT sfaturi medicale – de la verificarea siguranței alimentelor, la gestionarea alergiilor sau găsirea de remedii pentru a scăpa de răceală, potrivit OpenAI. În ciuda performanțelor bune în cazurile clasice, ChatGPT Health nu a reușit să recomande îngrijiri de urgență în cazuri grave, potrivit unui nou […] © G4Media.ro.
Kuweit a început să reducă producția de petrol deoarece rămâne fără spații de stocare, în condițiile în care transportul prin Strâmtoarea Ormuz e strangulat de Iran, a scris vineri în exclusivitate Wall Street Journal. Kuweit discută reduceri și mai mari ale producției pentru zilele următoare. Unitățile majore de stocare din Arabia Saudită și Emiratele Arabe […] © G4Media.ro.
Autobuzele revin pe calea de rulare a tramvaielor în Capitală, anunță Primăria Municipiului București # G4Media
Circulația autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor va fi reluată începând de sâmbătă, anunță Primăria Municipiului București (PMB). Măsura vizează îmbunătățirea fluenței transportului public și reducerea timpilor de deplasare pentru călători, transmite București FM. Autobuzele vor circula pe banda unică, pe traseele dedicate tramvaielor, permițând o legătură mai rapidă între stațiile din rețeaua de […] © G4Media.ro.
Rusia susține că va redirecţiona spre alte pieţe o parte din gazele lichefiate vândute acum în Europa # G4Media
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre alte pieţe alternative, a anunţat vineri vicepremierul rus Alexandr Novak, potrivit Agerpres. „S-a decis ca o parte din volumele de GNL care sunt livrate în prezent în Europa să fie redirecţionate spre alte pieţe, care dezvoltă relaţii […] © G4Media.ro.
Stocurile marilor companii de îmbrăcăminte sunt blocate în Asia de Sud din cauza războiului care a perturbat traficul aerian # G4Media
Livrările de haine către grupul Inditex (proprietarul Zara) şi alţi mari retaileri de îmbrăcăminte sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India, au anunţat trei producători, în condiţiile în care conflictul din Orientul Mijlociu a forţat companii aeriene, cum ar fi Emirates şi Qatar Airways, să anuleze zborurile, transmite Agerpres. Asia de Sud este o […] © G4Media.ro.
Proces în SUA împotriva politicii Pentagonului de restricționare a accesului presei / Judecătorul federal: „Publicul are dreptul să știe multe lucruri” # G4Media
Un judecător federal a subliniat, vineri, importanța accesului presei la Pentagon în timpul războiului din Iran, privind cu scepticism politica restrictivă introdusă anul trecut de secretarul apărării Pete Hegseth, transmite CNN. „Nu este oare mai important ca niciodată ca publicul să aibă informații și o varietate de opinii cu privire la ceea ce face țara […] © G4Media.ro.
Americanii blocați în Emiratele Arabe Unite își exprimă nemulțumirea față de lipsa sprijinului din partea guvernului Statelor Unite / Ei se plâng de comunicarea „foarte dezamăgitoare” și de liniile de asistență defectuoase # G4Media
Americanii blocați în Emiratele Arabe Unite au criticat lipsa de sprijin din partea guvernului lor, după ce zborurile din țară au fost anulate din cauza războiului cu Iranul. Mai multe persoane blocate în Golf au declarat pentru Financial Times că liniile telefonice de asistență și site-urile web menite să ofere sprijin erau defectuoase, iar un […] © G4Media.ro.
Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile # G4Media
Lică Octavian Parfenie, fost șef al Vămii Constanța Sud, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma unei decizii a Tribunalului București ca urmare a cererii procurorilor DNA, transmite reporterul G4Media. El poate contesta măsura. Adjunctul său, Christian Gudu, a fost pus sub control judiciar. Cei doi au fost reținuți joi noapte de […] © G4Media.ro.
Jacob Tierney, creatorul serialului TV de mare succes „Heated Rivalry”, difuzat de HBO, a decis deja care va fi următorul său proiect. Netflix a dat undă verde pentru „Alexander”, un serial dramatic despre Alexandru cel Mare şi Aristotel, pe care Tierney îl va scrie, îl va regiza şi îl va realiza în calitate de producător […] © G4Media.ro.
CNN: Serviciile de informații americane au informații că Beijingul s-ar putea pregăti să sprijine Iranul # G4Media
Serviciile de informații americane au informații că Beijingul s-ar putea pregăti să sprijine Iranul cu asistență financiară, componente pentru instalațiile militare și componente pentru rachete, a relatat vineri CNN. China depinde într-o măsură semnificativă de petrolul iranian și a pus presiune pe Teheran să permită navelor petroliere să traverseze Strâmtoarea Ormuz. ”China e mult mai […] © G4Media.ro.
Un atac informatic care a vizat în 2024 Transport for London (TfL), operatorul reţelelor de transport din Londra, a dus la furtul datelor a zece milioane de pasageri, a dezvăluit vineri radioteleviziunea britanică BBC, preluată de AFP. TfL, care asigură cinci milioane de călătorii pe zi doar cu metroul londonez, a explicat agenţiei că în […] © G4Media.ro.
Piețele globale sub presiune: petrolul urcă la 90 de dolari pe baril, bursele continuă scăderea # G4Media
Prețurile petrolului au continuat să crească puternic vineri, 6 martie, fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere din 2020, pe fondul escaladării războiului cu Iranul, care alimentează temerile privind perturbarea aprovizionării globale cu energie, relatează NBC News. Prețul petrolului american (WTI) a crescut cu peste 9% în primele ore de tranzacționare, depășind pragul de […] © G4Media.ro.
