Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă
Gândul, 7 martie 2026 18:20
Turcia analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 în Cipru, conform Reuters. Această măsură face parte dintr-un plan care urmărește să asigure siguranța zonei de nord a insulei, în contextul în care conflictele din regiune se extind. Autoritățile turce evaluează în prezent mai multe opțiuni de securitate, însă o decizie finală privind trimiterea […]
Acum 5 minute
19:00
Victor Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză direct pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă”: Consulul a fost sunat direct de Oana Țoiu. Ce mai dezvăluie fostul premier # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu. Victor Ponta susține că […]
19:00
India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări” # Gândul
Guvernul de la New Delhi a declarat sâmbătă că politica sa energetică rămâne complet independentă și a respins ideea că ar avea nevoie de aprobarea Washingtonului pentru a cumpăra petrol din Rusia, conform The Moscow Times. India a subliniat că deciziile sale de achiziție sunt luate exclusiv pe baza prețurilor competitive și a interesului național, […]
Acum 15 minute
18:50
Jandarmeria Bucureşti omagiază Femeia printr-un clip în care sunt descrise de angajaţii bărbaţi ai Ministerului de Interne câteva dintre calităţile cu care urmaşele Evei au fost înzestrate de natură şi pentru care se fac remarcate. „Femeia, Eroină, Memorabilă, Empatică, Iubitoare şi Admirabilă” sau şase litere pentru tot atâtea calităţi care definesc perfecţiunea, în ochii bărbaţilor […]
18:50
Prima reacție publică a lui Victor Ponta după repatrierea fiicei sale: „Irina a fost singurul copil din grup abandonat în Dubai” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu. „Slavă Domnului, Irina este […]
Acum 30 minute
18:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme de primăvară, cu temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin, în următoarea săptămână, în toată țara. Specialiștii ANM au emis prognoza meteo până în data de 15 martie. Astfel, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, […]
18:40
Fiica unui cântăreț celebru se plânge că lucrează pe salariul minim, în timp ce artistul are concerte de succes # Gândul
Billie Rae Lynch, în vârstă de 17 ani, câștigă 8 lire sterline pe oră, pe timp de vară, în timp ce tatăl ei, un celebru cântăreț, va avea două concerte „sold out” pe unul din cele mai cunoscute stadioane din Londra. Cine este Billie Rae Lynch Adolescenta Billie este fiica celebrului Shane Lynch de la […]
Acum o oră
18:30
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele” # Gândul
Donald Trump a ținut un discurs pe mai multe subiecte la Summitul Scutului Americilor, găzduit anul acesta de SUA. Războiul din Iran Președintele a anunțat că a distrus sistemele de comunicații din Iran și că se va întâlni cu familiile celor șase soldați americani uciși în timpul Operațiunii „Epic Fury”. „Comunicațiile și telecomunicațiile lor au […]
18:30
Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd” # Gândul
Trump a vorbit la Summitul Scutul Americilor despre negocierile Rusia–Ucraina. Președintele american i-a dezvăluit presei că negocierile dintre Rusia și Ucraina continuă, deși extinsă tendințe ca o tabără să se retragă chiar pe punctul când negocierile ajung la final. A reiterat faptul că pe americani și conflictul din Europa îi separă Oceanul Atlantic și că […]
18:20
Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă # Gândul
Turcia analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 în Cipru, conform Reuters. Această măsură face parte dintr-un plan care urmărește să asigure siguranța zonei de nord a insulei, în contextul în care conflictele din regiune se extind. Autoritățile turce evaluează în prezent mai multe opțiuni de securitate, însă o decizie finală privind trimiterea […]
18:10
Membrele organizaţiilor de femei social-democrate din Constanţa şi Buzău au sărbătorit Luna Femeii în cadrul unui decor şi o recuzită mai potrivite unei nunţi cu dar mare. Totul pare desprins din povestea unei nunţi fără mireasă, la care au ajuns doar soacrele, mătuşile şi tortul gigantic. Decorurile, costumaţiile şi chiar coafurile femeilor social-democrate par din […]
Acum 2 ore
17:50
Două femei rănite după ce au căzut dintr-un autobuz în Sibiu. Șoferul nu s-ar fi asigurat că ușile sunt închise # Gândul
Două femei, ambele în vârstă de 72 de ani, au ajuns la spital sâmbătă după ce au căzut dintr-un autobuz în municipiul Sibiu, într-un incident provocat, potrivit poliției, de faptul că ușa vehiculului nu era închisă corespunzător la plecarea din stație. În ce stare se află cele două femei Accidentul s-a produs pe strada Siretului, […]
17:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin, în următoarea săptămână, în toată țara. Specialiștii ANM au emis prognoza meteo până în data de 15 martie. Astfel, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, cerul va fi senin, […]
17:20
Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații, a criticat dur decizia autorităților de a anula alegerile prezidențiale din România. Într-un interviu acordat pentru Metropola TV, acesta a declarat că argumentele oficiale privind implicarea Rusiei nu sunt concludente și că măsura luată reprezintă o îndepărtare forțată a unui câștigător sigur. Fostul șef SRI susține […]
17:20
Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a avut un schimb tensionat de replici cu un reporter Fox News, în timpul unei întâlniri organizate la Casa Albă despre sportul universitar. Corespondentul Fox News, Peter Doocy, l-a întrebat pe liderul american despre relatări potrivit cărora Rusia ar fi furnizat informații de spionaj Iranului pentru identificarea unor ținte americane în […]
Acum 4 ore
16:50
MAE, reacție de ultimă oră după declarațiile controversate ale consulului din Dubai în scandalul repatrierilor: „Vom face o evaluare” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a fost întrebat sâmbătă, în cadrul briefingului de presă, despre modul în care consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, s-a adresat copiilor din Vrancea aflați în tabără. Acesta a transmis că îi va face o evaluare consulului. Reprezentantul MAE a precizat că, deși nu-și dorește […]
16:40
„Iranul, care este învins în IAD, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neobosit al SUA și Israelului. Aceștia doreau să preia controlul și să conducă Orientul Mijlociu. Este prima dată când […]
16:30
Mecanic român, păgubit în Spania cu 6.000 de euro de un conațional: „Mi-a spus că-mi taie picioarele” # Gândul
Sorin, mecanic român în vârstă de 39 de ani, susține că patronul unui atelier clandestin din cartierul Foners, Palma de Mallorca, i-ar fi blocat uneltele în valoare de 6.000 de euro și l-ar fi amenințat cu violențe fizice. Amenințat că i se taie picioarele Sorin, cetățean român în vârstă de 39 de ani, a lucrat […]
16:20
Dacă i s-ar propune, preşedintele Senatului nu ar refuza şefia SRI. Mircea Abrudean:”Nu pot să fiu ipocrit” # Gândul
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este un nume tot mai vehiculat în spaţiul public ca posibil şi viitor şef al Serviciului Român de Informaţii. Invitat la emisiunea Insider Politic, preşedintele Senatului a vorbit despre speculaţiile care se fac de ceva timp pe acest subiect. Instituția nu are un director civil în funcție de aproape trei ani, […]
16:20
Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur # Gândul
Donald Trump a amenințat Iranul cu cele mai dure lovituri și spune că datorită presiunilor sale, președinția iraniană a anunțat că nu va mai ataca țările învecinate din Golful Persic.
16:10
O ambulanță SMURD și un autoturism au fost implicate sâmbătă într-un accident pe Bulevardul Vasile Milea din Sibiu. În urma evenimentului, ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, conform Mediafax. La fața locului au fost mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de […]
15:40
Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro # Gândul
Scandalul dintre Budapeste și Kiev continuă în forță, cu declarații „belicoase” de ambele părți. După ce Viktor Orban și Volodimir Zelenski și-au aruncat amenințări cu „folosirea forței” dinc auza blocării conductei de petrol Drujba, 7 oficiali ucraineni care transportau bani au fost arestați în Ungaria. Ucraina a obținut eliberarea a șapte angajați ai băncii Oschadbank, […]
15:30
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a explicat, în cadrul conferinței de presă susținută astăzi, motivele pentru care aeronava de repatriere a decolat cu 14 locuri libere. Acesta a precizat că situația a fost cunoscută în aeroport, în timpul pregătirilor și că astfel de cazuri sunt des întâlnite în zonele de conflict din cauza […]
Acum 6 ore
14:50
Începe Formula 1 ediția 2026! Știm cine va fi în pole-position la MP al Australiei de duminică # Gândul
Noul sezon al Formulei 1 demarează duminică, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, cu un nou format cu 24 de curse în calendar, cu 11 echipe pe grila de start față de 10 în anii precedenți. Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat, sâmbătă, calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul Kimi Antonelli şi […]
14:50
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară” # Gândul
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. O salamandră de foc care a hibernat toată iarna în galeriile barajului Râușor a ieșit la „lumină”, a anunțat, sâmbătă, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Argeș-Vedea. „Mica noastră locatară” „Trezirea la viață în galeriile barajului Râușor: de la hibernare, la […]
14:50
Ce băutură stimulează digestia, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Se află printre preferatele consumatorilor români # Gândul
Dr. nutriționist Mihaela Bilic a explicat ce băutură stimulează digestia. Este vorba despre o „licoare” consumată des de români, îndeosebi la primele ore ale dimineții. Vezi mai jos despre ce este vorba. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat faptul că un „aliat” pentru digestie ar putea fi cafeaua. Este o băutură consumată de multe persoane, […]
14:40
Purtătorul de cuvânt al MAE neagă că ar fi întrerupt ieri conferința la întrebările jurnaliștilor # Gândul
MAE susține astăzi un briefing de presă de urgență cu privire la evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu. Evenimentul e susținut de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. Întrebat de o jurnalistă de ce a oprit ieri transmisiunea live pe Facebook și pe canalul de Facebook al Ministerului Afacerilor Externe, la momentul întrebărilor […]
14:40
Nicuşor Dan, reacție nervoasă în faţa protestatarilor de la Cotroceni. De ce a ridicat vocea preşedintele şi ce l-a scos din sărite # Gândul
Nicuşor Dan a ridicat vocea la protestatarii care îi strigă în poarta de la Cotroceni „Justiţie, nu corupţie!” ca urmare a faptului că preşedintele a declarat recent că i se par interesante propunerile care i-au fost puse pe masă de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, cu privire la şefii DNA, ÎCCJ şi DIICOT, în ciuda […]
14:10
Motivul pentru care nu ar trebui să îți învelești bagajul în plastic. Ce recomandă un expert în securitate # Gândul
Un expert în securitate a explicat de ce nu ar trebui să îți învelești bagajul în plastic, atunci când călătorești. Este o practică întâlnită printre multe persoane, însă, potrivit expertului, nu ar fi tocmai potrivită. El o numește o „greșeală sigură” prin care s-ar transmite un mesaj clar către hoți. Și anume, că în bagajul […]
14:10
Blocați în Dubai din cauza războiului, foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au întors în România # Gândul
Iustina și Cornel Luchian, alături de fiica lor de un an și cinci luni, au reușit să plece din Dubai după ce traficul aerian a fost suspendat în contextul atacurilor din regiune. Iustina și Cornel au fost înscriși pe listele pentru ajutor consular, însă s-au descurcat singuri Iustina și Cornel Luchian, foști concurenți ai emisiunii […]
13:20
Mesaje de 8 Martie pentru mame, soții, colege și prietene. Cele mai frumoase urări de Ziua Femeii # Gândul
În fiecare an, pe 8 Martie, românii marchează Ziua Internațională a Femeii prin gesturi simple, dar pline de semnificație: flori, atenții și mesaje de apreciere pentru mame, soții, fiice sau colege. Este una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale primăverii, dedicată femeilor și rolului lor în familie și societate. De ce este specială ziua de […]
13:10
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București # Gândul
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier în București, în cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026. Potrivit primelor informații, incidentul rutier a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei. În cursul zilei de sâmbătă, 7 martie 2026, Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier pe o stradă din […]
Acum 8 ore
12:50
Stațiunea balneară din România care a devenit un magnet pentru turiști. De ce sunt atrași de acest loc, de fapt # Gândul
România are „comori” balneare în toate colțurile, iar mulți turiști aleg să se cazeze în aceste locuri cu scopul de a se relaxa și de a beneficia de serviciile de recuperare medicală. Printre stațiunile de interes se numără, de pildă, Băile Herculane. Băile Herculane se află printre preferințele turiștilor, atunci când vine vorba despre relaxare […]
12:50
Aeroportul Internațional din Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru traficul internațional de pasageri, prin care trec anual zeci de milioane de pasageri, a fost închis sâmbătă după o explozie puternică auzită deasupra pistei și interceptarea unei drone. Cel mai aglomerat aeroport din lume și-a închis porțile Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au raportat […]
12:40
Adrian Severin: „Accidental, am participat la eforturile ca regimul din Iran să ajungă la o anumită evoluție” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show, fostul ministru al afacerilor externe, Adrian Severin a atras atenția asupra evoluțiilor recente din Iran, contrazicând narativele repetate de ani de zile care ignoră schimbările de pe teren. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin a dezvăluit că a participat „accidental” la eforturi internaționale menite să sprijine regimul […]
12:10
Studenții lucrează câteva ore pe zi în cantină pentru o bursă de 1.500 de lei și o masă caldă # Gândul
Costurile tot mai mari ale vieții de student și reducerea burselor îi determină pe mulți tineri să își caute activități plătite chiar în campus. La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, studenții lucrează în cantină câteva ore pe zi și primesc în schimb o bursă de aproximativ 1.500 de lei. Studenții ajută la treburile din […]
11:50
Ion Cristoiu: Gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „gruparea Codruța Kovesi, susținătoarea Binomului SRI-DNA, îi cere lui Nicușor Dan să respingă lista pe care el a făcut-o”. „Știre difuzată de presa noastră, la concurență cu breaking news-urile despre războiul dintre SUA și Iran: Câteva zeci de persoane […]
11:40
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar! # Gândul
Astrologii vin cu veșți importante pentru zodii, în luna martie 2026. Neti Sandu a spus care va fi cea mai norocoasă zodie, în săptămânile următoare. Nativii vor da lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar. Iată mai jos. Sunt vești importante pentru zodii, însă un nativ ar putea fi catalogat drept „cel […]
11:20
Relațiile dintre Ungaria și Ucraina se tensionează din nou, după ce un protest organizat în fața ambasadei ucrainene din Budapesta a reunit atât manifestanți, cât și membri ai guvernului apropiat premierului Viktor Orbán. Protest în fața ambasadei Ucrainei Aproximativ o sută de persoane s-au adunat la Budapesta, în fața reprezentanței diplomatice a Ucrainei, pentru a […]
Acum 12 ore
11:00
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte # Gândul
Schimbare ora de vară 2026. Anul acesta, ceasurile vor fi date înainte mai devreme, spre deosebire de 2025. Potrivit specialiștilor, data oficială a fost stabilită și, așa cum au precizat în nenumărate instanțe, modificarea influențează, de altfel, ritmul biologic și programul de lucru și de studiu. În 2026, trecerea la ora de vară va avea […]
10:50
S-a stabilit lista finală cu candidații penru șefia FRF. Cu cine se va luptă Răzvan Burleanu # Gândul
Federația Română de Fotbal a publicat lista finală cu candidații care se vor lupta pentru șefia forului în data de 18 martie 2026. Răzvan Burleanu va avea un singur contracandidat, după ce Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins dosarul lui Sorin Victor Răducanu, deoarece acesta nu a reușit să strângă cinci susținători și nu a […]
10:50
Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro # Gândul
Inflația din Venezuela a ajuns la 475% în 2025, cea mai mare rată din lume, potrivit băncii centrale. Creșterea explozivă a prețurilor a fost alimentată de sancțiunile americane și de criza economică profundă care a afectat țara înainte de operațiunea ordonată de Trump de capturare a lui Nicolas Maduro. Venezuela, sub conducerea lui Nicolas Maduro […]
10:40
Ion Cristoiu: „Liderii români au impresia că bomba nucleară e o oală de ciorbă. Țoiu duce bomba nucleară în servietă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum liderii români confundă bomba nucleară cu o oală de ciorbă care poate fi plimbată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Iar ăștia din România au impresia că bomba nucleară e […]
10:40
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026 # Gândul
Prețurile de pe piața imobiliară au oscilat în ultimele luni, iar achiziționarea unei noi locuințe a devenit, pentru unii dintre cetățeni, un vis îndepărtat. În anumite zone ale României, să devii proprietar a ajuns o provocare financiară. Însă, există și orașe în care ai putea avea posibilitatea să găsești apartamente sau garsoniere la un preț […]
10:20
Cancelarul Germaniei, mesaj surprinzător pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră” # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Israel, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În mod surprinzător, mesajul de susținere pentru Israel vine la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și tot atâția ani de la Hosocaust. Liderul de la Berlin a promis că va […]
10:10
Rusia, Europa și războiul din Iran. „Situație critică pentru interesele Moscovei” / După Assad și Maduro, „clubul autoritarilor” l-a pierdut și pe Khamenei # Gândul
Două lucruri reies foarte clar din răspunsul Kremlinului la campania militară americano-israeliană împotriva aliatului său iranian. Primul este acela că Rusia își arată îngrijorarea, iar al doilea este că se bucură încă de un surplus semnificativ de „chutzpah” (n.red. – tupeu), se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Așa […]
10:10
Adrian Severin: „România ar trebui să intre în legătură cu administrația Trump pentru a găsi toate soluțiile posibile pentru a ajunge la pace” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că România ar trebui să ia legătura cu administrația Trump pentru a opri războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Opinia mea este că România nu face nimic. […]
10:00
Ucraina, sub un atac masiv și combinat al rușilor. Bombardamente în Kiev, Harkov, Zaporojie, Dnipropetrovsk și Odesa. Ce puțin 6 morți # Gândul
Ucraina a fost ținta unui nou val de bombardamente rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe orașe fiind atacate simultan, inclusiv capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie cu drone, rachete balistice și tiruri de artilerie. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața și alte zeci de persoane au fost rănite în […]
10:00
„Duelul” filosofilor ieșeni: Jigniri de la disputa pentru ocuparea unei funcții academice. „Costul” împăcării: 1 leu și scuze publice # Gândul
Doi filosofi s-au încleștat în fața instanței la Iași. Unul dintre ei s-a simțit „sabotat” în contextul ocupării unor funcții academice și l-a jignit pe celălalt. Totul s-a „tranșat” pe rețelele sociale și apoi în instanță, cel jignit cerând daune morale de 1 leu și scuze publice, informează Ziarul de Iași. În cele din urmă, […]
09:50
Șeful unui service auto a ajuns să fie condamnat pentru încălcarea Codului Rutier, chiar cu executare! După ce l-a șicanat în trafic pe un alt conducător auto, patronul atelierului auto a fugit de oamenii legii, apoi a refuzat prelevarea de probe biologice, scrie Ziarul de Iași. Nu se afla la prima abatere, așa că singura […]
09:40
Valentin Stan: Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, la cum aruncă cu bombe acum, ar fi aruncat și cu bombe nucleare # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a vorbit despre puterea nucleară a Iranului și ce pericol ar reprezenta la nivel mondial dacă aceștia ar dezvolta o armă nucleară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a vorbit despre Tratatul de Neproliferare Nucleară, care a […]
