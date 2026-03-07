Primăvara pe pârtii: zăpadă, soare și condiții perfecte pentru schi
ObservatorNews, 7 martie 2026 16:00
La munte, primăvara a adus din nou viață pe pârtii. Chiar dacă temperaturile au crescut, încă se schiază bine.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
16:10
Alexandru Nazare, accident în Capitală. Două persoane la spital, după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate # ObservatorNews
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.
Acum 30 minute
16:00
La munte, primăvara a adus din nou viață pe pârtii. Chiar dacă temperaturile au crescut, încă se schiază bine.
Acum o oră
15:40
MAE: 14.000 de români în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zbor pregătit pentru cei blocaţi în Qatar # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat sâmbătă, în cadrul unui briefing de presă organizat de MAE privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, că aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în regiune se află în atenția serviciilor consulare și a Celulei de Criză. Autoritățile pregătesc, totodată, un zbor cu 189 de locuri pe ruta Riad - București, destinat românilor aflați în Doha, Qatar, care au solicitat repatrierea.
15:40
Saloanele de înfrumusețare, pline înainte de 8 Martie. Care sunt tendinţele primăverii # ObservatorNews
În saloanele de înfrumuseţare nu ai loc să arunci un ac în această perioadă. Doamnele şi domnişoarele cheltuiesc oricât doar ca să arate bine pentru ziua de 8 martie.Iar stiliştii lucrează la foc continuu pentru a ne face, pe noi, femeile să ne simţim şi mai frumoase.
Acum 2 ore
15:20
Două femei au ajuns la spital după ce au căzut dintr-un autobuz. Şoferul nu s-a asigurat că uşile sunt închise # ObservatorNews
Două femei de 72 de ani au fost rănite, sâmbătă, după ce au căzut dintr-un autobuz care circula în municipiul Sibiu. Incidentul s-a produs la plecarea din staţie a vehiculului. Poliţia a precizat că o uşă nu a fost asigurată corespunzător.
15:10
MAE: Circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt în atenţia autorităţilor # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat sâmbătă, în cadrul unui briefing de presă organizat de MAE privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, că aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în regiune se află în atenția serviciilor consulare și a Celulei de Criză.
15:00
Ambulanţă cu 6 persoane implicată într-un accident în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # ObservatorNews
O ambulanță SMURD în care se aflau 6 persoane a fost implicată într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.
Acum 4 ore
14:20
Peste 2.000 de elevi au participat la simularea admiterii la Politehnica București. La ce cariere visează # ObservatorNews
Zi de foc pentru viitorii ingineri. Peste 2.000 de elevi vor să vadă dacă sunt suficient de pregătiţi să trecă examentul de la Univeristatea Politehnică din Bucureşti.
13:50
Prosoape, telecomenzi și capace de toalete. Cele mai neobişnuite lucruri pe care turiştii le fură din hotel # ObservatorNews
Celebrul magnet cumpărat de pe aeroport drept suvenir a devenit învechit. Acum, curăţenia lăsată de turişti face pagube de zeci de mii de euro hotelierilor. Şi, cum probabil vă imaginaţi, nu e vorba de curăţenia propriu-zisă. Sunt lucruri mai mici sau mai mari din camere pe care turiştii le iau drept suveniruri.
13:40
Ce se schimbă în corpul unei femei după 40 de ani. Răspunsuri la conferința "Harta Longevității Feminine" # ObservatorNews
În jurul zilei de 8 martie, multe femei primesc flori, creme, parfumuri sau o ieșire frumoasă în oraș. Sunt gesturi care plac și rămân o amintire frumoasă, dar cam atât. Numai că, de foarte multe ori, exact femeile care au grijă de toți cei din casă își lasă propria sănătate pe ultimul loc. Amână analize, pun oboseala pe seama ritmului de fiecare zi, trec peste palpitații, peste nopți mai proaste, peste schimbări de dispoziție sau peste stările pe care le pun simplu pe seama vârstei.
13:40
Amenda primită de un şofer băut care a fugit de poliţişti şi a provocat un accident, în Iaşi # ObservatorNews
O urmărire periculoasă a avut loc pe străzile din Iași. Un șofer a intrat în vizorul polițiștilor după ce nu a acordat prioritate de trecere. Fără să țină cont de semnalele polițiștilor care îl îndemnau să tragă pe dreapta, bărbatul a apăsat pedala de accelerație și a încercat să scape de echipaj.
13:20
Nicușor Dan dă asigurări după atacurile din Orient: "Nu ne temem pentru România, economia va avea de suferit" # ObservatorNews
Declaraţie fără precedent a preşedintelui iranian. La televiziunea de stat, Masoud Pezeshkian le-a cerut scuze țărilor vecine atacate de armata sa. El a pus atacurile pe seama unei "inițiative proprii" a unor unități militare, potrivit The New York Times și The Guardian. Şi a anunţat că va opri atacurile, dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului. Între timp, iranienii se plâng că Teheranul începe să semene cu Gaza, după cea mai intensă noapte de bombardamente de la începutul războiului. Europa este şi ea în alertă maximă din cauza războiului din Orient. Iranul a ameninţat ţările Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel că vor deveni ţinte directe.
12:40
Accidente trase la indigo pe un drum naţional din Brăila. Trei oameni au murit la câteva ore distanţă # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc ieri pe un drum național din Brăila. Două femei și-au pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit grav după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un TIR. La scurt timp, pe aceeași șosea, a avut loc un alt accident aproape identic: o persoană a murit pe loc, iar o alta s-a stins cu puțin timp în urmă.
Acum 6 ore
12:00
În timp ce ochii lumii sunt pe Iran, Putin a atacat iar masiv Ucraina: cel puţin 6 morţi şi zeci de răniţi # ObservatorNews
Cel puțin șase persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra mai multor regiuni din Ucraina. Bombardamentele au vizat inclusiv zone rezidențiale din Harkov și Dnipropetrovsk, unde un bloc de locuințe a fost parțial distrus, iar autoritățile locale au anunțat victime, inclusiv copii răniți. În contextul raidurilor, alertă aeriană a fost declanșată în toată Ucraina, iar Polonia a ridicat avioane de luptă pentru a-și proteja spațiul aerian.
11:30
Ziua 8 Martie se apropie și odată cu ea vine dorința de a oferi cadouri care să emoționeze. Chiar dacă trendurile evoluează, există daruri clasice care rămân mereu apreciate. Un buchet de flori proaspete, cum ar fi lalele, trandafiri sau frezii, este simbolul recunoștinței și al gingășiei.
Acum 8 ore
10:20
Putin, câștigător de pe urma războiului din Iran. SUA ar putea ridica sancțiunile pentru o parte din petrol # ObservatorNews
Statele Unite ar putea elimina sancțiunile pentru o parte din petrolul rusesc aflat în prezent sub restricții, a declarat vineri secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent. Anunțul vine la doar o zi după ce Washingtonul a acordat o derogare de 30 de zile pentru continuarea livrărilor de petrol rusesc către India.
10:10
Horoscop săptămânal 9-13 martie. Zodiile care primesc veşti excelente pe plan financiar # ObservatorNews
Horoscopul săptămânii următoare martie aduce schimbări importante pentru multe zodii, pe fondul unor aspecte astrologice puternice. Trigonul dintre Mercur și Jupiter deschide oportunități în plan financiar și profesional, iar revenirea lui Jupiter în mers direct deblochează situații care au stagnat în ultimele luni. Spre finalul săptămânii, conjuncția dintre Nodul Nord și Neptun în Pești aduce revelații, emoții intense și momente decisive în dragoste, bani și carieră.
10:00
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli # ObservatorNews
Cu bursele tăiate și mult mai puține oricum ca număr, dar și cu o viață de student tot mai scumpă, tinerii își suflecă mânecile și se pun pe treabă. Nevoia îi învață să muncească și să nu mai aștepte totul de-a gata. Iar universitățile aleg să îi angajeze pe ei cu plata sub formă de "bursă" de 1.500 de lei, pentru treburile gospodărești din campus, cum ar fi cele de la cantină.
10:00
România riscă o retrogradare a ratingului, avertizează Moody’s. Nazare: Economia e stabilă, rezultatele se văd # ObservatorNews
România riscă o retrogradare a ratingului de țară dacă planul de consolidare fiscală nu va fi aplicat eficient, avertizează agenția de evaluare financiară Moody’s. În cea mai recentă analiză, instituția menține ratingul României la Baa3, dar cu perspectivă negativă, subliniind că reducerea deficitului bugetar depinde de implementarea reformelor asumate de Guvern și de menținerea stabilității politice în următorii ani.
09:30
Vel Pitar retrage de pe piață loturi de pâine după descoperirea unor fragmente de plastic. Produsele vizate # ObservatorNews
Autoritățile sanitare anunță retragerea de pe piață a unor loturi de pâine produse de Vel Pitar, după ce într-un caz izolat a fost descoperit un fragment de material plastic într-un produs. Compania a decis rechemarea preventivă a mai multor loturi de pâine Domnească Albă și Deplina Extra, iar consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze în magazine.
09:30
Europa, în alertă după ameninţările Iranului. NATO ridică nivelul apărării împotriva rachetelor balistice # ObservatorNews
Europa este în alertă maximă din cauza războiului din Orient! Conflictul atinge cote alarmante şi pare că se apropie tot mai mult de continent. Iranul avertizează că statele Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel vor deveni ţinte directe. De la Washington, Casa Albă estimează că ofensiva împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, iar preşedintele american spune că nu acceptă altceva decât predarea necondiţionată.
09:10
Cum ne ferim de capcanele online de 8 Martie. Escrocii folosesc "oferte irezistibile" la flori și bijuterii # ObservatorNews
De 8 martie, infractorii cibernetici schimbă strategia și mizează pe emoții. Iar ofertele "irezistibile" și mesajele de dragoste pot deveni adevărate capcane.
08:40
Opt copii de la o creşă din Botoşani, ajunşi de urgenţă la spital cu febră şi vărsături. Ipoteza DSP # ObservatorNews
Opt copii de la o creşă din Botoşani au ajuns de urgenţă la spital, după ce au acuzat stări de rău. Micuţii, cu vârste între unu şi trei ani, au făcut febră şi au vărsat. Părinţii i-au dus de urgenţă la spital, iar medicii au sesizat Direcţia de Sănătate Publică. Inspectorii sanitari au luat probe şi au deschis o anchetă epidemiologică.
08:30
Horoscop 8 martie 2026. Ziua Femeii vine cu o energie specială pentru majoritatea nativilor, cu momente de apropiere, gesturi de apreciere și emoții intense. Astrele favorizează relațiile, comunicarea sinceră și micile bucurii care întăresc legăturile cu cei dragi.
Acum 12 ore
08:10
Electrocutat pe un stâlp la 14 m înălțime, Dănuţ şi-a revenit după 30 de operații și luni de spitalizare # ObservatorNews
A renăscut după 30 de intervenții chirurgicale, aproape 3 luni de spitalizare şi altele de recuperare. Este povestea unui bărbat de 39 de ani din Caraș-Severin, care s-a electrocutat la 14 metri înălţime, cu 22.000 de volţi, în timp ce lucra la înălţime, pe un stâlp. Un accident de muncă aproape fatal s-a transformat într-o poveste spectaculoasă despre supraviețuire. O echipă de 15 medici de la Timișoara a făcut imposibilul posibil, iar salvarea lui este considerată un miracol.
07:50
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil # ObservatorNews
Școala de viață sălbatică pentru urși are nevoie de donații. Sunt peste 120 de exemplare, unele bolnave, altele orfane sau traumatizate de ani întregi petrecuți în condiții greu de imaginat, fiecare cu povestea sa tristă. Și fiecare măr sau bucată de carne costă, așa cum costă fiecare medicament de care au nevoie unele animale. Administratorii sanctuarului au lansat o campanie care aduce la un SMS distanță o donație de doi euro, pentru urșii de la Zărnești.
07:40
Medic de la Institutul "Marius Nasta", ameninţat cu moartea de fratele unei paciente decedate # ObservatorNews
Incident şocant la Institutul "Marius Nasta" din Capitală. Ruda unei paciente care a murit în spital a ameninţat medicul care a îngrijit-o pe femeie cu moartea.
07:30
Fostul şef al Vămii Constanţa, arestat preventiv. 350 de euro mită pentru fiecare container importat în port # ObservatorNews
Şpagă la container în vamă! Şeful portului Constanţa a fost reţinut, iar adjunctul său - fratele liderului PNL Tulcea - plasat sub control judiciar, după ce au fost prinşi în flagrant. Procurorii spun că cereau 350 de euro mită pentru fiecare container ca să urgenteze intrarea mărfurilor în ţară. Mascau afacerea ilegală în declaraţii de iubire şi acceptau doar euro ca să nu lase amprente pe hârtii, arată stenogramele. Denunţătorul ar fi un om de afaceri implicat în urmă cu patru ani într-un alt dosar de corupţie şi acuzat atunci de dare de mită.
07:20
Elev de clasa a IV-a din Cluj, bătut de iubitul mamei cu o curea. Copilul a implorat să nu mai fie adus acasă # ObservatorNews
Caz şocant în judeţul Cluj! Un elev de clasa a patra a trăit un adevărat coşmar în familie. Acesta era bătut şi chinuit de partenerul mamei sale, iar calvarul, cel mai probabil, ar fi continuat dacă un asistent de la centrul social unde copilul mergea după şcoală nu observa urmele de lovituri.
Acum 24 ore
22:20
Medicii agresați la serviciu vor primi sprijin juridic din partea Colegiului Medicilor # ObservatorNews
Colegiul Medicilor din România a anunțat că va asigura, prin intermediul avocaților instituției, asistență juridică medicilor care sunt agresați în timpul exercitării profesiei, potrivit News.ro.
22:10
Un bărbat, audiat după ce ar fi amenințat cu moartea un medic de la "Marius Nasta", după decesul surorii sale # ObservatorNews
Un bărbat este audiat vineri seară de polițiștii de la Poliția Capitalei, după ce ar fi amenințat cu moartea o femeie medic de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. Suspectul ar fi recurs la amenințări după ce sora sa a murit în unitatea medicală, informează News.ro.
22:00
Aurul din Dubai se vinde cu discount: războiul din Orientul Mijlociu blochează transporturile # ObservatorNews
Aurul tranzacționat în Dubai se vinde în prezent cu discounturi semnificative față de prețul de referință global, pe fondul perturbărilor logistice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Comercianții au început să reducă prețurile pentru a evita costurile tot mai mari de depozitare și finanțare, în contextul în care transporturile de lingouri au devenit mult mai dificile, relatează Bloomberg.
21:40
Momentul în care elevii blocaţi în Dubai s-au revăzut cu părinţii, la întoarcerea pe Otopeni # ObservatorNews
După şapte zile de groază, elevii plecaţi în excursie şi prinşi în mijlocul războiului din Orient s-au întors astăzi acasă din Dubai. Au fost scene emoţionante la aeroportul Otopeni, unde copiii şi părinţii s-au aruncat unii în braţele altora. Iar scandalul cu fiica lui Victor Ponta capătă accente dramatice. Mama ei vrea să facă plângere penală împotriva ministrului de externe pe care îl acuză că nu i-a lăsat fiica să se urce în avion. Ministerul de externe anunţă, însă, că fata nici nu era pe lista pasagerilor.
21:40
Survivor România, 6 martie 2026. Nicu Grigore, de pe patul de spital: "Dacă nu urlam, probabil leșinam!" # ObservatorNews
Episodul 25 din data de 6 martie 2026 al emisiunii Survivor România. Un moment dificil a avut loc în la duelul pentru eliminare, atunci când Nicu a suferit o accidentare gravă în timpul duelului cu Kaan. Concurentul a făcut mai multe declarații de pe patul de spital.
21:20
După 18 ani de meserie, mare parte din ei pe sănătate, am fost revoltată de două ori. La Colectiv și acum.
21:10
WP: Rusia furnizează Iranului informații despre ținte americane din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Rusia ar furniza Iranului informații de intelligence despre pozițiile forțelor americane din Orientul Mijlociu, inclusiv locațiile unor nave de război și aeronave, potrivit unor oficiali citați de The Washington Post. Informațiile ar fi folosite pentru a ataca ținte americane, ceea ce ar indica implicarea indirectă a unui alt adversar major al SUA în conflict.
21:10
Nicușor Dan, la protestul faţă de numirile din Justiție: "Credeți că m-am cotit ca să stau în puf?" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a ieșit vineri seară în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta direct cu protestatarii nemulțumiți de numirile din Justiție. Șeful statului le-a transmis că își va asuma personal deciziile pe care le va lua și că rezultatele acestor numiri se vor vedea în timp, subliniind că vine din societatea civilă și că nu și-a schimbat principiile odată ajuns la conducerea țării.
21:00
Ciucu: cerințele AUR sunt "de bun-simț". Primarul Capitalei ia în calcul exproprierea etapizată din IOR # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că va transmite un răspuns grupului AUR, care condiţionează participarea la şedinţele CGMB de acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR, relatează Agerpres.
20:50
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor din 2024: Au existat îndoieli, dar SUA "a înţeles ce s-a întâmplat" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, în cadrul unui interviu pentru presa poloneză, despre relaţia României cu administraţia Trump şi despre subiectul anulării alegerilor. Potrivit şefului statului, administraţia americană "a înţeles ce s-a întâmplat".
20:30
Celebrul fotbalist Lionel Messi a avut parte de o primire regală la Casa Albă. Campion cu echipa Inter Miami, starul argentinian a fost comparat de Donald Trump cu marele Pele. Messi a primit cu bucurie laudele şi i-a dăruit preşedintelui american o minge cu autograf. Patronul clubului american, David Beckham, a ratat întâlnirea cu Donald Trump pentru că a participat la o defilare de modă organizată de soţia lui în Europa.
20:30
Oraşul din România care vrea să facă un "cartier roşu" la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc # ObservatorNews
Primăria Timişoarei vrea să înfiinţeze "cartierul roşu" la marginea oraşului. Ideea este să ducă jocuri de noroc, barurile şi alte distracţii pentru adulţi departe de şcoli şi blocuri, în zona industrială.
20:30
Oferte speciale pentru weekendul de 8 Martie. Doar 75 € pentru un sejur cu cină festivă și SPA pe litoral # ObservatorNews
În acest weekend, doamnele și domnișoarele sunt în centrul atenției. Restaurantele și hotelurile de pe litoral, au pregătit oferte speciale și răsfăț pentru Ziua Femeii. De la preparate culinare rafinate, la spa-uri și masaje relaxante, totul este gândit ca fiecare femeie să se simtă specială.
20:30
Trump se laudă că aproape a anihilat armata Iranului. "Ei nu înţeleg ce se întâmplă" # ObservatorNews
O nouă noapte de foc în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a declanşat un bombardament violent împotriva bazelor americane din regiune. În tirul dronelor şi rachetelor au fost hoteluri şi clădiri rezidenţiale. NATO ia măsuri extraordinare de protecţie a statelor membre şi ridică nivelul apărării antirachetă la bazele din toată lumea, inclusiv la Deveselu. Grecia mută o baterie Patriot pentru a apăra Bulgaria în faţa ameninţării venită din Iran.
20:20
Sezonul alergiilor a început mai devreme. Ce recomandă medicii persoanelor sensibile la polen # ObservatorNews
Sezonul alergiilor de primăvară a început mai devreme anul acesta, încă din luna februarie, iar cei sensibili la polen se confruntă deja cu simptome. Specialiştii estimează că sezonul ar putea dura până la jumătatea lui mai, timp în care persoanele alergice sunt sfătuite să evite activităţile lungi în aer liber.
20:10
Răzbunarea lui Viktor Orban, după ce Zelenski l-a ameninţat că trimite armata să negocieze cu el # ObservatorNews
Tir încrucişat de ameninţări peste România între Ungaria şi Ucraina! Zelenski este gata să-şi trimită armata la uşa premierului de la Budapesta ca să nu se mai împotrivească ajutorului de 90 de miliarde de euro pe care Kievul îl aşteaptă de la Uniunea Europeană. În replică, Ungaria a arestat cu trupele antitero angajaţi bancari ucraineni care transportau 75 de milioane de euro şi dolari şi aur.
20:00
Noi orori ies la iveală la şcoala specială Sfântul Nicolae. Copiii au ajuns să se rănească singuri # ObservatorNews
Orori peste orori la şcoala specială Sfântul Nicolae din Capitală. Apar noi mărturii despre chinurile la care au fost supuşi copiii acolo. Şi mai grav este că abuzurile erau bine cunoscute de inspectoratul şcolar. Părinţii spun că au făcut sesizări în urmă cu O LUNĂ, dar nimeni nu a luat măsuri. Astfel că teroarea a continuat.
19:50
Şefii de vamă şpăgari negociau mita ca îndrăgostiţii: "Vreau să te iubesc mai mult" # ObservatorNews
Şpagă la container în vamă! Doi şefi din portul Constanţa au fost reţinuţi. Unul fiind fratele şefului PNL Tulcea. Procurorii spun că cereau 350 de euro mită pentru fiecare container ca să urgenteze intrarea mărfurilor în ţară. Mascau afacerea ilegală în declaraţii de iubire şi acceptau doar euro ca să nu lase amprente pe hârtii, arată stenogramele. Denunţătorul ar fi un om de afaceri implicat în urmă cu patru ani într-un alt dosar de corupţie şi acuzat atunci de dare de mită.
19:50
Tinerii, ajutaţi de stat să ia cel puţin 5.000 de lei salariu la angajare. Şomajul în cazul lor e de 30% # ObservatorNews
Bani în plus, pe lângă salariu. Tinerii care se angajează pentru prima dată vor primi 27 de mii de lei de la stat. Guvernul încearcă, astfel, să reducă șomajul în rândul tinerilor, care este cel mai ridicat din toată Uniunea Europeană.
19:50
Centura de Sud a Craiovei întârzie după patru ani de lucrări. Localnicii sunt exasperați # ObservatorNews
Trafic greu prelungit. Termenul de finalizare pentru autostrada de centură de la Craiova a fost mutat la toamnă deşi este 90 la sută gata şi trebuia inaugurată de peste un an. Chiar şi aşa există semne de întrebare. Antreprenorul care construieşte şoseaua se străduieşte să evite falimentul.
19:40
Carburanţii şi gazele aruncă toate preţurile în aer. Producătorii estimează creşteri la toate alimentele, de la pâine până la carne, lactate şi legume. Unele produse s-ar putea scumpi în perioada următoare cu 15 la sută.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.