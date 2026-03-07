Atac cu dronă asupra aeroportului din Dubai. Un zbor de repatriere pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, anulat
StirileProtv.ro, 7 martie 2026 13:50
Situația rămâne tensionată în Orientul Mijlociu, iar conflictul afectează din ce în ce mai mult traficul aerian.
Acum 5 minute
14:20
Două femei din Sibiu au căzut dintr-un autobuz. Ele au fost transporate la spital. Cum s-a produs incidentul # StirileProtv.ro
Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație.
Acum 30 minute
14:00
Câte firme și-au suspendat activitatea în prima lună din an. Cele mai multe au fost din București # StirileProtv.ro
Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creștere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
14:00
SUA ar putea relaxa temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor # StirileProtv.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că în considerare ridicarea sancțiunilor asupra unei cantități mai mari de petrol rusesc, la o zi după ce a autorizat temporar ca India să cumpere petrol de la Moscova.
14:00
Consulul României în Dubai, filmat când le spune elevilor blocați de conflict că trebuie „să se bucure” că sunt lângă război # StirileProtv.ro
O înregistrare a stârnit un val de reacții. Consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a fost filmat când le spunea elevilor români blocați în Emiratele Arabe Unite că ar trebui să se bucure că se află aproape de zona de război.
Acum o oră
13:50
Trump ia în calcul trimiterea de trupe americane împotriva Teheranului. Planurile Casei Albe după sfârșitul războiului # StirileProtv.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a doua săptămână și ar putea dura încă o lună, după cum a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.
13:50
13:30
Premieră mondială. Japonia autorizează terapii cu celule stem pentru boala Parkinson şi insuficienţa cardiacă severă # StirileProtv.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală, marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative.
Acum 2 ore
13:20
Planta numită „măr de pământ” care îți întărește imunitatea. Ce gust are și cum se folosește în alimentație # StirileProtv.ro
Planta numită „măr de pământ” este apreciată pentru proprietățile sale care sprijină sistemul imunitar. Beneficiile sale și modul simplu de includere în dietă o fac o alegere interesantă pentru cei care caută alternative naturale pentru sănătate.
13:20
Cum îți pregătești mașina pentru primăvară și vară. Verificări esențiale și sfaturi practice # StirileProtv.ro
Iernile din România îți pot afecta serios mașina. Zăpada, lapovița și sarea își pun amprenta pe tot, de la anvelope până la ștergătoarele de parbriz.
13:20
De la dușurile zilnice până la uscarea rufelor în interior, numeroși factori contribuie la creșterea nivelului de umiditate din locuință, mai ales în băi și bucătării.
13:20
Reforma administrației începe cu MAI. Numărul de posturi eliminate din prefecturi după redimensionarea schemelor # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din ţară, în acord cu OUG nr.7/2026.
13:00
Economia nu poate crește sănătos pe datorie. România trebuie să reducă deficitele în 2026 - viceguvernatorul BNR # StirileProtv.ro
Anul 2026 este unul al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică şi politică globală, iar pentru România acest an trebuie să însemne redresare economică, consideră Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR.
12:40
Panoul solar care „înflorește” în fiecare dimineață și urmărește soarele până la apus # StirileProtv.ro
Unul dintre dezavantajele panourilor solare convenționale este că sunt statice: rămân fixate în poziția în care au fost instalate și pot transforma în energie doar lumina solară care ajunge la ele din acel unghi.
12:40
Carburantul, instrument de strâns bani la buget. Taxele au ajuns la aproape 70% din prețul la pompă - analist # StirileProtv.ro
Prețul carburanților nu mai este determinat doar de evoluția petrolului pe piețele internaționale. În România, o parte tot mai mare din prețul benzinei și motorinei este formată din taxe.
12:30
Mucegai, alimente expirate și spații insalubre descoperite în controale ANPC. Zeci de firme, închise temporar # StirileProtv.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 1.167 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 5,81 milioane de lei, în urma unor controale desfăşurate la peste 1.700 de operatori economici din ţară.
Acum 4 ore
11:40
O femeie din Italia a mers de două ori la urgențe, dar a fost trimisă acasă de medici. A murit după 10 zile # StirileProtv.ro
O femeie de 43 de ani, originară din Filipine și rezidentă de ani buni în Italia a murit la spital la zece zile după ce a suferit o ischemie cerebrală provocată de un anevrism nediagnosticat.
11:30
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse # StirileProtv.ro
Un bărbat acuzat că a şantajat în repetate rânduri un om de afaceri din Bucureşti, căruia i-a cerut ”taxă de protecţie” lunară de 25.000 de lei şi i-ar fi denigrat afacerea, a fost prins pe Aeroportul Otopeni, la revenirea în ţară din Belgia.
11:10
Invenții surprinzătoare la CES. De la frigiderul care citește rețete până la prosopul smart # StirileProtv.ro
Pentru mine, inovația are două forme valoroase: fie apariția unui produs complet nou, revoluționar, fie introducerea unei categorii de produse deja existente la un preț mult mai accesibil.
11:10
iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 martie 2026
10:50
Sclavie în Italia. Cum au profitat trei români de mai mulți muncitori moldoveni. Erau obligați să doarmă într-un depozit # StirileProtv.ro
Într-un depozit din Italia, zeci de muncitori moldoveni, printre care și minori, au fost obligați să muncească în condiții de exploatare extremă și să doarmă acolo.
10:50
Project Zomboid, unul dintre cele mai complexe jocuri de supraviețuire, unde fiecare decizie contează # StirileProtv.ro
Project Zomboid este unul dintre cele mai complexe jocuri de supraviețuire. La prima vedere, grafica ne trimite prin anii '90, dar nu te lăsa păcălit de aspectul retro.
10:50
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent - Zelenski # StirileProtv.ro
În doar trei zile de lupte în Orientul Mijlociu au fost folosite peste 800 de rachete Patriot, mai mult decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii ruse la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un briefing de presă.
10:40
Reacția Ministerului de Finanțe după evaluarea Moody's: Deficitul ar putea coborî la 6,3% din PIB până în 2026 # StirileProtv.ro
Ministerul Finanțelor transmite că analiza Moody's confirmă faptul că România are o economie stabilă în contextul măsurilor de reducere a deficitului bugetar şi de susţinere a investiţiilor.
Acum 6 ore
10:10
Horoscop săptămâna 9 - 15 martie 2026. Jupiter revine la mișcarea directă și aduce schimbări importante pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 9 – 15 martie 2026 aduce o dinamică astrală importantă pentru toate semnele zodiacale, marcată de revenirea lui Jupiter la mișcarea directă pe 11 martie.
10:00
Un spectacol impresionant de lasere, muzică și dans l-a convins pe Andi Moisescu să apese butonul auriu # StirileProtv.ro
Aseară, scena Românii au talent a pus sub lumina reflectoarelor momente spectaculoase, povești impresionante și emoții autentice.
09:50
Drone iraniene au fost lansate spre ținte din Israel și baze militare ale SUA. „Un val masiv de atacuri” # StirileProtv.ro
Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat.
09:40
Promisiunea lui Nicușor Dan pentru protestatarii nemulțumiți de nominalizările pentru șefia marilor parchete # StirileProtv.ro
A fost protest vineri seară, în fața Palatului Cotroceni, față de propunerile pentru șefia Parchetului General, DNA și a DIICOT, înaintate de ministrul Justiției.
09:20
Zeci de defibrilatoare vor fi instalate în localități din Iași, Vaslui și Botoșani. Cine știe când ajunge salvarea” # StirileProtv.ro
Zeci de localități din județele Iași, Vaslui și Botoșani, în special comune unde ambulanțele ajung mai greu, vor fi dotate cu defibrilatoare.
09:20
Anunțul făcut de armata israeliană: „Peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului” # StirileProtv.ro
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului.
09:10
Vel Pitar retrage mai multe loturi de pâine după descoperirea unor fragmente de plastic # StirileProtv.ro
Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
08:50
„Descinderi” cu flori la un liceu din Alba Iulia. Cum au reacționat profesoarele la gestul făcut de oamenii legii # StirileProtv.ro
Au fost descinderi la un liceu din Alba Iulia, iar vizate au fost doamnele profesoare. Înarmați cu flori, oamenii legii au venit special pentru a le face o bucurie în prag de 8 martie.
08:40
Simulările pentru Bac și Evaluarea Națională, în pericol. Profesorii anunță luni dacă boicotează testele # StirileProtv.ro
Cu o săptămână înainte de startul simulărilor naționale, participarea profesorilor, membri de sindicat, rămâne incertă.
08:40
Cum a pierdut o femeie de afaceri din Alba 300.000 de euro din cauza unei escrocherii # StirileProtv.ro
O femeie de afaceri din Alba a căzut în plasa unor escroci și a rămas fără 300.000 de euro. Indivizii pretindeau că sunt reprezentanți ai ANAF. I-au comunicat femeii că statul urmează să-i înapoieze o sumă mare, parte din impozitul pe anul trecut.
08:30
Misiune grea pentru pompierii din Iași. Au mers pe jos doi kilometri pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la o stână # StirileProtv.ro
Pompierii din Iași au mers vineri noaptea pe jos aproape doi kilometri pentru a ajunge la o stână cuprinsă de flăcări.
08:30
Melodiile anilor ’90 și 2000 au animat prima seară a festivalului Nostalgia. „Copilărie pură” # StirileProtv.ro
Melodii celebre din anii '90 și 2000 au răsunat vineri noapte în Capitală. A fost prima seară a festivalului Nostalgia.
Acum 8 ore
08:20
Vremea azi, 7 martie. Va fi soare în cea mai mare parte a țării. Temperaturile ajung la 17 grade # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce soare și atmosferă plăcută în cea mai mare parte a țării. În regiunile sudice avem ceva înnorări sau ceață la începutul zilei, iar în ținuturile estice temperaturile coboară spre normal.
08:10
Descoperire impresionantă la granița cu Ucraina. Ce au găsit polițiștii de frontieră într-un TIR # StirileProtv.ro
Captură impresionantă la granița cu Ucraina. Polițiștii de frontieră din Siret au găsit peste 16.000 de pachete de țigări de contrabandă ascunse într-un TIR.
08:00
Moody’s menține ratingul României la Baa3 cu perspectivă negativă: Reducerea deficitului depinde de voința politică # StirileProtv.ro
Moody's a menținut ratingul României pe termen lung la Baa3, cu perspectivă „negativă”. Agenția arată că perspectiva reflectă riscurile semnificative legate de implementarea programului de consolidare fiscală al Guvernului.
07:50
Teheranul amenință UE. Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului vor fi „ținte legitime” # StirileProtv.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului vor deveni „ţinte legitime” pentru Iran, a declarat viceministrul de externe Majid Takht-Ravanchi într-un interviu, potrivit News.ro.
07:50
Incendiu la o gheretă de pază din Drobeta-Turnu Severin. Un bărbat de 33 de ani a fost găsit carbonizat # StirileProtv.ro
Un bărbat de 33 de ani care locuia într-o gheretă pentru paznici în Drobeta-Turnu Severin a murit într-un incendiu care a cuprins construcția.
07:40
Val de accidente pe un drum național din județul Brăila. Trei persoane au decedat. Cum s-au produs tragediile # StirileProtv.ro
Trei oameni au pierit vineri în accidente rutiere grave pe un drum național din județul Brăila. Un șofer în vârstă de 29 de ani din Constanța, a murit după o coliziune frontală cu un alt autoturism. Celălalt conducător auto de 24 de ani a fost rănit.
07:30
SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de 151,8 milioane de dolari, în contextul în care cele două ţări sunt angajate într-un război din ce în ce mai intens în Orientul Mijlociu.
07:30
Tornade devastatoare în Michigan. Cel puțin patru persoane au murit și peste zece au fost rănite. VIDEO # StirileProtv.ro
Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane.
07:20
Un pakistanez a fost găsit vinovat de SUA pentru instigare la asasinarea unor politicieni, printre care Trump şi Biden # StirileProtv.ro
Un juriu din New York l-a găsit vinovat pe un pakistanez în vârstă de 48 de ani de complotul de asasinare a unor personalităţi politice americane, printre care Donald Trump, cu sprijinul guvernului iranian, a anunţat procuratura.
07:10
Război în Iran, ziua a opta. Două explozii au fost auzite în Dubai şi una în Manama # StirileProtv.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a opta zi și continuă să se intensifice. Explozii s-au auzit, sâmbătă dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama.
07:00
Horoscop 7 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu veștile pe care le-așteptam. O să ne lămurim în privința mai multor lucruri și o să avem acea disponibilitate să le fim de ajutor celor care au nevoie de noi.
Acum 24 ore
22:30
Casa Albă a anunțat cât ar putea dura campania militară a SUA împotriva Iranului: „Calendarul nostru este al nostru” # StirileProtv.ro
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian.
22:10
Bărbat ridicat de poliție după ce ar fi amenințat cu moartea un medic de la Institutul „Marius Nasta” # StirileProtv.ro
Un bărbat este audiat, vineri seară, de poliţiştii de la Secţia 18 din Bucureşti, fiind suspectat că a ameninţat-o cu moartea pe o femeie, medic la Institutul ”Marius Nasta”, după ce sora lui a murit în unitatea medicală.
21:40
Giganții industriei de fashion, loviți din plin de războiul din Iran. Noile colecții, rămân blocate în Asia # StirileProtv.ro
Livrările de haine către marii retaileri de îmbrăcăminte sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India, au anunţat trei producători, în condiţiile în care conflictul din Orientul Mijlociu a forţat companii aeriene să anuleze zborurile.
21:40
Colegiul Medicilor va oferi asistenţă juridică medicilor care sunt agresaţi în timpul serviciului # StirileProtv.ro
Colegiul Medicilor din România anunţă că va oferi, prin avocaţii care reprezintă instituţia, asistenţă juridiciă medicilor care sunt agresaţi în timpul exercitării profesiei.
