Prognoza meteo pentru următoarea săptămână. Când vine primăvara, cu adevărat

Două lucruri reies foarte clar din răspunsul Kremlinului la campania militară americano-israeliană împotriva aliatului său iranian. Primul este acela că Rusia își arată îngrijorarea, iar al doilea este că se bucură încă de un surplus semnificativ de „chutzpah” (n.red. – tupeu), se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Așa […]