„Războaiele robotizate sunt deja o realitate”. Cum folosesc ucrainenii roboții pe teren: au luat prizonieri și au respins atacuri
Adevarul.ro, 7 martie 2026 13:00
De la începutul invaziei rusești pe scară largă, războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de înaltă tehnologie.
Acum 5 minute
13:15
Cum au fost primiți sportivii ruși la Jocurile Paralimpice 2026. „Steagul Rusiei este pătat de sânge!” # Adevarul.ro
La Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Verona, delegațiile au fost primite diferit: aplauze mari pentru Ucraina, în timp ce sportivii ruși au trecut aproape neobservați.
13:15
Premierul britanic, acuzat că încearcă să imite mesajele lui Trump: ce videoclip a postat Starmer pe TikTok # Adevarul.ro
Keir Starmer a fost acuzat că a încercat să imite mesajele lui Donald Trump pe reţelele de socializare după ce a postat un videoclip TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea prim-ministrului şi cu melodia trupei Dire Straits, „Money for Nothing”.
13:15
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran # Adevarul.ro
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”, spune generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, într-un podcast despre războiul din Iran. Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran ridică întrebări majore despre direcția strategică a Washingtonului.
Acum 30 minute
13:00
SUA aprobă o vânzare masivă de armament către Israel: 12.000 de bombe, aprobate fără vot în Congres # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu o greutate de 470 kg fiecare, într-un moment în care cele două ţări sunt angajate într-un război ce se intensifică în Orientul Mijlociu.
13:00
„Războaiele robotizate sunt deja o realitate”. Cum folosesc ucrainenii roboții pe teren: au luat prizonieri și au respins atacuri # Adevarul.ro
De la începutul invaziei rusești pe scară largă, războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de înaltă tehnologie.
13:00
Noi imagini cu lucrările la tronsonul DN2 - A2 din Centura București, printre ultimele secțiuni nelărgite la patru benzi din ocolitoarea Capitalei, a fost postate pe un canalul Youtube Infrastructură România.
Acum o oră
12:30
Mărturia cetățeanului pakistanez găsit vinovat pentru complot de asasinat asupra lui Trump și a altor oficiali ai SUA, la ordinele Iranului # Adevarul.ro
Un cetățean pakistanez, Asif Raza Merchant, a fost găsit vinovat vineri într-o instanță federală din Brooklyn de complot pentru a-l asasina pe fostul președinte Donald Trump și alți politicieni americani proeminenți, la cererea Iranului, au transmis procurorii americani.
Acum 2 ore
12:00
SUA au efectuat o lovitură militară țintită asupra unei rețele narcoteroriste din Ecuador # Adevarul.ro
Statele Unite și Ecuadorul au efectuat vineri o lovitură militară țintită împotriva unei presupuse rețele narco-teroriste din Ecuador, marcând o escaladare semnificativă a campaniei Washingtonului împotriva organizațiilor de trafic de droguri din America Latină, relatează Fox News.
12:00
O salamandră de foc care și-a petrecut iarna în galeriile unui baraj din România a ieşit din hibernare # Adevarul.ro
O salamandră care a petrecut iarna în galeriile barajului Râuşor a ieşit din hibernare, a anunţat, sâmbătă, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Argeş-Vedea.
12:00
Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi taie picioarele” # Adevarul.ro
Un mecanic român în vârstă de 39 de ani susține că proprietarul unui atelier auto ilegal din Palma de Mallorca, Spania, i-ar fi reținut unelte în valoare de aproximativ 6.000 de euro și l-ar fi amenințat atunci când a încercat să le recupereze.
12:00
Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu. „Este absolut senzațional” # Adevarul.ro
Gendai Kuwata, un artist autodidact care combină dansul de tip animation cu spectecole impresionante de lumini laser, a fost trimis direct în semifinala Românii au Talent, după ce a reușit să îi impresioneze pe jurați, obținând astfel un Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu.
11:45
Greșeala care-ți transformă bagajul în magnet pentru hoți: de ce să nu îți înfoliezi valiza în plastic și ce culori să eviți # Adevarul.ro
Furtul bagajelor sau al bunurilor din acestea îți poate strica garantat vacanța. Pentru ca depunerea plângerilor la poliție să nu îți consume timpul de relaxare, specialiștii au venit cu câteva sfaturi despre cum să îți faci bagajul mai puțin atractiv pentru hoți.
11:45
Tragedia femeilor închise pe nedrept cărora comuniștii le-au furat pruncii. Istoric: „Nășteau fără asistență, în prezența gardienilor“ # Adevarul.ro
Pe 9 martie, România are marcată în calendar Ziua Deținuților Politic Anticomuniști. Femeile deținute politic erau forțate să nască în celule insalubre, sub supravegherea gardienilor, fără sprijin medical și fără intimitate.
11:30
Interlopul Fane Văncică, reținut pentru șantaj: a cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei # Adevarul.ro
Un bărbat de 40 de ani, cunoscut în lumea interlopă drept Fane Văncică, a fost reținut după ce l-ar fi amenințat pe administratorul unei societăți comerciale cu moartea.
11:30
Jucătoare de tenis amenințată cu moartea, dacă nu pierde meciul. „Mi-au trimis poze cu familia mea și o armă. Foarte înfricoșător!” # Adevarul.ro
Mai multe jucătoare de tenis, printre care Panna Udvardy și Lucrezia Stefanini, au primit amenințări înainte de meciuri.
11:30
Polițiștii le-au pus gând rău şoferilor care conduc maşini cu volanul pe partea dreaptă. Sute de amenzi într-o singură zi # Adevarul.ro
Aproape 600 de şoferi care conduceau maşini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendaţi de poliţiştii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficienţe tehnice la autovehicule sau depăşirea vitezei legale.
Acum 4 ore
11:00
Iranul anunță suspendarea atacurilor asupra țărilor vecine. „Cer scuze vecinilor atacați” # Adevarul.ro
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă, 7 martie, că forul său de conducere provizoriu a aprobat suspendarea atacurilor împotriva țărilor vecine, cu excepția cazului în care un atac asupra Iranului ar proveni din partea acestor țări.
11:00
Un bombardier strategic american B-1 Lancer a sosit la o bază din Marea Britanie. SUA și Israelul semnalează o nouă etapă a operațiunilor în Iran # Adevarul.ro
Un bombardier strategic american B-1 Lancer, capabil să transporte până la 24 de rachete și să atingă viteze de aproximativ 1.450 km/h, a aterizat vineri la o bază a Forțelor Aeriene Regale din Marea Britanie, relatează New York Post.
10:45
Consulul general al României, Viorel Badea, a fost filmat în timp ce le vorbea elevilo aflați în Dubai, în contextul în care mii de români sunt blocați de război în statele din Golful Persic.
10:30
Planul de a-și salva fiica bolnavă s-a transformat în tragedie. O femeie și-a ucis copiii și s-a sinucis, după ce soțul și-a înscenat moartea # Adevarul.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea sperând că despăgubirea din asigurare va acoperi cheltuielile medicale ale fiicei sale. Soția lui, devastată crezând că acesta a murit, a făcut apoi un gest greu de imaginat, în speranța de a „reuni familia”.
10:30
Ciudat că nu se caută o explicație deciziei Președintelui României de a refuza oferta „umbrelei nucleare europene” propusă de Franța.
10:30
Atac terestru al SUA în Iran sau negocieri de pace? Planurile Washingtonului, decriptate de experți: „Există trei scenarii realiste” # Adevarul.ro
S-a terminat cu iluzia unui război fulger în Iran: deși se vorbea de câteva zile, oficialii americani și israelieni vin acum cu alte variante. Generalul Adriean Pârlog și experta Raluca Moldovan dezvăluie cele mai negre scenarii.
10:15
Fabrizio Romano, numit „șarlatan, nu jurnalist”, după postările plătite. Specialistul în mercato își pierde din credibilitate, devenind un „influencer al fotbalului” # Adevarul.ro
Fabrizio Romano este criticat pentru postări sponsorizate și începuturi controversate în jurnalismul sportiv.
10:00
Iranul lovește state cu baze americane, Israelul bombardează Teheran și Beirut. Trump cere capitularea necondiționată # Adevarul.ro
Războiul din Iran a intrat sâmbătă în a doua săptămână, iar incertitudinea privind modul și momentul în care se vor încheia ostilitățile rămâne ridicată.
10:00
Americanii au informații că China va sprijini Iranul, iar Rusia ajută deja cu informații despre SUA # Adevarul.ro
SUA dețin, de asemenea, informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum.
09:30
Traficul pe DN1, blocat la Bușteni, după ce un tir care a intrat într-un parapet a blocat ambele sensuri # Adevarul.ro
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea.
09:30
Jaqueline Cristian întoarce un meci incredibil la Indian Wells și merge în turul trei. Urmează un duel aprig cu Sabalenka # Adevarul.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells Open după o revenire spectaculoasă în fața australiencei Maya Joint.
Acum 6 ore
09:15
Dragoș Pătraru ar putea reveni cu Starea Nației la TVR1, la 8 ani după ce a fost dat afară de fosta conducere # Adevarul.ro
Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, negociază cu TVR1 revenirea pe micile ecrane. În urmă cu 8 ani el a fost dat afară de conducerea de atunci, în urma unor dezvăluiri.
09:15
Loturi întregi de pâine, retrase de pe piață după depistarea unui corp străin. Ce produse nu trebuie consumate # Adevarul.ro
Vel Pitar România a iniţiat retragerea de pe piaţă a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
08:30
Dennis Man i-a dat pe spate pe olandezi. Românul, desemnat jucătorul lunii în Eredivisie # Adevarul.ro
Internaționalul tricolor a înscris trei goluri în luna februarie pentru PSV.
08:30
SUA vor să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, în contextul creșterii prețurilor la nivel mondial generate de situația din Iran # Adevarul.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu.
08:15
Războiul cu Iran oferă încă o dovadă că, în conflictele moderne, câștigarea bătăliilor invizibile este esențială pentru succesul pe câmpul de luptă.
08:00
Cât costă Paștele la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețuri exorbitante pentru o experiență pe măsură # Adevarul.ro
Românii care vor să petreacă Paștele la munte pot alege și hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brașov.
08:00
Răzvan Burleanu, în fața ultimului mandat la șefia FRF. S-a stabilit lista finală pentru alegerile din 18 martie # Adevarul.ro
Scrutin fără emoții pentru actualul șef al fotbalului românesc.
Acum 8 ore
07:15
Ce se ascunde în spatele reținerii unor angajați ai băncii de stat urainene la Budapesta # Adevarul.ro
Reținerea unor angajați ai băncii de stat ucrainene care transportau zeci de milioane de dolari și kilograme de aur în centrul Budapestei riscă să declanșeze unul dintre cele mai mari scandaluri diplomatice dintre Ucraina și Ungaria din ultimii ani.
07:15
Sorana Cîrstea, magistrală la Indian Wells. A spulberat o favorită și urcă vertiginos în clasamentul mondial # Adevarul.ro
Românca, recompensată cu un cec consistent.
06:15
Relația toxică dintre elevi și telefoane în școli, descrisă de profesori: „Am plecat plângând după discuții cu ei” # Adevarul.ro
Adicția pentru telefoane mobile a elevilor și educația precară primită acasă sunt adesea reclamate de profesori. Unii se plâng de haosul din școli, adăugând că le este tot mai dificil să își desfășoare activitatea normal.
Acum 12 ore
05:15
Metoda „bulgărele de zăpadă”: strategia care te ajută să scapi de datoriile de pe cardul de cumpărături mai repede # Adevarul.ro
La trei luni de la începutul anului, presiunea datoriilor la cardurile de credit se face încă simțită. Și nu doar în România.
04:15
Viitorul banilor. Ce sunt monedele digitale și cum diferă de banii dintr-un cont bancar # Adevarul.ro
Europa a rămas în urmă în adoptarea unor noi metode de plată, dincolo de formele de bani pe care le cunoaștem deja – numerar, plăți cu cardul (bani prin cont bancar) sau criptomonede. Se așteaptă o adoptare la scară largă a monedelor digitale și dezvoltarea propriei infrastructuri financiare.
03:45
De ce în cursa în care nu a prins loc fiica lui Ponta erau 39 de cetățeni străini? MAE: „numărul de locuri alocate cetățenilor români, complet ocupat” # Adevarul.ro
Cursa aeriană Oman - București, în care nu prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Au fost îmbarcați 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini.
03:15
După școală, copiii ajung acasă cu multă energie și cu dorința de a face ceva diferit. În multe familii, telefonul sau tableta rezolvă problema în zece secunde și tocmai de aceea e primul răspuns la îndemână pentru mulți părinți.
02:45
Persoane apropiate de fostul lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi achiziționat proprietăți luxoase în Londra, potrivit unor informații apărute recent despre investiții imobiliare de zeci de milioane de lire sterline.
02:15
Povestea unuia dintre cei mai controversați lideri ai Rusiei. Se temea de asasinate, era un familist convins și îi plăcea alcoolul # Adevarul.ro
Părintele naționalismului conservator și teocratic rusesc, ale cărui influențe se simt, parțial, și astăzi, a fost țarul Alexandru al III-lea, un inamic al reformelor și al libertăților cetățenești. Politicile sale cu iz dictatorial au sădit germenii Revoluției Ruse din 1917.
01:15
Scumpirea motorinei a crescut deja prețurile unor produse și servicii din România. Ce alte majorări ne așteaptă # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la motorină a adus în mai puțin de trei luni scumpiri de până la 7% a produselor și serviciilor din România, potrivit calculelor unui expert în energie, care confirmă astfel predicțiile transportatorilor din ultima perioadă.
00:45
China testează turbine eoliene plutitoare gigantice, după ce a devenit deja o superputere în energia vântului # Adevarul.ro
Energia eoliană capătă din nou avânt — de această dată la propriu. În China, un proiect de cercetare și dezvoltare desfășurat de mai multe instituții a creat o serie de prototipuri de turbine eoliene plutitoare de mari dimensiuni.
Acum 24 ore
00:15
Iranul avertizează Europa: Orice țară care se alătură SUA și Israelului în război va deveni „țintă legitimă” pentru represalii # Adevarul.ro
Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a avertizat vineri că orice țară care se alătură Statelor Unite și Israelului în conflictul cu Iranul va deveni o „țintă legitimă” pentru represaliile Teheranului. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului francez France24.
00:15
7 martie: Ziua când NASA a lansat sonda spațială Kepler, care a revoluționat astronomia prin descoperirea a mii de exoplanete # Adevarul.ro
Nava spațială a fost lansată la 7 martie 2009 pentru o misiune planificată de 3,5 ani. Tot pe 7 martie s-au născut compozitorul Maurice Ravel și celebrul polițist Traian Tandin.
00:00
Termocentrala Mintia, noua „Stea de pe Mureș”, așteptată în 2026. Șantierul uriaș de 1,2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Peste 1,2 miliarde de euro au fost investite în noua termocentrală Mintia, așteptată să producă energie din 2026. În urmă cu cinci ani, vechea termocentrală pe cărbune fusese oprită, iar viitorul ei era privit cu incertitudine.
6 martie 2026
23:45
Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României și validează măsurile de echilibru bugetar. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor # Adevarul.ro
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potențialul solid de creștere economică pe termen mediu și capacitatea de reziliență a țării în fața șocurilor externe.
23:45
Putin cere armistițiu imediat în Iran, după o discuție telefonică cu președintele Masoud Pezeshkian # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a pronunțat pentru un armistițiu „imediat” în Iran, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care a avut loc vineri, potrivit unui comunicat al Kremlinului.
