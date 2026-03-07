Trump a vrut să desfășoare trupe terestre americane în Iran

12:50

Piața europeană a gazelor traversează din nou o perioadă de volatilitate extremă, iar România se află într-un moment critic pentru securitatea sa energetică. Creșterile recente de pe hub-ul european Title Transfer Facility (TTF) din Amsterdam au demonstrat cât de vulnerabile rămân economiile din Europa de Est la șocurile externe, arată o analiză realizată de firma de consultanță Frames.