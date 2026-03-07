Pleşan, făcut praf la câteva ore de la atacul la Meme Stoica: “Impresar de calculator, un no name”

23:20

Carlos Mora putea ajunge la FCSB, dar Meme Stoica s-ar fi opus. Anunţul a fost făcut de Mihăiţă Pleşan, impresarul jucătorului. Meme Stoica are însă o altă opinie. Carlos Mora a fost propus la FCSB şi Rapid înainte de a ajunge la Craiova. Giuleştenii s-au interesat de el, dar Mihai Rotaru a oferit mai mult