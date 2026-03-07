Jurnal Antena Sport | Tot Giuleştiul are farmec
Antena Sport, 7 martie 2026 19:50
Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani – Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea” # Antena Sport
Petrolul Ploiești a încheiat bine sezonul regular și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la FC Botoșani. Golul marcat de Rafael Hermann a fost cel care a făcut diferența pe tabelă. Eugen Neagoe știe că echipa sa nu este ferită de grijile retrogradării, motiv pentru care a ținut să tragă un […]
Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” # Antena Sport
Este o tragedie care a emoţionat întreaga Germanie. În august 2021, Michael Ballack, fost căpitan al Bayern München şi al echipei naţionale, şi-a pierdut fiul, pe Emilio, care a murit la vârsta de 18 ani într-un tragic accident cu ATV-ul. Cinci ani mai târziu, fostul mijlocaş, foarte emoţionat, a acceptat să acorde un interviu canalului […]
FC Botoșani – Petrolul 0-1. Echipa lui Valeriu Iftime este în cădere liberă înainte de începerea play-out-ului # Antena Sport
Se adâncește criza la FC Botoșani, chiar înainte de începerea play-out-ului. Rămasă fără antrenor după demiterea lui Leo Grozavu, botoșănenii au pierdut pe teren propriu confruntarea cu Petrolul Ploiești. În ultima etapă a sezonului regular, moldovenii au fost învinși de către formația antrenată de Leo Grozavu, scor 1-0. Petrolul, victorie de moral la Botoșani Lupta […]
Pleşan, făcut praf la câteva ore de la atacul la Meme Stoica: “Impresar de calculator, un no name” # Antena Sport
Scandalul Meme Stoica – Mihăiţă Pleşan ia amploare, iar în dispută intră şi impresarul Zvonko Milojkovic. Un scurt istoric al conflictului: Mihăiţă Pleşan afirma vineri că FCSB putea să-l transfere pe Carlos Mora şi Raul Florucz, dar Meme Stoica s-a opus. Managerul a reacţionat ferm. „Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni". Sâmbătă, Pleșan a […]
Fostul jucător al lui Cristi Chivu a luat o decizie radicală! Își părăsește echipa și merge la război # Antena Sport
Situația tensionată dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii a escaladat în ultimele zile, iar unii jucători iau decizii radicale și complet neașteptate. Este și cazul lui Mehdi Taremi, fostul jucător al celor de la Inter. Fotbalistul iranian i-a anunțat pe oficialii de la Olympiacos că este decis să plece de la echipă și […]
Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu” # Antena Sport
Veşti bune despre Dan Petrescu. Fostul component al Generaţiei de Aur a învins boala şi revine în antrenoral. Anunţul a fost făcut de Giovanni Becali. Cel mai probabil, Dan Petrescu va antrena din nou, din vară. „Dan Petrescu a luat masa cu frate-miu (n.r. – Victor Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. Orice ofertă […]
Mircea Lucescu revine pe stadion! Ce partidă va urmări selecționerul României, înainte de barajul cu Turcia # Antena Sport
Mircea Lucescu s-a luptat cu probleme mari de sănătate încă de la finalul anului 2025, iar selecționerul nu a mai luat parte de atunci la niciun meci din campionatul României. După ce a revenit mai puternic, după un tratament în străinătate, „Il Luce" a luat decizia de a reveni pe stadion, el urmând să fie […]
Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru saudiții de la Al-Nassr, partidă în care a ratat și o lovitură de la 11 metri pentru formația antrenată de Jorge Jesus. Din informațiile confirmate de antrenorul său, lusitanul ar avea probleme de ordin muscular, motiv pentru care a plecat din Arabia Saudită, pentru a se […]
Florin Bratu, prima reacție după debutul pe banca lui Metaloglobus: „Nu mai avem timp de regrete” # Antena Sport
Florin Bratu a avut parte de un debut destul de bun pe banca celor de la Metaloglobus, echipa sa reușind să scoată o remiză din confruntarea cu UTA, în ultima etapă a sezonului regular. Tehnicianul venit de la CS Dinamo București este optimist în ceea ce privește salvarea de la retrogradare, dar este conștient în […]
Florin Manea i-a aruncat cuvinte grele lui Mihai Rotaru, căruia i-a urat să ia campionatul când "învie tata". Florin Manea este fiul regretaului Nae Manea, care s-a stins în 2014, la 60 de ani! De unde a plecat conflictul dintre cei doi? Florin Manea susţine că Mihai Rotaru negocia cu jucătorii pe care îi impresaria, […]
Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul” # Antena Sport
UTA Arad a remizat în ultima etapă a sezonului regular, scor 2-2 contra celor de la Metaloglobus, la debutul lui Florin Bratu pe banca formației nou promovate. După fluierul final, Adrian Mihalcea a scos în evidență vulnerabilitatea echipei sale la fazele fixe, însă a lansat și un obiectiv ambițios pentru play-out. Adrian Mihalcea crede că […]
Sorin Cârțu este unul dintre jucătorii emblematici ai Universităţii Craiova. El are în palmares trei titluri câştigate cu Universitatea Craiova, două ca jucător și unul ca antrenor, dar şi patru Cupe ale României, ca antrenor și jucător. Iar în fotbal el a activat aproximativ 45 de ani. "Vechimea" în fotbal nu i-a ţinut însă de […]
Duminică seară va avea loc un nou episod din "Derby della Madonnina", iar formația antrenată de Cristi Chivu va avea ocazia să își ia revanșa în fața marii rivale, care s-a impus în partida tur cu scorul de 1-0. Spectacolul va fi garantat și în tribune, acolo unde s-a anunțat de zile bune sold-out pentru […]
Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității” # Antena Sport
Inter își va întâlni eterna rivală în etapa cu numărul 28 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu se poate desprinde la 13 puncte, ceea ce ar însemna un pas uriaș către titlu. La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul român a vorbit despre importanța acestui meci, dar și despre absențele cu care […]
Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto # Antena Sport
Sporting Braga – Sporting Lisabona este capul de afiș al zilei de sâmbătă din Liga Portugal, partida putând fi urmărită în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Meciul se vede integral pe AntenaPLAY. Tot sâmbătă mai sunt programate alte trei partida: Alverva – AFS, Moreirense – Nacional și Estoril – Casa […]
Metaloglobus București și UTA Arad au remizat în primul meci al zilei de sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regular. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a bifat a treia partidă la rând fără succes. Va urma o adevărată bătălie pentru supraviețuire pentru gruparea pregătită de Florin Bratu, care va avea un bonus de 10.000 de […]
“Cazul Ganea” s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante # Antena Sport
Ionel Ganea a lovit un arbitru pe 26 august 2007, în timpul meciului dintre Poli Timișoara și Rapid București. Imaginile au şocat fotbalul românesc. După ce a fost eliminat, Ionel Ganea l-a strâns de gât și l-a lovit cu pumnul în coaste pe arbitrul asistent Dorin Mudura. Scenele halucinante s-au repetat, iar de această dată […]
Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu” # Antena Sport
Mihăiţă Pleşan afirma vineri că FCSB putea să-l transfere pe Carlos Mora, dar Meme Stoica s-a opus. Managerul a reacţionat ferm. „Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni. Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători", spunea Meme Stoica. Sâmbătă, Pleșan a recunoscut că jucătorul nu i-a fost propus […]
Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc # Antena Sport
FCSB va primi sâmbătă seară vizita celor de la Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Campioana României se pregătește de o prezență neașteptată în play-out, iar Elias Charalambous a pregătit surprize în meciul contra „șepcilor roșii". Darius Olaru nu va fi în lot pentru disputa care va avea loc pe […]
Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente” # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit declarații despre Kader Keita, înaintea derby-ului dintre Rapid și Universitatea Craiova de duminică, din etapa a 30-a din Liga 1. Meciul se va disputa de la ora 20:00, în Giulești. Înaintea partidei, Kader Keita a fost în centrul atenției din cauza unui eveniment nefericit. Mijlocașul Rapidului a lovit pe trecerea de […]
Nicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură # Antena Sport
Nicolae Stanciu (32 de ani) a debutat la noua lui echipă, Dalian Yingbo. Căpitanul naționalei a fost integralist în partida pierdută cu Shanghai Shenhua, scor 3-5, în prima etapă a sezonului din China. Partida a fost una cu emoții pentru Nicolae Stanciu, care după un fault, a rămas întins pe gazon. Nicolae Stanciu, debut cu […]
Cea mai titrată echipă din NBA, Boston Celtics, a înregistrat vineri seara o nouă victorie, învingând în faţa propriilor suporteri, cu 120-100, pe Dallas Mavericks. Jaylen Brown, cu 24 de puncte, și Derrick White, cu 20 de puncte, au fost cei mai buni marcatori ai lui Boston Celtics. Jayson Tatum a revenit pentru gazde, după […]
FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi # Antena Sport
FC Bihor și-a asigurat dramatic prezența în play-off-ul din Liga a 2-a, după remiza cu Sepsi, scor 2-2, din etapa a 20-a. Echipa pregătită de Erik Lincar a reușit să marcheze în minutul 90+3. Sepsi a condus cu 2-0, după autogolul lui Gal-Andrezly și golul lui Cmijianic, în minutele 11, respectiv 72. FC Bihor, calificare […]
„Nu va face deplasarea cu noi”. Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj # Antena Sport
Zeljko Kopic a prefațat duelul pe care Dinamo îl va disputa luni, cu CFR Cluj, în etapa a 30-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor" a dezvăluit că nu se va putea baza pe patru jucători pentru partida din Gruia. Concret, Mamoudou Karamoko este în continuare accidentat, după ce a părăsit terenul pe targă în partida […]
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra # Antena Sport
Miodrag Belodedici a primit o lovitură uriașă, după divorțul dureros de Sandra. Cei doi s-au despărțit în 2001, când locuiau în Spania, iar separarea a fost o adevărată lovitură pentru fostul internațional român. Miodrag Belodedici are împreună cu Sandra o fiică, pe nume Zandalee. Tânăra și-a încheiat studiile tot în Spania, unde a absolvit Facultatea […]
Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România # Antena Sport
La 40
Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit” # Antena Sport
Cristi Balaj a dezvăluit oferta reală primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul acestuia în MLS, din iarnă. Fostul președinte al clujenilor a transmis că atacantul a fost extrem de nemulțumit de faptul că nu a plecat de la echipă în vară. La momentul respectiv, s-a zvonit că mai multe cluburi de […] The post Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit” appeared first on Antena Sport.
Peluza Nord a FCSB-ului și-a anunțat decizia, în ziua meciului cu U Cluj, din ultima etapă a sezonului regular. Fanii au decis să fie în continuare alături de echipă, după ratarea play-off-ului. Peluza Nord a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care i-au încurajat pe jucătorii campioanei și i-au asigurat de faptul că […] The post Decizia luată de fanii FCSB-ului, în ziua meciului cu U Cluj: „Așa e normal să fie” appeared first on Antena Sport.
Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice # Antena Sport
Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceştia defilau sub steagul naţional la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina. Patru membri ai delegaţiei ruse purtând drapelul naţional au participat […] The post Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice appeared first on Antena Sport.
„M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a fost lăudat în Italia de Giuseppe Bergomi (62 de ani), fostul jucător legendar al lui Inter. Italianul a numit marele merit al antrenorului român, înaintea derby-ului dintre AC Milan și Inter. Concret, Bergomi a lăudat parcursul avut de Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, în Serie A. Acesta este […] The post „M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan appeared first on Antena Sport.
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out # Antena Sport
FCSB – U Cluj, duelul din ultima etapă a sezonului regular, se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Partida este una fără miză pentru campioană, care va evolua în play-out pentru prima dată. U Cluj, de cealaltă parte, și-a asigurat deja prezența în play-off pentru […] The post FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out appeared first on Antena Sport.
Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu: „Parcă era circ” # Antena Sport
Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu de la Botoșani. Patronul moldovenilor a transmis că echipa ar fi retrogradat, după ratarea play-off-ului, dacă nu ar fi decis să schimbe antrenorul. Iftime a subliniat că între Grozavu și jucătorii de la Botoșani era deja o ruptură, aceștia considerând că antrenorul e […] The post Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu: „Parcă era circ” appeared first on Antena Sport.
Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat # Antena Sport
Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările Marelui Premiu al Australiei. Pilotul olandez de la Red Bull s-a lovit de parapet în Q1, în primul viraj, și nu a mai putut continua sesiunea. După ce a ieșit din monopost, Max Verstappen a mers la centrul medical din paddock pentru un control. […] The post Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, sfătuit să transfere patru jucători la FCSB. Posturile care trebuie acoperite: „O să coste” # Antena Sport
Gigi Becali a fost sfătuit să transfere patru jucători la FCSB, după ratarea play-off-ului. Giovanni Becali a transmis că roș-albaștrii au nevoie de întăriri pentru sezonul viitor, după dezastrul din actuala stagiune. Impresarul este de părere că Gigi Becali trebuie să aducă sub comanda lui Elias Charalambous un mijlocaș, doi fundași centrali și un fundaș […] The post Gigi Becali, sfătuit să transfere patru jucători la FCSB. Posturile care trebuie acoperite: „O să coste” appeared first on Antena Sport.
Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei # Antena Sport
Testele și calificările confirmă cele petrecute în testele presezon din Barcelona și Bahrain. Ferrari arată bine, piloții săi realizează deseori cei mai buni timpi. Mașinile McLaren au tracțiune bună dar pe termen lung, în condiții de cursă. Monoposturile Red Bull au un propulsor surprinzător de Pe un circuit unde partea electrică a propulsiei e foarte […] The post Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost atacată în termeni duri de către Florin Manea, înainte de startul play-off-ului. Impresarul l-a luat la țintă pe Mihai Rotaru. Fiul regretatului Nae Manea a avut un discurs dur la adresa acționarului majoritar de la Universitatea Craiova, despre care susține că a fost „un om de nimic” față de el. Universitatea […] The post Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic” appeared first on Antena Sport.
Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă # Antena Sport
Aryna Sabalenka și Jaqueline Cristian se vor duela în turul trei de la Indian Wells. Liderul WTA a oferit un mesaj savuros înaintea confruntării cu românca, vorbind despre logodnă. Chiar înaintea participării la Indian Wells, Aryna Sabalenka a fost cerută de soție de partenerul ei, Georgios Frangulis. Bielorusa a spus „Da”, iar imaginile cu cererea […] The post Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă appeared first on Antena Sport.
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel „de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce s-a impus cu 0-6, 6-2, 7-5 în faţa australiencei Maya Joint, cap de serie numărul 29. Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) a obţinut victoria după două […] The post Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel „de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi appeared first on Antena Sport.
Unde se poate transfera Ștefan Baiaram, după anunțul plecării de la Universitatea Craiova: „Iei banul, e liniște” # Antena Sport
Giovanni Becali a anunțat unde se poate transfera Ștefan Baiaram (23 de ani), după anunțul plecării de la Universitatea Craiova. Mijlocașul a transmis că se va despărți de olteni la finalul sezonului. După declarațiile oferite de Baiaram după victoria din Cupa României cu CFR Cluj, Giovanni Becali a reacționat și a transmis că MLS este […] The post Unde se poate transfera Ștefan Baiaram, după anunțul plecării de la Universitatea Craiova: „Iei banul, e liniște” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali nu renunță la transferul jucătorului dorit din Liga 1: „Îl vrea la FCSB din vară” # Antena Sport
Gigi Becali nu renunță la transferul lui Kevin Ciubotaru (22 de ani). Patronul campioanei își dorește să-l aducă la FCSB pe tânărul fundaș de la Hermannstadt la finalul sezonului. Kevin Ciubotaru este o dorință mai veche a lui Gigi Becali, care a fost aproape să-l transfere la FCSB și în iarnă. La momentul respectiv, fundașul […] The post Gigi Becali nu renunță la transferul jucătorului dorit din Liga 1: „Îl vrea la FCSB din vară” appeared first on Antena Sport.
George Russell, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Australiei: „Excepțional” # Antena Sport
George Russell a oferit prima reacție, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Australiei. Pilotul britanic de la Mercedes a dominat sesiunea de calificări de pe Albert Park. George Russell va fi urmat pe grilă de coechipierul Kimi Antonelli. Cursa va avea loc duminică, de la ora 06:00, și va fi în direct […] The post George Russell, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Australiei: „Excepțional” appeared first on Antena Sport.
Dezastru pentru Max Verstappen: OUT din Q1 în calificările MP al Australiei, după ce s-a lovit de parapet # Antena Sport
The post Dezastru pentru Max Verstappen: OUT din Q1 în calificările MP al Australiei, după ce s-a lovit de parapet appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial # Antena Sport
Sorana Cîrstea se află într-o formă excelentă la Indian Wells, acolo unde a reușit să bifeze a doua victorie la rând și să se califice, implicit, în turul trei al competiției. Sportiva în vârstă de 35 de ani a surclasat-o în două seturi pe Diana Shnaider, cap de serie numărul 21 la turneul american. Românca […] The post Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial appeared first on Antena Sport.
Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi # Antena Sport
Ionuț Radu a apărat buturile Celtei Vigo în confruntarea pe care Claudio Giraldez a pierdut-o pe Balaidos contra lui Real Madrid cu scorul de 2-1, golul decisiv fiind marcat în minutul 90+4. După meci, site-urile care se ocupă de statistici i-au acordat note portarului român, iar reușita încasată în prelungiri l-a costat serios. Real Madrid […] The post Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi appeared first on Antena Sport.
Wolverhampton – Liverpool 1-3. Campioana se califică în sferturile FA Cup și își ia revanșa contra “lupilor” # Antena Sport
În urmă cu trei zile, în Premier League, codașa Wolverhampton a dat lovitura pe Molineux Stadium: victorie cu 2-1 în fața ”cormoranilor”. Acum, situaţia s-a schimbat, pentru că Wolverhampton a pierdut la scor, chiar pe popriul teren, în turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei. Liverpool a trecut de aceasă dată cu 3-1 în deplasarea […] The post Wolverhampton – Liverpool 1-3. Campioana se califică în sferturile FA Cup și își ia revanșa contra “lupilor” appeared first on Antena Sport.
Celta Vigo – Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri # Antena Sport
Celta Vigo și Real Madrid au deschis etapa cu numărul 27 din La Liga, iar echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a dat lovitura în prelungiri pe Balaidos. Deși Celta reușise surpriza în partida tur, când s-a impus pe ”Bernabeu”, gazdele nu au scos nici măcar un egal, după ce Fede Valverde a lovit în prelungiri […] The post Celta Vigo – Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri appeared first on Antena Sport.
No Kane, no problem! Bayern Munchen a defilat cu Borussia Monchengladbach. Musiala, primul gol după accidentare # Antena Sport
Bayern Munchen a învins-o vineri seara pe teren propriu cu scorul de 4-1 pe Borussia Monchengladbach, în etapa a 25-a din Bundesliga. În urma victoriei clare, formația bavareză s-a distanțat provizoriu în fruntea clasamentului la 14 puncte de ocupanta locului secund, Borussia Dortmund. Bayern Munchen, victorie clară contra lui Monchengladbach Chiar şi fără Harry Kane […] The post No Kane, no problem! Bayern Munchen a defilat cu Borussia Monchengladbach. Musiala, primul gol după accidentare appeared first on Antena Sport.
