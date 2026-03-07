O mică provocare pentru olimpicul Nicușor Dan / Matematic, despre numirea procurorilor șefi

20:20

Americanii blocați în Emiratele Arabe Unite au criticat lipsa de sprijin din partea guvernului lor, după ce zborurile din țară au fost anulate din cauza războiului cu Iranul. Mai multe persoane blocate în Golf au declarat pentru Financial Times că liniile telefonice de asistență și site-urile web menite să ofere sprijin erau defectuoase, iar un […] © G4Media.ro.