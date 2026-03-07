Insectele tropicale sunt deja aproape de limita lor de toleranță la căldură / Oamenii de știință: „Ele nu se pot adapta, vor exista consecințe grave”
G4Media, 7 martie 2026 18:20
Oamenii de știință sunt îngrijorați de soarta molilor, muștelor și gândacilor din zonele cele mai afectate de încălzirea globală, anunță Corriere della Sera. Insectele tropicale ar putea fi deja aproape de limita biologică a toleranței la căldură, ceea ce demonstrează cât de vulnerabile sunt la creșterea temperaturilor globale. Aceasta este concluzia unui studiu internațional condus […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
19:00
Portavionul Garibaldi, fosta navă amiral a Italiei, aproape să fie oferită gratis Indoneziei / Costa prea mult / Nava va fi utilizată ca portavion pentru drone / A luptat în Afganistan, Libia și Somalia # G4Media
Portavionul Giuseppe Garibaldi, fostul navă amiral al Marinei italiene, are un viitor în Marina indoneziană ca portavion pentru drone. În Taranto, în sudul Italiei, comunitatea visa transformarea lui într-un muzeu, notează Corriere della Sera. Confirmarea transferului său către Republica Indonezia va sosi în aproximativ zece zile de la Comisiile de Apărare ale Camerei Comunelor și […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
18:50
Noul lider suprem al Iranului va fi ales „în decurs de o zi” / Trump: ”Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță” # G4Media
Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci, anunță Mediafax. Adunarea de experți din Iran va lua o decizie în următoarele 24 de ore pentru desemnarea unui nou lider suprem, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:30
Inevitabilul Tadej Pogacar câștigă prima clasică a primăverii. Paul Seixas, prestație excelentă # G4Media
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a dat o nou lecție de ciclism pe șosea la prima clasică a primăverii, Strade Bianche, 203 km, sâmbătă, bifând al patrulea succes consecutiv în această cursă italienească. Tânărul ciclist francez Paul Seixas a reușit o performanță deosebită în Toscana, venind la doar un minut în spatele lui Pogacar, locul […] © G4Media.ro.
18:20
Insectele tropicale sunt deja aproape de limita lor de toleranță la căldură / Oamenii de știință: „Ele nu se pot adapta, vor exista consecințe grave” # G4Media
Oamenii de știință sunt îngrijorați de soarta molilor, muștelor și gândacilor din zonele cele mai afectate de încălzirea globală, anunță Corriere della Sera. Insectele tropicale ar putea fi deja aproape de limita biologică a toleranței la căldură, ceea ce demonstrează cât de vulnerabile sunt la creșterea temperaturilor globale. Aceasta este concluzia unui studiu internațional condus […] © G4Media.ro.
18:10
VIDEO Camera care ne apără sau ne expune într-un reality show pentru cine n-ar trebui să-l vadă # G4Media
Astăzi vorbim despre camerele CCTV! Sau mai bine zis, gadgetul care a invadat locuințele de câțiva ani. Le vedem în apartamente, în scări de bloc, la curte, la case, peste tot. Sunt ieftine, se instalează rapid, sunt legate la telefon, stau pornite non stop și, tocmai din acest motiv, au devenit una dintre cele mai ușor […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:00
S-a construit un onument în locul în care 7 suporteri PAOK Salonic au murit într-un accident rutier / Fani ai echipei din Grecia și de la Poli Timișoara au adus coroane și flori # G4Media
Două autocare pline cu suporteri greci au sosit la locul accidentului din Timiș, sâmbătă, și au fost întâmpinați de peste 50 de suporteri de la Poli Timișoara. Cu toții au adus flori și coroane și le-au depus la un monument care a fost ridicat aici, notează Opinia Timișoarei. Împreună, cele două galerii au participat la […] © G4Media.ro.
18:00
Sadiq Khan, primarul Londrei, îl critică pe Donald Trump pentru atacarea Iranului / „Un război nechibzuit”, care produce „vărsare de sânge fără sens” # G4Media
Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl critică pe președintele Donald Trump pentru atacurile asupra Iran și spune că războiul ar putea provoca instabilitate în Orientul Mijlociu și probleme economice în Marea Britanie, relatează Mediafax. Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a lansat critici la adresa președintelui american Donald Trump în legătură cu atacurile aeriene asupra Iran, relatează […] © G4Media.ro.
18:00
O avocată din Botoșani alimenta cu telefoane mobile un deținut / Acesta le folosea pentru a păcăli oameni prin metoda „accidentul” # G4Media
O avocată din Botoșani a fost pusă sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava după ce a introdus în penitenciar mai multe telefoane mobile, anunță Monitorul de Suceava. Aparatele ajungeau la un client al avocatei Daniela Diaconescu, de 46 de ani, iar condamnatul, un bărbat de 40 de ani, din […] © G4Media.ro.
17:40
Ce spun kurzii de la care SUA așteaptă să atace Iranul: ”Nu credem că Trump dorește neapărat să răstoarne regimul iranian” / ”Am fost folosiți de americani și aliații lor pentru a atinge obiective care nu erau ale noastre” # G4Media
Hotărâți să nu se implice în războiul din Iran, dar speriați de riscul de a fi târâți în conflict împotriva voinței lor și conștienți de trădările din trecut: așa trăiesc kurzii irakieni încă o criză care afectează regiunea lor, relatează Corriere della Sera. „Lăsați kurzii în pace: nu suntem mercenari”, a declarat Shanaz Ibrahim Ahmed, […] © G4Media.ro.
17:20
Max Verstappen, descumpănit de noile reguli considerate plictisitoare din F1: „Nu mă distrez deloc” # G4Media
Max Verstappen a declarat că se simte „complet gol” din cauza noilor regulamente din Formula 1, după o sesiune de calificări dezastruoasă la Marele Premiu al Australiei care a culminat cu abandonul din Q1 din cauza unui accident. În cele trei sesiuni de antrenamente de la Albert Park, pilotul Red Bull sugerase că ar putea […] © G4Media.ro.
17:10
Consumul de substanțe, în creștere în rândul generației Z la începutul vârstei de 20 de ani, potrivit unui studiu britanic # G4Media
Aproximativ șapte din zece (68%) tineri adulți din generația Z au raportat că au consumat alcool în exces cel puțin o dată în ultimul an, iar aproape o treime (29%) consumă în mod regulat mai mult de șase băuturi alcoolice într-o singură ocazie, potrivit unui nou studiu realizat de University College London (UCL), citat de […] © G4Media.ro.
17:10
„Capsula timpului” din vârful Turnul Sfatului din Sibiu / Un document vechi de 200 de ani, ascuns în acoperiș, face cronica vremii: ”Ciuma face ravagii în Țara Românească și Moldova” / Turnul a intrat în reparații generale # G4Media
Pe acoperișul Turnul Sfatului se află din 1826, de acum 200 de ani, pus într-o cutie, un document care relatează despre vremurile în care a fost reabilitat turnul și despre condițiile în care s-au executat aceste lucrări, scrie Turnul Sfatului. O adevărată capsulă a timpului, despre care nimeni nu mai știe dacă încă se află […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:00
Decizia SUA și Israelului de a ataca Iranul în data de 28 februarie, soldată cu moartea Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a condus către escaladarea unui nou conflict în Orientul Mijlociu, un conflict ce nu vizează doar obiective militare sau componente de infrastructură critică, ci și mentalul colectiv al iranienilor, musulmanilor din întreaga lume și […] © G4Media.ro.
16:50
Naționala feminină de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 4-0 (2-0), sâmbătă, pe Stadionul Ethnikos Achnas, în Grupa C5 a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027, informează Agerpres. Golurile au fost marcate de Ioana Bălăceanu (12, 74), Mihaela Ciolacu (40 – penalty) și Ana Maria Vlădulescu (58). Selecționerul Massimo Pedrazzini a aliniat […] © G4Media.ro.
16:40
„Project Helix”, viitoarea generație a Xbox – detaliile cunoscute despre noua consolă: „Va conduce în materie de performanță” # G4Media
Viitoarea generație de console Xbox va putea rula atât jocuri Xbox, cât și jocuri pentru PC, iar numele său de cod este „Project Helix”, potrivit Asha Sharma, care a preluat luna trecută funcția de CEO al diviziei de gaming a Microsoft, transmite The Verge. „Un început excelent de dimineață alături de Team Xbox, unde am […] © G4Media.ro.
16:30
Aproape două mii de litri de combustibil, recuperați din Dunăre / Un grup de hoți au aruncat în apă 8 butoaie, după ce au văzut jandarmi în zonă # G4Media
Aproximativ 1.600 de litri de combustibil, depozitați în 8 butoaie, au fost recuperați din apele fluviul Dunărea în urma unei acțiuni desfășurate de jandarmi în zona Cernavodă – Seimeni, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În noaptea precedentă, în jurul orei 22:00, jandarmii din cadrul Detașamentului Cernavodă din cadrul Inspectoratului De Jandarmi […] © G4Media.ro.
16:10
Povestea unuia dintre cele mai vechi aisberguri din lume se apropie de final, după o călătorie spectaculoasă de 40 de ani care a captivat oamenii de știință, transmite BBC. Aisbergul, cunoscut sub numele de A23a, a fost cândva cel mai mare de pe Pământ, acoperind o suprafață de peste două ori mai mare decât Greater […] © G4Media.ro.
16:10
Premierul olandez critică atacurile asupra Iranului / Invocă încălcarea dreptului internațional / ”Când vor fi considerate atacurile de succes?” # G4Media
Premierul olandez Rob Jetten spune că atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran nu respectă dreptul internațional. Prim-ministrul Olandei, Rob Jetten, a declarat vineri că loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului nu respectă regulile dreptului internațional, relatează POLITICO. În același timp, președintele olandez a recunoscut că acțiunile Iranului reprezintă o […] © G4Media.ro.
16:00
Ministerul de Externe: Pregătim un zbor cu 189 de locuri, prin Riad, pentru românii din Qatar / ”Avem un număr semnificativ de solicitări, care depăşesc în acest moment capacitatea acestui zbor” # G4Media
Circa 1.500 de români au fost aduşi până acum în ţară din zona Orientului Mijlociu, iar în prezent este în pregătire un zbor cu 189 de locuri, pe ruta Riad – Bucureşti, destinat persoanelor aflate în Qatar, urmând ca românii să fie transportaţi în capitala Arabiei Saudite pe cale terestră, a anunţat sâmbătă purtătorul de […] © G4Media.ro.
15:50
Femeie prinsă cu 224 km/h, între Eforie Nord și Eforie Sud / Limita de viteză era de 70 km/h / A rămas fără permis 120 de zile # G4Media
O femeie în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă de polițiștii rutieri conducând cu o viteză extrem de mare pe DN39, pe sectorul de drum dintre Eforie Nord și Eforie Sud, anunță Mediafax. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc în cursul nopții trecute. Aparatul radar a […] © G4Media.ro.
15:40
Protest împotriva agricultorilor care păcălesc natura / Sparanghelul italian a fost recoltat mai devreme, după ce a fost udat cu apă caldă / „Forțăm natura” # G4Media
„Nu sparanghelului timpuriu”. Aceasta este opinia a 25 de proprietari de restaurante din zona Bassano, la nord de Veneția, după ce produsul gastronomic emblematic al regiunii a fost inclus în meniul unor restaurante încă din februarie, cu mai mult de 20 de zile înainte de începutul tradițional al sezonului. Această poziție decisivă vine după ce […] © G4Media.ro.
15:30
Templu roman descoperit în Germania / Un cult rezervat exclusiv bărbaților / „Mitra” era la perși zeul legămintelor, loialității și dreptăți # G4Media
Arheologii germani au descoperit noi informații despre trecutul roman al Bavariei într-un templu antic îngropat, unde legionarii romani îl venerau pe zeul soarelui Mithras, anunță Mediafax. În timpul recentelor săpături arheologice din orașul vechi al Regensburgului, arheologii germani au descoperit un templu dedicat zeului Mithras, potrivit Euronews. Deoarece clădirea a fost construită inițial din lemn, […] © G4Media.ro.
15:30
WSJ: Teheranul luptă cu avioane care datează din timpul războiului din Vietnam / Aeronavele au intrat în serviciu cu un deceniu înainte să se nască JD Vance # G4Media
Pentru pilotul israelian al avionului F-35, nu a fost deloc o luptă echitabilă. În fața lui se afla un avion Yak-130 al forțelor aeriene iraniene, un avion de antrenament subsonic de fabricație rusă, dezvoltat la începutul anilor 1990 și care a zburat pentru prima dată acum aproape 30 de ani. Pilotul israelian, care zbura cu unul […] © G4Media.ro.
15:20
Rezumatul săptămânii: Război în Orientul Mijlociu și cum ne afectează direct, fostul ministru care ar putea ajunge la închisoare, miliardele pentru Lia Savonea și tensiunile dintre Ucraina și Ungaria # G4Media
Intrăm în ziua 8 de conflict în Orientul Mijlociu și poate fi un moment bun pentru a ne așeza și a face o analiză asupra a ce s-a întâmplat, cât de mult am fost induși în eroare și în ce fel ne-au afectat personal aceste evenimente. Primele zile au fost marcate de o succesiune rapidă […] © G4Media.ro.
15:20
METEO: Vreme frumoasă de 8 Martie în București și în restul țării / Temperaturi între 7 și 17 grade # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi una plăcută de 8 Martie, cu temperaturi ce vor ajunge la 17 grade Celsius. În Capitală, în prima parte a zilei, există o probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, însă temperaturile vor urca până la 12-14 grade Celsius, relatează Mediafax. ANM anunță că vremea […] © G4Media.ro.
15:10
Din momentul în care ne trezim până când ne punem la somn, luăm numeroase decizii, unele mari, dar mai ales mici. Deși luarea deciziilor este o parte fundamentală a vieții umane, cercetătorii au descoperit că nivelul de dificultate crește atunci când se adaugă un sentiment de responsabilitate față de alte persoane, potrivit MedicalXpress. Într-un studiu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:00
Cafenelele din cimitirele Berlinului/ Oamenii se adună după înmormântări pentru a mânca și a vorbi despre cei dispăruți # G4Media
În Berlin există o tradiție mai puțin obișnuită pentru multe orașe europene: cafenele deschise chiar în interiorul cimitirelor. Aceste spații funcționează ca locuri de întâlnire pentru comunitate, dar și ca locuri unde familiile se adună după înmormântări pentru a mânca, a povesti și a petrece timp împreună. Află cum funcționează aceste cafenele neobișnuite pe G4Food.ro. © G4Media.ro.
14:30
Alte 1.905 de clădiri rezidenţiale fără căldură la Kiev, după atacul Rusiei de noaptea trecută # G4Media
Alte 1.905 de clădiri rezidenţiale au rămas fără căldură la Kiev, după atacul nocturn al Rusiei asupra capitalei ucrainene, a informat sâmbătă primarul oraşului, Vitali Kliciko, citat de EFE. „Ca urmare a atacului inamic din noaptea de vineri spre sâmbătă şi a daunelor provocate unei infrastructuri critice, 1.905 de clădiri de locuit din districtele Pecersk, […] © G4Media.ro.
14:30
Detaliile unei victorii controversate: Celta Vigo vs. Real Madrid, scor 1-2 / Alvaro Arbeloa și povestea îndoielilor # G4Media
Real Madrid a rămas aproape în lupta pentru titlu cu Barcelona după ce a obținut o victorie in extremis pe un teren greu la Vigo, împotriva Celtei lui Ionuț Radu, care a cedat în minutele de prelungire dintr-un gol controversat. După victoria 2-1, Alvaro Arbeloa a dat curs dezbaterilor în vestiar și în afara sa […] © G4Media.ro.
14:20
Ministrul Cătălin Predoiu: Infracționalitatea la nivel național a scăzut cu 11% în anul 2025 # G4Media
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de evaluare a activității MAI, transmite MEDIAFAX. Potrivit ministrului, instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne […] © G4Media.ro.
13:50
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe platforma sa de socializare că „astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare” și noi zone și grupuri sunt considerate ținte. Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social, spunând că Iranul este „bătut măr”. El spune că promisiunea anterioară făcută de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, […] © G4Media.ro.
13:50
SURSE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în București. Nu ar fi acordat prioritate # G4Media
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în București, din cauză că nu ar fi acordat prioritate, potrivit surselor G4Media. Nazare conducea autoturismul care a intrat în coliziune cu o mașină de ride sharing, în care se aflau doi pasageri cetățeni italieni. Aceștia ar fi fost răniți ușor, potrivit acelorași surse. © G4Media.ro.
13:10
Mircea Abrudean (PNL), despre o posibilă preluare a șefiei SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza # G4Media
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat sâmbătă, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre numirea în fruntea SRI. Abrudean a dat de înțeles că ar accepta funcția dacă șeful statului i-ar propune, transmite MEDIAFAX. „N-a fost nicio discuție în această chestiune. Sigur că speculații […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:40
Persoane angajate să bată la ușă și ceasuri cu lumânări: modalitățile ciudate prin care oamenii se trezeau înainte de apariția ceasurilor cu alarmă # G4Media
De la lumânări care lăsau să cadă ace metalice în fiecare oră până la „knocker uppers” din Marea Britanie industrială, oamenii au inventat de-a lungul istoriei numeroase metode ingenioase pentru a se trezi la timp, relatează BBC. În timpul revoluției industriale din Marea Britanie, noile fabrici aveau nevoie de o disciplină strictă a timpului, inclusiv […] © G4Media.ro.
12:20
„Războiul nu este un film”: Ben Stiller critică videoclipul „propagandistic” al Casei Albe # G4Media
Actorul Ben Stiller a criticat un videoclip publicat de contul oficial al Casei Albe pe X, care conține fragmente din filme și seriale TV, cu titlul „JUSTICE THE AMERICAN WAY” (Justiția în stil american), transmite Sky News. Printre clipurile utilizate se numără Braveheart, Top Gun, Breaking Bad, Superman, Transformers și Tropic Thunder, regizat de Stiller, […] © G4Media.ro.
12:20
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au făcut controale în zona Centrului Vechi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar amenzile au însumat peste 700.000 de lei, transmite MEDIAFAX. Activitățile au fost desfășurate în baza unui plan de acțiune întocmit la nivelul Secției 27 Poliție, în sistem […] © G4Media.ro.
12:00
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Viktor Orbán caută voturi cu ajutorul imaginilor din satelit # G4Media
Miercuri, Péter Szijjártó a zburat din nou la Moscova. Acolo, ministrul de externe maghiar, cunoscut pentru relațiile sale excelente cu Kremlinul, a primit din partea președintelui Vladimir Putin doi prizonieri de război, pe care Szijjártó i-a putut lua joi dimineață cu el la Budapesta. Potrivit declarațiilor sale, cei doi ucraineni aparțin minorității maghiare din Transcarpatia […] © G4Media.ro.
11:50
Dezvoltatorii japonezi au găsit cheia succesului: Apartamente special gândite pentru animalele de companie # G4Media
Un număr tot mai mare al dezvoltatorilor japonezi mizează pe o categorie anume de chiriași – proprietari de animale de companie. Pentru ei, aceasta este noua cheie a succesului, astfel că proiectează apartamente special gândite pentru micile necuvântătoare. Apartamente special gândite pentru animalele de companie Noile ansambluri rezidențiale sunt concepute după conceptul „pet-first”, adică locuințe […] © G4Media.ro.
11:40
Lewis Hamilton ridică semne de întrebare asupra performanțelor rivalilor: „Au putere suplimentară de undeva” # G4Media
Lewis Hamilton a ridicat semne de întrebare față de avantajul puternic al Mercedes față de restul plutonului după calificările pentru Marele Premiu al Australiei. Mercedes a ocupat primele două poziții pe grilă, cu George Russell în pole position și Kimi Antonelli cu puțin în spatele lui, în timp ce Isack Hadjar de la Red Bull […] © G4Media.ro.
11:20
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă, amendaţi de poliţişti # G4Media
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendaţi de poliţiştii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficienţe tehnice la autovehicule sau depăşirea vitezei legale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel naţional, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor […] © G4Media.ro.
11:20
O mică provocare pentru olimpicul Nicușor Dan / Matematic, despre numirea procurorilor șefi # G4Media
Președintele Nicușor Dan a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în 1987 și 1988, deci în timpul regimului comunist, ambele cu punctaj maxim. A fost unul dintre cei 26 de oameni din istoria competiției cu această performanță. Asta înseamnă multă precizie, rigoare, memorie și o capacitate excepțională de sinteză și analiză. […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
11:00
Cauți ceva de văzut pentru diseară? Iată o listă furnizată de The Washington Post cu cele mai recente filme și seriale apărute pe platformele de streaming. How to Get to Heaven From Belfast Din partea creatoarei „Derry Girls”, Lisa McGee, vine această comedie neagră despre trei prietene care investighează moartea suspectă a unei foste colege […] © G4Media.ro.
10:50
VIDEO | Povești vânătorești cu și despre trufe negre/ Cum se desfășoară o vânătoare de trufe în Pirinei # G4Media
Franța și Italia sunt cunoscute în lumea iubitorilor de rafinament gastronomic ca mari producătoare de trufe de calitate. Și la granița de sud a Franței, în Spania, există locuri ascunse unde plantatorii și culegătorii de trufe trudesc împreună cu câinii dresați la recoltarea prețioaselor produse. Din noiembrie până în martie, sezonul trufelor negre atrage inclusiv […] © G4Media.ro.
10:30
STUDIU Degradarea climatică în ritm accelerat: Umanitatea încălzește planeta mai rapid ca niciodată # G4Media
Degradarea climatică se produce într-un ritm tot mai accelerat și rata încălzirii aproape că s-a dublat, după ce au fost eliminate efectele factorilor naturali care au contribuit la temperaturile extrem de ridicate recente, potrivit ultimelor cercetări, relatează The Guardian. Studiul publicat în Advancing Earth and Space Sciences arată că încălzirea globală s-a accelerat de la […] © G4Media.ro.
10:20
Rușii trimiși de regimul Putin pentru a influența alegerile parlamentare se află la Budapesta de câteva săptămâni (presă) # G4Media
Rușii implicați în alegerile parlamentare maghiare din 12 aprilie îi ajută deja pe Viktor Orbán și Fidesz să câștige, a dezvăluit jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi într-o postare pe Facebook, în care a împărtășit cele mai recente informații publicate pe VSquare despre echipa trimisă de Kremlin. Potrivit acestuia, nu numai că echipa formată din trei […] © G4Media.ro.
10:10
Rezultate sondaj G4Media: Două treimi dintre cei aproape 3.500 de cititori care au răspuns susțin interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localități / Mai puțin de 6% susțin interzicerea doar în zona școlilor și a altor instituții publice # G4Media
66% dintre cei 3.480 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media susțin interzicerea completă a sălilor de jocuri de noroc în localități, în timp ce 17% susțin să fie mutate la periferie, 11% să fie limitat numărul acestora în orașe, iar mai puțin de 6% susțin interzicerea doar din zona școlilor […] © G4Media.ro.
10:10
Președintele Iranului afirmă că cererea lui Trump de capitulare necondiționată „este un vis” # G4Media
Președintele Iranului a afirmat că cererea Statelor Unite de capitulare necondiționată este un „vis pe care ar trebui să-l ducă cu ei în mormânt”. Masoud Pezeshkian a făcut această declarație într-un discurs preînregistrat difuzat de televiziunea de stat, transmite Sky News. Într-o postare de vineri pe Truth Social, Donald Trump a spus: „Nu va exista […] © G4Media.ro.
10:10
George Russell, pole position în Australia la prima cursă a sezonului / Verstappen, abandon după un accident în Q1 # G4Media
George Russell a obținut pole position-ul la Marele Premiu al Australiei, primul al sezonului, sâmbătă dimineața, în timp ce Max Verstappen a intrat în centrul atenției după ce a abandonat ca urmare a unui accident în Q1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
10:00
Oficial al Guvernului maghiar, confruntat în România de un student: de ce tinerii din Transilvania sunt plătiți să facă campanie pentru partidul premierului maghiar Viktor Orban? # G4Media
Balázs Hankó, ministrul culturii și inovării din guvernul maghiar, a efectuat o vizită de două zile în județele cu etnici maghiari din România, în contextul în care în Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare cruciale în 12 aprilie. Turneul atent organizat a fost întrerupt de un moment neașteptat: un student care bătuse anterior la ușa […] © G4Media.ro.
09:30
SUA dețin informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat pentru CNN trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum, transmite MEDIAFAX. China se bazează foarte mult pe petrolul iranian și se pare că […] © G4Media.ro.
