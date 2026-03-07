Două femei au ajuns la spital după ce au căzut dintr-un autobuz. Şoferul nu s-a asigurat că uşile sunt închise

19:30

Ne plângem de lipsa medicilor, dar îi dăm afară pe cei care îngrijesc cei mai mulţi pacienţi. Se întâmplă la unul dintre cele mai mari spitale din ţară. Acolo unde un om era să moară pentru că nu era niciun specialist de gardă. O situaţie care face mii de victime în România. Bolnavii rămân cu sechele pe viaţă ori, mai grav, nu mai rămân în viaţă. Aflăm azi, şocant, că există spitale în care lipsa medicilor din camera de gardă este cauzată de un management rău-intenţionat. Care pune interesul propriu mai presus de viaţa oamenilor.