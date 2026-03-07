MAE, reacție de ultimă oră după declarațiile controversate ale consulului din Dubai în scandalul repatrierilor: „Vom face o evaluare”

08:30

Sanctuarul de urși de la Zărnești este vizitat de o multitudine de turiști, inclusiv de vizitatori veniți de peste hotare. În sanctuar se află, la momentul actual, 128 de exemplare, iar donațiile pentru ei sunt deschise. Unele dintre exemplare sunt bolnave, altele sunt traumatizate, iar administratorii sanctuarului au lansat o campanie de ajutorare. Printre cei […]