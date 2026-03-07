Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu”

23:00

Meciul dintre Real Madrid și Celta Vigo a fost marcat de un gest de apreciat al echipei “blanco” produs înainte de fluierul de start. La poza oficială, elevii lui Alvaro Arbeloa au fost surprinși cu tricouri pe care era inscripționat un mesaj direcționat către Rodrygo, care a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și va […] The post Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start appeared first on Antena Sport.