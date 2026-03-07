Mucegai, alimente expirate și spații insalubre descoperite în controale ANPC. Zeci de firme, închise temporar
StirileProtv.ro, 7 martie 2026 12:30
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 1.167 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 5,81 milioane de lei, în urma unor controale desfăşurate la peste 1.700 de operatori economici din ţară.
Mucegai, alimente expirate și spații insalubre descoperite în controale ANPC. Zeci de firme, închise temporar
