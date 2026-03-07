VIDEO&FOTO Primul BMW Seria 3 electric din istorie. Teste finale pe lacurile înghețate din Suedia

07:10

Premierul spaniol i-a spus președintelui SUA ceea ce niciun alt lider european nu a îndrăznit să-i spună: „Nu”. Este o poziție care se bazează pe ideologia stângii spaniole, pe istoria mai veche sau mai recentă a țării, dar și pe contextul electoral dificil al lui Sánchez, care încearcă să înscrie puncte prin lupta cu un …