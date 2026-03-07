Numărul de copii pe care îi avem poate influența durata de viață, sugerează un nou studiu

A da naștere unui număr mai mare de copii decât media sau a nu avea copii deloc a fost asociat cu o durată de viață mai scurtă și cu un proces mai rapid de îmbătrânire biologică, conform unui studiu recent condus de o echipă de la Universitatea din Helsinki în Finlanda.

