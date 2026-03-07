Măsurile anunțate de Ilie Bolojan pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. „Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară”
HotNews.ro, 7 martie 2026 19:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă seară că Guvernul tratează „cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict”, și a anunțat mai multe măsuri în acest sens. Conform bilanțului prezentat sâmbătă de Ministerul Afacerilor Externe, aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din …
Acum 15 minute
20:20
FOTO / VIDEO Monument ridicat lângă Lugoj în memoria celor 7 suporteri PAOK Salonic decedați în accident # HotNews.ro
Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi ai PAOK Salonic s-au întâlnit sâmbătă, lângă Lugoj, județul Timiș, în memoria celor 7 suporteri greci care au murit în ianuarie într-un grav accident rutier. Împreună au adus flori şi coroane şi au amplasat un monument în memoria celor decedaţi, potrivit Opinia Timișoarei și News.ro. Două …
Acum o oră
19:50
Măsurile anunțate de Ilie Bolojan pentru evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. „Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară" # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă seară că Guvernul tratează „cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict”, și a anunțat mai multe măsuri în acest sens. Conform bilanțului prezentat sâmbătă de Ministerul Afacerilor Externe, aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din …
Acum 2 ore
19:10
Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că l-a „sunat direct” pe consul pentru a opri întoarcerea fiicei sale: „Singurul copil abandonat în Dubai” / Poziția MAE # HotNews.ro
Fostul premier Victor Ponta susține că ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a contactat pe consulul român din Dubai înainte ca fiica lui să se urce alături de ceilalți minori în autobuzul care urma să îi ducă în Oman, „afirmând că aceasta reprezintă «o vulnerabilitate de imagine»”, astfel că „Irina a fost singurul copil abandonat în …
19:10
INTERVIU Virusul cu cea mai mare rată de spitalizare la copii poate să provoace complicații grave și la adulți: „A luat locul gripei” # HotNews.ro
Infecția cu virusul sincițial respirator (VSR) este cea mai frecventă dintre formele grave de răceală ale copilului mic și poate evolua către bronșiolită sau pneumonie. Mai contagios decât COVID-19, virusul este responsabil, în această perioadă, de mai multe îmbolnăviri ale adulților decât gripa. HotNews a vorbit cu doi cunoscuți medici din București despre pericolul pe …
19:10
Petrolul Ploiești s-a impus pe terenul echipei FC Botoșani, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 30-a din SuperLiga, ultima a sezonului regular. Unicul gol al partidei a fost marcat în secunda 70, când Dulca a centrat în fața porții, Anestis nu a reușit să intervină, iar Rafinha a înscris. Și Chică-Roșă a …
18:50
VIDEO&FOTO Primul BMW Seria 3 electric din istorie. Teste finale pe lacurile înghețate din Suedia # HotNews.ro
Peste mai puțin de două săptămâni, BMW va dezvălui noul i3, al doilea automobil dezvoltat pe platforma Neue Klasse. Evenimentul, desfășurat la Munchen, de unde Profit.ro va transmite imagini și informații în timp real, va marca startul producției în uzina principală a BMW din Munchen a acestui model. În acest moment, BMW realizează ultimele teste …
18:40
Donald Trump: „Vom menține la minimum” decesele americane în războiul cu Iranul. Președintele participă la transferul trupurilor celor șase soldați uciși # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să mențină „la minimum” numărul deceselor americane în războiul din Iran, menționând transferul la care participă sâmbătă al celor șase soldați americani uciși în timpul conflictului și afirmând că acțiunea militară pe care a ordonat-o a fost un „serviciu” adus lumii. „Imediat după asta, voi pleca spre Dover”, …
Acum 4 ore
18:30
Emiratele Arabe Unite „nu sunt o pradă ușoară”. Mesajul președintelui pentru „inamici”, în primele declarații după atacurile iraniene # HotNews.ro
Președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a declarat că țara sa este într-o perioadă de război, dar este bine, în primele declarații publice făcute de acesta de când Iranul a lansat rachete asupra vecinilor din Golf ca răspuns la atacurile Statelor Unite și Israelului, a scris Reuters. „Într-un mesaj adresat inamicilor, …
18:00
„15 minute pe zi, cu voce tare”. Mii de oameni au răspuns unui apel de a le citi copiilor, într-un demers de a promova lectura # HotNews.ro
„Când discutăm cu copiii despre ceea ce citim, ne asigurăm că ei înțeleg. Iar asta este o problemă foarte mare în România: unul din doi copii nu înțelege ce citește”, spune, într-o discuție cu HotNews, Andreea Nistor. Este unul dintre inițiatorii campaniei „Fitness pentru mintea copiilor”, care se desfășoară până pe 15 martie și care …
17:50
Vreme caldă în următoarele zile în întreaga țară. Temperaturile maxime vor atinge 18 grade. Anunțul ANM # HotNews.ro
Temperaturile se vor situa săptămâna viitoare peste normalul perioadei în toată țara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), citate de Agerpres. Astfel, în intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, în …
17:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier în București, în care două persoane, aflate în cealaltă mașină, au fost rănite ușor, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Poliția Rutieră a precizat că accidentul a avut loc pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem I. Dobrescu, în jurul orei 11:10. …
17:20
SUA a început să folosească baze britanice pentru „operațiuni defensive specifice” împotriva Iranului. Anunțul Londrei # HotNews.ro
Guvernul Regatului Unit a anunțat sâmbătă că SUA a început să utilizeze baze militare britanice pentru anumite operațiuni defensive împotriva Iranului, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Ministerul britanic al apărării a spus că SUA folosește bazele pentru „operațiuni defensive specifice pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune”. Inițial, premierul britanic …
17:10
În Republica Moldova a fost creată o bază de date națională pentru monitorizarea și raportarea cazurilor de violență domestică. „Când un astfel de caz va fi raportat la poliție, spital, primărie etc, în sistem se va aprinde un bec roșu”, explică Viorica Țîmbalari, șefa Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței de la Chișinău, într-un …
16:50
Războiul a expus o țintă de „generație următoare” și ridică semne de întrebare despre perspectivele Golfului ca superputere în domeniul AI # HotNews.ro
Atacurile lansate de forțele Iranului asupra centrelor comerciale de date, despre care se crede că sunt o premieră în istoria războaielor, au lăsat luni dimineață milioane de oameni din orașe ca Dubai și Abu Dhabi fără posibilitatea de a plăti pentru un taxi, de a-și comanda mâncare sau de a-și verifica situația din conturile bancare …
Acum 6 ore
16:30
MAE pregătește un zbor charter Riad-București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, destinat cetățenilor români aflați în Qatar, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al ministerului, Andrei Ţărnea, într-o conferință de presă. „În Qatar, avem în continuare circa 800 de cetățeni în atenție pentru asistență consulară de diferite tipuri, deci nu doar …
16:10
Filmarea arată momentul în care drona lovește pista Aeroportului Internațional din Dubai și provoacă o explozie urmată de un nor mare de fum. „Vine, vine spre aeroport. Direct spre aeroport, direct la avion. Doamne”, spune în engleză un bărbat înainte de impact, potrivit filmării. „ A lovit avionul”, întreabă o altă voce. „Nu, a fost …
15:50
Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran # HotNews.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că guvernul american ia în calcul ridicarea sancțiunilor asupra unei cantități mai mari de petrol rusesc, la o zi după ce a autorizat temporar India să cumpere petrol din Rusia, pe fondul creșterii puternice a prețurilor globale la petrol, notează The Guardian. Războiul purtat de SUA și …
15:50
Ministrul Culturii spune că a făcut un control inopinat la Muzeul Național „George Enescu”. „Inspecția, anunțată cu zece minute în avans” # HotNews.ro
Andras Istvan Demeter a făcut vineri o verificare directă a modului în care sunt păstrate manuscrise ale lui George Enescu și alte bunuri din Tezaur la Palatului Cantacuzino, sediul muzeului care poartă numele ccelebrului compozitor român, după o investigație făcute de Cultura la dubă, a anunțat sâmbătă Ministerul Culturii. Potrivit sursei citate, ministrul Culturi a …
15:50
„Cinci scenarii” în calcul pentru ca prețul carburanților să nu ajungă „la două cifre”. Ministrul Energiei: „Ultimele cotații bursiere ne arată niveluri record” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că autoritățile lucrează „pe cinci scenarii” pentru a ține sub control prețul benzinei și al motorinei în România, de la reduceri de accize și până la măsuri țintite pentru categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor la carburanți. Oficialul, care a confirmat că unul dintre scenarii se referă …
15:30
Un fost comandant NATO critică declarațiile lui Nicușor Dan despre descurajarea nucleară. „În România nu are loc nicio dezbatere” # HotNews.ro
Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, consideră că este necesară „o dezbatere profundă” pentru a se ajunge la „un consens național” în privința posibilității ca România să găzduiască elemente de descurajare nucleară. Fără să îl numească direct, generalul în rezervă a criticat declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan pe tema …
15:10
INTERVIU Mesaj din Polonia, după ce Nicușor Dan a spus că România e deja sub umbrela nucleară a SUA: „Avem nevoie să fim protejați de mai multe umbrele și alianțe” # HotNews.ro
Aflat joi în Polonia, Nicușor Dan a evitat să dea un răspuns clar întrebat despre invitația sub umbrela nucleară a Franței. „România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA”, a zis președintele. Istoricul și diplomatul polonez Adam Burakowski spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, că „armele nucleare sunt un argument …
14:50
Bilanțul repatrierilor din Orientul Mijlociu: 1.500 de români au revenit în țară. În Emirate sunt 400 de cazuri prioritare # HotNews.ro
Aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză, dintre care peste 1.500 au fost deja repatriați, a anunțat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea. „Avem în continuare un număr semnificativ de cetăţeni români care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi …
14:40
Două femei au căzut din autobuz pe asfalt când șoferul pleca din stație, în Sibiu. Poliția face cercetări # HotNews.ro
Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație, informează Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, evenimentul rutier s-a produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. „Din primele verificări efectuate la …
Acum 8 ore
14:20
Cel mai sentimental primar al Bucureștiului. Remarcabilele schimbări din mandatul lui Barbu Delavrancea # HotNews.ro
Dintre numeroșii primari pe care i-a avut Bucureștiul, unul visa ca Bucureștiul să fie nu ca Parisul, ci ca Viena. Scriitor vrăjit de cuvinte, autor al faimoasei piese de teatru “Apus de Soare”, avocat „al cauzelor pierdute” și mare orator în epocă, ministru al Lucrărilor Publice, Barbu Delavrancea a fost primar al Bucureștiului o perioadă …
13:50
Românii se vor bucura de o zi de 8 Martie neobișnuit de caldă, cu temperaturi ce vor atinge 17 grade Celsius în anumite regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În perioada duminică, 8 martie, ora 9.00 – luni, 9 martie, ora 9.00, valorile termice vor fi comparabile cu ziua de sâmbătă, când au fost …
13:40
INVESTIGAȚIE. Conexiunea de afaceri dintre șeful ANSVSA și proprietarul adăpostului care a omorât cei mai mulți câini din România: 16.000 # HotNews.ro
ANSVSA e cea care putea, legal, să închidă adăpostul. A făcut-o după ce siteul de investigații Snoop a descoperit legătura de afaceri și a sunat ca să obțină reacții pentru public. Alexandru Nicolae Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare (ANSVSA), a fondat o companie cu Valentin Istrate, cel care deține adăpostul pentru câini fără stăpân …
13:40
ULTIMA ORĂ. Donald Trump, amenințare directă, cu efect iminent: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare!” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat sâmbătă după ce omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, și-a cerut scuze statelor din Golf care au fost atacate în ultimele zile. Liderul de la Casa Albă a susținut într-ubn mesaj scris pe rețeaua sa de socializare Truth Social că că Iranul „s-a predat vecinilor din Orientul Mijlociu” după atacurile …
13:30
„Cercetăm trecutul, pentru a proteja viitorul”. Interviu cu cercetătoarea din România care a descoperit în Apuseni o bacterie veche de 5000 de ani # HotNews.ro
„Rezistența la antibiotice reprezintă un mecanism de supraviețuire al microorganismelor, dezvoltat în mod natural pentru a face față competiției cu alte microorganisme din mediul înconjurător”, explică, pentru publicul HotNews, cercetătoarea Cristina Purcărea care este miza descoperirii pe care a făcut-o, împreună cu echipa sa, în Munții Apuseni, în peștera Scărișoara. Este vorba despre o bacterie …
13:10
Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului. Apoi, liderul rus a făcut un apel urgent # HotNews.ro
La o săptămână de la începutul ofensivei, Vladimir Putin a transmis condoleanțe Teheranului pentru victimele „agresiunii israeliano-americane” și a lansat un apel urgent pentru încetarea imediată a focului, potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin și-a exprimat regretul profund pentru uciderea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a familiei acestuia, precum și a liderilor politici și militari …
13:00
Rară operațiune de debarcare: Armata israeliană a parașurat trupe din elicoptere, într-o „noapte de coșmar” în Liban # HotNews.ro
Armata israeliană a efectuat o operațiune aeriană în care a parașutat trupe într-un oraș din estul Libanului în timpul nopții, au declarat sâmbătă locuitorii și mass-media de stat libaneze, în timp ce atacurile israeliene intense asupra zonei au provocat moartea a peste 12 persoane, notează Reuters. Libanul a fost cufundat și mai adânc în conflictul …
12:40
VIDEO. Răzbunare cu facturi pe scenă. O celebră cântăreață a apărut într-o rochie pe care apar dovezile trădării fostului soț: „I-ai cumpărat o geantă. Nu era ieftină. Eu dormeam” # HotNews.ro
Fanii din Glasgow și Liverpool ai cântăreței britanice Lily Allen au avut parte de un moment de răzbunare al acestei pe scenă la adresa fostului soț, David Harbour, scrie Daily Mail. Artista, în vârstă de 40 de ani, a început etapa britanică a primului ei turneu din ultimii șapte ani, interpretând integral albumul ei de …
Acum 12 ore
12:20
Aproape 600 de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendați de polițiștii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficiențe tehnice la autovehicule sau depășirea vitezei legale. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel național, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor în care …
12:10
VIDEO Un lider european, acuzat că îl imită pe Trump: Mesaj despre războiul cu Iranul pe acordurile unei celebre piese Dire Straits # HotNews.ro
Un clip pe TikTok publicat de premierul britanic, în care acțiunile militare împotriva Iranului sunt montate pe un hit de la Dire Straits, a declanșat un scandal politic la Londra, potrivit The Guardian. Videoclipul începe cu imagini ale elicopterelor Wildcat ale Marinei Regale, urmate de secvențe cu avioane militare britanice și distrugerea unei drone. Pe fundalul piesei „Money …
12:00
Serialul Netflix inspirat dintr-un roman provocator a cucerit publicul din România. „Toată lumea va vorbi despre el” # HotNews.ro
Serialul fenomen „Bridgerton” a fost surclasat în clasamentul Netflix al celor mai urmărite show-uri TV din țara noastră. „Bridgerton” s-a bucurat de o popularitate uriașă și anul acesta, atât pe plan mondial, cât și în România, grație sezonului 4, însă o serie inspirată tot dintr-o carte a reușit să cucerească publicul din țara noastră din …
11:10
Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mai aglomerate din lume, a anunțat sâmbătă suspendarea temporară a tuturor operațiunilor sale după o interceptare deasupra hubului de transport, Emiratele Arabe Unite (EAU) afirmând că se confruntă cu un atac provenind din Iran, relatează AFP și Agerpres. „Pentru securitatea pasagerilor, a personalului aeroportului și a echipajelor companiilor …
10:50
Vel Pitar România a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), scrie Agerpres. Produse vizate pot fi identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. „Ca măsură de precauție, Vel Pitar România recheamă …
10:40
„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”. Declarație fără precedent a președintelui Masoud Pezeshkian # HotNews.ro
Liderul de la Teheran a ținut sâmbătă un discurs televizat în care a pus bombardamentele recente pe seama „inițiativei proprii” a unor unități militare, potrivit The New York Times și The Guardian. „Îmi cer scuze… țărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a spus Pezeshkian la televiziunea de stat. Revenim cu detalii.
10:20
Circulația rutieră pe DN 1 Ploiești-Brașov este complet oprită în stațiunea Bușteni, sâmbătă dimineața, după ce un autotren a lovit un parapet și a rămas imobilizat pe carosabil, anunță Centrul Infotrafic. Incidentul s-a produs în zona Poiana Țapului, pe sensul spre Sinaia. După ce a lovit parapetul, autotrenul a rămas blocat într-o poziție care paralizează …
10:20
Dragoș Pătraru explică de ce vrea să facă o emisiune gratis la TVR. De câte ori putem plăti nemunca altora? # HotNews.ro
Emisiunea „Starea nației” realizată de jurnalistul Dragoș Pătraru se poate întoarce la TVR, după 8 ani de când a fost îndepărtată de pe post. Comitetul director al TVR a aprobat, potrivit informaţiilor publicate de Pagina de Media, „începerea negocierilor dintre SRTv şi Asociaţia Starea Naţiei, în vederea încheierii unui contract”. Informațiile sunt corecte. Într-o discuție …
10:10
FOTO Tezaur de bijuterii și morminte romane, descoperite sub fundația Spitalului Municipal din Constanța # HotNews.ro
Arheologii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) au anunțat finalizarea cercetărilor din sectorul vechii necropole a Tomisului, unde au identificat zeci de artefacte romane, de la bijuterii și monede până la vase de sticlă și amfore africane. Descoperirea a fost făcută în zona Necropolei orașului antic Tomis, chiar sub Spitalul de Boli Infecțioase …
10:10
Ce plan avea bărbatul care a amenințat un medic de la Institutul „Marius Nasta”. Polițiștii l-au reținut # HotNews.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut de polițiști pentru 24 de ore, după ce a fost audiat în urma apelului prin care o doctoriță de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală a reclamat că a primit amenințări cu moarte. „La data de 6 martie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie …
10:00
Războiul din Iran a reușit să afecteze Rusia într-un mod în care sancțiunile nu au făcut-o până acum # HotNews.ro
Războiul din Iran declanșat de SUA și Israel în urmă cu o săptămână prin loviturile care au provocat moartea ayatollahului Ali Khamenei a reușit ceea ce sancțiunile occidentale nu au putut.
09:10
„Bone”, un bombardier american supersonic, a aterizat în Marea Britanie / „Nu poți aștepta mereu să fii atacat” # HotNews.ro
Bombardierul B-1 Lancer a sosit vineri la baza RAF Fairford din Gloucestershire, după ce premierul Keir Starmer a autorizat SUA să folosească bazele britanice pentru lovituri defensive asupra siturilor de rachete din Iran, potrivit BBC. Oficialii occidentali au confirmat anterior sosirea aeronavelor, programată pentru următoarele zile. Cu o lungime de 44,5 metri, bombardierul supersonic supranumit …
09:00
Tornadele și furtunile puternice au ucis, vineri, cel puțin patru persoane și au rănit alte peste 12 în sudul statului Michigan, distrugând mai multe case și lăsând sute de locuitori fără energie electrică, au declarat autoritățile locale, informează Reuters. La scurt timp după ce Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente de tornadă pentru zona …
08:40
Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian # HotNews.ro
Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC. Autoritatea aviatică a ţării a declarat că spaţiul aerian al ţării va fi redeschis parţial pentru a permite doar zborurile de evacuare şi cele esenţiale de transport de marfă, scrie News.ro. Aeroportul Internaţional Hamad a …
08:30
România câștigă o investiție în fața Ungariei și Slovaciei. Grup german deschide prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est # HotNews.ro
Grupul german Schmitz Cargobull a deschis la Oradea prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est, o investiție inițială de peste 3 milioane de euro. Citește mai mult pe Profit.ro.
08:30
Surorile scriitoare Emily, Charlotte și Anne Brontë au fost pictate împreună de fratele lor Patrick Branwell, în 1834, lucrare aflată acum în colecția National Portrait Gallery din Londra. Ele se bucură și astăzi de succes, grație viziunilor romantice și gotice exprimate în romane ca „La răscruce de vânturi/ Wuthering Heights” (1847), scris de Emily Brontë, …
08:20
Polonezii care au deținut magazinele Profi și Noriel vor să investească peste 20 milioane EUR într-un lanț românesc de săli de fitness # HotNews.ro
Un fond polonez de investiții a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va investi până la 20,4 milioane EUR într-un lanț românesc de săli de fitness. Citește mai departe pe StartupCafe.
08:10
Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene # HotNews.ro
Războiul în Iran, care se extinde în regiune, a intrat sâmbătă în a doua săptămână, pe fondul unei noi incertitudini cu privire la modul și momentul în care ostilitățile se vor încheia, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va accepta doar „capitularea necondiționată” a Teheranului, iar Israelul a lansat noi atacuri …
08:00
De ce sunt periculoase zborurile din zona războiului din Iran: decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete # HotNews.ro
Un avion Air France care se îndrepta spre Dubai pentru a repatria cetățeni francezi a fost nevoit să-și întrerupă misiunea în timpul zborului, din cauza atacurilor cu rachete observate de piloți în zona Doha, cu puțin timp înainte de a ajunge în Emiratele Arabe Unite. Avionul Air France plecase gol de la aeroportul Paris-Charles de …
