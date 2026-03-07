Rezumatul săptămânii: Război în Orientul Mijlociu și cum ne afectează direct, fostul ministru care ar putea ajunge la închisoare, miliardele pentru Lia Savonea și tensiunile dintre Ucraina și Ungaria
G4Media, 7 martie 2026 15:20
Intrăm în ziua 8 de conflict în Orientul Mijlociu și poate fi un moment bun pentru a ne așeza și a face o analiză asupra a ce s-a întâmplat, cât de mult am fost induși în eroare și în ce fel ne-au afectat personal aceste evenimente. Primele zile au fost marcate de o succesiune rapidă […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
15:50
Femeie prinsă cu 224 km/h, între Eforie Nord și Eforie Sud / Limita de viteză era de 70 km/h / A rămas fără permis 120 de zile # G4Media
O femeie în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă de polițiștii rutieri conducând cu o viteză extrem de mare pe DN39, pe sectorul de drum dintre Eforie Nord și Eforie Sud, anunță Mediafax. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc în cursul nopții trecute. Aparatul radar a […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:40
Protest împotriva agricultorilor care păcălesc natura / Sparanghelul italian a fost recoltat mai devreme, după ce a fost udat cu apă caldă / „Forțăm natura” # G4Media
„Nu sparanghelului timpuriu”. Aceasta este opinia a 25 de proprietari de restaurante din zona Bassano, la nord de Veneția, după ce produsul gastronomic emblematic al regiunii a fost inclus în meniul unor restaurante încă din februarie, cu mai mult de 20 de zile înainte de începutul tradițional al sezonului. Această poziție decisivă vine după ce […] © G4Media.ro.
15:30
Templu roman descoperit în Germania / Un cult rezervat exclusiv bărbaților / „Mitra” era la perși zeul legămintelor, loialității și dreptăți # G4Media
Arheologii germani au descoperit noi informații despre trecutul roman al Bavariei într-un templu antic îngropat, unde legionarii romani îl venerau pe zeul soarelui Mithras, anunță Mediafax. În timpul recentelor săpături arheologice din orașul vechi al Regensburgului, arheologii germani au descoperit un templu dedicat zeului Mithras, potrivit Euronews. Deoarece clădirea a fost construită inițial din lemn, […] © G4Media.ro.
15:30
WSJ: Teheranul luptă cu avioane care datează din timpul războiului din Vietnam / Aeronavele au intrat în serviciu cu un deceniu înainte să se nască JD Vance # G4Media
Pentru pilotul israelian al avionului F-35, nu a fost deloc o luptă echitabilă. În fața lui se afla un avion Yak-130 al forțelor aeriene iraniene, un avion de antrenament subsonic de fabricație rusă, dezvoltat la începutul anilor 1990 și care a zburat pentru prima dată acum aproape 30 de ani. Pilotul israelian, care zbura cu unul […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:20
Rezumatul săptămânii: Război în Orientul Mijlociu și cum ne afectează direct, fostul ministru care ar putea ajunge la închisoare, miliardele pentru Lia Savonea și tensiunile dintre Ucraina și Ungaria # G4Media
Intrăm în ziua 8 de conflict în Orientul Mijlociu și poate fi un moment bun pentru a ne așeza și a face o analiză asupra a ce s-a întâmplat, cât de mult am fost induși în eroare și în ce fel ne-au afectat personal aceste evenimente. Primele zile au fost marcate de o succesiune rapidă […] © G4Media.ro.
15:20
METEO: Vreme frumoasă de 8 Martie în București și în restul țării / Temperaturi între 7 și 17 grade # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi una plăcută de 8 Martie, cu temperaturi ce vor ajunge la 17 grade Celsius. În Capitală, în prima parte a zilei, există o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, însă temperaturile vor urca până la 12-14 grade Celsius, relatează Mediafax. ANM anunță că vremea […] © G4Media.ro.
15:10
Din momentul în care ne trezim până când ne punem la somn, luăm numeroase decizii, unele mari, dar mai ales mici. Deși luarea deciziilor este o parte fundamentală a vieții umane, cercetătorii au descoperit că nivelul de dificultate crește atunci când se adaugă un sentiment de responsabilitate față de alte persoane, potrivit MedicalXpress. Într-un studiu […] © G4Media.ro.
15:00
Cafenelele din cimitirele Berlinului/ Oamenii se adună după înmormântări pentru a mânca și a vorbi despre cei dispăruți # G4Media
În Berlin există o tradiție mai puțin obișnuită pentru multe orașe europene: cafenele deschise chiar în interiorul cimitirelor. Aceste spații funcționează ca locuri de întâlnire pentru comunitate, dar și ca locuri unde familiile se adună după înmormântări pentru a mânca, a povesti și a petrece timp împreună. Află cum funcționează aceste cafenele neobișnuite pe G4Food.ro. © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:30
Alte 1.905 de clădiri rezidenţiale fără căldură la Kiev, după atacul Rusiei de noaptea trecută # G4Media
Alte 1.905 de clădiri rezidenţiale au rămas fără căldură la Kiev, după atacul nocturn al Rusiei asupra capitalei ucrainene, a informat sâmbătă primarul oraşului, Vitali Kliciko, citat de EFE. „Ca urmare a atacului inamic din noaptea de vineri spre sâmbătă şi a daunelor provocate unei infrastructuri critice, 1.905 de clădiri de locuit din districtele Pecersk, […] © G4Media.ro.
14:30
Detaliile unei victorii controversate: Celta Vigo vs. Real Madrid, scor 1-2 / Alvaro Arbeloa și povestea îndoielilor # G4Media
Real Madrid a rămas aproape în lupta pentru titlu cu Barcelona după ce a obținut o victorie in extremis pe un teren greu la Vigo, împotriva Celtei lui Ionuț Radu, care a cedat în minutele de prelungire dintr-un gol controversat. După victoria 2-1, Alvaro Arbeloa a dat curs dezbaterilor în vestiar și în afara sa […] © G4Media.ro.
14:20
Ministrul Cătălin Predoiu: Infracționalitatea la nivel național a scăzut cu 11% în anul 2025 # G4Media
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de evaluare a activității MAI, transmite MEDIAFAX. Potrivit ministrului, instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:50
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe platforma sa de socializare că „astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare” și noi zone și grupuri sunt considerate ținte. Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social, spunând că Iranul este „bătut măr”. El spune că promisiunea anterioară făcută de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, […] © G4Media.ro.
13:50
SURSE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în București. Nu ar fi acordat prioritate # G4Media
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în București, din cauză că nu ar fi acordat prioritate, potrivit surselor G4Media. Nazare conducea autoturismul care a intrat în coliziune cu o mașină de ride sharing, în care se aflau doi pasageri cetățeni italieni. Aceștia ar fi fost răniți ușor, potrivit acelorași surse. © G4Media.ro.
13:10
Mircea Abrudean (PNL), despre o posibilă preluare a șefiei SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza # G4Media
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat sâmbătă, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre numirea în fruntea SRI. Abrudean a dat de înțeles că ar accepta funcția dacă șeful statului i-ar propune, transmite MEDIAFAX. „N-a fost nicio discuție în această chestiune. Sigur că speculații […] © G4Media.ro.
12:40
Persoane angajate să bată la ușă și ceasuri cu lumânări: modalitățile ciudate prin care oamenii se trezeau înainte de apariția ceasurilor cu alarmă # G4Media
De la lumânări care lăsau să cadă ace metalice în fiecare oră până la „knocker uppers” din Marea Britanie industrială, oamenii au inventat de-a lungul istoriei numeroase metode ingenioase pentru a se trezi la timp, relatează BBC. În timpul revoluției industriale din Marea Britanie, noile fabrici aveau nevoie de o disciplină strictă a timpului, inclusiv […] © G4Media.ro.
12:20
„Războiul nu este un film”: Ben Stiller critică videoclipul „propagandistic” al Casei Albe # G4Media
Actorul Ben Stiller a criticat un videoclip publicat de contul oficial al Casei Albe pe X, care conține fragmente din filme și seriale TV, cu titlul „JUSTICE THE AMERICAN WAY” (Justiția în stil american), transmite Sky News. Printre clipurile utilizate se numără Braveheart, Top Gun, Breaking Bad, Superman, Transformers și Tropic Thunder, regizat de Stiller, […] © G4Media.ro.
12:20
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au făcut controale în zona Centrului Vechi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar amenzile au însumat peste 700.000 de lei, transmite MEDIAFAX. Activitățile au fost desfășurate în baza unui plan de acțiune întocmit la nivelul Secției 27 Poliție, în sistem […] © G4Media.ro.
12:00
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Viktor Orbán caută voturi cu ajutorul imaginilor din satelit # G4Media
Miercuri, Péter Szijjártó a zburat din nou la Moscova. Acolo, ministrul de externe maghiar, cunoscut pentru relațiile sale excelente cu Kremlinul, a primit din partea președintelui Vladimir Putin doi prizonieri de război, pe care Szijjártó i-a putut lua joi dimineață cu el la Budapesta. Potrivit declarațiilor sale, cei doi ucraineni aparțin minorității maghiare din Transcarpatia […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:50
Dezvoltatorii japonezi au găsit cheia succesului: Apartamente special gândite pentru animalele de companie # G4Media
Un număr tot mai mare al dezvoltatorilor japonezi mizează pe o categorie anume de chiriași – proprietari de animale de companie. Pentru ei, aceasta este noua cheie a succesului, astfel că proiectează apartamente special gândite pentru micile necuvântătoare. Apartamente special gândite pentru animalele de companie Noile ansambluri rezidențiale sunt concepute după conceptul „pet-first”, adică locuințe […] © G4Media.ro.
11:40
Lewis Hamilton ridică semne de întrebare asupra performanțelor rivalilor: „Au putere suplimentară de undeva” # G4Media
Lewis Hamilton a ridicat semne de întrebare față de avantajul puternic al Mercedes față de restul plutonului după calificările pentru Marele Premiu al Australiei. Mercedes a ocupat primele două poziții pe grilă, cu George Russell în pole position și Kimi Antonelli cu puțin în spatele lui, în timp ce Isack Hadjar de la Red Bull […] © G4Media.ro.
11:20
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă, amendaţi de poliţişti # G4Media
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendaţi de poliţiştii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficienţe tehnice la autovehicule sau depăşirea vitezei legale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel naţional, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor […] © G4Media.ro.
11:20
O mică provocare pentru olimpicul Nicușor Dan / Matematic, despre numirea procurorilor șefi # G4Media
Președintele Nicușor Dan a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în 1987 și 1988, deci în timpul regimului comunist, ambele cu punctaj maxim. A fost unul dintre cei 26 de oameni din istoria competiției cu această performanță. Asta înseamnă multă precizie, rigoare, memorie și o capacitate excepțională de sinteză și analiză. […] © G4Media.ro.
11:00
Cauți ceva de văzut pentru diseară? Iată o listă furnizată de The Washington Post cu cele mai recente filme și seriale apărute pe platformele de streaming. How to Get to Heaven From Belfast Din partea creatoarei „Derry Girls”, Lisa McGee, vine această comedie neagră despre trei prietene care investighează moartea suspectă a unei foste colege […] © G4Media.ro.
10:50
VIDEO | Povești vânătorești cu și despre trufe negre/ Cum se desfășoară o vânătoare de trufe în Pirinei # G4Media
Franța și Italia sunt cunoscute în lumea iubitorilor de rafinament gastronomic ca mari producătoare de trufe de calitate. Și la granița de sud a Franței, în Spania, există locuri ascunse unde plantatorii și culegătorii de trufe trudesc împreună cu câinii dresați la recoltarea prețioaselor produse. Din noiembrie până în martie, sezonul trufelor negre atrage inclusiv […] © G4Media.ro.
10:30
STUDIU Degradarea climatică în ritm accelerat: Umanitatea încălzește planeta mai rapid ca niciodată # G4Media
Degradarea climatică se produce într-un ritm tot mai accelerat și rata încălzirii aproape că s-a dublat, după ce au fost eliminate efectele factorilor naturali care au contribuit la temperaturile extrem de ridicate recente, potrivit ultimelor cercetări, relatează The Guardian. Studiul publicat în Advancing Earth and Space Sciences arată că încălzirea globală s-a accelerat de la […] © G4Media.ro.
10:20
Rușii trimiși de regimul Putin pentru a influența alegerile parlamentare se află la Budapesta de câteva săptămâni (presă) # G4Media
Rușii implicați în alegerile parlamentare maghiare din 12 aprilie îi ajută deja pe Viktor Orbán și Fidesz să câștige, a dezvăluit jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi într-o postare pe Facebook, în care a împărtășit cele mai recente informații publicate pe VSquare despre echipa trimisă de Kremlin. Potrivit acestuia, nu numai că echipa formată din trei […] © G4Media.ro.
10:10
Rezultate sondaj G4Media: Două treimi dintre cei aproape 3.500 de cititori care au răspuns susțin interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localități / Mai puțin de 6% susțin interzicerea doar în zona școlilor și a altor instituții publice # G4Media
66% dintre cei 3.480 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media susțin interzicerea completă a sălilor de jocuri de noroc în localități, în timp ce 17% susțin să fie mutate la periferie, 11% să fie limitat numărul acestora în orașe, iar mai puțin de 6% susțin interzicerea doar din zona școlilor […] © G4Media.ro.
10:10
Președintele Iranului afirmă că cererea lui Trump de capitulare necondiționată „este un vis” # G4Media
Președintele Iranului a afirmat că cererea Statelor Unite de capitulare necondiționată este un „vis pe care ar trebui să-l ducă cu ei în mormânt”. Masoud Pezeshkian a făcut această declarație într-un discurs preînregistrat difuzat de televiziunea de stat, transmite Sky News. Într-o postare de vineri pe Truth Social, Donald Trump a spus: „Nu va exista […] © G4Media.ro.
10:10
George Russell, pole position în Australia la prima cursă a sezonului / Verstappen, abandon după un accident în Q1 # G4Media
George Russell a obținut pole position-ul la Marele Premiu al Australiei, primul al sezonului, sâmbătă dimineața, în timp ce Max Verstappen a intrat în centrul atenției după ce a abandonat ca urmare a unui accident în Q1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
10:00
Oficial al Guvernului maghiar, confruntat în România de un student: de ce tinerii din Transilvania sunt plătiți să facă campanie pentru partidul premierului maghiar Viktor Orban? # G4Media
Balázs Hankó, ministrul culturii și inovării din guvernul maghiar, a efectuat o vizită de două zile în județele cu etnici maghiari din România, în contextul în care în Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare cruciale în 12 aprilie. Turneul atent organizat a fost întrerupt de un moment neașteptat: un student care bătuse anterior la ușa […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:30
SUA dețin informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat pentru CNN trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum, transmite MEDIAFAX. China se bazează foarte mult pe petrolul iranian și se pare că […] © G4Media.ro.
09:10
„Nu PLĂTIM”: Cum au preluat „suveraniștii” români în social media dezinformările împotriva Ucrainei și a UE din campania lui Viktor Orbán # G4Media
De câteva săptămâni, în spațiul online românesc au redevenit virale mai multe poze și imagini cu bannere electorale anti-ucrainene și anti-UE care împânzesc bulevardele Budapestei de câteva săptămâni. Internauții români, în mod deosebit influencerii “suveraniști”, au preluat la sfârșitul lui februarie și au popularizat din nou narațiunea guvernului ungar condus de Viktor Orbán, care cheltuiește […] © G4Media.ro.
09:10
Regulament pentru trotinele electrice în Sibiu: acces interzis în zonele pietonale și parcuri, în afara pistelor dedicate # G4Media
Primăria Sibiu a pus vineri în dezbatere publică regulamentul de circulație al trotinetelor electrice, proiect care urmează a fi depus aprobării Consiliului Local. Principala reglementare este interzicerea lor în zonele pietonale și parcuri, acolo unde nu există piste dedicate. Astfel, dacă regulamentul va fi adoptat de administrația locală, atunci va fi interzisă circulația trotinetelor electrice […] © G4Media.ro.
09:00
Prima generație a „nativilor digitali”, Gen Z, a ajuns la catedră: ce așteptări au profesorii tineri, cu o cultură mult diferită de generațiile anterioare? – Analiză EdWeek # G4Media
Primii profesori din așa-numita Generație Z, a persoanelor născute în ultimii ani ai secolului trecut și primul deceniu al acestui secol, au ajuns la catedră și aduc cu ei schimbări specifice primilor nativi digitali, care s-au născut și crescut în condiții considerabil diferite față de generațiile anterioare, semnalează publicația americană EdWeek într-o amplă analiză a […] © G4Media.ro.
08:40
Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), potrivit Agerpres. Produse vizate pot fi identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. „Ca măsură de precauţie, Vel Pitar România recheamă […] © G4Media.ro.
08:40
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu, transmite MEDIAFAX. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox Business, că Statele Unite iau în considerare ridicarea […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
07:50
Cel puțin două persoane au fost ucise și zece rănite într-un atac aerian rusesc, efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra unui bloc de apartamente din Harkov, în estul Ucrainei, potrivit autorităților, relatează Le Figaro preluat de MEDIAFAX. „În urma atacului inamic, o parte dintr-o clădire rezidențială cu cinci etaje situată în districtul Kyiv […] © G4Media.ro.
07:50
SUA vor trimite un sistem anti-dronă în Orientul Mijlociu și aprobă o vânzare de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari # G4Media
Un sistem anti-drone american, a cărui funcționare s-a dovedit a fi eficientă împotriva dronelor rusești din Ucraina, va fi trimis în curând în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri oficiali americani pentru Associated Press, transmite MEDIAFAX. Deși SUA au folosit sistemele de rachete Patriot și THAAD pentru a […] © G4Media.ro.
07:40
A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major # G4Media
Avertismentul președintelui Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orbán, făcut zilele trecute, a intensificat tensiunile dintre Kiev și Budapesta, iar mulți analiști afirmă că declarațiile liderului ucrainean riscă să influențeze involuntar peisajul politic intern din Ungaria. Afirmațiile lui Zelenski ar putea întări narațiunea lui Orbán despre apărarea suveranității Ungariei în fața presiunilor externe, slăbind […] © G4Media.ro.
07:00
Ziua a opta de război în Orientul Mijlociu: Exploziile au zguduit Teheranul în cursul nopții / Iranul ripostează cu lansarea de rachete către Israel / Secretarul trezoriei SUA: „Cea mai mare campanie de bombardamente” încă nu a început # G4Media
Războiul din Orientul Mijlociu intră în a doua săptămână și ar putea dura încă o lună, după cum a sugerat Casa Albă. Președintele Donald Trump a afrmat că nu va exiista niciun acord cu Iranul, „cu excepția capitulării necondiționate”. În același timp, Rusia ar fi furnizat informații Teheranului care pot ajuta Iranul să țintească forțele […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
00:40
BREAKING Agenția de rating Moody’s, avertismente pentru România: țara se confruntă cu provocări în controlul corupției și eficiența politicii fiscale / Oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile din 2028 amenință reducerea deficitului # G4Media
Agenția de evaluare Moody’s a finalizat vineri o evaluare privind economia României, aflată în prezent pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, și vine cu avertismente. Agenția susține că România se confruntă cu provocări în domenii precum controlul corupției și eficiența politicii fiscale. Totodată, Moody’s mai subliniază că oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile […] © G4Media.ro.
00:30
Azerbaidjanul declară că a dejucat un presupus complot al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) # G4Media
Mass-media azeră a relatat că serviciul de securitate al țării a urmărit mai mulți agenți ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pentru presupusa pregătire de „acte teroriste” și le-a dejucat comploturile scrie Iran International. Conform relatării, printre ținte s-au numărat conducta strategică de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan, ambasada Israelului în Azerbaidjan, un lider al comunității […] © G4Media.ro.
6 martie 2026
23:20
Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele iranian, care i-a mulțumit pentru solidaritate / Washington Post: Rusia transmite Iranului informaţii pentru a ţinti forţele SUA în Orientul Mijlociu # G4Media
Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, pe tema războiului în curs. În timpul convorbirii, președintele Rusiei și-a reiterat apelul la un armistițiu imediat și la revenirea la o „soluție politică și diplomatică”, potrivit unui comunicat al Kremlinului, transmite Sky News. În timpul convorbirii, Pezeshkian și-a exprimat recunoștința pentru solidaritatea […] © G4Media.ro.
23:00
Gabriel Biriș susține că o ordonanță de urgență ridică probleme pentru mașinile în leasing # G4Media
Economistul Gabriel Biriș critică dur prevederile din OUG 7, atrăgând atenția că actul normativ ar putea genera noi probleme administrative și blocaje pentru contribuabili. Acesta spune că situația reflectă modul în care sunt redactate unele legi în România, potrivit Mediafax. ”Din nou despre «noi muncim, noi nu gândim»… De fapt nu noi, ci «deștepții» noștri […] © G4Media.ro.
22:40
Armata Israelului a declarat vineri că o „componentă de tragere” lansată de marina sa a lovit neintenționat joi un camion de combustibil aparținând unei agenții a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Gaza, incident care a determinat agenția să solicite public o investigație completă, transmite Haaretz, care citează Reuters. Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect […] © G4Media.ro.
22:40
Prinși în foc încrucișat: Palestinienii divizați după atacul Israelului și SUA asupra Iranului # G4Media
De la diplomația prudentă a Ramallah până la sprijinul deschis al Hamas pentru Teheran, liderii și civilii palestinieni navighează printr-un război care expune vechi rivalități și noi anxietăți, scrie Jerusalem Post. Palestinienii sunt în conflict cu privire la operațiunile militare israeliano-americane din Iran și la atacurile de represalii ale Teheranului în întreaga regiune, inclusiv împotriva […] © G4Media.ro.
22:30
VIDEO Casa Albă publică un nou montaj care combină atacuri reale din Iran şi scene din filme / Începe cu o secvență din filmul „Ironman” şi replica „Wake up. Daddy is home” # G4Media
Casa Albă, care a decis să comunice într-un mod spectaculos despre războiul din Iran, a publicat vineri un nou montaj care combină imagini ale atacurilor aeriene reale cu scurte fragmente din filme de acţiune, relatează AFP preluată de Agerpres. Clipul de 42 de secunde, difuzat pe X cu legenda „Justiţie în stil american”, începe cu […] © G4Media.ro.
22:10
România alocă 150 de milioane euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii # G4Media
Ministerul Energiei va investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii, după ce Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin destinată consolidării sistemului energetic național. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că finanțarea nerambursabilă va susține dezvoltarea a 2.174 MWh […] © G4Media.ro.
22:00
Oana Țoiu: Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare din Muscat, care a menționat cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile au acces la tratament egal # G4Media
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a adus, vineri seara, explicații suplimentare despre cazul fiicei lui Victor Ponta, fără a o identifica specific. Ministra a explicat că a ajuns la București vineri zborul de la Muscat, primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă și care a avut toate locurile ocupate. Oana Țoiu […] © G4Media.ro.
22:00
Italia a câștigat procesul privind numele lanțului de restaurante spaniol „Mafia se așează la masă” / Oficiul de mărci din Spania: Numele este contrar ordinii publice și moralității / Explicația denumirii # G4Media
Un lanț de restaurante spaniol numit „Mafia se așează la masă” (La Mafia se sienta a la mesa) ar putea fi nevoit să-și schimbe în curând numele, după ce oficiul de brevete și mărci din țară a dat curs obiecțiilor guvernului italian și a decis că denumirea mărcii contravine „ordinii publice și moralității”, scrie The […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.